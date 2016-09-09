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Стереотипы о Приднестровье

Тема в разделе 'Новости ПМР', создана пользователем VIGO, 9 сен 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.872
    В этой теме Президент Приднестровья распорядился готовиться к присоединению к России много комментариев в стиле "нах нужно", "еще один дотационный регион" и т.п. при чём эти комменты щедро позеленены, что огорчает. Решил создать отдельную, дабы донести суть, которую забалтывают в комментах.

    Давайте разберёмся. Последние события, связанные с антироссийскими действиями Украины против ПМР, привели к тому, что о Приднестровье снова вспомнили на федеральных телеканалах.

    И сейчас, общаясь с людьми в России, можно заметить одну интересную закономерность: о Приднестровье слышал практически каждый, но чем дальше на восток люди живут от Москвы, тем меньше они знают о Приднестровской Молдавской Республике.

    Причем отсутствие осведомленности о Приднестровье и жизни в республике приводит к появлению штампов и стереотипов, основанных на ложных представлениях и банальном незнании.

    И сейчас я попытаюсь некоторые из них развенчать. Просто, без излишнего философствования, не обременяя читателя сложными терминами.


    Стереотип № 1: Раз Республика Приднестровская Молдавская, то и живут там только молдаване.

    Национальный состав приднестровских земель, как и всей бывшей Новороссии, весьма пестрый. Помимо коренного населения, здесь проживали многие народы России, стран Европы и Балканского полуострова. В результате длительного совместного проживания многих национальностей на столь маленькой территории сформировался совершенно уникальный сплав народов и культур.

    На данный момент в Приднестровье проживает 30% русских, 30% молдаван, 28% украинцев, 3% болгар, а также 9% других 35 национальностей, среди которых: гагаузы, белорусы, немцы, евреи, татары, армяне и др.

    Как отметил недавно директор Центра Льва Гумилева П.Зарифуллин: «В Приднестровье сформировалась неповторимая региональная идентичность. Здесь люди дорожат дружбой, дорожат друг другом. На мой взгляд, приднестровцы могли бы обучать жителей разных стран, в том числе и России, понимать и принимать другие народы».

    Стереотип № 2: Русский язык там не государственный и вообще иностранный
    Русский язык в Приднестровской республике является не только государственным, но и языком повседневного общения. 90% приднестровцев знают русский язык в совершенстве и ежедневно общаются на нем.

    На русском языке проводится обучение в школах (за исключением специализированных украинской и молдавской школ). В школьную программу приднестровских школ входит история и география Российской Федерации. Поэтому порой случается так, что приднестровец знает географию и историю России лучше, чем его сверстники россияне.

    Стереотип № 3: Приднестровцы — граждане Молдовы
    Население Приднестровья составляет 500 тысяч человек, из них более 250 тысяч имеют российское гражданство, а еще тысячи стоят в очереди на его получение. В процентном соотношении выходит, что около 50% приднестровцев являются гражданами РФ (это больше, чем было в Крыму).

    Стереотип № 4: Приднестровье в военном и стратегическом плане не представляет для России никакого интереса
    Приднестровье обладает уникальным геополитическим положением, издревле наши земли были для России «воротами на Балканы».

    В Приднестровье на данный момент располагается Оперативная группа Российских войск (ОГРВ), а также миротворческие силы (обеспечиваются всем необходимым за счет местных ресурсов), которые сохраняют мир на берегах Днестра. На территории Приднестровья располагается армейский арсенал с запасами оружия и боеприпасами для всего бывшего Одесского военного округа, радиолокационный комплекс «Маяк» с покрытием территорий Восточной Европы, Тираспольский военный аэродром.

    К тому же руководство и граждане республики готовы предоставить Российской Федерации всю необходимую инфраструктуру для развертывания стратегических комплексов «Искандер», а это составит серьезную угрозу ПРО США в Восточной Европе. Думаю, теперь значение Приднестровья для обороны России стало яснее.

    Чтобы стало понятней, я всегда привожу такой пример: представьте себе большое от Атлантического океана до границ России (после событий 2014 года к ним примкнула и Украина) враждебное русофобское пространство. И вот между Украиной, Молдовой и Румынией оказался втиснут такой маленький, но несгибаемый пророссийский клин в виде Приднестровья.

    Второй Калининград, если угодно. Сегодня Приднестровье — это островок адекватности в мире русофобии.

    Стереотип № 5: Приднестровье — «черная дыра», которую придется кормить
    Приднестровская Молдавская Республика обладает хорошим промышленным потенциалом и развитым сельским хозяйством. В Приднестровье располагается более 140 промышленных предприятий.

    Молдавский металлургический завод (г. Рыбница), входящий в состав десяти крупнейших металлургических заводов на пространстве СНГ, в 2008 году поставлял тросы на реконструкцию Останкинской башни в Москве, так как только на ММЗ смогли изготовить материал нужного качества. Цемент с Рыбницкого цементного комбината поставлялся на строительство олимпийских объектов в Сочи.

    Консервная продукция Каменского консервного завода сейчас поставляется в Архангельскую область РФ. Тираспольская швейная фабрика «Тиротекс» шила по заказу форму для австрийской армии. Дубоссарская ГЭС обеспечивает электроэнергией всё Приднестровье, а Днестровская МГРЭС экспортирует электроэнергию в Молдову и Румынию.

    Продукция приднестровских сельхозпроизводителей попала в Российскую программу импортозамещения и теперь на прилавках российских магазинов можно найти приднестровские яблоки.

    Тираспольский завод «Электромаш» поставляет двигатели и приборы в страны СНГ, в том числе недавно был заключен контракт с «Роснефтью» и «Газпромом». Ну и, конечно, знаменитый на весь бывший Союз «Букет Молдавии» производится в нашем городе Дубоссары.

    Коньяки приднестровской фирмы «KVINT» после знакомства не оставляют равнодушных ни в России, ни в Европе. И это далеко не полный список. Ко всему этому следует добавить наши уникальные по плодородности почвы, прекрасный климат, разнообразие фруктов и овощей, которые дарит нам наша земля, и, конечно же, возможности для санаторно-курортного отдыха и туризма.

    У нас есть потенциал, но нет возможности его использовать в полной мере. Молдова и Украина (единственные две страны, с которыми мы граничим) постоянно блокируют экспорт наших товаров, заставляя платить им налоги, огромные пошлины и оформлять по документам Молдовы. Именно отсюда все наши экономические проблемы.

    Внутренний рынок маленький и не может поглощать всю продукцию, так как наши предприятия строились с расчетом на экспорт по всему Союзу. Поэтому, как только наши соседи снимут с нас все таможенные барьеры, Приднестровье быстро выйдет на самодостаточный уровень.

    Таким образом, нет никакой «черной дыры», и уж тем более не придется никого кормить. Дотационным регионом мы не будем.
    Часто из разговоров с россиянами следовало, что Приднестровье не стоит сравнивать с Крымом потому, что в Крыму была критическая ситуация, которая вынудила РФ действовать.

    Специально для любителей критических ситуаций сообщаем, что с восточной границы нас окружает несколько мотопехотных бригад ВСУ (около 3–4 тыс. человек) и развернутый комплекс С-300, с запада — армия Молдовы, которую американцы усиленно нашпиговывают техникой и инструкторами, а за Прутом стоит армия Румынии и части НАТО.

    Теперь представьте, что на одном берегу проводит учения армия ПМР и ОГРВ России, а на другом — армия Молдовы и американо-румынские инструкторы. Один выстрел — и в конфликт окажется втянуто пять государств. Это ли не критическая ситуация, которая может вынудить РФ действовать? Так что, Слава Богу, что у нас пока всё мирно и дай Бог, чтоб так и было.

    «В Крыму был референдум, они сами хотели к нам», — случалось слышать и такое. Что ж, напоминаем, что в 2006 году в Приднестровье (т. е. за 8 лет до крымского) проводился референдум, на котором 97% приднестровцев высказалось «ЗА» вхождение в состав Российской Федерации.

    Это наглядно показывает наше единодушие в желании быть с Россией. Поэтому, чтобы объяснить, как приднестровцам видится возвращение Крыма, я привожу такой пример: представьте очередь, в которой вы ждете возвращения на Родину.

    Ждете вы уже более 15 лет, а тут Крым с криком: «Я только спросить», обходит вас и возвращается на Родину без долгого стояния в очереди. Поэтому мы немного завидуем Крыму, но в то же время радуемся за него и Россию. А сами продолжаем ждать, когда же, наконец, подойдет наша очередь вернуться на Родину.

    via
     
    Last edited: 9 сен 2016
    VIGO, 9 сен 2016
    #1
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  2. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.002
    Вот только рассказывать про нашу самодостаточность - не надо! Нашей годовой самодостаточность хватит на месяцев 5, не более! Без помощи РФ - мы большой нуль. Давайте представим себе, что мы вошли в состав РФ. Представили? При нынешней ситуации будем общаться с РФ только по скайпу...и получать все необходимое для жизни по интернету.
    Экспорт ПМР, 2016:
    ЕС - 35%
    РМ - 45%
    Будем дальше считать?
    Крым РФ нужен - это непотопляемый авианосец! ПМР - тоже...шириной от 1 до 15 км полоска вдоль Днестра!
    Да и не та ныне ситуация в мире...шоб попытаться присоединить ПМР.
     
    ОДОБРЯМС, 9 сен 2016
    #2
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  3. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.872
    Ну ты и щедрый, прям как тот царь! ))))
     
    VIGO, 9 сен 2016
    #3
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  4. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.002
    Нет, я здравомыслящий. В отличие от ура-патриотов...которые более 20 лет назад рассказывали, как нас признают! И слушали эту сказку лежа на боку...барин приедет, всех накормит!
     
    ОДОБРЯМС, 9 сен 2016
    #4
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  5. Добрый Орк

    Добрый Орк Гений

    Дата регистрации:
    5 апр 2015
    Сообщения:
    108
    Посмотрел, как по мне там с комментами почти все в порядке, только на одном отрицательном комменте 59 зеленых. В общей массе комменты положительные и люди рады, бы принять нас в РФ. Интересно какая будет реакция, в виде комментария или ответа от властей РФ.
     
    Добрый Орк, 9 сен 2016
    #5
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  6. Alkor

    Alkor Гений

    Дата регистрации:
    25 фев 2014
    Сообщения:
    51
    https://lenta.ru/news/2016/09/09/paholkovkomment/
     
    Alkor, 9 сен 2016
    #6
  7. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.209
    WoWaN, 9 сен 2016
    #7
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  8. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.002
    На Бога надейся, а сам не плошай!
    А мы все в ожидании манны небесной!
     
    ОДОБРЯМС, 9 сен 2016
    #8
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  9. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.222
    Шевчуку нужно было другой указ издать - о присоединении России к Приднестровью. И дать правительству РФ сроки на выполнение! :D
     
    Vladm, 9 сен 2016
    #9
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  10. victorus

    victorus Гений

    Дата регистрации:
    9 май 2016
    Сообщения:
    361
    Так уже говорили. Путин четко сказал, что видет ПМР в составе единой Молдовы.
     
    victorus, 9 сен 2016
    #10
  11. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.214
    А Молдову видит в ТС.
     
    dock, 9 сен 2016
    #11
  12. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.472
    Путин такого никогда тем более ЧЕТКО не говорил ) не надо ля ля говорил Лавров - но то что говорит Лавров - практически никогда не сбывается ) тем более даже Лавров сказал в составе нейтральной и суверенной Молдовы где вы видели нейтральную да еще и суверенную Молдову ? ну а Путин говорил ТОЛЬКО это "Народ ПМР должен булдет сам решить свою судьбу"
     
    Граф Люцифер, 9 сен 2016
    #12
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  13. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    2.085
    Один из способов заставить парламент работать в направлении с законами РФ, а то они только пустословят. А так мол извиняйте, народ захотел еще 10 лет тому, пора реализовывать в жизнь..... налоговое законодательство и все такое...
     
    Ctrl+V, 9 сен 2016
    #13
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  14. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    Путин сказал сами решайте, что не ясно?
    А комментарии к статье осилил только до 8 из 36, читаю дальше
     
    Валерьян, 9 сен 2016
    #14
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  15. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.370
    четко я под столом :D даете идеи, через 10 дней ждем этого указа
     
    Санек, 9 сен 2016
    #15
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  16. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    Можно чуть попозже?)
     
    Валерьян, 9 сен 2016
    #16
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  17. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.370
    Санек, 9 сен 2016
    #17
    Оптик нравится это.
  18. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.215
    Очередной бред. Кто автор?
    зы. Нет у нас никакого радиолокационного комплекса.
     
    Last edited: 9 сен 2016
    Арчи_Гудвин, 9 сен 2016
    #18
    VIGO и Оптик нравится это.
  19. victorus

    victorus Гений

    Дата регистрации:
    9 май 2016
    Сообщения:
    361
    Ну это уже вторично. Всё равно границу с Украиной никто не отменял.
     
    victorus, 9 сен 2016
    #19
  20. victorus

    victorus Гений

    Дата регистрации:
    9 май 2016
    Сообщения:
    361
    А Лавров что свои мысли излагал? Наверно волю главного!? Поэтому не суть кто сказал. Суть в том что это официальная позиция Кремля. Хотя мы все прекрасно понимаем, что в руках Кремля ПМР как карта в политической игре не более. А насчёт статуса Молдовы, не смешите. Это дело десятое. Называйте как хотите, суверенная нейтральная, смысл не меняется.
     
    victorus, 9 сен 2016
    #20
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