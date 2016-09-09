Стереотипы о Приднестровье

В этой теме Президент Приднестровья распорядился готовиться к присоединению к России много комментариев в стиле "нах нужно", "еще один дотационный регион" и т.п. при чём эти комменты щедро позеленены, что огорчает. Решил создать отдельную, дабы донести суть, которую забалтывают в комментах. Давайте разберёмся. Последние события, связанные с антироссийскими действиями Украины против ПМР, привели к тому, что о Приднестровье снова вспомнили на федеральных телеканалах. И сейчас, общаясь с людьми в России, можно заметить одну интересную закономерность: о Приднестровье слышал практически каждый, но чем дальше на восток люди живут от Москвы, тем меньше они знают о Приднестровской Молдавской Республике. Причем отсутствие осведомленности о Приднестровье и жизни в республике приводит к появлению штампов и стереотипов, основанных на ложных представлениях и банальном незнании. И сейчас я попытаюсь некоторые из них развенчать. Просто, без излишнего философствования, не обременяя читателя сложными терминами. Стереотип № 1: Раз Республика Приднестровская Молдавская, то и живут там только молдаване. Национальный состав приднестровских земель, как и всей бывшей Новороссии, весьма пестрый. Помимо коренного населения, здесь проживали многие народы России, стран Европы и Балканского полуострова. В результате длительного совместного проживания многих национальностей на столь маленькой территории сформировался совершенно уникальный сплав народов и культур. На данный момент в Приднестровье проживает 30% русских, 30% молдаван, 28% украинцев, 3% болгар, а также 9% других 35 национальностей, среди которых: гагаузы, белорусы, немцы, евреи, татары, армяне и др. Как отметил недавно директор Центра Льва Гумилева П.Зарифуллин: «В Приднестровье сформировалась неповторимая региональная идентичность. Здесь люди дорожат дружбой, дорожат друг другом. На мой взгляд, приднестровцы могли бы обучать жителей разных стран, в том числе и России, понимать и принимать другие народы». Стереотип № 2: Русский язык там не государственный и вообще иностранный Русский язык в Приднестровской республике является не только государственным, но и языком повседневного общения. 90% приднестровцев знают русский язык в совершенстве и ежедневно общаются на нем. На русском языке проводится обучение в школах (за исключением специализированных украинской и молдавской школ). В школьную программу приднестровских школ входит история и география Российской Федерации. Поэтому порой случается так, что приднестровец знает географию и историю России лучше, чем его сверстники россияне. Стереотип № 3: Приднестровцы — граждане Молдовы Население Приднестровья составляет 500 тысяч человек, из них более 250 тысяч имеют российское гражданство, а еще тысячи стоят в очереди на его получение. В процентном соотношении выходит, что около 50% приднестровцев являются гражданами РФ (это больше, чем было в Крыму). Стереотип № 4: Приднестровье в военном и стратегическом плане не представляет для России никакого интереса Приднестровье обладает уникальным геополитическим положением, издревле наши земли были для России «воротами на Балканы». В Приднестровье на данный момент располагается Оперативная группа Российских войск (ОГРВ), а также миротворческие силы (обеспечиваются всем необходимым за счет местных ресурсов), которые сохраняют мир на берегах Днестра. На территории Приднестровья располагается армейский арсенал с запасами оружия и боеприпасами для всего бывшего Одесского военного округа, радиолокационный комплекс «Маяк» с покрытием территорий Восточной Европы, Тираспольский военный аэродром. К тому же руководство и граждане республики готовы предоставить Российской Федерации всю необходимую инфраструктуру для развертывания стратегических комплексов «Искандер», а это составит серьезную угрозу ПРО США в Восточной Европе. Думаю, теперь значение Приднестровья для обороны России стало яснее. Чтобы стало понятней, я всегда привожу такой пример: представьте себе большое от Атлантического океана до границ России (после событий 2014 года к ним примкнула и Украина) враждебное русофобское пространство. И вот между Украиной, Молдовой и Румынией оказался втиснут такой маленький, но несгибаемый пророссийский клин в виде Приднестровья. Второй Калининград, если угодно. Сегодня Приднестровье — это островок адекватности в мире русофобии. Стереотип № 5: Приднестровье — «черная дыра», которую придется кормить Приднестровская Молдавская Республика обладает хорошим промышленным потенциалом и развитым сельским хозяйством. В Приднестровье располагается более 140 промышленных предприятий. Молдавский металлургический завод (г. Рыбница), входящий в состав десяти крупнейших металлургических заводов на пространстве СНГ, в 2008 году поставлял тросы на реконструкцию Останкинской башни в Москве, так как только на ММЗ смогли изготовить материал нужного качества. Цемент с Рыбницкого цементного комбината поставлялся на строительство олимпийских объектов в Сочи. Консервная продукция Каменского консервного завода сейчас поставляется в Архангельскую область РФ. Тираспольская швейная фабрика «Тиротекс» шила по заказу форму для австрийской армии. Дубоссарская ГЭС обеспечивает электроэнергией всё Приднестровье, а Днестровская МГРЭС экспортирует электроэнергию в Молдову и Румынию. Продукция приднестровских сельхозпроизводителей попала в Российскую программу импортозамещения и теперь на прилавках российских магазинов можно найти приднестровские яблоки. Тираспольский завод «Электромаш» поставляет двигатели и приборы в страны СНГ, в том числе недавно был заключен контракт с «Роснефтью» и «Газпромом». Ну и, конечно, знаменитый на весь бывший Союз «Букет Молдавии» производится в нашем городе Дубоссары. Коньяки приднестровской фирмы «KVINT» после знакомства не оставляют равнодушных ни в России, ни в Европе. И это далеко не полный список. Ко всему этому следует добавить наши уникальные по плодородности почвы, прекрасный климат, разнообразие фруктов и овощей, которые дарит нам наша земля, и, конечно же, возможности для санаторно-курортного отдыха и туризма. У нас есть потенциал, но нет возможности его использовать в полной мере. Молдова и Украина (единственные две страны, с которыми мы граничим) постоянно блокируют экспорт наших товаров, заставляя платить им налоги, огромные пошлины и оформлять по документам Молдовы. Именно отсюда все наши экономические проблемы. Внутренний рынок маленький и не может поглощать всю продукцию, так как наши предприятия строились с расчетом на экспорт по всему Союзу. Поэтому, как только наши соседи снимут с нас все таможенные барьеры, Приднестровье быстро выйдет на самодостаточный уровень. Таким образом, нет никакой «черной дыры», и уж тем более не придется никого кормить. Дотационным регионом мы не будем. Часто из разговоров с россиянами следовало, что Приднестровье не стоит сравнивать с Крымом потому, что в Крыму была критическая ситуация, которая вынудила РФ действовать. Специально для любителей критических ситуаций сообщаем, что с восточной границы нас окружает несколько мотопехотных бригад ВСУ (около 3–4 тыс. человек) и развернутый комплекс С-300, с запада — армия Молдовы, которую американцы усиленно нашпиговывают техникой и инструкторами, а за Прутом стоит армия Румынии и части НАТО. Теперь представьте, что на одном берегу проводит учения армия ПМР и ОГРВ России, а на другом — армия Молдовы и американо-румынские инструкторы. Один выстрел — и в конфликт окажется втянуто пять государств. Это ли не критическая ситуация, которая может вынудить РФ действовать? Так что, Слава Богу, что у нас пока всё мирно и дай Бог, чтоб так и было. «В Крыму был референдум, они сами хотели к нам», — случалось слышать и такое. Что ж, напоминаем, что в 2006 году в Приднестровье (т. е. за 8 лет до крымского) проводился референдум, на котором 97% приднестровцев высказалось «ЗА» вхождение в состав Российской Федерации. Это наглядно показывает наше единодушие в желании быть с Россией. Поэтому, чтобы объяснить, как приднестровцам видится возвращение Крыма, я привожу такой пример: представьте очередь, в которой вы ждете возвращения на Родину. Ждете вы уже более 15 лет, а тут Крым с криком: «Я только спросить», обходит вас и возвращается на Родину без долгого стояния в очереди. Поэтому мы немного завидуем Крыму, но в то же время радуемся за него и Россию. А сами продолжаем ждать, когда же, наконец, подойдет наша очередь вернуться на Родину. via