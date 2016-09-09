Стереотипы о Приднестровье

Вот только рассказывать про нашу самодостаточность - не надо! Нашей годовой самодостаточность хватит на месяцев 5, не более! Без помощи РФ - мы большой нуль. Давайте представим себе, что мы вошли в состав РФ. Представили? При нынешней ситуации будем общаться с РФ только по скайпу...и получать все необходимое для жизни по интернету.

Экспорт ПМР, 2016:

ЕС - 35%

РМ - 45%

Будем дальше считать?

Крым РФ нужен - это непотопляемый авианосец! ПМР - тоже...шириной от 1 до 15 км полоска вдоль Днестра!

Да и не та ныне ситуация в мире...шоб попытаться присоединить ПМР.

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