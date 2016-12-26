Тема в разделе 'Здоровье, медицина, красота', создана пользователем ИтсМи, 26 дек 2016 в 20:22.
Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. (с)
Максим Горький
Не проходите мимо чужого горя...
...я и мои близкие помогаем чем можем.
Очень приятные люди...у них двое прекрасных деток...и их папе срочно нужна помощь.
завтра после работы загляну в банк ...
В минздрав он обращался? Есть процедура оплаты лечения государством в том случае если местная медицина бессильна.
Имена участников (разделяйте запятой).