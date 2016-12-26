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Срочно нужна помощь!

Тема в разделе 'Здоровье, медицина, красота', создана пользователем ИтсМи, 26 дек 2016 в 20:22.

  1. TopicStarter Overlay
    ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.623



    Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. (с)
    Максим Горький
     
    ИтсМи, 26 дек 2016 в 20:22
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    Серж1, Оптик, Nike и 2 другим нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.623
    Не проходите мимо чужого горя...

    ...я и мои близкие помогаем чем можем.
    Очень приятные люди...у них двое прекрасных деток...и их папе срочно нужна помощь.
     
    ИтсМи, 26 дек 2016 в 20:25
    #2 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр и Оптик нравится это.
  3. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.598
    завтра после работы загляну в банк ...
     
    ГастЫр БайтЫр, 26 дек 2016 в 20:32
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.282
    В минздрав он обращался? Есть процедура оплаты лечения государством в том случае если местная медицина бессильна.
     
    Серж1, 26 дек 2016 в 20:38
    #4 + к цитате ответитьTag
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