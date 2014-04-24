Соседи!!!!!!!!!

Уважаемые форумчане ,помогите советом к кому обратиться ,кто может помочь ?Суть дела такова .У меня родители преклонного возраста,проживают на 3-ем этаже 5 этажного дома .На 4 этаже живет человек ,которого трудно назвать человеком. Этот "человек" уже не однократно заливает моих пожилых родителей.Причиняя им моральную и психологическую боль.Многократные обращения в органы не дают ни каких результатов.Сам этот сосед на разговоры не идет ,так как с ним говорить не о чем.Большее время суток он и его сожительница находиться в алкогольном или после алкогольном состоянии.Выпивая у себя дома он со своей сожительницей устраивают непонятные бои ,полночи что то или кто то падает и ложась спать ,он забывает выключать воду которая и заливает моих родителей.Уважаемые ,если у кого то были такие проблемы с соседями напишите как справиться с этими гражданами ? После каждого затопления маме вызывают скорую ,она очень сильно переживает ! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!