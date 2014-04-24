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Соседи!!!!!!!!!

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем Fordец, 24 апр 2014.

5/5, Голосов: 4
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  1. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.472
    Уважаемые форумчане ,помогите советом к кому обратиться ,кто может помочь ?Суть дела такова .У меня родители преклонного возраста,проживают на 3-ем этаже 5 этажного дома .На 4 этаже живет человек ,которого трудно назвать человеком. Этот "человек" уже не однократно заливает моих пожилых родителей.Причиняя им моральную и психологическую боль.Многократные обращения в органы не дают ни каких результатов.Сам этот сосед на разговоры не идет ,так как с ним говорить не о чем.Большее время суток он и его сожительница находиться в алкогольном или после алкогольном состоянии.Выпивая у себя дома он со своей сожительницей устраивают непонятные бои ,полночи что то или кто то падает и ложась спать ,он забывает выключать воду которая и заливает моих родителей.Уважаемые ,если у кого то были такие проблемы с соседями напишите как справиться с этими гражданами ? После каждого затопления маме вызывают скорую ,она очень сильно переживает ! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Fordец, 24 апр 2014
    #1
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  3. Алексей

    Алексей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.248
    На стаике поставить и перекрывать им воду..
     
    Алексей, 24 апр 2014
    #2
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  4. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.060
    Тут проще перевезти родителей.
    Официальный вариант по потопам - после каждого потопа вот прямо сразу вызываете комиссию из ДЭУ с составлением акта и оценкой ущерба. Для обращения в суд вам надо 3 акта: первый вы делаете сразу после затопления, второй спустя неделю, и третий уже во время суда в независимом экспертном агентстве и всё это время вы не имеете права делать ремонт (может быть и четвертый в другом агентстве). Суд может длится и год. Ответчик может выплачивать до конца своих дней, хоть по 1 рублю ежемесячно.
    Вариант - пройтись по нашим страховым агентствам и посмотреть, где самые злобные вытрясатели долгов и застраховать квартиру у них по самому минимальному тарифу. Компенсируют вам немного, но потом задятлят соседей (с них взыскивают сумму ущерба)

    Кстати да, пусть это и не разрешено, но поставьте краны на стояки.
     
    Last edited: 24 апр 2014
    пряник, 24 апр 2014
    #3
    UFO, коммерсант, Lёka и 5 другим нравится это.
  5. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.333
    Да, хороший совет, но когда уже через перекрытия капает - поздновато перекрывать. И это не решит проблему шума
     
    Валерьян, 24 апр 2014
    #4
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  6. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.472
    после них на верху живет молодая семья с ребенком.
     
    Fordец, 24 апр 2014
    #5
    Dori, Lёka, alexisbn и 2 другим нравится это.
  7. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.333
    Плавали знаем, нужно 2 представителя для составления акта одновременно, Водоканал и ДЭУ - но их сложно собрать, хотя и все друг друга знают.
    Но всегда обходилось лишь угрозами и в двух случаях из трёх возместили ущерб
     
    Валерьян, 24 апр 2014
    #6
    Dori, Lёka и Оптик нравится это.
  8. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.060
    Перекрыли воду, вызвали команду из ДЭУ и участкового, потом пусть включают.
    Взять телефон этой молодой семьи и чуть что - звонить "у вас 10 минут набрать воды".
    Или предложить поменяться квартирами.
     
    пряник, 24 апр 2014
    #7
    Dori, Lёka, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.472
    куда ? Вариант не пройдет ? Да и что решит этот вариант ? Дать уничтожить квартиру в жилом доме?
     
    Fordец, 24 апр 2014
    #8
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  10. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.060
    До суда довел?!
    Тогда я хочу на тебя посмотреть живьем!!!:D
    Не, реально, сказали, что таких героев даже 5-ти не набралось )
     
    пряник, 24 апр 2014
    #9
    Lёka и LOOK нравится это.
  11. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.333
    Я подозреваю имел место быть смысл преехать, продать, поменяться
     
    Валерьян, 24 апр 2014
    #10
    Lёka и Оптик нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.472
    Мама вызвала и водоканал и участкового.Он не открыл.Они спустились сказали что ломать двери не в праве и удалились.! вот и все решение вопроса((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
     
    Fordец, 24 апр 2014
    #11
    Lёka, LOOK, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.472
    не так то легко найти квартиру уже даже не равноценную данной! Родители там сделали ремонт поменяли трубы ,окна.счас переехать и все заново? Это не вариант .
     
    Fordец, 24 апр 2014
    #12
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  14. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.060
    Тогда прощупываете почву на предмет - в чьей собственности квартира и нет ли долгов за комуналку. Если они есть и квартира государственная - в Госадминистрацию на расторжение договора соцнайма (тут уже с юристом беседовать)
     
    пряник, 24 апр 2014
    #13
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  15. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    ооооо.... моя любимая тема)))
    хотя, тут, конечно, не до смеха.....
    мой сверху неделю назад мне блузку шелковую спалил (сушилась на балконе), кинув сверху окурок.... И ничО, ходит, не поморщится, дай Бог здоровья...:cool:
     
    LOOK, 24 апр 2014
    #14
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  16. херувим

    херувим Гений

    На форуме с:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    86
    Разводим эпоксидку, набираем в шприц и заклеиваем дверь соседям вместе с замочной скважиной.

    Видел по телику, как одному алкашу на 1 этаже дверь заварили, вечные гости прекратились, стал ходить на улицу через окно.

    Проблему это конечно не решит, но обиду немного уменьшит )
     
    херувим, 24 апр 2014
    #15
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  17. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.060
    Найти покупателя на их квартиру

    Ещё вариант, показать, что у вас стальные яйца - побеседовать с соседом так, что бы у него выработался рефлекс проверять газ, воду, электричество. Но это уже чревато тем, что участковый или даже целый наряд приедет к вам.
     
    пряник, 24 апр 2014
    #16
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  18. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.060
    На самом деле - менять соседей или свою жилплощадь.
     
    пряник, 24 апр 2014
    #17
    Lёka, LOOK и Оптик нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.472
    Нравиться !!!!!!!!!!!!!!!!Вариант! спасибо
     
    Fordец, 24 апр 2014
    #18
    Lёka и Оптик нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.472
    безполезно.в куматозном состоянии и он и его подруга.
     
    Fordец, 24 апр 2014
    #19
    Lёka и Оптик нравится это.
  21. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.060
    Пока не за что.
    Я не в курсе, работает ли это на деле, но в законодательстве вроде прописано.
    У меня была многогодовая волокита с актами и комиссиями - ничего это не дало, кроме потерянного времени. Потом, о, чудо! - соседи сменились сами.
     
    пряник, 24 апр 2014
    #20
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