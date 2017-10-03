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Совершено нападение на дом Юлии Латыниной.

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем dock, 19 июл 2017.

0/5, Голосов: 0
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    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.570
    Обозреватель "Новой газеты" и радиостанции "Эхо Москвы" Юлия Латынина сообщила, что ночью 19 июля на ее дом было совершено нападение. Нападавших было несколько, они передвигались на автомобиле.

    "Минувшей ночью здание было опрыскано едким газом неизвестного состава", - сказала она в эфире радиостанции. В результате этого пострадали восемь человек, в том числе четверо пенсионеров и двое детей.

    "Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью. Самое неприятное во всей это истории заключается в том, что пострадала не одна я", - сказала Латынина.

    По ее словам, дома были ее отец 79 лет, мать 77 лет, а за стеной находились 70-летние соседи с двумя внуками. Латынина уточнила, что соседи пострадали в большей степени. При этом в полицию журналистка обращаться не хочет. "Я в этой комедии участвовать не буду", - сказала она.

    В тексте, опубликованном на сайте "Новой газеты", Латынина пишет, что нападение совершили "те же самые люди", которые в августе прошлого года совершили на нее нападение, "или их братья по разуму". Она также с сарказмом пишет, что нападавшие сделали отцу "роскошный подарок на день рождения".

    Латынина написала, что характерные подтеки были обнаружены на окне ее комнаты и на ее машине. Журналистка предположила, что нападавшие использовали "баллончик американского производства "Скунс".

    "Содержит бутил-мелен-меркаптан. Аромат в точности такой: прелый лук, чеснок, дерьмо и газ. Русские патриоты, как вы понимаете, пользуются баллончиками исключительно американского производства. Впрочем, я не химик и на анализе не настаиваю", - написала Латынина.

    По ее словам, нападавшие преследовали две цели: первая - "мы знаем, где ты живешь. Мы знаем, где живут твои родители. Сегодня мы плеснули тебе в окно скунсом, а завтра мы шмальнем пулей в голову".

    Вторая: "Намек понятен. "Ты, Юлия Латынина - скунс. Ты тут гадишь на нашего Великого и Могучего Утеса. Клали мы на тебя", - написала журналистка на сайте "Новой газеты", отметив, что ее текст не является официальным обращением в полицию.

    В августе 2016 года неизвестные облили Латынину фекалиями. В полиции сообщили, что нападение на журналистку было связано с ее профессиональной деятельностью. Однако информации о результатах расследования до сих пор нет.

    http://www.newsru.com/russia/19jul2017/latynina.html
     
    dock, 19 июл 2017
    #1
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  3. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    396
    Какие любопытные фантазии рождаются в ее голове в связи с этим "нападением". Я думаю, профессиональных психиатров должен заинтересовать этот поток бреда.
     
    Дьяволенок, 19 июл 2017
    #2
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  4. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    396
    Вообще, зная о ничтожной позиции российских либералов в обществе(они реально как изгои среди нормальных людей), удивляет эта информационная шумиха, нагнетаемая вокруг них в последние пару месяцев. Такое впечатление, что это организованные акции по привлечению внимания ко всей этой либероидной шобле в связи с будущими Президентскими выборами. Я уже где-то писал об этом..
     
    Дьяволенок, 20 июл 2017
    #3
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  5. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.459
    А что тут удивительного? Их льют зелёнкой, они кричат во всех сми о том что им это не нравится. Вот и вся шумиха.
    Шумиху поднимают зелёночники как будто специально желая поднять волну.
    Кстати по убийству Немцова у меня такое же мнение.
    Кто-то очень сильно хотел поднять волну в России, но оппозиция не повелась.
    Сейчас начинают качать лодку с другого борта...
    Чёт мне кажется что кто-то на Кавказе а может и в самом Кремле руками Кавказа играет в двойную игру. А ещё мне кажется что этот либо эти кто то не самые последние люди во властных кругах.
     
    Пиксель, 20 июл 2017
    #4
  6. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.818
    "Удобную религию придумали индусы..."!
    Эта "либероидная шобла" - сама себя стреляет, убивает, арестовывает...только шоб насолить властям! Как все просто! Кто не с нами - тот дурак! Старая песня...еще времен КПСС!
     
    ОДОБРЯМС, 20 июл 2017
    #5
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  7. Велес

    Велес Новичок

    На форуме с:
    Сегодня
    Сообщения:
    4
    100 % комедиантка. Устраивает комедийную клоунаду и непрерывно кривляется и лжет. Не хочет писать заявления в полицию. Потому что лжет боится что ее разоблачат. Надоела вся эта либеральная лживая шушера.
     
    Велес, 3 окт 2017 в 21:05
    #6