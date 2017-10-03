Совершено нападение на дом Юлии Латыниной.

Обозреватель "Новой газеты" и радиостанции "Эхо Москвы" Юлия Латынина сообщила, что ночью 19 июля на ее дом было совершено нападение. Нападавших было несколько, они передвигались на автомобиле. "Минувшей ночью здание было опрыскано едким газом неизвестного состава", - сказала она в эфире радиостанции. В результате этого пострадали восемь человек, в том числе четверо пенсионеров и двое детей. "Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью. Самое неприятное во всей это истории заключается в том, что пострадала не одна я", - сказала Латынина. По ее словам, дома были ее отец 79 лет, мать 77 лет, а за стеной находились 70-летние соседи с двумя внуками. Латынина уточнила, что соседи пострадали в большей степени. При этом в полицию журналистка обращаться не хочет. "Я в этой комедии участвовать не буду", - сказала она. В тексте, опубликованном на сайте "Новой газеты", Латынина пишет, что нападение совершили "те же самые люди", которые в августе прошлого года совершили на нее нападение, "или их братья по разуму". Она также с сарказмом пишет, что нападавшие сделали отцу "роскошный подарок на день рождения". Латынина написала, что характерные подтеки были обнаружены на окне ее комнаты и на ее машине. Журналистка предположила, что нападавшие использовали "баллончик американского производства "Скунс". "Содержит бутил-мелен-меркаптан. Аромат в точности такой: прелый лук, чеснок, дерьмо и газ. Русские патриоты, как вы понимаете, пользуются баллончиками исключительно американского производства. Впрочем, я не химик и на анализе не настаиваю", - написала Латынина. По ее словам, нападавшие преследовали две цели: первая - "мы знаем, где ты живешь. Мы знаем, где живут твои родители. Сегодня мы плеснули тебе в окно скунсом, а завтра мы шмальнем пулей в голову". Вторая: "Намек понятен. "Ты, Юлия Латынина - скунс. Ты тут гадишь на нашего Великого и Могучего Утеса. Клали мы на тебя", - написала журналистка на сайте "Новой газеты", отметив, что ее текст не является официальным обращением в полицию. В августе 2016 года неизвестные облили Латынину фекалиями. В полиции сообщили, что нападение на журналистку было связано с ее профессиональной деятельностью. Однако информации о результатах расследования до сих пор нет. http://www.newsru.com/russia/19jul2017/latynina.html