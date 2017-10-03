Сломать АК-47. Неудачная попытка.

Американец попытался сломать автомат «Калашникова». У него не получилось.



О надежности и долговечности российского автомата «Калашникова» уже давно слагают легенды. Американский видеоблогер решил опровергнуть данное утверждение. Мужчина попытался сломать АК, но у него ничего не получилось.



Американский ветеран войны в Ираке по имени Эрик поставил перед собой цель – сломать автомат «Калашникова». Он решил, что русское оружие не выдержит большой нагрузки. «От перегрева он выйдет из строя», — заявил американский блог ер .



Американец начал стрелять из автомата. Он опустошил не менее десяти обойм, прежде чем почувствовал нагрев оружия. Мужчина продолжил вести огонь до тех пор, пока «Калашников» не задымился. Несмотря на сильный перегрев АК не отказал и продолжал функционировать.



Далее блогеру пришлось надеть защитную маску и перчатки, так как жар от автомата был настолько сильным, что обжигал руки и лицо. Автомат прекрасно функционировал и из него можно было продолжать вести прицельный огонь.

Только после того, как оружие стало невозможно держать в руках, Эрик отложил его в сторону. По словам блогера, у русского АК потрясающая надежность.