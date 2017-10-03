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Сломать АК-47. Неудачная попытка.

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем korvin, 3 окт 2017 в 16:18.

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    korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.834
    Американец попытался сломать автомат «Калашникова». У него не получилось.

    О надежности и долговечности российского автомата «Калашникова» уже давно слагают легенды. Американский видеоблогер решил опровергнуть данное утверждение. Мужчина попытался сломать АК, но у него ничего не получилось.

    Американский ветеран войны в Ираке по имени Эрик поставил перед собой цель – сломать автомат «Калашникова». Он решил, что русское оружие не выдержит большой нагрузки. «От перегрева он выйдет из строя», — заявил американский блогер.

    Американец начал стрелять из автомата. Он опустошил не менее десяти обойм, прежде чем почувствовал нагрев оружия. Мужчина продолжил вести огонь до тех пор, пока «Калашников» не задымился. Несмотря на сильный перегрев АК не отказал и продолжал функционировать.

    Далее блогеру пришлось надеть защитную маску и перчатки, так как жар от автомата был настолько сильным, что обжигал руки и лицо. Автомат прекрасно функционировал и из него можно было продолжать вести прицельный огонь.
    Только после того, как оружие стало невозможно держать в руках, Эрик отложил его в сторону. По словам блогера, у русского АК потрясающая надежность.



     
    korvin, 3 окт 2017 в 16:18
    #1
    Дьяволенок, Admin, Nike и ещё 1-му нравится это.
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  3. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.526
    Прикольно, но всё-таки за такое хочется выдрать ноги... так обращаться с оружием. Никто в реале не стреляет из оружия, когда ствол уже дымит что твоя сигнальная ракета. Никакое ручное оружие на подобную нагрузку тупо не рассчитано.
     
    Nike, 3 окт 2017 в 16:48
    #2
  4. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.614
    Поправка - если это не клон нашего АКМ. Когда-то видел ролик про китайский калаш, там после третьего магазина разброс становится такой, что ни о каком прицельном огне речи нет.... А после десятого наверно вообще расплавится :)
     
    Targitai, 3 окт 2017 в 17:07
    #3