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Слинченко уволили.

Тема в разделе 'Внутренняя политика', создана пользователем ruslan_40, 4 окт 2017 в 08:38.

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    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    656
    http://president.gospmr.org/pravovy...va-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki.html

    http://gov-pmr.org/item/10241

    Два вопроса:

    Создание какой новой службы собственной безопасности будет курировать Татьяна Кирова?

    Почему Сергей Оболоник будет заниматься реструктуризацией подведомственнных минсельхозу предприятий?

    Список этих предприятий:

    1. ГУ «Государственная служба «Республиканский гидрометеорологический центр».

    2. ГУ «Республиканский ботанический сад».

    3. ГУ «Противоградовая служба Приднестровской Молдавской Республики».

    4. ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

    5. ГУ «Государственный селекционно-племенной центр».

    6. ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия».

    7. ГУ «Управление экологии и природных ресурсов по городу Тирасполь и городу Днестровск».

    8. ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов».

    9. ГУ «Григориопольское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии».

    10. ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии».

    11. ГУ «Каменское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии»

    12. ГУ «Рыбницкое управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии».

    13. ГУ «Слободзейское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии».

    14. ГУ «Республиканская государственная семенная инспекция».

    15. ГУ «Приднестровские оросительные системы» Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

    16. ГУП «Приднестровье-лес»

    17. ГУП «Агро-Гиска».

    18. ГУП «Природоохранный центр».

    19. ГУП «Рыбхоз "Аквафиш».

    20. ГУ СП «Днестр».

    21. ГУП «Передвижная механизированная колонна № 11».

    22. ГУП «Агропромторгснаб».

    23. ГУП «Геологоразведка»
     
    ruslan_40, 4 окт 2017 в 08:38
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