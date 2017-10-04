Слинченко уволили.

http://president.gospmr.org/pravovy...va-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki.html http://gov-pmr.org/item/10241 Два вопроса: Создание какой новой службы собственной безопасности будет курировать Татьяна Кирова? Почему Сергей Оболоник будет заниматься реструктуризацией подведомственнных минсельхозу предприятий? Список этих предприятий: 1. ГУ «Государственная служба «Республиканский гидрометеорологический центр». 2. ГУ «Республиканский ботанический сад». 3. ГУ «Противоградовая служба Приднестровской Молдавской Республики». 4. ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 5. ГУ «Государственный селекционно-племенной центр». 6. ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия». 7. ГУ «Управление экологии и природных ресурсов по городу Тирасполь и городу Днестровск». 8. ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов». 9. ГУ «Григориопольское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии». 10. ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии». 11. ГУ «Каменское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» 12. ГУ «Рыбницкое управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии». 13. ГУ «Слободзейское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии». 14. ГУ «Республиканская государственная семенная инспекция». 15. ГУ «Приднестровские оросительные системы» Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 16. ГУП «Приднестровье-лес» 17. ГУП «Агро-Гиска». 18. ГУП «Природоохранный центр». 19. ГУП «Рыбхоз "Аквафиш». 20. ГУ СП «Днестр». 21. ГУП «Передвижная механизированная колонна № 11». 22. ГУП «Агропромторгснаб». 23. ГУП «Геологоразведка»