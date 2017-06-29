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Скончался экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем Admin, 29 июн 2017 в 09:19.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.673
    Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве.
    [​IMG]
    • vk.com
    • © Олег Яковлев
    Об этом сообщила в своём Instagram его пиар-менеджер и гражданская супруга Александра Куцевол.

    «Сегодня в 07:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала она.

    В дирекции артиста агентству «Москва» подтвердили его смерть.

    Накануне сообщалось, что Олег Яковлев находится в реанимации из-за тяжёлой пневмонии.

    Олег Яковлев родился в 1969 году, стал солистом «Иванушек International» в 1998 году. В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру. В 2013 году официально прекратил выступать в группе.

    https://russian.rt.com/russia/news/404119-smert-yakovlev-blizkie
     
    Admin, 29 июн 2017 в 09:19
    #1
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  3. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.783
    Я в шоке (009) Такой молодой ... ужас...
    [​IMG]
     
    Незнакомка, 29 июн 2017 в 09:41
    #2
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  4. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.040
    Что-то у них в группе... "третий лишний"
     
    Lёka, 29 июн 2017 в 09:50
    #3
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