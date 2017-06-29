Скончался экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве. vk.com © Олег Яковлев Об этом сообщила в своём Instagram его пиар-менеджер и гражданская супруга Александра Куцевол. «Сегодня в 07:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала она. В дирекции артиста агентству «Москва» подтвердили его смерть. Накануне сообщалось, что Олег Яковлев находится в реанимации из-за тяжёлой пневмонии. Олег Яковлев родился в 1969 году, стал солистом «Иванушек International» в 1998 году. В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру. В 2013 году официально прекратил выступать в группе. https://russian.rt.com/russia/news/404119-smert-yakovlev-blizkie