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Ситуация с валютой в ПМР...

Тема в разделе 'Экономика ПМР', создана пользователем BoyKot, 24 дек 2014.

?

Поднять ли официальный курс?

  1. Да. Уровень 14-15р за 1$. С условием появления валюты в обменнике

    26 голосов
    21,0%

  2. Да. Какой поставят курс 12-17 за 1$. С условием появления валюты в обменнике

    1 голосов
    0,8%

  3. Да. Даже, если не появится валюта в продаже

    4 голосов
    3,2%

  4. Нет. ВС же не разрешает изменить коридор

    5 голосов
    4,0%

  5. Нет. Без причин. Или т.к. считаю что валюта есть, но её "зажали"

    50 голосов
    40,3%

  6. Затрудняюсь ответить

    4 голосов
    3,2%

  7. Задолбали эти предвыборные "качели"

    56 голосов
    45,2%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
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  1. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    Вчера Президент ПМР издал несколько Указов связанных с обращением наличной иностранной валюты в ПМР:

    Указ Президента ПМР № 411 «О внесении изменения в Указ Президента ПМР от 19 ноября 2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной выручки»»

    второе предложение части первой пункта 1 Указа изложить в следующей редакции:

    «Обязательная продажа от суммы валютной выручки, полученной от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных Приднестровским республиканским банком, осуществляется в размере от 10% до 75%, при этом конкретный размер процента валютной выручки определяется решением председателя Приднестровского республиканского банка.».

    2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
    http://president.gospmr.ru/ru/news/...-ukaz-prezidenta-pmr-ot-19-noyabrya-2010-goda

    Указ Президента ПМР №414 «О внесении изменения в Указ Президента ПМР от 27 сентября 2013 года № 449 «Об утверждении на 2014-2016 годы Таможенного тарифа…»

    подпункт «в» пункта 3 Указа изложить в следующей редакции:

    «в) физические лица производят уплату таможенной пошлины, начисленной согласно таможенному тарифу, в долларах США или евро.».

    2. Ответственность за исполнение настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики Мостовича А.А.

    3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики Парнас М.И.

    4. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
    http://president.gospmr.ru/ru/news/...a-v-ukaz-prezidenta-pmr-ot-27-sentyabrya-2013

    Указ Президента ПМР № 412 «О приостановлении действия Указа Президента ПМР от 13 февраля 2013 года № 67 «О некоторых мерах по созданию условий для активизации деятельности хозяйствующих субъектов ПМР»

    (Приостанавливает разрешение на продажу наличной валюты экономическим агентам для закупки товаров за пределами ПМР)

    В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (СЗМР 95-2), п о с т а н о в л я ю:

    1. Приостановить до особого распоряжения действие Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 февраля 2013 года № 67 «О некоторых мерах по созданию условий для активизации деятельности хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики» (газета «Приднестровье» от 15 февраля 2013 года № 29 (4627)).

    2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
    http://president.gospmr.ru/ru/news/...viya-ukaza-prezidenta-pmr-ot-13-fevralya-2013


    Неужели все так плохо? Кто в курсе, что происходит, и с чем все это связано?
     
    BoyKot, 24 дек 2014
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Сухарик

    Сухарик Гений

    Дата регистрации:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    779
    Бедные физические лица....Растаможка только в долларах и евро...ужас...
     
    Сухарик, 24 дек 2014
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    Интересно, где по мнению Президента, физические лица должны брать эти доллары и ЕВРО для того, чтобы уплатить пошлину, учитывая то, что на территории ПМР ввезенные товары они имеют право продавать только за рубли ПМР?
     
    BoyKot, 24 дек 2014
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  4. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.468
    Наверное, там же, где взяли валюту для приобретения товаров. Другое дело, что справедливее было бы взимать в валюте страны, из которой товар был ввезен, а не только в долларах или евро.
     
    Vladm, 24 дек 2014
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. azh

    azh Гений

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    790
    А товар покупают за какую валюту?
     
    azh, 24 дек 2014
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    Насколько мне известно в ПМР нет абсолютно никаких проблем с покупкой Украинских гривен и Молдавских леев, а вот с долларами и ЕВРО картинка совсем другая...

    Но даже если для покупки товара за пределами ПМР физлица и нашли возможность купить доллары или ЕВРО, то в связи с чем они должны покупать эту-же валюту еще и для оплаты пошлины, если на территории ПМР им разрешено реализовывать ввезенные товары только за рубли ПМР?
     
    BoyKot, 24 дек 2014
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  7. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.933
    ошалеть, что там курят наверху
     
    Тасманский, 24 дек 2014
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  8. azh

    azh Гений

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    790
    Не знаю не одного человека, который бы покупал тут гривны для покупки товара на 7 км.
    Так курс продажи гривны сейчас 0,72-0,80. В пересчете через доллар – получается что курс около 15 гривен за доллар, когда сдать доллар в Одессе можно за 20.
    Если я уж нашел 1000 баксов на товар, то не проблема найти еще 50 за растаможку.
     
    azh, 24 дек 2014
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  9. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    Вчера на 7-ом с утра был 18-80, к обеду уже 18-20. Про банки вообще молчу - там 16.
     
    Targitai, 24 дек 2014
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  10. azh

    azh Гений

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    790
    18.80 – это чтобы сдать корейцам, курс продажи у них уже другой, а когда берешь товар у оптовиков, то рассчитываешься с ними долларами по курсу 20 (на прошлых выходных)
     
    azh, 24 дек 2014
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    19... вчера. Правда, это уже к обеду, когда бакс 18-20 у корейцев стал
     
    Targitai, 24 дек 2014
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Platini

    Platini Гений

    Дата регистрации:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.561
    Я подумал, что экономика Украины в порядок приходит..
     
    Platini, 24 дек 2014
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    А мне думается, что это в предверии нового года. А после опять сползет.... Может и в РФ так же будет.... А может и у нас :(
     
    Targitai, 24 дек 2014
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Platini

    Platini Гений

    Дата регистрации:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.561
    Посмотрим...мне кажется что, после Января, доллар будет в коридоре:
    Россия 55-60
    Украина 18-22
    ПМР 14-15
     
    Last edited: 24 дек 2014
    Platini, 24 дек 2014
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    Чооооо?????!!!!!! При 45 мы обанкротимся.....
     
    Targitai, 24 дек 2014
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Platini

    Platini Гений

    Дата регистрации:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.561
    Пардон, ошибся, поправил!!:D
     
    Platini, 24 дек 2014
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.358
    Фантастика!
    Практически любой коммерсант, взяв 1000$ и поехав затариться на 7км будет обсчитан таможней в двойном тарифе (по рыночным ценам). Таким образом его товар оценят в 2000$ и с них заплатит от 15%, если это не товары по заниженной ставке, как например ткани..
    Итого в среднем выйдет около 300$, но никак не 50..
     
    коммерсант, 24 дек 2014
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. azh

    azh Гений

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    790
    Плохой вы коммерсант))))
     
    azh, 24 дек 2014
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.358
    Чтобы быть хорошим, нужно залезть в компьютер к таможеннику и написать "свои" цифры, или иметь родственника там, или контрабанда?(009) Если у вас так все просто и законно, то и расскажите здесь просто, как у вас выходит 50...
    зы ...
    ну понятно... приехал на таможню, написал два, а три в уме??? так?
    то ли еще будет... наши законотворники не спят, хотят подсчитать прибыль ИП. У них цифры... то вообще хоть стой, хоть падай..

    полное видео
     
    Last edited: 24 дек 2014
    коммерсант, 24 дек 2014
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.438
    Растаможка машин всегда была в долларах. Тут изменений нет.
     
    korvin, 24 дек 2014
    #20 + к цитате ответитьTag
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