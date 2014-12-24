Ситуация с валютой в ПМР...

Вчера Президент ПМР издал несколько Указов связанных с обращением наличной иностранной валюты в ПМР: Указ Президента ПМР № 411 «О внесении изменения в Указ Президента ПМР от 19 ноября 2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной выручки»» второе предложение части первой пункта 1 Указа изложить в следующей редакции: «Обязательная продажа от суммы валютной выручки, полученной от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных Приднестровским республиканским банком, осуществляется в размере от 10% до 75%, при этом конкретный размер процента валютной выручки определяется решением председателя Приднестровского республиканского банка.». 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. http://president.gospmr.ru/ru/news/...-ukaz-prezidenta-pmr-ot-19-noyabrya-2010-goda Указ Президента ПМР №414 «О внесении изменения в Указ Президента ПМР от 27 сентября 2013 года № 449 «Об утверждении на 2014-2016 годы Таможенного тарифа…» подпункт «в» пункта 3 Указа изложить в следующей редакции: «в) физические лица производят уплату таможенной пошлины, начисленной согласно таможенному тарифу, в долларах США или евро.». 2. Ответственность за исполнение настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики Мостовича А.А. 3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики Парнас М.И. 4. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. http://president.gospmr.ru/ru/news/...a-v-ukaz-prezidenta-pmr-ot-27-sentyabrya-2013 Указ Президента ПМР № 412 «О приостановлении действия Указа Президента ПМР от 13 февраля 2013 года № 67 «О некоторых мерах по созданию условий для активизации деятельности хозяйствующих субъектов ПМР» (Приостанавливает разрешение на продажу наличной валюты экономическим агентам для закупки товаров за пределами ПМР) В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (СЗМР 95-2), п о с т а н о в л я ю: 1. Приостановить до особого распоряжения действие Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 февраля 2013 года № 67 «О некоторых мерах по созданию условий для активизации деятельности хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики» (газета «Приднестровье» от 15 февраля 2013 года № 29 (4627)). 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. http://president.gospmr.ru/ru/news/...viya-ukaza-prezidenta-pmr-ot-13-fevralya-2013 Неужели все так плохо? Кто в курсе, что происходит, и с чем все это связано?