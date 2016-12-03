Секс с тёщей

Тема в разделе 'Семья и взаимоотношение полов', создана пользователем петручио, 3 дек 2016.
ув форумчане я занимаюсь с тёщей сексом как вы счетаете это нормально
смените тёщу на уч. рус.яз.
- Падре!!! Я занимаюсь сексом 16 раз в день!!! С всем что шевелится! Это грех?
- Да, сын мой! Ложь - это большой грех!
если тёща привлекательная и относительно молодая, то не парься, это нормально.
... от сердца отлегло... мы уж подумали - что с тестем...
@Warlock перелогинься....
а твой батя с твоей женой
женись на теще и удочери жену
спроси у своей жены нормально или нет и поймешь
А кто у нее ? Сын или дочь ?
Для бати ничего не жалко.Мы перед родителями в долгу.
а смысл спрашивать совета у других людей? для кого то это нормально, для кого то не очень. ты сам решай, если тебе по кайфу такое положение вещей, то занимайся сексом дальше. просто чтобы в итоге теща с женой обе из тебя отбивные не сделали. бабы они такие.
вообще супер...а то выборы политика...красавчик...разбавил форум классной темой))))
Что за дискриминация? А секс с тестем? Или мужикам тещу..., а бабы пущай в сексшопе отовариваются? Даешь равноправие!
Это получается, я буду тещей, когда моя дочь выйдет замуж и с мужем своей дочери
от жиш повезет вам)) ну если зять не растеряется
Боже упаси! от такого везения
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу.
Теща одинокая наверное, показала зятю часть комиссарского, истасковавшемуся по любви тела. И понеслось. А может она его . Неправильно все это.
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