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Секс с тёщей

Тема в разделе 'Семья и взаимоотношение полов', создана пользователем петручио, 3 дек 2016.

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    петручио

    петручио Пользователь

    Дата регистрации:
    3 дек 2016
    Сообщения:
    3
    ув форумчане я занимаюсь с тёщей сексом как вы счетаете это нормально
     
    петручио, 3 дек 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    смените тёщу на уч. рус.яз.
     
    Анаконда, 3 дек 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    - Падре!!! Я занимаюсь сексом 16 раз в день!!! С всем что шевелится! Это грех?
    - Да, сын мой! Ложь - это большой грех!
     
    Анаконда, 3 дек 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
    Mebus, Вольфович, трудоголик и 6 другим нравится это.
  4. Freeman

    Freeman Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    124
    если тёща привлекательная и относительно молодая, то не парься, это нормально.
     
    Freeman, 3 дек 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
    Seos нравится это.
  5. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    ... от сердца отлегло... мы уж подумали - что с тестем...
     
    Анаконда, 3 дек 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.756
    @Warlock перелогинься....
    :D:D:D
     
    Targitai, 3 дек 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
    Mebus, Вольфович, VIGO и 3 другим нравится это.
  7. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.095
    а твой батя с твоей женой
     
    Санек, 3 дек 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.095
    женись на теще и удочери жену
     
    Санек, 3 дек 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.095
    спроси у своей жены нормально или нет и поймешь
     
    Санек, 3 дек 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    А кто у нее ? Сын или дочь ?
     
    WoWaN, 3 дек 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
    Nick нравится это.
  11. ussr1922

    ussr1922 Гений

    Дата регистрации:
    12 сен 2016
    Сообщения:
    416
    Для бати ничего не жалко.Мы перед родителями в долгу.
     
    ussr1922, 3 дек 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
    BUSHik нравится это.
  12. Seos

    Seos Гений

    Дата регистрации:
    24 мар 2016
    Сообщения:
    425
    а смысл спрашивать совета у других людей? для кого то это нормально, для кого то не очень. ты сам решай, если тебе по кайфу такое положение вещей, то занимайся сексом дальше. просто чтобы в итоге теща с женой обе из тебя отбивные не сделали. бабы они такие.
     
    Seos, 3 дек 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Nick

    Nick Гений

    Дата регистрации:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    316
    :D:D(036)(036)вообще супер...а то выборы политика...красавчик...разбавил форум классной темой))))(025)(035)
     
    Nick, 3 дек 2016
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  14. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.940
    Что за дискриминация? А секс с тестем? Или мужикам тещу..., а бабы пущай в сексшопе отовариваются? Даешь равноправие!
     
    ОДОБРЯМС, 3 дек 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    889
    :D(066)
     
    Olga69, 3 дек 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    889
    Это получается, я буду тещей, когда моя дочь выйдет замуж и с мужем своей дочери(069)
     
    Olga69, 3 дек 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. Nick

    Nick Гений

    Дата регистрации:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    316
    :Dот жиш повезет вам)) ну если зять не растеряется ;):D
     
    Nick, 3 дек 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    889
    Боже упаси! от такого везения
     
    Olga69, 3 дек 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Робинзон

    Робинзон Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    813
    Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу.:D
     
    Робинзон, 3 дек 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Кожанный

    Кожанный Гений

    Дата регистрации:
    5 ноя 2014
    Сообщения:
    208
    Теща одинокая наверное, показала зятю часть комиссарского, истасковавшемуся по любви тела. И понеслось(069). А может она его (145). Неправильно все это.
     
    Кожанный, 3 дек 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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