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Сдаётся двухкомнатная, центр города (ПГУ Драмтеатр). Мебель, техника, все условия.

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем korvin, 26 июн 2017 в 12:17.

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    korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.672
    Двухкомнатная, центр города (ПГУ Драмтеатр). Мебель, техника, все условия.

    Комнаты не проходные. Везде стеклопакеты. Трубы заменены. Балкон застеклён.
    Дом котельцовый, тёплый. Окна на запад: летом не жарко.
    Полностью меблирована. Заходи и живи.
    Стиральная машина, телевизор, газколонка, холодильник, микроволновка, газплита, посуда, бельё.
    Высокоскоростной интернет, WiFi.
    Свежий ремонт.
    Двор тихий, тенистый, не проездной.
    Всё в шаговой доступности. Школа, детсад, бассейн, супермаркет Шериф, ПГУ, вещевой рынок, общественный транспорт, парк Победа - 3-5 минут пешком.
    130 у. е. + услуги + залог(одна месячная плата).

    http://makler.md/ru/an/user/index/id/589550/

    collage_photocat.jpg
     
    korvin, 26 июн 2017 в 12:17
    #1
    Арчи_Гудвин и Оптик нравится это.
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