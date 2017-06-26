Сдаётся двухкомнатная, центр города (ПГУ Драмтеатр). Мебель, техника, все условия.

Двухкомнатная, центр города (ПГУ Драмтеатр). Мебель, техника, все условия. Комнаты не проходные. Везде стеклопакеты. Трубы заменены. Балкон застеклён. Дом котельцовый, тёплый. Окна на запад: летом не жарко. Полностью меблирована. Заходи и живи. Стиральная машина, телевизор, газколонка, холодильник, микроволновка, газплита, посуда, бельё. Высокоскоростной интернет, WiFi. Свежий ремонт. Двор тихий, тенистый, не проездной. Всё в шаговой доступности. Школа, детсад, бассейн, супермаркет Шериф, ПГУ, вещевой рынок, общественный транспорт, парк Победа - 3-5 минут пешком. 130 у. е. + услуги + залог(одна месячная плата). http://makler.md/ru/an/user/index/id/589550/