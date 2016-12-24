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Самая тяжелая работа

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем москва, 24 дек 2016 в 22:13.

  1. TopicStarter Overlay
    москва

    москва Гений

    Дата регистрации:
    18 дек 2014
    Сообщения:
    242
    Дворник или вахтер?
    Всего 4% респондентов россиян из общего числа считают очень тяжелой работу сторожа или дворника. Ведь их труд физический, а заработные платы у них очень маленькие. Работа вахтера получила 3% голосов от общего количества из-за того, что в ней нужно быть внимательным. Самый больший процент голосов был отдан респондентами за пункт в голосовании "другие профессии". И чаще всего в них входят такие, как телеведущий, журналист, актер театра и кино и так далее. Респонденты объясняли свой выбор тем, что очень трудно быть публичной личностью, так как для психики человека это сильный удар, нужно уметь воспринимать критику окружающих правильно и быть всегда в отличной форме.
    Мнения разделили почти столько же процентов россиян и считают эти профессии, наоборот, легкими ввиду того, что, по их мнению, легче всего работать, например, на телевидении, нежели выполнять физическую работу или умственную. 12 % респондентов считают, что тяжесть профессии зависит далеко не от физического труда или умственной работы, а от отношения самого работника к своему труду. Чем больше работа по душе, тем она легче выполняется.
    16% голосов набрали такие профессии как водитель, работник правоохранительных органов, спасатель, доктор, грузчик, рабочий сельского хозяйства, строитель, газо-электросварщик и другие рабочие профессии.
    Интересным является тот факт, что 4% опрошенных респондентов считают самой тяжелой и опасной работу глав государства, а именно - президента и премьер-министра. Таким людям необходимо всегда быть в курсе всех событий и поэтому их рабочий день не нормирован.
    И, безусловно, первое место в рейтинге самых тяжелых профессий заняла работа шахтера, таковой ее считают более 60% опрошенных респондентов. Многие выразились, что никогда и ни за что не смогли бы работать в шахте - это не только очень тяжелый физический труд, но еще и опасный.
    Это было мнение россиян, а в Приднестровье, на Ваш взгляд, какая работа является самой тяжелой?
     
    москва, 24 дек 2016 в 22:13
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  2. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.553
    Опросник будет?
     
    Warlock, 24 дек 2016 в 22:20
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  3. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.476
    Конечно, Президента :)
     
    Vladm, 24 дек 2016 в 22:24
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    VIGO нравится это.
  4. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.553
    Землекопа.
     
    Warlock, 24 дек 2016 в 22:32
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    Vladm и VIGO нравится это.
  5. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.671
    Однозначно - работа Президента!
     
    VIGO, 24 дек 2016 в 22:35
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  6. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.671
    Это если лопатой, а если экскаватором, то чуток полегче!
     
    VIGO, 24 дек 2016 в 22:36
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