Самая тяжелая работа

Дворник или вахтер? Всего 4% респондентов россиян из общего числа считают очень тяжелой работу сторожа или дворника. Ведь их труд физический, а заработные платы у них очень маленькие. Работа вахтера получила 3% голосов от общего количества из-за того, что в ней нужно быть внимательным. Самый больший процент голосов был отдан респондентами за пункт в голосовании "другие профессии". И чаще всего в них входят такие, как телеведущий, журналист, актер театра и кино и так далее. Респонденты объясняли свой выбор тем, что очень трудно быть публичной личностью, так как для психики человека это сильный удар, нужно уметь воспринимать критику окружающих правильно и быть всегда в отличной форме. Мнения разделили почти столько же процентов россиян и считают эти профессии, наоборот, легкими ввиду того, что, по их мнению, легче всего работать, например, на телевидении, нежели выполнять физическую работу или умственную. 12 % респондентов считают, что тяжесть профессии зависит далеко не от физического труда или умственной работы, а от отношения самого работника к своему труду. Чем больше работа по душе, тем она легче выполняется. 16% голосов набрали такие профессии как водитель, работник правоохранительных органов, спасатель, доктор, грузчик, рабочий сельского хозяйства, строитель, газо-электросварщик и другие рабочие профессии. Интересным является тот факт, что 4% опрошенных респондентов считают самой тяжелой и опасной работу глав государства, а именно - президента и премьер-министра. Таким людям необходимо всегда быть в курсе всех событий и поэтому их рабочий день не нормирован. И, безусловно, первое место в рейтинге самых тяжелых профессий заняла работа шахтера, таковой ее считают более 60% опрошенных респондентов. Многие выразились, что никогда и ни за что не смогли бы работать в шахте - это не только очень тяжелый физический труд, но еще и опасный. Это было мнение россиян, а в Приднестровье, на Ваш взгляд, какая работа является самой тяжелой?