США ужесточили правила выдачи виз

интересно, что было бы, если бы это сделал мистер Пу ? ................................................................................................................................................................... Администрация президента Трампа ужесточила правила проверки для выдачи американских виз. В частности, утверждена новая анкета для соискателей, которая включает несколько новых пунктов. Так, соискателям предлагают указать имена, под которыми они зарегистрированы в соцсетях. Как сообщает агентство Reuters, согласно новым правилам, сотрудники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их прошлых загранпаспортов, имена профилей в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также подробную биографию за последние 15 лет — данные о работе и перемещениях по миру. Вопросы носят характер необязательных, однако в анкете указано, что отсутствие ответов может повлиять на решение о выдаче визы.