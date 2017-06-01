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США ужесточили правила выдачи виз

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 1 июн 2017.

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    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.398
    (091)интересно, что было бы, если бы это сделал мистер Пу ?
    ...................................................................................................................................................................

    Администрация президента Трампа ужесточила правила проверки для выдачи американских виз. В частности, утверждена новая анкета для соискателей, которая включает несколько новых пунктов.

    Так, соискателям предлагают указать имена, под которыми они зарегистрированы в соцсетях.

    Как сообщает агентство Reuters, согласно новым правилам, сотрудники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их прошлых загранпаспортов, имена профилей в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также подробную биографию за последние 15 лет — данные о работе и перемещениях по миру.

    Вопросы носят характер необязательных, однако в анкете указано, что отсутствие ответов может повлиять на решение о выдаче визы.
     
    ГастЫр БайтЫр, 1 июн 2017
    #1
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  3. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.623
    ... они понятия не имеют - что такое "написать автобиографию при устройстве на работу"...

    про соцсети.. это маразм.. достаточно зайти на любой форум и натырить оттуда кучу ников..
     
    Анаконда, 2 июн 2017
    #2
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  4. Franky

    Franky Гений

    На форуме с:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    855
    "The new rules generally do not apply to citizens of 38 countries — including most of Europe and longstanding allies like Australia, New Zealand, Japan and South Korea — who can be speedily admitted into the United States under the visa waiver program. That program does not cover citizens from any country in the Middle East or Africa."
    Не совсем свежая новость,с марта еще введены новые правила,при этом касаются эти правила в основном соискателей виз из стран ближнего востока и Африки.
     
    Franky, 2 июн 2017
    #3
  5. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.690
    Ники в соц.сетях! Больные во весь рост!))) они что не понимают, что в интернете полно одинаковых и похожих ников? Это бред какой-то))) да и как они проверят?)
     
    Незнакомка, 2 июн 2017
    #4
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  6. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.623
    а сколько фейков можно слепить...

    Надо к нам тоже визовый въезд сделать.. и требовать - справку с ЖЭКа Ф -9, Ф- 16, Ф -18, справку из паспортного отдела, справку о несудимости, справку с БТИ, разрешение на выезд от всех родственников, включая двоюродных, ВТЭК....
     
    Анаконда, 2 июн 2017
    #5
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  7. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.130
    разработают какую-то хитрую систему поиска по фото возможно. Сделают фото человека, найдут по нему фото в соцсетях, там уже и страничку почитают
     
    Майк Вазовски, 2 июн 2017
    #6
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  8. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.623
    а если у чел - нет личных фото в соцсетях? прикольно..
     
    Анаконда, 2 июн 2017
    #7
    Незнакомка нравится это.
  9. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.130
    Нет в соцсетях? Значит нет такого человека!:D:D:D
     
    Майк Вазовски, 2 июн 2017
    #8
    Незнакомка нравится это.
  10. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.623
    я лет 7 назад - удалила все личные фотки из ОК.. и больше нигде не выкладываю..
     
    Анаконда, 2 июн 2017
    #9
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  11. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.130
    "Тэк-с, все фото удалила, аватарка - дама в хиджабе (или как это называется?), а не смертница ли это случайно? Лучше рисковать не будем, визу не дадим" консульство
     
    Майк Вазовски, 2 июн 2017
    #10
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  12. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.690
    А вот если фото нет, а аватарки везде разные, и ники тоже везде разные) А фамилию и имя вообще нигде не указывают))
     
    Незнакомка, 2 июн 2017
    #11
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  13. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.623
    точно.. шо - то я за это не подумала.. будем искать новую аву))))))))))))))))
     
    Анаконда, 2 июн 2017
    #12
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  14. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.130
     
    Майк Вазовски, 2 июн 2017
    #13
    ГастЫр БайтЫр и Незнакомка нравится это.
  15. Seven

    Seven Гений

    На форуме с:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.189
    Не знаю как у американских властей, но вообще программка поиска аккаунта в соцсетях по фото уже есть, я тестил вполне сносно находит ) https://findface.ru/
     
    Seven, 2 июн 2017
    #14
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  16. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.752
    пролетите с визой, и усе накрылась мечта о светлом и радостном будущем:D
     
    Olga69, 2 июн 2017
    #15
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  17. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.690
    Как же мне жить то дальше, после того, что я узнала?;(
    Не видать мне жениха-американца, как своих ушей:D
     
    Незнакомка, 2 июн 2017
    #16
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  18. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.752
    :D ковбоя
     
    Olga69, 2 июн 2017
    #17
    Незнакомка нравится это.
  19. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.690
    ну это практически принц, на коне же :D
     
    Незнакомка, 2 июн 2017
    #18
    Vladm нравится это.
  20. volkot

    volkot Гений

    На форуме с:
    6 сен 2015
    Сообщения:
    249
    А американские спецслужбы прочитали приднестровский форум и такие: "Аааа, вот мы больные во весь рост, про одинаковые ники не подумали!!! Чтож теперь делать-то? Как проверить (046)"
     
    volkot, 2 июн 2017
    #19
  21. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.690
    (036)
     
    Незнакомка, 2 июн 2017
    #20
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