СССР, Россия, США в плане материальных благ

Посчитаем? В плане материальных благ, сравнить СССР 70-х - начала 80-х, Россию и США 2016, то получится следующее для среднего показателя: 1. СССР - безработицы нет - НДФЛ, пенсионные и страховые вычитаются на предприятии и на руки получает средние 120-150 р ( Росстат за 1970 - 1980). Других налогов нет, за бездетность отменили ранее. - обеспечивал граждан жильем бесплатно (а также дачными участками), на "северных" можно было за 2 года накопить на кооперативную кв. Или хоть общежитие, главное что бесплатно можно жить и работать, у буржуев отродясь такого не было - полный социальный пакет, включая медицину, отдых в санаториях, - бесплатное высшее образование - страховки не нужны - за все платит Государство - из коммуналки платили по счетчику только свет, квартплата льготная, вода, газ равномерно по квартирам и по постоянной цене. - качество товаров и продуктов по ГОСТ Бытовая техника, электроника производится в СССР. Отдельные товары служат долго, другие - можно сразу на выброс Дефицит ТНП, особенно импортных, продуктов питания категории деликатесы и проблематичен (хоть и возможен) отдых за рубежом. Квартиру в городах наиболее комфортного проживания ждали годами и могли не дождаться. Автомобиль - роскошь. ----------------------------------------------------------- 2. Россия - риск потерять работу - НДФЛ, отчисления вычисляется на предприятии и на руки получает 28 000 р - из них - "прожиточный минимум" 10 200 на простую еду и недорогую одежду (Росстат 2016) Остаток 17 800 р. тратится: - жилье недоступно (ипотека - высокие проценты), пользуются родительским из СССР, дача - роскошь, продается по рынку, - из соц-пакета остался бесплатно ОМС, (влияние СССР). Но качество отвратительное, несравнимо - бесплатное высшее образование частично сохранилось, опять влияние СССР. Качество несравнимо с советской высшей школой. - ОСАГО, налог на имущество, квартиру, машину дачу, оценка по кадастру, то-есть льготная, влияние СССР - свет, вода, газ по счетчикам, но цены не рыночные, а льготные , влияние СССР - качество товаров и продуктов по ТУ (что хочу, то и произвожу) - малолитражка или подержанный автомобильчик - ширпотреба навалом, все китайское То-есть, мы променяли недвижимость, социалку и ГОСТ-ы на ширпотреб ТНП и ТУ. Вместо квартиры и дачи - автомобили, гаджеты и кружевные труселя, а также возможность ездить в Кургаду, есть ГМО, сою и пальмовое масло вместо натуральных продуктов. ----------------------------------------------------------- 3. США - риск потерять работу - средний американец - 56000$ годовой или 4670$ в месяц, - НДФЛ федеральные, штата и местные + уплата отчислений в пенсионный, страховой, по безработице, всего - 15-40% и их американец платит САМ, а не предприятие. то-есть на руки он имеет максимально! 3970$ - из них - "уровень жизни" (понятие разное для штатов) еда, одежда... 1 305$ Остаток 2670$. тратится в месяц: - жилье доступно для среднего класса через ипотеку (ярмо на 30 лет) минимум! 1500$ в месяц - медицинская страховка минимум! 200$, скорой помощи нет, без страховки медицина стоит дороже пистолета Кольта, легче застрелиться... - высшее образование для среднего американца недоступно (только колледж - для них это высшее образование) - страховка авто, налоги на недвижимость, имущество, коммунальные, все по рыночной цене - 800$ - качество товаров и продуктов ГМО и китайский ширпотреб, но хорошее местное оборудование и автомобили - налог с продаж на все приобретаемые товары, около 5 проц. То-есть, жить можно, но не терять "кредитную историю" и не болеть, кататься на хороших тачках, но носить китайскую одежду, питаться ГМО и быть необразованным. Туризм за рубеж дорогой, ездят старики, молодежь вкалывает. Понятие "дача" - загородный дом для среднего американца непостижимо - это роскошь... ================================================ Далее так: остаток (сбережения), после всех этих расходов примерно одинаков - от 50 до 100 долл! Разница в том, что определенные категории материальных благ недоступны в одной стране, а в другой - наоборот. О как... Это только про материальные блага.