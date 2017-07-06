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СССР, Россия, США в плане материальных благ

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем AGK67, 6 июл 2017 в 01:59.

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    AGK67

    AGK67 Пользователь

    На форуме с:
    Вчера
    Сообщения:
    6
    Посчитаем?

    В плане материальных благ, сравнить СССР 70-х - начала 80-х, Россию и США 2016, то получится следующее для среднего показателя:

    1. СССР
    - безработицы нет
    - НДФЛ, пенсионные и страховые вычитаются на предприятии и на руки получает средние 120-150 р ( Росстат за 1970 - 1980). Других налогов нет, за бездетность отменили ранее.
    - обеспечивал граждан жильем бесплатно (а также дачными участками), на "северных" можно было за 2 года накопить на кооперативную кв. Или хоть общежитие, главное что бесплатно можно жить и работать, у буржуев отродясь такого не было
    - полный социальный пакет, включая медицину, отдых в санаториях,
    - бесплатное высшее образование
    - страховки не нужны - за все платит Государство
    - из коммуналки платили по счетчику только свет, квартплата льготная, вода, газ равномерно по квартирам и по постоянной цене.
    - качество товаров и продуктов по ГОСТ

    Бытовая техника, электроника производится в СССР. Отдельные товары служат долго, другие - можно сразу на выброс
    Дефицит ТНП, особенно импортных, продуктов питания категории деликатесы и проблематичен (хоть и возможен) отдых за рубежом. Квартиру в городах наиболее комфортного проживания ждали годами и могли не дождаться. Автомобиль - роскошь.
    -----------------------------------------------------------

    2. Россия
    - риск потерять работу
    - НДФЛ, отчисления вычисляется на предприятии и на руки получает 28 000 р
    - из них - "прожиточный минимум" 10 200 на простую еду и недорогую одежду (Росстат 2016)

    Остаток 17 800 р. тратится:
    - жилье недоступно (ипотека - высокие проценты), пользуются родительским из СССР, дача - роскошь, продается по рынку,
    - из соц-пакета остался бесплатно ОМС, (влияние СССР). Но качество отвратительное, несравнимо
    - бесплатное высшее образование частично сохранилось, опять влияние СССР. Качество несравнимо с советской высшей школой.
    - ОСАГО, налог на имущество, квартиру, машину дачу, оценка по кадастру, то-есть льготная, влияние СССР
    - свет, вода, газ по счетчикам, но цены не рыночные, а льготные , влияние СССР
    - качество товаров и продуктов по ТУ (что хочу, то и произвожу)
    - малолитражка или подержанный автомобильчик
    - ширпотреба навалом, все китайское

    То-есть, мы променяли недвижимость, социалку и ГОСТ-ы на ширпотреб ТНП и ТУ.
    Вместо квартиры и дачи - автомобили, гаджеты и кружевные труселя, а также возможность ездить в Кургаду, есть ГМО, сою и пальмовое масло вместо натуральных продуктов.
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    3. США
    - риск потерять работу
    - средний американец - 56000$ годовой или 4670$ в месяц,
    - НДФЛ федеральные, штата и местные + уплата отчислений в пенсионный, страховой, по безработице, всего - 15-40% и их американец платит САМ, а не предприятие. то-есть на руки он имеет максимально! 3970$
    - из них - "уровень жизни" (понятие разное для штатов) еда, одежда... 1 305$

    Остаток 2670$. тратится в месяц:
    - жилье доступно для среднего класса через ипотеку (ярмо на 30 лет) минимум! 1500$ в месяц
    - медицинская страховка минимум! 200$, скорой помощи нет, без страховки медицина стоит дороже пистолета Кольта, легче застрелиться...
    - высшее образование для среднего американца недоступно (только колледж - для них это высшее образование)
    - страховка авто, налоги на недвижимость, имущество, коммунальные, все по рыночной цене - 800$
    - качество товаров и продуктов ГМО и китайский ширпотреб, но хорошее местное оборудование и автомобили
    - налог с продаж на все приобретаемые товары, около 5 проц.

    То-есть, жить можно, но не терять "кредитную историю" и не болеть, кататься на хороших тачках, но носить китайскую одежду, питаться ГМО и быть необразованным. Туризм за рубеж дорогой, ездят старики, молодежь вкалывает. Понятие "дача" - загородный дом для среднего американца непостижимо - это роскошь...

    ================================================
    Далее так: остаток (сбережения), после всех этих расходов примерно одинаков - от 50 до 100 долл!
    Разница в том, что определенные категории материальных благ недоступны в одной стране, а в другой - наоборот.

    О как...


    Это только про материальные блага.
     
    AGK67, 6 июл 2017 в 01:59
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