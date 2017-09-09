Руководство управы Ново-Переделкино уволили после видео о подготовке фальсификаций на выборах

В Сети появились три ролика о подготовке фальсификаций на предстоящих в воскресенье выборах муниципальных депутатов в Москве. Главный герой - замглавы управы района Ново-Переделкино Светлана Антонова. Она передает представителям УИК конверты с "вознаграждением", просит не считать голоса без ее звонка и объясняет, зачем это нужно. Руководство управы днем в субботу уволили - об этом объявил мэр Сергей Собянин, пообещавший москвичам "честные выборы". До этого момента власти особенно на выборах внимание не акцентировали, предпочитая праздновать День города. Главный конкурент Собянина на выборах мэра Алексей Навальный в честность властей не верит: так делают везде, просто эти "идиоты" попались. Ролики были опубликованы от имени пользователя "Светлана Антонова" на отдельном канале в YouTube. Один появился в ночь на субботу, второй и третий - днем после 16:00 по Москве. Содержание первого расшифровала и проанализировала "Медуза". Ссылки также появились в группе района Солнцево в Facebook, там их сопровождает ремарка: "Скандалы, интриги - это, к сожалению, сопровождает каждую кампанию… Когда мы об этом только слышим (от друзей, знакомых, коллег), нам кажется, что все это не так... Когда мы видим, то понимаем, что это просто [венец]". Видео представляет собой нарезку из нескольких встреч Светланы Антоновой, заместителя главы управы района Ново-Переделкино, с представителями избирательных комиссий района. В одной из встреч участвует кандидат в муниципальные депутаты от "Единой России" Александр Соколов. На видео видно, как Антонова передает всем представителям участковых избирательных комиссий конверты, называя их содержимое то "вознаграждением", то "авансом". В разговоре с представительницей УИК 2673 Антонова объясняет ей, как необходимо вести учет голосов "наших сторонников": есть база сторонников, где они под теми же номерами, что и в книге учета избирателей на участке. В воскресенье отчитаться о том, кто пришел голосовать, надо дважды: в полдень и в 16:00. Антонова объясняет, что это нужно для подсчета голосов, и велит ничего не делать без ее ведома. Обосновывается это тем, что не все УИК делают то, что она велит, и надо грамотно распорядиться имеющимся ресурсом: " Комиссию попридерживайте. Потому что вдруг… Есть комиссии, которые я вообще не хочу с ними разговаривать, которые не очень хорошие люди, пусть они делают, как считают нужным… Я хочу попридержать, потому что вдруг в той прошли (не те кандидаты), чтобы по округу, по району прошла наша пятерка". В разговоре представительница УИК 2673 упоминает, что в "укромном месте" у нее лежат бюллетени, после чего, вероятно, обсуждается, как организовать их вброс. Подробнее: http://www.newsru.com/russia/09sep2017/peredelkino.html