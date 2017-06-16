Руководство республики провело рабочую встречу в МИД Великобритании

В рамках визита делегации Приднестровья во главе с Президентом Вадимом Красносельским в Соединенное Королевство в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества Великобритании состоялась рабочая встреча с Директором Управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт. Во встрече приняли участие Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов и министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Об этом сообщает пресс-служба Президента ПМР. В ходе беседы был затронут широкий круг вопросов в области двустороннего взаимодействия Приднестровья и Великобритании. В рамках дискуссии состоялся обмен мнениями относительно отдельных параметров реализации на территории Приднестровья социально-гуманитарных и культурных проектов, в том числе, осуществляемых по линии Посольства Великобритании. Отдельное внимание собеседники уделили региональной обстановке вокруг Приднестровья в контексте актуального состояния отношений ПМР с соседними государствами. Вадим Красносельский детально осветил текущую ситуацию в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова с акцентом на наиболее острых проблемных аспектах, существующих в отношениях сторон. В данном контексте Глава приднестровского государства обратил внимание британской стороны на широкий комплекс односторонних ограничительных действий, предпринимаемых против Приднестровья как сопредельными странами, так и некоторыми другими международными партнерами. В ходе дискуссии британские дипломаты выразили поддержку позиции Президента ПМР о необходимости решать накопившиеся проблемные вопросы в отношениях Приднестровья и Молдовы исключительно за столом переговоров, а также высказались в поддержку возобновления регулярной работы международного переговорного формата «5+2» и скорейшего проведения заседания «Постоянного совещания…». В завершении встречи ее участники отметили открытый и конструктивный характер беседы, а также выразили готовность к поддержанию дальнейших контактов. http://gov-pmr.org/item/9439 Что-то вспомнилось, как во время предвыборной борьбы давний визит Штански и Шевчука в Лондон иначе как вербовкой МИ6 и не называли....