Ржу - не могу :)

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Warlock, 19 апр 2014.
Вторая тема для юмора, анекдотов, смешных картинок, весёлых историй.
Шериф рулит -
]
Посмотреть вложение 3039
- До чего дошел прогресс! Скачал прикола ради программу "Для очистки монитора от пыли". Запустил. Появляется серый экран, на котором крупными черными буквами надпись: ПРОТРИ ЭКРАН!
Кнопки выхода нет, дисп задач не работает (ну ты видел мою клаву) короче не знаю как выйти...
- И как ты вышел? ))
- Вобщем решил протереть-таки экран, и только тогда заметил маленькую серую кнопочку "Выход"! Идеальная программа!
разве что поржать
За дочку лайк
=)
Собака-сепаратяка из Славянска
Собакены шарят за кем правда..
***
Невнимательный пассажир Иванов, захлопывая дверь купе, не заметил руку глухонемого продавца журналов и исцелил его ...
Вспомнилась история...
Дело было в Санкт-Петербурге, позвонил мужик в милицию и говорит спасите! Меня сосед с верху облучает!
Ментам лень - вызвали психушку на адрес. Те приезжают - клиент! Весь в фольге и шапочка из фольги.Стали забирать, он орёт - идите к соседу! Ну, ладно..нехотя позвонили в дверь соседа.. А ТАМ! Мужик положил на пол 20 микроволновок , лицом в низ с открытыми дверками и все включены!
***
Разговор двух подруг:
- Говорят, тебя вчера видели с каким-то жирным и волосатым чудовищем?
- Это мой жених! Он уже мне подарил бриллиантовое колье, новенький Мерс и безлимитную кредитку.
- И как тебе удалось найти это мягкое и пушистое чудо?
.
Не много фотожабы на первую картинку.
Денег дай!
Я и папа!
Лавров. Достойный ответ!
Женева. На слова Сергея Лаврова: надо попытаться договориться о выводе Украины из кризиса, и.о. главы МИД хунты Дещица завопил: я приехал сюда не договариваться, а требовать!
Лавров, не поворачивая головы, сказал, что у банкрота нет прав что-либо требовать, он может только просить.
После этого Дещицу отправили посидеть в коридоре...
как же меняется государство, когда на посту такие профессионалы!!!
Не экспериментируйте...))) (с)
Я работаю в очень крутой конторе, все на всех стучат, и не дай Бог что...
Вчера скачал и поставил заставку спящего и жутко храпящего мужика. Сижу один. Перед обедом чуток кино глянул и потом пошел обедать. Громкость, естественно, не убавил...
Возвращаюсь с обеда, на меня охранник на посту посмотрел, а потом как заржет, я в непонятках. Поднимаюсь на этаж, у моего кабинета собралась целая толпа: кадровик, большой начальник и рабочие, которые пытаются открыть мою дверь. Ключ у меня с собой. Увидев меня, все ореневают.
Оказывается, кто-то, идя на обед, услышал храп явно нетрезвого человека. Вызвали кадровика, начальника от обеда оторвали и хотят меня пьяным на работе застукать, тип косяк, пиши заявление по собственному желанию. Кроме этого, уже успели вызвать из поликлиники нарколога, который в данный момент сидел в подсобке и ждал, когда меня к нему отнесут.
Найду, кто настучал — убью сволочь!..
Теория Дарвина имеет право на жизнь...
Ну, а потом он стал президентом...
Имена участников (разделяйте запятой).