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Ржу - не могу :)

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Warlock, 19 апр 2014.

Страница 1 из 506
  1. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Вторая тема для юмора, анекдотов, смешных картинок, весёлых историй.
    smayliki-kartinki1.jpg smayliki-kartinki5.jpg
     
    Warlock, 19 апр 2014
    #1 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Оптик нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Шериф рулит -
    994211.jpg
     
    Warlock, 19 апр 2014
    #2 + к цитате ответитьTag
    VIGO, Lёka и Оптик нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    3112971.jpg 1394026105_podborka_61.jpg 1396279097_podborka_77.jpg
     
    Warlock, 19 апр 2014
    #3 + к цитате ответитьTag
    aniutka, IraS, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Warlock, 19 апр 2014
    #4 + к цитате ответитьTag
    VIGO, Ежевика и Оптик нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    - До чего дошел прогресс! Скачал прикола ради программу "Для очистки монитора от пыли". Запустил. Появляется серый экран, на котором крупными черными буквами надпись: ПРОТРИ ЭКРАН!
    Кнопки выхода нет, дисп задач не работает (ну ты видел мою клаву) короче не знаю как выйти...
    - И как ты вышел? ))
    - Вобщем решил протереть-таки экран, и только тогда заметил маленькую серую кнопочку "Выход"! Идеальная программа!
     
    Warlock, 19 апр 2014
    #5 + к цитате ответитьTag
    bablossss, VIGO, Lёka и 2 другим нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    3101795.jpg 1396278149_podb_02.jpg 1396278172_podborka_35.jpg 1396278200_podborka_01.jpg 1396278266_podborka_06.jpg 1396278314_podborka_14.jpg 1396278327_podborka_20.jpg 1396278496_podborka_45.jpg 1396279029_podborka_65.jpg 1396279120_podborka_71.jpg
     
    Warlock, 19 апр 2014
    #6 + к цитате ответитьTag
    Облачко, Елена, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    1394025917_podborka_25.jpg 1394026118_podborka_47.jpg 1394026223_podborka_73.jpg 1394026264_podborka_79.jpg 1396278293_podborka_11.jpg 1396278302_podborka_22.jpg
     
    Warlock, 19 апр 2014
    #7 + к цитате ответитьTag
    VIGO, Кот, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    1394026299_podborka_85.jpg 1396278489_podborka_48.jpg 1396279136_podborka_73.jpg
     
    Warlock, 19 апр 2014
    #8 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Ежевика, Johnny и 2 другим нравится это.
  9. Dori

    Dori Гений

    Дата регистрации:
    13 окт 2013
    Сообщения:
    495
    разве что поржать
     
    Dori, 19 апр 2014
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.890
    Валерьян, 19 апр 2014
    #10 + к цитате ответитьTag
    Nika, Lёka, Warlock и 2 другим нравится это.
  11. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    =)
     

    Вложения:

    VolonoFF, 19 апр 2014
    #11 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Warlock и Оптик нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    1396279042_podborka_64.jpg 1396279155_podborka_83.jpg
    Собака-сепаратяка из Славянска

    Собакены шарят за кем правда..:D
     
    Warlock, 20 апр 2014
    #12 + к цитате ответитьTag
    Admin, Давид Маркович, Lёka и 2 другим нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    1396279155_podborka_83.jpg
    1397938905_1222659330.jpg
    ***
    Невнимательный пассажир Иванов, захлопывая дверь купе, не заметил руку глухонемого продавца журналов и исцелил его ...
     
    Warlock, 20 апр 2014
    #13 + к цитате ответитьTag
    Nike, VIGO, Ежевика и 5 другим нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Вспомнилась история...
    Дело было в Санкт-Петербурге, позвонил мужик в милицию и говорит спасите! Меня сосед с верху облучает!
    Ментам лень - вызвали психушку на адрес. Те приезжают - клиент! Весь в фольге и шапочка из фольги.Стали забирать, он орёт - идите к соседу! Ну, ладно..нехотя позвонили в дверь соседа.. А ТАМ! Мужик положил на пол 20 микроволновок , лицом в низ с открытыми дверками и все включены! :D:D:D
     
    Warlock, 20 апр 2014
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    ***
    Разговор двух подруг:
    - Говорят, тебя вчера видели с каким-то жирным и волосатым чудовищем?
    - Это мой жених! Он уже мне подарил бриллиантовое колье, новенький Мерс и безлимитную кредитку.
    - И как тебе удалось найти это мягкое и пушистое чудо?
     
    Warlock, 20 апр 2014
    #15 + к цитате ответитьTag
    Nike, VIGO, Nika и 3 другим нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    .
    1397917587_1941801177.png
     
    Warlock, 20 апр 2014
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Не много фотожабы на первую картинку.
    3090785.jpg 3090834.jpg 3090885.jpg
    Денег дай! 3091025.jpg Я и папа! 3091177.jpg 3093632.jpg 3093828.jpg 3097062.jpg
     

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    • 3097062.jpg
      3097062.jpg
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      53,6 КБ
      Просмотров:
      189
    Warlock, 20 апр 2014
    #17 + к цитате ответитьTag
    Nike, VIGO, Оптик и 3 другим нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Лавров. Достойный ответ!
    Женева. На слова Сергея Лаврова: надо попытаться договориться о выводе Украины из кризиса, и.о. главы МИД хунты Дещица завопил: я приехал сюда не договариваться, а требовать!
    Лавров, не поворачивая головы, сказал, что у банкрота нет прав что-либо требовать, он может только просить.
    После этого Дещицу отправили посидеть в коридоре...
    3117279.jpg
    как же меняется государство, когда на посту такие профессионалы!!!
     
    Warlock, 20 апр 2014
    #18 + к цитате ответитьTag
    Nike, bablossss, Облачко и 12 другим нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Не экспериментируйте...))) (с)

    Я работаю в очень крутой конторе, все на всех стучат, и не дай Бог что...
    Вчера скачал и поставил заставку спящего и жутко храпящего мужика. Сижу один. Перед обедом чуток кино глянул и потом пошел обедать. Громкость, естественно, не убавил...
    Возвращаюсь с обеда, на меня охранник на посту посмотрел, а потом как заржет, я в непонятках. Поднимаюсь на этаж, у моего кабинета собралась целая толпа: кадровик, большой начальник и рабочие, которые пытаются открыть мою дверь. Ключ у меня с собой. Увидев меня, все ореневают.
    Оказывается, кто-то, идя на обед, услышал храп явно нетрезвого человека. Вызвали кадровика, начальника от обеда оторвали и хотят меня пьяным на работе застукать, тип косяк, пиши заявление по собственному желанию. Кроме этого, уже успели вызвать из поликлиники нарколога, который в данный момент сидел в подсобке и ждал, когда меня к нему отнесут.
    Найду, кто настучал — убью сволочь!..
     
    Warlock, 21 апр 2014
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Теория Дарвина имеет право на жизнь...

    Ну, а потом он стал президентом...:)
     
    Warlock, 22 апр 2014
    #20 + к цитате ответитьTag
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