Ремонт мобильных телефонов и планшетов. Сервисный центр "Сигнал". Отзывы

Сервисный центр "Сигнал" специализируется на проведении ремонта мобильных телефонов и планшетов. Наиболее частые поломки: - ремонт разбитых дисплеев; - восстановление после попадания воды; - ремонт материнской платы; - разблокировка; - перепрошивка; - замена программного обеспечения; - проблема быстрого разряда батареи; - телефон не включается; - ремонт микрофона; - ремонт наушника. и другой ремонт. Сервисный центр "Сигнал" проводит бесплатную диагностику неисправностей, затем согласовывает с Вами стоимость ремонта. Поэтому никаких скрытых и добавочных платежей! Минимальная гарантия составляет 14 дней. Опыт мастеров более 8 лет. Контакты: г.Тирасполь, ул.Свердлова, 94 Возле магазина "ШЕРИФ-3" (студенческий), район Драмтеатра, напротив ПГУ "Г" корпуса. Режим работы: понедельник - пятница: с 9:00 - 18:00, суббота - с 9:00 - 14:00, выходной - воскресенье. Наш телефон: (533) 5-50-60 Мобильный номер IDC: (779) 5-50-60 Viber (779) 5-50-60 Адрес е-mail: bgasolder@gmail.com Web-сайт: http://signal.md/ Для форумчан Диспута скидка на ремонт 10%!!! Пароль: Диспут )) Или заполните онлайн заявку на сайте и получите скидку 10% http://signal.md/zakaz-onlayn-2.html про ссылку знают только форумчане