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Ремонт мобильных телефонов и планшетов. Сервисный центр "Сигнал". Отзывы

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Admin, 12 июл 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.206
    Сервисный центр "Сигнал" специализируется на проведении ремонта мобильных телефонов и планшетов.

    Наиболее частые поломки:
    - ремонт разбитых дисплеев;
    - восстановление после попадания воды;
    - ремонт материнской платы;
    - разблокировка;
    - перепрошивка;
    - замена программного обеспечения;
    - проблема быстрого разряда батареи;
    - телефон не включается;
    - ремонт микрофона;
    - ремонт наушника.
    и другой ремонт.

    Сервисный центр "Сигнал" проводит бесплатную диагностику неисправностей, затем согласовывает с Вами стоимость ремонта. Поэтому никаких скрытых и добавочных платежей!

    Минимальная гарантия составляет 14 дней.
    Опыт мастеров более 8 лет.

    Контакты:
    г.Тирасполь, ул.Свердлова, 94
    Возле магазина "ШЕРИФ-3" (студенческий), район Драмтеатра, напротив ПГУ "Г" корпуса.
    [​IMG]

    Режим работы:
    понедельник - пятница: с 9:00 - 18:00,
    суббота - с 9:00 - 14:00,
    выходной - воскресенье.

    Наш телефон: (533) 5-50-60
    Мобильный номер IDC: (779) 5-50-60
    Viber (779) 5-50-60
    Адрес е-mail: bgasolder@gmail.com
    Web-сайт: http://signal.md/


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    про ссылку знают только форумчане :)

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    Last edited: 23 июл 2016
    Admin, 12 июл 2016
    #1
    ОДОБРЯМС, VIGO, Warlock и 3 другим нравится это.
  2. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    @VIGO кстати перепрошили греющийся galaxy 2, вроде доволен, думаю отпишется
     
    Валерьян, 12 июл 2016
    #2
    VIGO и Оптик нравится это.
  3. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.520
    Сам всегда их сервис советовал, но... Ложечка дегтя есть.
    Искал на свой тел АКБ, спросил есть ли, да есть. Приезжаю на следующий день к 10-00, а фигушки - нема никого. И со мной еще 5 человек стоят. 20 минут прождал, плюнул.
    Тем более, что цены не особо порадовали.
     
    Targitai, 12 июл 2016
    #3
    Nike, emstore, Admin и 2 другим нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.206
    Помню что директор как раз делал полный разнос за подобный случай, возможно как раз это тот день.

    @Lёka тоже у них чинилась. Да и я сам тоже)
     
    Admin, 12 июл 2016
    #4
    Валерьян и Оптик нравится это.
  5. emstore

    emstore Гений

    Дата регистрации:
    3 апр 2015
    Сообщения:
    293
    тоже не однократно там ремонтировался
     
    emstore, 12 июл 2016
    #5
    Валерьян, Оптик и Admin нравится это.
  6. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.851
    Да, всё отлично.
     
    VIGO, 12 июл 2016
    #6
    Admin, Валерьян и Оптик нравится это.
  7. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    Я тоже, без телефона из-за работы не мог ждать день, попросил поскорее, за 2 часа сделали. Заменили экран с тачскрином. Денису спасибо
     
    Валерьян, 12 июл 2016
    #7
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  8. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.971
    Спасибо огромное за быстрый ремонт моей лыжи,а также HTS.
    Очень здорово когда есть в одном месте и наличие деталей и профессиональные мастера, а также сопутствующие товары к гаджетам.
     
    Lёka, 20 июл 2016
    #8
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  9. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    Скоко? Примерно. Шоб узнать, стоит ли овчинка...или просто выбросить.
     
    ОДОБРЯМС, 20 июл 2016
    #9
    Оптик и Lёka нравится это.
  10. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.971
    Мне стоил 45 уе
     
    Lёka, 20 июл 2016
    #10
    Admin, Оптик и ОДОБРЯМС нравится это.
  11. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.520
    Замена экрана? В сборе с рамкой или чисто экран с тачем?
     
    Targitai, 20 июл 2016
    #11
    Оптик нравится это.
  12. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.971
    Экран с тачем
     
    Lёka, 20 июл 2016
    #12
    Оптик и Targitai нравится это.
  13. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    На моей омнии второй 90 рублей, только я не точно написал, стекло
     
    Валерьян, 20 июл 2016
    #13
    Lёka, ОДОБРЯМС, Admin и ещё 1-му нравится это.
  14. BUSHik

    BUSHik Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    730
    Мне замену тачскрина на 10" TAB 2 оценили в 60 уе.Покупка на али от 7$.Нашёл за 12$ оригинал.Жду.Как-то кучеряво 50$ навару.
     
    BUSHik, 20 июл 2016
    #14
    Shtan2, VIGO и Lёka нравится это.
  15. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    А зачем разбивали?)
     
    Валерьян, 20 июл 2016
    #15
    Lёka нравится это.
  16. BUSHik

    BUSHik Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    730
    Вот как начнёт внятно говорить,так обязательно у него спрошу))
     
    BUSHik, 20 июл 2016
    #16
    korvin, ИтсМи, Lёka и 2 другим нравится это.
  17. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.520
    Ну нормально в принципе. Экран с тачем и рамкой стоит примерно 39. Но там засада - можно повредить батарею при снятии (она мягкая). Хотя без рамки менять тоже засада - может начать тач отклеиваться по бокам и ночью засветы между ним и рамкой будут.
     
    Targitai, 21 июл 2016
    #17
    Lёka нравится это.
  18. emstore

    emstore Гений

    Дата регистрации:
    3 апр 2015
    Сообщения:
    293
    иногда бывает что приезжает разбитый тачскрин, или вообще теряется посылка, плюс даже если и приедет то есть риск что нерабочий, поэтому такие высокие цены в сервисах, там закладывается в цену и брак, и работа и прочее прочее
     
    emstore, 21 июл 2016
    #18
    Lёka нравится это.
  19. BUSHik

    BUSHik Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    730
    Есть такое понятие,как ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА.Мой кум вернул объектив за 250$,из-за царапины при транспортировке.Продавцу с высоким рейтингом,нет смысла портить статистику.Максимум что от вас потребуется,в крайнем случае оплатить обратную отсылку.Если заказывать оптом,так брак самоокупается и вовсе.
     
    BUSHik, 21 июл 2016
    #19
  20. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.206
    Давайте тут не али экспресс обсуждать и продавцов или что я могу это дешевле и сам сделать!! А тема самого сервиса Сигнал

    а то каждый раз из темы в тему надо объяснять про аренду патентов, аренду помещения, время потраченное на работу, риск брака и тп и тп когда ж уже выучат это. В каждой теме одно и тоже...
     
    Admin, 21 июл 2016
    #20
    Vladm, Bgasolder, ОДОБРЯМС и ещё 1-му нравится это.
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