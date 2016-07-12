Ремонт мобильных телефонов и планшетов. Сервисный центр "Сигнал". Отзывы

иногда бывает что приезжает разбитый тачскрин, или вообще теряется посылка, плюс даже если и приедет то есть риск что нерабочий, поэтому такие высокие цены в сервисах, там закладывается в цену и брак, и работа и прочее прочее

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