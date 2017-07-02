Резко участились случаи воровства и жульничества.

Будьте бдительны в маршрутке или троллейбусе. Участились случаи краж из сумок. У меня самой сегодня вытянули кошелёк, и маршрутчики рассказывают, что карманники активизировались.расстроена.---------------------------------------------------------------------От себя добавлю, что участились кражи и в торговых центрах.В одном тц вор в солнцезащитных очках украл с бутика большую сумму.В другом тц мошенники пытались обмануть с продажей долларов, отвлекая и подсовывая вместо сотки 1 доллар. В некоторых случаях им это удалось.