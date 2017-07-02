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Резко участились случаи воровства и жульничества.

Тема в разделе 'Происшествия', создана пользователем коммерсант, 6 июн 2017.

5/5, Голосов: 2
  1. TopicStarter Overlay
    коммерсант

    коммерсант Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.768
    Олеся Ивановав Приднестровье Онлайн
    Вчера в 16:15 ·
    Будьте бдительны в маршрутке или троллейбусе. Участились случаи краж из сумок. У меня самой сегодня вытянули кошелёк, и маршрутчики рассказывают, что карманники активизировались.
    [​IMG] расстроена.
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    От себя добавлю, что участились кражи и в торговых центрах.
    В одном тц вор в солнцезащитных очках украл с бутика большую сумму.
    В другом тц мошенники пытались обмануть с продажей долларов, отвлекая и подсовывая вместо сотки 1 доллар. В некоторых случаях им это удалось.
     
    коммерсант, 6 июн 2017
    #1
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  3. олег

    олег Гений

    На форуме с:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.889
    Я думал ломка с долларом ушла вмести с 90 ми...видимо освобождаються те кто этим жил много лет назад...жесть конечно 21 век а у них все теже методы)
     
    олег, 7 июн 2017
    #2
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  4. gost2016

    gost2016 Гений

    На форуме с:
    26 окт 2016
    Сообщения:
    133
    А чего вы ждёте? Что будем жить в шоколаде?
    Если раньше худо-бедно хватало на жизнь даже незащищённым слоям общества, то сейчас же, даже тем, кто жил в более-менее достатке, сейчас сложно.
     
    gost2016, 7 июн 2017
    #3
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  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.953
    Пожалуй "резко" слишком резко!
     
    ОДОБРЯМС, 7 июн 2017
    #4
  6. TopicStarter Overlay
    коммерсант

    коммерсант Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.768
     
    коммерсант, 2 июл 2017 в 18:46
    #5
    Оптик, Sasha_Tiras и Незнакомка нравится это.
  7. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.844
    Капец) Приоделась))
     
    Незнакомка, 2 июл 2017 в 18:49
    #6
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