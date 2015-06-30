Разные интересные фото

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 30 июн 2015.
Старый Парк в поселке Кабардинка, Краснодарский край, Россия
Дык уже 78-я тема про фотки, пошто клепаете??
Потому что, нет одной темы для Общих фото! Есть для собственноручных - Любительская съемка; Ржу-не-могу - Юмор; Моё зверьё - о своих четвероногих клювастых ползающих друзьях )); Фото Земли - Фотографии земли безоблачными ночами; Экстримальное фото - Опасная фотосъемка, а вот раздела для общих фотографий НЕТУ! или я плохо смотрел? Ткните меня тогда фибрами своей души в эту потерянную мной тут тему!
Лунный художник
Ниагарский водопад с высоты птичьего полёта:
Океаническая яшма
Днестровск.
Луна над Тирасполем - 11.08.2014г.
Новые китайские светофоры
АЗС "Шериф" в оранжевом исполнении
Вот
Cело Залещики в Тернопольской области в Украине, его окружает река Днестр.
Spoiler: Другая жизнь радиодеталей!
Spoiler: Другая жизнь радиодеталей! - 2
http://altfast.ru/1000042186-zhizn-radiodetalej.html
МКС на фоне Луны. На этом снимке МКС похожа на корабль Enterprise из сериала "Звёздный Путь"
Автор: Maximilian Teodorescu @ Dumitrana (Ilfov), Romania
Оборудование:
Camera Used: Canon Canon EOS 550D
Exposure Time: 1/1250
Aperture: f/inf
ISO: 800
Дата: 2013.06.15 19:51:42.
река Дон бывает и такой...
https://www.google.com/search?q=htrf+Ljy&ie=utf-8&oe=utf-8#q=река+Дон
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