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Разные интересные фото

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 30 июн 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Старый Парк в поселке Кабардинка, Краснодарский край, Россия
    [​IMG]
     
    VIGO, 30 июн 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
    azh, Ловец Солнца, фельдфебель и ещё 1-му нравится это.
  2. М. Виттман

    М. Виттман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    440
    Дык уже 78-я тема про фотки, пошто клепаете??
    [​IMG]
     
    М. Виттман, 30 июн 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
    Lёka, voranvlad, ГастЫр БайтЫр и 2 другим нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Потому что, нет одной темы для Общих фото! Есть для собственноручных - Любительская съемка; Ржу-не-могу - Юмор; Моё зверьё - о своих четвероногих клювастых ползающих друзьях )); Фото Земли - Фотографии земли безоблачными ночами; Экстримальное фото - Опасная фотосъемка, а вот раздела для общих фотографий НЕТУ! или я плохо смотрел? Ткните меня тогда фибрами своей души в эту потерянную мной тут тему! ;)
     
    VIGO, 30 июн 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Лунный художник :)

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    VIGO, 1 июл 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Оптик нравится это.
  5. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
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    Warlock, 1 июл 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Оптик нравится это.
  6. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
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    Warlock, 1 июл 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Platini, Lёka и 3 другим нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Ниагарский водопад с высоты птичьего полёта:
    [​IMG]
     
    VIGO, 2 июл 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
    Оптик, Platini, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Океаническая яшма

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 16 ноя 2015
    VIGO, 9 июл 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Оптик и Platini нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Днестровск.
    [​IMG]
     
    VIGO, 9 июл 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Оптик и Platini нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Луна над Тирасполем - 11.08.2014г.
    [​IMG]
     
    VIGO, 9 июл 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Оптик нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    [​IMG]
     
    VIGO, 9 июл 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Оптик нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Новые китайские светофоры
    [​IMG][​IMG]
     
    VIGO, 9 июл 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
    Platini, Lёka, Незнакомка и 3 другим нравится это.
  13. nomerodin1

    nomerodin1 Гений

    Дата регистрации:
    23 мар 2014
    Сообщения:
    413
    АЗС "Шериф" в оранжевом исполнении
    Вот

    20150626_094639_2.jpg
     
    Last edited by a moderator: 9 июл 2015
    nomerodin1, 9 июл 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
    Ctrl+V и VIGO-Tiraspol нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Cело Залещики в Тернопольской области в Украине, его окружает река Днестр.
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    VIGO, 9 июл 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
    Ctrl+V, М. Виттман, Sasha_Tiras и ещё 1-му нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    VIGO, 9 июл 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    Platini, Валерьян, Псих и 2 другим нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
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    VIGO, 9 июл 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
    Platini, alexisbn и Оптик нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    VIGO, 9 июл 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
    Platini, Lёka и Оптик нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    [​IMG]

    МКС на фоне Луны.     На этом снимке МКС похожа на корабль Enterprise из сериала "Звёздный Путь" :)

    Автор: Maximilian Teodorescu @ Dumitrana (Ilfov), Romania

    Оборудование:
    Camera Used: Canon Canon EOS 550D
    Exposure Time: 1/1250
    Aperture: f/inf
    ISO: 800
    Дата: 2013.06.15 19:51:42.
     
    VIGO, 9 июл 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
    Platini, Lёka и Оптик нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Last edited: 9 июл 2015
    VIGO, 9 июл 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
    Platini, Lёka и Оптик нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    [​IMG]
     
    VIGO, 9 июл 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
    Ctrl+V, Platini, Lёka и ещё 1-му нравится это.
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