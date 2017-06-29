  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

РПЦ требует передать ей здание...

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем VIGO, 29 июн 2017 в 22:28.

Статус темы:
Закрыта.
0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    РПЦ требует передать ей здание музея космонавтики в Оренбурге. А дальше - Байконур с Плесецком?

    [​IMG]

    Борьба за передачу Русской православной церкви недвижимого имущества, принадлежавшего ей до революции, продолжается в городах страны. В Оренбурге РПЦ требует вернуть ей здание музея космонавтики, являющееся одним из отделов музея истории города.

    Здание было возведено ещё до революции, тогда в нём располагалась духовная семинария. Среди экспонатов здесь хранятся тренировочный скафандр и лётное снаряжение Юрия Гагарина. Также в учреждении ведётся военно-патриотическая работа с подростками.

    [​IMG]

    Как сообщили в музее корреспонденту Накануне.RU, борьба за здание началась ещё при Ельцине. Представители церкви обращались с требованиями о передаче недвижимости в мэрию, но непосредственно с руководством культурного учреждения не контактируют.

    В последнее время требования клириков о передаче недвижимости участились, недавно эта ситуация обсуждалась даже губернатором Юрием Бергом и патриархом Кириллом.

    [​IMG]

    В беседе с Накануне.RU журналист, автор программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин с грустной иронией отметил: "Это естественный процесс, по которому Церковь должна будет потребовать возвращения себе Байконура и космодрома Плесецк для того, чтобы производить оттуда запуски ракет и спутников. Постепенно и само существование Роскосмоса должно быть поставлено под сомнение нашей верующей общественностью, не исключено, что Роскосмос, так же как и Академию наук, передадут под протекторат Церкви".

    https://www.nakanune.ru/news/2017/6/26/22474256/

    P.S.
    [​IMG]
     
    VIGO, 29 июн 2017 в 22:28
    #1
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    Admin, 29 июн 2017 в 22:32
    #2
    Warlock нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    А что не так? Я этим постом оскорбил чувства верующих?
     
    VIGO, 29 июн 2017 в 22:41
    #3
    Warlock нравится это.
  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    ты снова собираешь грязь про церковь. Именно отборно и целенаправленно.
    Хорошего ничего не видишь, исключительно плохое.

    Это как те в соседних темах про Россию, так ты про церковь.

    И недельные баны тебе не помогают
     
    Admin, 29 июн 2017 в 22:44
    #4
  6. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.400
    Выражение "Бога нет" видимо оскорбляет чувства верующих...Еще теория эволюции, скорее всего.
     
    dock, 29 июн 2017 в 22:52
    #5
  7. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    @VIGO, если не ошибаюсь, то после одного из банов ты обещал больше не трогать тему церкви. Но видимо без неё тебе никак не выжить
     
    Admin, 29 июн 2017 в 22:56
    #6
  8. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    Я вообще то писал про космос, Гагарина... но церковь там свои интересы проявила, потому пришлось упомянуть.
     
    VIGO, 29 июн 2017 в 22:57
    #7
    ГастЫр БайтЫр нравится это.
  9. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.541
    :D(025)выкрутился
     
    ГастЫр БайтЫр, 29 июн 2017 в 23:01
    #8
  10. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    заголовок свой хоть видел!? Про космос он пишет.

    В общем недельный бан для непонятливых
     
    Admin, 29 июн 2017 в 23:01
    #9


Статус темы:
Закрыта.