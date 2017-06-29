РПЦ требует передать ей здание музея космонавтики в Оренбурге. А дальше - Байконур с Плесецком? Борьба за передачу Русской православной церкви недвижимого имущества, принадлежавшего ей до революции, продолжается в городах страны. В Оренбурге РПЦ требует вернуть ей здание музея космонавтики, являющееся одним из отделов музея истории города. Здание было возведено ещё до революции, тогда в нём располагалась духовная семинария. Среди экспонатов здесь хранятся тренировочный скафандр и лётное снаряжение Юрия Гагарина. Также в учреждении ведётся военно-патриотическая работа с подростками. Как сообщили в музее корреспонденту Накануне.RU, борьба за здание началась ещё при Ельцине. Представители церкви обращались с требованиями о передаче недвижимости в мэрию, но непосредственно с руководством культурного учреждения не контактируют. В последнее время требования клириков о передаче недвижимости участились, недавно эта ситуация обсуждалась даже губернатором Юрием Бергом и патриархом Кириллом. В беседе с Накануне.RU журналист, автор программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин с грустной иронией отметил: "Это естественный процесс, по которому Церковь должна будет потребовать возвращения себе Байконура и космодрома Плесецк для того, чтобы производить оттуда запуски ракет и спутников. Постепенно и само существование Роскосмоса должно быть поставлено под сомнение нашей верующей общественностью, не исключено, что Роскосмос, так же как и Академию наук, передадут под протекторат Церкви". https://www.nakanune.ru/news/2017/6/26/22474256/ P.S.