Психология

Вечно недовольный отец

Отец-телохранитель

Авторитарный отец

Отец-попуститель

Отец-нянька

Дай почитать эту статью своему отцу! С ее помощью твой родитель поймет, почему он воспитывал тебя неправильно. А если не хочешь повторять его ошибок, прочитай сам.Идеальных отцов не бывает (вспомни, что пришлось испытать Иисусу из-за своего своенравного папаши). Думаем, ты тоже не являешься исключением из правила. Однако печальнее всего в этой ситуации то, что ты можешь не знать, что педагога из тебя не вышло. Заметить ошибки в собственной манере воспитания обычному родителю так же сложно, как вампиру найти у себя на лбу прыщ с помощью зеркала. Зачастую любые сложности, которые возникают при взаимоотношениях взрослых с детьми, интерпретируются как неправильное поведение ребенка. Чтобы перестать перекладывать вину на хрупкие детские плечи и понять, к каким ошибкам ты склонен в процессе воспитания, найди себя по особым приметам среди 5 стереотипов воспитания. Обрати внимание: один стереотип не исключает другого. Ты можешь быть, например, «вечно недовольным авторитарным отцом-телохранителем».Объяснить, в чем ты неправ, и дать тебе указания, что теперь делать, мы попросили нашего постоянного консультанта, ведущего специалиста центра семейной психологии «Мы», кандидата психологических наук Татьяну Свиридову.Особые приметыТакому отцу практически невозможно угодить. («Папа, папа! Я нашел золотой самородок величиной с череп лошади!» — «Куда в обуви на ковер?!») «Подобное отвержение собственного ребенка обычно работает на глубоком подсознательном уровне, — говорит госпожа Свиридова. — Даже если это не выражается в высказываемых вслух упреках, отец все равно бессознательно переживает, что его чадо слабее и менее успешно, чем остальные дети». Привычка оценивать ребенка по своим надуманным меркам приводит к тому, что даже его реальные успехи будут оставаться незамеченными. Например, для условного папы-спортсмена этой разновидности первое место в конкурсе валторнистов, которое занял его сын-хлюпик, абсолютно ничего не значит. Ведь этот рохля не может даже три раза подтянуться! Особенно держа свою драгоценную валторну в зубах.Весь в отцаОтвергаемый ребенок растет с низкой самооценкой. «Он не может проявить самостоятельность, так как не уверен в собственных силах», — объясняет эту закономерность наш консультант. Кроме того, такой стереотип воспитания может приводить к упрямству и прочим детским разновидностям неповиновения. Не получая отцовской любви, ребенок начинает специально вести себя так, чтобы разозлить родителя: «Раз я такой плохой, то вот тебе!»На путь исправленияИз всех пяти описанных «неправильных» типов этот самый сложный для исправления. Родительская любовь слепа и, в принципе, работает без дополнительной подпитки неограниченный срок. Причину отклонения от генетической данности точно поможет выяснить только профессиональный психолог. Истоки бывают самые разные: они могут лежать в детстве отца, которого тоже отвергали родители, в существующем браке, заключенном из-за «залета», в подавляемых подозрениях, что ребенок «не твой», и т. п. Если ты попал в эту категорию отцов, попробуй взглянуть на свое поведение со стороны. Буквально. Пусть камера записывает все, что происходит дома: семейный завтрак, совместные игры. «Так как отвержение часто работает на бессознательном уровне, просмотр записи поможет не только документально доказать тебе самому неприятную правду, что ты отвергаешь ребенка, но и, возможно, понять, по какому поводу ты испытываешь раздражение», — утверждает Татьяна.Особые приметыКогда «телохранитель» рассказывает о своем ребенке, он, не задумываясь, употребляет слово «мы» и производные от него. («У нас температура», «Мы скоро пойдем в школу», «Мы сегодня опять обкакались, ну, точнее, только я, ха-ха».) Свою жизнь такой отец рассматривает только в контексте ребенка: он не просто зарабатывает деньги — он работает ради будущего своего наследника. «В психологии это называется «симбиотическими отношениями». К ним склонны люди, не чувствующие границ другой личности. Ребенок для симбиотика является продолжением личности отца, который не понимает, что его чадо — это отдельное существо со своими интересами и особенностями», — объясняет Татьяна. Если в школе произошел какой-то инцидент с учителями или одноклассниками, «телохранитель» побежит разбираться, так как воспринимает случившееся как личную драму.Весь в отцаВ результате таких чересчур близких контактов симбиотического вида ребенок зависит от настроения взрослого. Если грустно отцу — будет тоскливо и сыну. («Нет, я не отпущу тебя с ребятами во двор. Мы будем вместе сидеть в темной комнате, уставившись в одну точку, и горевать о том, что мне уже сорок пять лет, а я все еще занимаю позорную должность вице-президента банка, а ведь мог бы быть уже его президентом».) Но хуже всего ребенку придется, когда он вступит в самостоятельную жизнь. Получив неправильный опыт взаимоотношений, в будущем он будет тщетно тянуться к людям, чтобы получить такой же острый и всепоглощающий эмоциональный контакт, как в детстве. Хорошо, если ему попадется такой же симбиотик, но его, скорее всего, ждет череда разочарований. Психоаналитики считают, что именно такие личности сильнее всего склонны к зависимостям: алкоголю, наркотикам, азартным играм. Симбиоз не терпит пустоты. Но зато этот вакуум легко заполнить выпивкой, которая всегда под рукой и никогда не подведет.На путь исправленияЕсли ты нашел в себе черты «телохранителя», наш специалист рекомендует тебе попробовать увлечься чем-то еще помимо дражайшего чада. Больше времени на коллекционирование компасов — меньше времени на то, чтобы испортить ребенку жизнь. Кроме того, подкрепи процесс отделения сложением с себя былых обязанностей. Например, договорись с ребенком, что помогать ему решать домашние задания по математике ты теперь категорически не будешь. Так как симбиоз — проблема двух людей, главное — дать ребенку опыт общения с другими, чтобы он ознакомился с разными типами поведения. Такой социум предоставят спортивная секция, летний лагерь, няня или киднеперы.Особые приметыОтцы авторитарного типа обычно происходят из семей, в которых тоже проявлялся авторитаризм (поэтому каждый сын авторитарного отца к тому же является еще и внуком авторитарного деда). Общение с ребенком у такого родителя всегда ограничено жесткими правилами и строго регламентировано. Обрати внимание, что этот самый хваленый авторитет основывается не на умениях или заслугах отца, а просто на том, что он старше, выше и с усами. («Я не буду есть эту тушенку!» — «Будешь!» — «Не буду!» — «Я сказал, будешь — значит, будешь!» — «Папа! Ну разреши тогда хотя бы открыть перед этим консервную банку!»)Весь в отцаРебенок, придавленный в детстве отцовским авторитетом и приученный к тому, что капризничать нельзя, скорее всего, так никогда и не научится выражать свои эмоции словами. «Это чревато тем, что любое горе им будет переживаться труднее, он не сможет помочь себе, «выговорив» его. А это первый шаг к возникновению психосоматических проблем», — поясняет госпожа Свиридова. В целом же из детей, воспитанных в авторитарной семье, получаются идеальные подчиненные. Они очень педантичны, исполнительны и преданны. Если ты начальник отдела кадров, набирай именно таких, не прогадаешь. Правда, им не хватает творческой смелости и гибкости мышления, но четко поставленные задания они будут выполнять от и до.На путь исправленияЕсли в тебе достаточно силы воли, чтобы скомандовать самому себе прекратить командовать ребенком, так и поступи. Однако разом переделать себя тебе вряд ли удастся. А посему попробуй загонять себя в любимые тобой рамки правил. Чаще играй с ребенком в игры, в которых ничего не зависит от твоего возраста, силы и мнения. Подойдет и «Монополия», и лото, и русская рулетка, если, конечно, у пистолета не слишком тугой для ребенка спусковой крючок. Так как выиграть в эти игры может кто угодно из вас, ты не будешь давить своим дутым авторитетом. Уравновесят твой нрав и игры, в которых ребенок будет командовать тобой. Ты можешь играть в лошадку, возя на своем норовистом, необъезженном хребте наследника. А если он постарше, просто попроси его, чтобы он объяснил тебе, как разобраться с iTunes. Идти против своей авторитарной натуры тебе будет сложно, но ты должен постоянно показывать ребенку, что папа бывает и другим.Особые приметыРебенок «попустителя» может стоять на голове (в том числе его собственной), но отец никогда не отчитает его. Как можно! Пусть ему всего два года, но это уже сформировавшаяся личность! Ты наверняка встречал продукт подобного воспитания: в самолете этих малолетних горлопанов обычно сажают как раз за твоим креслом. Папаша-попуститель никогда не замечает проблем, которые доставляет окружающим его чадо. Если кто-то посторонний сделает замечание (а такой ребенок слышит их от незнакомых людей постоянно), от отца достанется не провинившемуся шалопаю, а постороннему. Вместо того, чтобы искать причину отвратительного поведения, ищется и, само собой, находится оправдание неблаговидного поступка.Весь в отца«Ребенок, которому не были в свое время заданы границы поведения, вырастает маугли в социальном смысле, — навешивает ярлык наш консультант. — Общество не примет этого дикаря, так как большинство его поступков будут восприниматься как хамство и наглость. Потакание любым его «хочу» формирует психопатическую личность, которая будет грубо нарушать любые правила и нормы». При этом сам «маугли» никогда не догадается, чем он так всех достает, и не додумается попросить прощения. Его чувство эмпатии так и не было развито, поэтому он не понимает, что на него могут злиться и обижаться.На путь исправленияОтныне твой разум должен превалировать над чувствами. Этого будет проще добиться, если ты станешь смотреть на любой поступок своего ребенка как бы глазами постороннего. Сын подкинул тебе в карман лифчик воспитательницы? Какой милый розыгрыш! Но как бы ты поступил, если бы это сделал не твой наследник, а чей-нибудь чужой балбес? Да, конечно, в итоге ты простишь сына, но ни в коем случае не сразу: после любого проступка ребенок должен получать обратную связь. Не проглатывай даже самую маленькую обиду. Ты обязан каждый раз объяснять, почему тот или иной поступок плох или хорош. Если же ты настолько слабое существо, что у тебя каждый раз обливается кровью сердце, когда приходится наказывать ребенка, найми очень строгую няню и дай ей полную власть над ребенком. Если бы за Карлсоном в детстве приглядывала фрекен Бок, сказка получилась бы скучной, но торты малыша и его паровая машинка остались бы целы.Особые приметыТакого родителя легко узнать по шагающему рядом трехлетнему человеку, который в свои зрелые годы все еще не выпускает изо рта младенческую соску. Отец-нянька воспринимает ребенка младше его реального возраста. Сдувание пылинок со своего чада свойственно любому родителю. Вспомни, как ты трогательно заботишься о своем ребенке, когда он болеет и вызывает в тебе ослепляющую жалость. («Выгнать из комнаты надоевшего пони и пригласить свежих клоунов? Сейчас-сейчас! Не вставай!») Вспомнил? Вот точно так же отец-нянька относится к своему — каждый день. Кроме того, что подобное чрезмерное стремление оградить ребенка от любых трудностей связано с естественной любовью к своему отпрыску, часто это отягощено внутренней проблемой отца. «Его могла сильно потрясти какая-нибудь беда, случившаяся с ребенком. Допустим, он очень долго и сильно болел или чуть не попал под машину, — предполагает Татьяна Свиридова. — Или, например, отец просто чувствует за что-то свою вину перед ним. К слову, осознание причины, превратившей тебя в отца-няньку, — это первый и самый большой шаг к исправлению ситуации».Весь в отцаПотому как требования, выставляемые к ребенку, не соответствуют его реальным возможностям, он вырастет очень капризным. Окружающих людей, особенно родителей, избалованное чадо всегда будет воспринимать только средством для удовлетворения своих потребностей. При этом, пока другие будут страдать от его эгоизма, сам он будет испытывать трудности с адаптацией в кругу сверстников: вся группа уже построилась парами у дверей, а он все еще ждет, пока воспитательница завяжет ему шнурки. Ха-ха, как сказал бы Нельсон, показывая пальцем на этого маменькиного сынка.На путь исправленияСамый простой путь — прочитать хоть одну здравую книжку по нормативам развития ребенка и поверить в то, что там сказано. Если умные люди написали, что ребенок к двум годам должен уметь построить (без твоей помощи!) башню из восьми кубиков, то так оно и есть. (Кстати, жаль, что эти нормативы заканчиваются на школьном возрасте. Было бы интересно узнать, какой высоты башню из кубиков должен уметь построить мужчина, скажем, сорока двух лет.) А еще, поскольку замечено, что отцы-няньки чаще всего встречаются в семьях с одним ребенком, можешь завести еще парочку детей. Правда, тогда у тебя не скоро появится время на наш журнал. Так что на всякий случай прощаемся с тобой.