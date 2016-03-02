Про ситуацию в США

В своем интервью телеканалу "Блумберг" Гринспен, возглавлявший ФРС в 1986–2006 гг., заявил о том, что не испытывает оптимизма по поводу дальнейших перспектив экономики США, а также мировой экономики в целом. "Я бы не стал называть отрицательные ставки отрицательными, однако, очевидно, что это неэффективная мера. Она вносит искажающий эффект. Одним из главным аргументов против политики применения сверхнизких процентных ставок в течение долгого времени является то, что это приводит к искажению инвестиционных решений по реальным активам. Если вы можете привлекать средства с отрицательными процентными ставками, это повлияет на ваши инвестиционные планы. Проблема в целом заключается в том, что мы фактически получаем в определенном смысле искаженные сигналы по инвестициям и будущему состоянию экономики, из-за того что процентные ставки слишком низкие. При этом те инвесторы, которые вкладывают в долгосрочные активы, делают это, не имея реального представления о том, какова будет доходность их инвестиций. В результате мы получаем неэффективное использование капитала. В США и многих развитых странах сейчас серьезные проблемы из-за низкого роста производительности. При этом одним из главных факторов роста производительности являются инвестиции в основной капитал. Текущие объемы инвестиций в основной капитал во многих странах намного ниже своих обычных значений. Почему? Из-за того, что многие компании обеспокоены по поводу своих дальнейших перспектив. Кроме того, для США применение отрицательных ставок не решит другие проблемы. Я не вижу, каким образом мы можем сократить объем социальных обязательств в США, это неизбежно приведет к политическому кризису в том или ином виде, и боюсь, что сейчас мы движемся в этом направлении". http://www.vestifinance.ru/articles/68101