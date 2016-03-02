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Про ситуацию в США

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем адекватник, 2 мар 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    адекватник

    адекватник Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 мар 2016
    Сообщения:
    67
    В своем интервью телеканалу "Блумберг" Гринспен, возглавлявший ФРС в 1986–2006 гг., заявил о том, что не испытывает оптимизма по поводу дальнейших перспектив экономики США, а также мировой экономики в целом.

    [​IMG]


    "Я бы не стал называть отрицательные ставки отрицательными, однако, очевидно, что это неэффективная мера. Она вносит искажающий эффект. Одним из главным аргументов против политики применения сверхнизких процентных ставок в течение долгого времени является то, что это приводит к искажению инвестиционных решений по реальным активам. Если вы можете привлекать средства с отрицательными процентными ставками, это повлияет на ваши инвестиционные планы.

    Проблема в целом заключается в том, что мы фактически получаем в определенном смысле искаженные сигналы по инвестициям и будущему состоянию экономики, из-за того что процентные ставки слишком низкие. При этом те инвесторы, которые вкладывают в долгосрочные активы, делают это, не имея реального представления о том, какова будет доходность их инвестиций. В результате мы получаем неэффективное использование капитала.

    В США и многих развитых странах сейчас серьезные проблемы из-за низкого роста производительности. При этом одним из главных факторов роста производительности являются инвестиции в основной капитал. Текущие объемы инвестиций в основной капитал во многих странах намного ниже своих обычных значений. Почему? Из-за того, что многие компании обеспокоены по поводу своих дальнейших перспектив.

    Кроме того, для США применение отрицательных ставок не решит другие проблемы. Я не вижу, каким образом мы можем сократить объем социальных обязательств в США, это неизбежно приведет к политическому кризису в том или ином виде, и боюсь, что сейчас мы движемся в этом направлении".

    http://www.vestifinance.ru/articles/68101
     
    адекватник, 2 мар 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    Кто-то из стареньких у нас под новым логином :)
     
    Admin, 2 мар 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    Дата регистрации:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    849
    Nike, залогиньтесь! :D
     
    Майк Вазовски, 2 мар 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Это еще тов. Ульянов (Ленин) говорил:
    «Империализм есть особая историческая стадия капитализма. Особенность эта троякая: империализм есть (1) - монополистический капитализм; (2) - паразитический или загнивающий капитализм; (3) - умирающий капитализм." ПСС, 5 изд., т. 27;
    Мы все умрем! Когда нибудь! Капитализм - тоже. Может быть.
    Интересно, после того, как умирающий войдет в кому, сколько он еще поколений переживет?
     
    ОДОБРЯМС, 2 мар 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.783
    Мне и под своим логином хорошо! :p:D
     
    Nike, 2 мар 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
    Елена нравится это.
  6. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Многостаночники? или из любителей бани?
     
    ОДОБРЯМС, 2 мар 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    не знаю кто
     
    Admin, 2 мар 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.856
    может Эльф вернулся))
     
    Ctrl+V, 2 мар 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.492
    для Эльфа очень грамотно и заумно написано)) и нет воплей "Всё пропало, все умрут!"))))
     
    Laleo, 2 мар 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.856
    может подучился, прошел стажировку)))
    а вообще это новость скопирована, ТС тут вроде и слово свое не написал..
     
    Ctrl+V, 2 мар 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
    Елена нравится это.
  11. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.492
    все равно, недостаточно мрачно и пессимистично))
     
    Laleo, 2 мар 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Кароче...опять скатываемся не в ту степь...что закономерно в случае неинтересной темы!
    А может Виго знак подает?
     
    ОДОБРЯМС, 2 мар 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
    Ctrl+V нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    адекватник

    адекватник Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 мар 2016
    Сообщения:
    67
    Бывший гендиректор и один из основателей нефтегазовой компании Chesapeake Energy Обри МакКлендон погиб в автокатастрофе спустя сутки после предъявления ему обвинений со стороны властей США в нечестной конкуренции при аренде участков земли для добычи нефти.
    [​IMG]

    Экс-глава и сооснователь Chesapeake Energy, одной из крупнейших независимых нефтегазовых компаний США, погиб в автокатастрофе в среду, 2 марта, на шоссе вблизи г. Оклахома. Об этом сообщили в департаменте полиции города.

    The victim in this morning's fatal crash has been identified as 56-year-old Aubrey McClendon.https://t.co/JRCvrublhh
    — OKC Police Dept (@okcpd) 2 марта 2016 г.
    Как сообщается, МакКлендон на большой скорости врезался в бетонную опору моста. В полиции заявили, что не исключают намеренных действий со стороны погибшего.

    [​IMG]
    Один из "сланцевых пионеров" США разбился всего через день после предъявленных ему обвинений в сговоре с целью снижения цены при аренде участков для добычи нефти и газа в штате Оклахома.

    После предъявления обвинений МакКлендон выступил с опровержением, заявив о своей невиновности:
    "Обвинения, которые были выдвинуты против меня сегодня, неверны и беспрецедентны. Я оказался единственным человеком в индустрии нефти и газа, кому за последние 110 лет предъявили обвинение в нарушении закона о честной конкуренции в рамках "Акт Шермана". Все, кто меня знают, мой послужной список в индустрии, а также люди, с которыми я работал в течение 35 лет, знают, что я невиновен в нарушении какого-либо антимонопольного законодательства". http://www.vestifinance.ru/articles/68177
     
    адекватник, 3 мар 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. Елена

    Елена Гений

    Дата регистрации:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.299
    не похоже. Нет его фишки. нет тиграсмясомнедокладуют
    А вообще это копипаст. Так что не факт
     
    Елена, 4 мар 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Робинзон

    Робинзон Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    813
    Бегут как крысы англо-саксы!
     
    Робинзон, 8 мар 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.120
    Ой, какой же бред...
     
    dock, 8 мар 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. TopicStarter Overlay
    адекватник

    адекватник Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 мар 2016
    Сообщения:
    67
    Эль-Эриан: центробанки не спасут мировую экономику

    [​IMG]


    Бывший гендиректор Pacific Investment Management Co. (PIMCO) и нынешний главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан известен своими точными прогнозами.

    На его взгляд, в течение следующих трех лет мировая экономика окажется на развилке.

    Политикам остается либо беспомощно наблюдать, как мир тонет в болоте финансовой и политической нестабильности, либо они найдут-таки способ, отсиживаясь на обочине, извлечь залежи корпоративных финансов и пустить их на поднятие мировой экономики.

    "Путь, по которому мы идем, близок к завершению", — заявил в Лондоне журналистам Эль-Эриан.

    Путь, о котором он говорит, это перманентно низкий рост экономики, низкий уровень инфляции и путь к низким процентным ставкам, которые развитые экономики снизили после финансового кризиса 2008 г.

    Центробанки закачивают деньги в систему, поднимают цены на активы. Ставка здесь делается на то, что богатые начнут чувствовать себя еще богаче, а соответственно и тратить больше. Все это в конечном итоге станет стимулом для корпоративных инвестиций и вернет к экономическому росту.

    Однако пока этого не происходит.

    И несмотря на то что цены на дома, акции, облигации и даже предметы изобразительного искусства подскочили до немыслимых уровней, в реальную экономику не просочилась и малая часть от этого. Более того, неравенство усугубилось, нерешенной осталась и проблема просроченной задолженности.



    В США подавляющая часть благосостояния отошла к богатым людям, которые, впрочем, потратили лишь малую часть от него.

    В то же время, после падения Lehman Brothers, меры, которыми центробанки пытаются поддержать жизнь в финансовом мире, практически не оправдывают себя.

    Отрицательные процентные ставки, скупки активов и другие чрезвычайные маневры центробанка не уберегут нас от очередного кризиса. И только мощные политические сдвиги, исходящие от чиновников, способны заставить компании тратить деньги, вкладывая их в работающие бизнес-модели. Шанс того, что это произойдет, составляет примерно 50/50.

    Все это значит, что маловероятные события — такие как успех Дональда Трампа в политике и ежедневные колебания цен на нефть от 3% до 7% — станут наиболее вероятными, так как мировая экономика приближается к точке, из которой не будет пути назад.

    И если говорить о кризисе, то где именно он начнется? Эль-Эриан зоной риска называет рынок облигаций.



    "Инвесторы в фонды облигаций обещают ежедневную ликвидность — способность продавать активы и получать наличные сразу, – однако у нас слишком мало доказательств того, что рынок облигаций окажется жизнеспособным. По этой логике любой финансовый продукт, который обещает прибыль в тот же день, биржевые фонды например, выглядит по меньшей мере странно.

    Имея это в виду, держать 30% от вашего инвестиционного портфеля в денежном эквиваленте совсем "не идиотское" решение, даже если они не принесут дохода. Так что пристегните ремни! Дорога будет ухабистой".
    http://www.vestifinance.ru/articles/68777
     
    адекватник, 18 мар 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. TopicStarter Overlay
    адекватник

    адекватник Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 мар 2016
    Сообщения:
    67
    БМР: на глобальную экономику надвигается шторм

    [​IMG]


    Банк международных расчетов (БМР) предупреждает о "надвигающемся шторме" в мировой экономике, частично вызванным действиями правительств во всем мире, разрабатывающих различные варианты денежно-кредитной политики.

    Экономисты БМР в записках, опубликованных 6 марта, сделали акцент на нынешнем довольно неустойчивом экономическом росте и заявили, что отрицательные процентные ставки могут стать реальностью для многих стран, так как центробанки ищут возможность поддержать реальный рост и справиться с падающими ценами на нефть, бьющими по экономике.

    "Противоречия между спокойствием на рынках и растущей уязвимостью глобальной экономики должны когда-нибудь разрешиться. И в последнем квартале мы, скорее всего, и стали свидетелями этого процесса. Мы видим все признаки надвигающейся бури, которая назревала довольно долго", - заявил глава денежно-экономического отдела БМР Клаудио Борио.

    В докладе "Турбулентность идет на смену спокойствию" Борио отметил, что центробанки реально обеспокоены не самым лучшим началом 2016 г.



    "Нельзя сказать, что повышение процентной ставки ФРС в декабре нарушило спокойствие, царившее на финансовых рынках в конце 2015 года. Однако бурный старт 2016 года показал, что фондовые рынки столкнулись с одними из худших распродаж после кризиса 2008 года.

    Во-первых, рынки сосредоточились на снижении темпов экономического роста в Китае и уязвимости развивающихся экономик.

    Тревога в отношении глобального роста спровоцировала резкое падение цен на нефть и валютных курсов. Турбулентность перекинулась на развитые экономики, так как расширение кредитных спредов заставило инвесторов всерьез задуматься над сценарием рецессии.

    Во-вторых, ухудшение общего фона и действия центробанков поддержали ожидания рынка по поводу дальнейшего снижения процентных ставок. В конце января Банк Японии шокировал рынки, введя отрицательные процентные ставки, после того как ЕЦБ объявил о возможном пересмотре своей денежно-кредитной политики, а ФРС провела стресс-тест сценариев, предполагающих введение отрицательных процентных ставок.

    Цены на акции упали намного сильнее, особенно в Японии и в зоне евро. Кредитные спреды расширились до точки, когда рынки забеспокоились об отмене выплат по условно конвертируемым облигациям крупных мировых банков".

    В приведенной ниже таблице БМР подводит итог тому, насколько тяжелым окажется 2016 г. для мировой экономики.

    [​IMG]




    Идею "истощающихся вариантов" для центробанков подчеркнули также экономисты банка Мортен Линнеманн Бех и Айтек Малхозов, которые смотрят на последствия установления отрицательных процентных ставок, принятых центробанками в последнее время, как на то, что раньше казалось немыслимым, однако теперь стало необходимостью.
    http://www.vestifinance.ru/articles/68310
     
    адекватник, 18 мар 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Franky

    Franky Гений

    Дата регистрации:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    720
    Понятно, надо срочно обналичить все свои счета,да затариться крупами,солью да спичками.Кризис грядет:D
     
    Franky, 18 мар 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Franky

    Franky Гений

    Дата регистрации:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    720
    Работа на замороженных скважинах США уже началась
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    21.03.2016 12:44


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    4

    [​IMG]


    Сланцевикам США даже не понадобилось ждать $50 за баррель, о которых говорили большинство экспертов. Pioneer Natural Resources, Oasis Petroleum и ряд других крупных компаний возобновили работы на законсервированных скважинах.

    Как заявляют сами представители индустрии, "утки" пошли в ход (от аббревиатуры DUC, обозначающей пробуренную, но не разрабатываемую скважину: созвучно с англ. duck - "утка"). Падение цен на нефть началось в середине 2014 г. Многие производители считали, что оно продлится всего пару месяцев, и продолжали бурить. Однако где-то через полгода, когда "медвежий" рынок затянулся, от добычи на готовых скважинах отказались по причине нерентабельности. Всего в Штатах насчитывается свыше 2 тыс. таких скважин.

    По оценкам Алекса Бикера, старшего аналитика Wood Mackenzie, в ключевых нефтяных провинциях Техаса, таких как Eagle Ford, Wolfcamp и Bone Spring, количество DUC сократилось на треть. Фьючерсы на нефть упали до локальных минимумов. Эксперты сомневаются, удастся ли удержать хотя бы уровень $40 за баррель. Но некоторые сланцевики, судя по статистике Wood Maсkenzie, начали добычу на готовых скважинах еще при самых первых признаках роста.

    [​IMG]
    Прогноз по производству нефти в США

    Майкл Виттнер, старший нефтяной стратег Societe Generale, делает очевидный вывод: раз количество законсервированных скважин сокращается и работы возобновляются, то и МЭА придется пересматривать свой прогноз по падению добычи нефти в США, причем в сторону его ощутимого смягчения. Избыток предложения со стороны сланцевиков вновь усилит "медвежьи" настроения на мировом рынке нефти.

    В трех нефтяных провинциях Техаса осталось порядка 600 законсервированных скважин. По приблизительным оценкам Техасской ассоциации независимых производителей, это количество способно обеспечить от 100 тыс. до 300 тыс. баррелей нефти в день. Активация "спящих" скважин происходит в основном в Техасе по логистическим причинам: крупные НПЗ расположены в этом штате, что позволяет сланцевикам экономить на транспортных издержках.

    Темпы возобновления работ ускорятся. К концу 2016 г. количество DUC в провинции Bakken упадет на 35%, а в Eagle Ford – вообще на 85%, считают эксперты Wood Mackenzie. Точка безубыточности по готовым скважинам на треть ниже, чем по проектам с нуля. То есть если некоторым сланцевикам нужно $30 за баррель, то тем, у кого есть запас DUC, хватит и $20.

    Тим Дав, технический директор Pioneer Natural Resources, заявил о том, что их компания намеревается довести количество DUC до нуля, то есть добывать на всех готовых скважинах. Однако Pioneer все же рассчитывает на дальнейшее удорожание нефти. Добыча на текущий год захеджирована на уровне $50 за баррель, на будущий – на уровне $47.

    Далеко не все сланцевики США почувствовали эффект нефтяной "оттепели". В Северной Дакоте (второй крупнейший нефтедобывающий штат) количество законсервированных скважин сократилось всего лишь на 55 штук с 1 тыс. до 945. Учитывая логистические расходы, добыча нефти в ряде провинций Северной Дакоты все еще нерентабельна.
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    4

    Рубрики: Нефть, США, Мир, ТЭК
    Значит существенного повышения цен на бензин пока не предвидится,замечательно.
     
    Franky, 23 мар 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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