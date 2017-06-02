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Про президента Молдовы Игоря Додона.

Тема в разделе 'Республика Молдова', создана пользователем WoWaN, 2 июн 2017.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.799
    Предлагаю обсудить эту личность .
    Из последнего
    [​IMG]
    Президент Молдавии Игорь Додон, говоря о возможности ассоциации Молдавии с Европейским союзом, заявил: зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны.
    -----------------------------------------------------------------------

    Президент Молдавии Игорь Додон заявляет о намерении блокировать любые решения о запрете вещания российских телеканалов в стране.

    «Во-первых, мы все это будем блокировать», — сказал он в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос о намерении молдавских парламентариев запретить вещание российских телеканалов, чтобы оградиться от «вредной русской пропаганды».

    «Любой закон вступает в силу после того, как президент подписывает. Мы не будем подписывать. Заставят? Ну, если нужно, людей поднимем, пойдем на референдум. И тогда посмотрим, за кого люди проголосуют», — добавил Додон.

    Он сообщил, что «знание русского для нас, молдаван, очень важно».

    «У русского — статус языка межнационального общения. Да, в последние годы он не очень соблюдался. Но мы будем это менять. Я сторонник того, что мы обязательно должны изучать русский язык. Пусть будет и русский, и английский, на выбор там, и французский, но русский язык для нас, знание русского языка очень серьезное преимущество. И отказываться самим от этого — это очень глупо», — сказал президент Молдавии.


    Источник: http://rusvesna.su/news/1496356394
     
    WoWaN, 2 июн 2017
    #1
    коммерсант и Толмач нравится это.
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  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.881
    А что обсуждать? Ничего он не добьется...очень мощный противовес.
     
    ОДОБРЯМС, 2 июн 2017
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.799
    Ну а если он все таки предложит референдум ?
    Иногда читаею ихние форумы ,люди как бы его поддерживают активно
    И когда кстати там выборы парламент ?
     
    WoWaN, 2 июн 2017
    #3
    BUSHik и Толмач нравится это.
  5. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    балабол ..причем румынский балабол - причем поощряет все что во вред нам то есть Приднестровью. ему нужны только наши голоса - что бы получить власти больше. Вы читали его проект объединения ? мы не получаем ничего
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #4
    Оптик нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.799
    Не не читал.
    Проект это проект.
    Но так как он рубится не рубился еще никто.
    Записываюсь в социалисты !
     
    WoWaN, 2 июн 2017
    #5
    Толмач нравится это.
  7. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    и что русскоговорящим толку от этого ? если с этим межнациональным общением тебя в любом госучреждению могут послать по румынски и далеко ?
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #6
  8. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.881
    И что? решает парламент, референдум не имеет прямой силы!
    Одни волны!
     
    ОДОБРЯМС, 2 июн 2017
    #7
  9. Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    1.913
    В принципе царь Додон для Молдовы это последний шанс.
    У него есть 4 года, но начал он свой срок не с того, с чего следовало бы.
    Он резко обозначил свою позицию.
    Нынче так не принято, особенно когда знаешь, что пойдешь против еврономенклатуры и Донни Трампа.
    Поэтому ему будет трудно и поэтому МЫ ему нужны.
    Но наш Президент в свою очередь тоже с самого начала резко обозначил свою позицию, лишив себя возможности маневра.
    Считаю, что это не совсем правильно с нашей стороны, учитывая, что Додон получит-таки поддержку Кремля.
    В принципе он ее уже получил в деле фактического разгрома партий Усатого и Гимпу, да и арест мэра Кишинева тоже наводит на мысли...
    А если где-то что-то прибавилось, то это значит, что где-то чего-то убавилось, в плане безоговорочной поддержки ПМР.
    А ведь нам сейчас ОЧЕНЬ нужны деньги и просим мы их именно в России.
    А кто девушку ужинает — тот её и танцует...
    Поэтому можно предположить, что позиция нашего Президента может немного измениться в сторону большей гибкости.

     
    Толмач, 2 июн 2017
    #8
    Незнакомка, олег, BUSHik и 2 другим нравится это.
  10. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    я вас не пойму иногда вы же вроде как у нас молдаванин по национальности причем самый ни на есть молдавский так? но иногда вы че то больше патриот ПМР чем некоторые из русских ) это как вообще ? вообще то люди с вашими взглядами должны прямо рукоплескать Додону за такие слова )) правда согласен - все его заявления волны в тазике )
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #9
  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.881
    А вы знаете мои взгляды?
    Просто я прагматик и реалист...от лозунгов давно изжога! Поэтому называю вещи своими именами.
    Национальность не имеет никакого отношения! Кицак и Бурла вообще по национальности румыны, и что?
     
    ОДОБРЯМС, 2 июн 2017
    #10
    Olga69 нравится это.
  12. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    обоих знаю так хорошо и близко как многие не знают )) да какие они румыны )) русские )) ну или в худшем случае советские ) а насчет взглядов все хочу понять ) таки вы за Молдову маре или все таки за ПМР ? естественно не желая зла Молдове - ведь глупо своему народу зла желать - это тока украина умудрилась сделать
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #11
  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.881
    Самые настоящие. Из Черновицкой области и даже в советское время в паспорте значились румынами!
    И не могут они быть русскими...надо тогда родителей менять.
     
    ОДОБРЯМС, 2 июн 2017
    #12
    Seos нравится это.
  14. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    ой та ладно вам уже _))) придраться сами знаете что русский не национальность а состояние души ) я вот например не могу назвать русским того полковника Карасева что в 1992 кое чем румынским командовал .... как раз от него Кицак и отбивался защищая ПМР ....
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #13
  15. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    Но мы отвлеклись - мое мнение ничего хорошего Додон ПМР не принесет - боюсь только ухудшит ситуацию наделав много шуму и раскачав лодку
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #14
  16. Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    1.913
    Эту лодку давно пора раскачать: ситуация "ни мира, ни войны" - патовая.
     
    Толмач, 2 июн 2017
    #15
    sergmika и WoWaN нравится это.
  17. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    любопытно и шо вы таки предлагаете ? с еуропейцами побраться или Кишинев штурмом брать ? только такие выходы вижу исходя из вашей логики - раз ситуация патовая ... есть кстати государства которые признания и по 50 лет ждали
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #16
    Vladm нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.799
    Граф ты прямолинейный как линейка .
    Вариантов куча с тележкой.
    Ты же не будешь спорить что сейчас смуту сеет парламент ?
    Согласен с Толмачом на счет лодки.
    Но не согласен с "нашим президентом"
    Это силовик времен расцвета Шерифа.
    "Люминий значит люминий"
    Что делать он вообще не знает .
    Потому что ему еще не сказали.
     
    WoWaN, 2 июн 2017
    #17
    олег нравится это.
  19. Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    1.913
    Я таки предлагаю не забывать, что в Молдове тоже живут РУССКИЕ люди и их там больше, чем в ПМР.
    И для этих людей Додон - это последний шанс.
    Кремль об этом помнит, а Вы, судя по всему - нет.
     
    Толмач, 2 июн 2017
    #18
    BUSHik нравится это.
  20. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    зато ты смотрю у нас всегда знаешь что делать - вон в социалисты записался сразу :D смотри а то в один прекрасный день румыном неопределенной сексуальной ориентации с полным задом европейских ценностей проснешься с такой политикой ))
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #19
  21. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.840
    чё ???? это откуда они там взялись да еще больше чем в ПМР ?
     
    Граф Люцифер, 2 июн 2017
    #20
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