Про президента Молдовы Игоря Додона.

Предлагаю обсудить эту личность . Из последнего Президент Молдавии Игорь Додон, говоря о возможности ассоциации Молдавии с Европейским союзом, заявил: зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны. ----------------------------------------------------------------------- Президент Молдавии Игорь Додон заявляет о намерении блокировать любые решения о запрете вещания российских телеканалов в стране. «Во-первых, мы все это будем блокировать», — сказал он в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос о намерении молдавских парламентариев запретить вещание российских телеканалов, чтобы оградиться от «вредной русской пропаганды». «Любой закон вступает в силу после того, как президент подписывает. Мы не будем подписывать. Заставят? Ну, если нужно, людей поднимем, пойдем на референдум. И тогда посмотрим, за кого люди проголосуют», — добавил Додон. Он сообщил, что «знание русского для нас, молдаван, очень важно». «У русского — статус языка межнационального общения. Да, в последние годы он не очень соблюдался. Но мы будем это менять. Я сторонник того, что мы обязательно должны изучать русский язык. Пусть будет и русский, и английский, на выбор там, и французский, но русский язык для нас, знание русского языка очень серьезное преимущество. И отказываться самим от этого — это очень глупо», — сказал президент Молдавии. Источник: http://rusvesna.su/news/1496356394