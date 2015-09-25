Про Сирию и ИГИЛ

Я ему сказала: Ведь это всего лишь маленькая девочка. И он отвечал: нет, она не маленькая девочка. Она – рабыня. И она точно знает, как заниматься сексом. И заниматься сексом с ней – значит ублажать Аллаха”.Перед тем как изнасиловать 12-летнюю езидскую девочку, боевик ISIS потратил время на то, чтобы объяснить ей – то, что он делает – не грех. Из-за того, что девочка исповедует не ислам, а другую религию, коран не только дает ему право на то, чтобы ее изнасиловать – он одобряет и поощряет это.Он связал ее руки и заткнул ей рот. После этого он встал на колени и склонился в молитве рядом с ее кроватью – перед тем, как залезть на нее.Когда все было закончено, он снова встал на колени и снова помолился.Девочка говорит: “Я все время говорила – пожалуйста, остановитесь, мне больно. Он сказал мне, что ислам позволяет ему изнасиловать кафира. Он сказал, что насилуя меня, он приближается к аллаху”. Девочка находится в лагере беженцев со своей семьей. Ей удалось сбежать после 11 месяцев плена.Систематическое изнасилование езидских женщин и девочек глубоко вплетено в в радикальную идеологию Исламского Государства – с того момента, как год назад организация возродила институт рабства. Интервью с 21 женщиной и девочкой, сбежавшими из Исламского Государства, равно как и изучение официальных заявлений группы показывают, как эта практика превратилась в одно из основополагающих убеждений группы.Торговля езидскими женщинами создала устойчивую инфраструктуру, с системой складов, где женщин держат, смотровыми залами, где их оценивают и где ими торгуют, и специальными автобусами, на которых их перевозят.В общей сложности, в прошлом году были похищеныезидских женщин, и 3170 из них по прежнему удерживаются, говорят лидеры общины. Для оборота женщин ISIS создал детальную бюрократию сексуального рабства, с договорами купли-продажи, утверждаемыми исламскими судами. И эта практика стала вербовочным орудием для завлечения мужчин из консервативных мусульманских общин, где случайный секс является табу и ухаживание запрещено.Растущая масса внутренних инструкций и материалов теологических дискуссий создает теоретическую базу “исламского” обращения с рабынями. В ней можно найти пространную инструкцию департамента исследований и фатв Исламского Государства, изданную в прошлом месяце. Раз за разом руководство ISIS делает упор на узком и селективном прочтении корана и других религиозных постановлений и не только оправдывает насилие, но облагораживает и воспевает каждое изнасилование чуть ли не в качестве добродетели.Ф., 15-летняя девочка, взятая в плен на горе Синджар говорит: “Каждый раз когда он меня насиловал, он молился”. Ее продали 20-летнему иракскому боевику. – “Он продолжал говорить мне, что это – ибадах (богослужение). он говорил, что мое изнасилование – это его молитва Аллаху. Я ему говорила: То, что ты делаешь со мной плохо, и ты не станешь ближе к Аллаху. Но он говорил: Нет, это позволено, это халаль”. Девочка пробыла в плену девять месяцев.Формальное введение Исламским Государством сексуального рабства датируется 3 августа 2014 года, когда его боевики вторглись в езидские деревни к югу от горы Синджар в северном Ираке.Окружающие долины и ущелья – дом езидов, крошечного религиозного меньшинства, составляющего не более 1,5% от 34-миллионного населения Ирака.Наступление в горах началось мене чем через два месяца после падения Мосула. Сначала казалось, что его целью было лишь расширить территорию, находящуюся под контролем Исламского Государства.Но почти сразу же появились признаки того, что цель была совершенно иная.Выжившие рассказывали, что мужчин и женщин разделяли сразу же после пленения. Мальчиков заставляли поднимать рубашки, и если у них подмышками росли волосы, они присоединялись к взрослым мужчинам. В одной деревне за другой, мужчин и мальчиков выводили в поле, валили в грязь и расстреливали из автоматов.Женщин, девочек и детей заталкивали в открытые грузовики.Мэтью Барбер, эксперт по езидам и Университета Чикаго говорит: “Наступление в горах было в не меньшей степени сексуальным завоеванием, чем установление контроля над территориями”. Барбер в момент наступления находился в Дохук, неподалеку от Синджар. Он помог основать фонд помощи беженцам из Исламского Государства.15-летняя Ф. говорит, что ее семья – девять человек – попыталась сбежать. Мотор их старенького Опеля перегрелся на горных дорогах. Она, ее мать и три сестры – 14,7 и 4 лет, бессильно стояли перед машиной, когда появился конвой боевиков ISIS.Ф. говорит: “Они сразу отделили женщин от мужчин”. Ее, сестер и мать отвезли в ближайший город. Там детей отделили от матери. Молодых, незамужних девочек запихали в автобусы.Автобусы были белого цвета. На них было написано слово “Хадж” – они принадлежали Исламскому Государству. Их конфисковали из правительственного автопарка в Мосуле. Раньше на них возили пилигримов в Мекку. В автобус Ф. набили так много девочек. что они были вынуждены сидеть друг у друга на коленях.Окна автобусов были закрыты. ISIS заранее планировал перевозить много женщин и девочек без никабов, и не желал, чтобы их видели.Рассказ Ф. о белых автобусах с занавесями подтверждается десятками других женщин, опрошенных при подготовке к написанию этой статьи. Они описывают ту же последовательность событий – несмотря на то, что они были похищены в других местах и при других обстоятельствах.Ф. говорит, что их шесть часов везли в Мосул. Там их выгрузили в зал проведения свадебных торжеств Galaxy Wedding Hall. Туда постоянно подвозили все новые и новые группы девочек и женщин. Их также привозили в тюрьму Бадуш, и в здание управления молодежи Мосула. Кроме этого, женщин свозили в муниципальные здания и школы в Таль Афар, Солах, Баадж и Синджар.Их держали в заключении – некоторых дни, некоторых -месяцы. И неизбежно, их снова грузили в автобусы и увозили в Сирию, или в другие районы Ирака – и там продавали и покупали для секса.Хидер Домле, езидский активист, говорит: “Все было на 100 процентов запланировано. Я говорил по телефону с моими ближайшими родственниками. Их привезли в здание управления молодежи в Мосул. Там уже все было приготовлено – матрасы, посуда, принадлежности, продукты и вода на сотни людей”.Подробные доклады Human Rights Watch и Amnesty International приходят к тому же выводу об организованном характере сексуальной торговли.Внутри огромного свадебного холла Galaxy Ф. сидела на мраморном полу, зажатая между другими девочками-подростками. Приблизительно 1300 девочек находились в этом зале.В зал вошли боевики с реестрами в руках. Каждой девочке было приказано встать, назвать имя, родной город, сказать, замужем она или нет и есть ли у нее дети.Ф. два месяца провела в Galaxy. Боевики постепенно выводили оттуда молодых женщин. Тех, кто отказывался подчиняться, вытаскивали силой за волосы. В конце концов ее с группой из 24 девочек увезли на армейскую базу. Здесь, на стоянке, она впервые услышала слово “сабайя”: “Они смеялись и тыкали в нас пальцами, и говорили: Вы – наши сабайя. Я тогда не знала, что это значит”. Позднее, местный религиозный лидер объяснил, что это значит рабыня.Ф. говорит: “Они сказали, что Таус Малик (один из семи ангелов, которым поклоняются езиды) – не бог. Они сказали, что Таус Малик – дьявол , и из-за того, что вы поклоняетесь дьяволу, вы принадлежите нам. Мы можем вас продать и делать с вами то, что захотим”.Секс-торговля в Исламском Государстве, как представляется, основана исключительно на торговле езидскими женщинами. До настоящего момента не зарегистрировано других масштабных кампаний по порабощению женщин из числа других религиозных меньшинств.Мэтью Барбер полагает, что фокус на езидах, скорее всего , объясняется тем, что их рассматривают в качестве политеистов, чья религия передается в устной традиции, а не в священных текстах.В Кожо, самой южной деревне Синджара, жители решили остаться, рассчитывая на то, что с ними поступят, как с христианами Мосула. 15 августа 2014 ISIS приказал всем собраться в центре города. 40-летняя Айшан Али Салех увидела, как лидеры общины ведут переговоры с боевиками, предлагая им деньги и золото в обмен на безопасный проход.Боевики сначала согласились и расстелили на площади одеяло. Али Салех положила туда свои серьги и кольцо, а мужчины бросали измятые купюры. Вместо того, чтобы отпустить, боевики стали отделять мужчин от женщин. Через некоторое время пришла колонна машин и автобусов, в которые погрузили женщин и девочек. Мужчин убили.Через несколько месяцев Исламское Государство подтвердило, что кампания порабощения езидских девушек и женщин была тщательно спланирована.Гламурный журнал Dabiq сообщил: “До взятия Синджара, студентам шарии было поручено изучить езидов. Было установлено, что езиды, в отличие от христиан и евреев не имеют возможности платить джизья. После пленения, езидские женщины и дети были разделены, в соответствии с исламским законом, между бойцами Исламского Государства в качестве трофеев”.Также, как когда специфические пассажи из Библии использовались рабовладельцами в Соединенных Штатах, Исламское Государство цитирует определенные суры корана или хадисы с тем, чтобы оправдать торговлю людьми.Исламские ученые, однако, не могут согласиться на интерпретации этих пассажей, и нет согласия относительно того, действительно ли ислам санкционирует рабство.Многие утверждают, что рабство в исламских преданиях похоже на то, как оно показано в библии – и отражает период античности, в который была рождена религия.Кесия Али, профессор религии Бостонского Университета говорит: “В той среде, в которой возник коран, секс с несвободными женщинами был распространенной практикой. Это не было неким особым религиозным институтом. Просто люди это делали”.Коль Бунзел, изучающий исламскую теологию в Принстоне не соглашается с этим, указывая на многократное появление в разного рода религиозных текстах фразы “Те, кем владеет ваша правая рука”. Он также указывает на массу юридической исламской литературы – вплоть до сегодняшнего дня, в которых детально описано отношение к рабыням.Бунзел говорит: “Значительная часть писания посвящена санкционированию рабства. Вы можете утверждать, что речь идет о нерелевантных и латентных традициях. И ISIS не соглашается с этим и требует возрождения этих институтов, потому что это то, что делал пророк и его соратники”.Молодые и самые красивые девушки были проданы сразу. Других – в особенности, замужних, более старших женщин на протяжении многих месяцев перевозили с места на место, содержали в загонах для скота, пока не находили на них покупателя.У их тюремщиков была система учета и инвентаризации женщин, отразившаяся в их языке. К женщинам и девочкам обращались “сабайя” – после чего называли их имя. Некоторых покупали оптом, фотографировали и рекламировали для дальнейшей продажи.Осман Хассан Али, езидский бизнесмен, выдавал себя за такого оптового работорговца. Он сумел вывезти контрабандой десятки езидских женщин. Он показал десятки фотографий женщин. В верхнем правом углу каждой стояла подпись “сабайя №1″, “сабайя №2″ и т.п.19-летняя жертва работорговцев И. рассказывает: “Они привезли нас в какое здание. Они сказали, что это “рынок сабайя”. Я поняла, что мы на невольничьем рынке”.Она говорит, что в многоэтажном здании находилось около 500 девушек и женщин. Самой молодой было 11 лет. Когда прибыли покупатели, девочек по одной стали заводить в отдельную комнату.Она вспоминает: “Эмиры сидели у стены. Меня посадили в кресло напротив них.Мы должны были смотреть на них. Прежде чем начать говорить, они сорвали с нас наши шали и все, чем мы могли прикрыться. Когда пришел мой черед, они заставили меня вставать четыре раза. Они развернули меня и осмотрели со всех сторон”.Пленницы были также были вынуждены ответить на интимные вопросы, включая о дате датах последнего менструального цикла. Пленницы поняли, что эмиры пытаются определить – беременны они или нет, с тем, чтобы не нарушить запрет на совокупление с беременной женщиной.Использование сексуального рабства первоначально шокировало даже наиболее ярых приверженцев Исламского Государства. Многие из них ожесточенно спорили с журналистами в сети, пытаясь опровергнуть сообщения о систематических изнасилованиях.И руководство Исламского Государства решило оправдать эту практику в глазах международной аудитории.После первой статьи в Dabiq в октябре появилась следующая публикация , в мае этого года. Автор выразил недовольство и сообщил, что его чувства “ранены” в связи с тем, что некоторые из сторонников группы посмели усомниться в институте рабства.Он пишет: “Меня реально взволновал тот факт, что некоторые из сторонников Исламского Государства отрицают это, как будто солдаты халифата делают ошибку или вершат зло. Я пишу это, и с каждой буквы капает гордость. Мы действительно совершили налеты и захватили женщин кафиров, и мы пригнали их словно овец, угрожая им нашим мечом”.В памфлете, опубликованном в декабре, управление исследований и фатв Исламского государства описало методические практики обращения с рабынями. В нем сообщается, что пленница является полной собственностью боевика, и он волен поступить с нею так, как ему вздумается – продать, обменять, подарить и т.п.Девушки, которым удалось бежать в последние месяцы, описывают запутанную бюрократию, которой было окружено их пленение. Их статус рабынь фиксировался в особом контракте. Когда их продавали следующему владельцу, составлялся новый контракт, как при передаче прав собственности. В то же время, пленниц можно было освободить. Тем боевикам, которые так поступали, обещалась награда на небесах.Хотя это и было редкостью, это создавало дополнительную возможность для бегства.25-летняя А., проданная ливийскому боевику, рассказала, как в первый же день тот передал ей ламинированный кусок бумаги. Он объяснил ей. что только что завершил курс подготовки смертника. Перед тем как взорвать себя, он освободил ее.Бумага озаглавлена “Сертификат Освобождения”. Она подписана судьей западной провинции Исламского Государства. Езидская женщина предъявила его на всех блок-постах по дороге из Сирии в Ирак и была пропущена.. Она воссоединилась со своей семьей в июле.Согласно новой инструкции департамента исследований и фатв, выпущенной летом этого года, секс с еврейской или христианской женщиной, взятой в плен на поле боя, также разрешен.Относительно рабынь есть только один запрет. В случае, если рабыня беременна, боевик должен дождаться восстановления менструального цикла, “с тем, чтобы убедиться, что в ее матке ничего нет”.Среди 21 одной женщины, опрошенной для данной статьи только одна не была изнасилована – и она была беременна на момент пленения.За исключением этого, нет никаких ограничений на то, что считается дозволенным. Изнасилование ребенка недвусмысленно оправдывается: “Разрешено половое сношение рабыней, не достигшей половой зрелости, в случае, если она кажется подходящей для такого совокупления”.34-летняя женщина, купленная и многократно изнасилованная саудовским боевиком в сирийском городе Шадади описывает, что ей повезло больше, чем второй рабыне – 12-летней девочке, которую насиловали днями напролет, несмотря на сильное кровотечение.Женщина говорил: “Он разрушил ее тело. Она была заражена им. Он приходил ко мне и спрашивал: Почему она так плохо пахнет? Я ему отвечала, что у нее инфекция. Ее надо лечить”.На боевика это никак не повлияло. Он продолжал насиловать девочку, несмотря на ее агонию, произнося ритуальную молитву до и после.Женщина говорит: “Я ему сказала: Ведь это всего лишь маленькая девочка. И он отвечал: нет, она не маленькая девочка. Она – рабыня. И она точно знает, как заниматься сексом. И заниматься сексом с ней – значит ублажать Аллаха”.