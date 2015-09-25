Про Сирию и ИГИЛ

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 25 сен 2015.
На видео солдат иракских войск попал в ловушку снайпера-террориста, пытавшегося его убить.
23 сентября 2015, 22:12
Фото: Bassam Khabieh/Reuters
Текст: Евгений Крутиков
Spoiler: Позор американских союзников в Сирии имеет исчерпывающее объяснение
Скандал вокруг «Тридцатой дивизии», подготовленной американскими инструкторами для войны с Асадом и моментально сдавшейся исламистскому «Фронту ан-Нусра» сразу после пересечения турецкой границы, гремит теперь на весь мир. Таких скандалов будет много. Они предопределены самой методикой американского инструктажа «союзников» и в Сирии, и в Грузии, и на Украине.
Напомним, что в итоге «Фронт ан-Нусра» (филиал «Аль-Каиды») получил оружие, снаряжение и несколько пикапов от США. Командир «Тридцатой дивизии» заверил представителей «Фронта» в том, что обманул американских военных, чтобы заполучить вооружение. Проблемы, из-за которых случилось то, что случилось, можно разделить на три неравноценные категории.
Разведывательно-психологические проблемы
«На полигоне в Яворове участились случаи отказа украинских военнослужащих, прошедших мясорубку в Новороссии, подчиняться инструкторам из США, которые, с точки зрения этих ветеранов, «салаги полные»
Образ сотрудника ЦРУ, определяющего, кого выбрать в союзники на Ближнем Востоке, слишком преувеличен Голливудом. В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники цепляются за тех, кто хотя бы формально проявляет признаки лояльности. А если кто-то перспективен, но требуемых признаков проявляет недостаточно, его предпочитают покупать, хотя такие «партнеры» считались ненадежными во все времена. Примерно по таким принципам и сколачивалась антиасадовская коалиция.
При этом поведение сотрудников ЦРУ чрезвычайно зарегламентировано. Едва ли не на каждый жизненный эпизод есть письменная инструкция, их требуется знать и чуть ли не вызубривать. Несогласие с оперативными инструкциями влечет за собой санкции. Свобода воли оперативного сотрудника ограничена, и они порой просто вынуждены «отрабатывать» инструкцию вместо того, чтобы действовать по ситуации. Этим страдают многие крупные разведывательные сообщества, но американское, помимо всего прочего, построено еще и на идеологических, а также – в меньшей степени – на этнических стереотипах. Условно говоря, любой басмач, способный внятно произнести слово «демократия», имеет шанс получить финансирование и оружие. А куда он потом уйдет с этим оружием, никто проконтролировать уже не может. Этим, кстати, страдала и советская разведка брежневских времен, цеплявшаяся за любого племенного вождя, умевшего произносить слова «Маркс» и «Ленин».
Все это имеет прямое отношение к описываемому случаю. «Тридцатая дивизия» и лично Абд аль-Туниси продемонстрировали лояльность, вошли в доверие к американцам, получили вооружение и смылись вместе с ним. Стереотипное и схематичное восприятие мира – удивительная особенность ЦРУ. Конечно, это результат «потери главного противника», восприятие себя как победителя именно в идеологическом, а не в физическом понимании этого слова. Сколоченная пинками и посылами антиасадовская коалиция развалилась именно в результате неверного целеуказания и ошибок ЦРУ. Правильно обработать информацию можно только при наличии специалистов, лишенных идеологического восприятия мира, а с этим в Лэнгли дефицит. Созданная там карьерная система выдавливает на обочину людей с нестандартной формой мышления, а массовый призыв на работу в управление бывших морских пехотинцев и вовсе предопределил провал аналитической системы разведки.
Скандал вокруг «Тридцатой дивизии» далеко не один такой, их еще будет много. Золотые века аналитиков остались на Голливудских холмах.
Физические проблемы
Американские тренинги для армий сомнительных союзников обычно повод для гордости тех, кого тренируют. В частности, Петр Порошенко и его правительство впадают в эйфорию, когда рассказывают об американских и британских инструкторах, которые на полигоне в Яворове готовят украинских военнослужащих по ускоренной схеме. При отсутствии поставок серьезного оружия эти обучения становятся едва ли не единственным фактором военной поддержки со стороны Запада.
Американцы используют при подготовке украинцев (а раньше – грузин, хорватов, албанцев, сейчас в Сирии – таких вот «противников Асада», как «Тридцатая дивизия») систему «увидел – повтори». В реальности это что-то вроде «курса молодого бойца»: полоса препятствий, основы обращения с оружием, физическая подготовка. Также инструкторы обучают обращению с рациями и шифрующими устройствами, которых просто нет в украинской армии. Учат и перетаскивать раненых, чтобы минимизировать потери, но этому прошедшие фронт в Новороссии украинцы сами могут обучить американцев. Учат открывать дверь дома с помощью кувалды, но какая кувалда у солдата на тысячекилометровом фронте в степи? Учат проверять с помощью специального крючка на веревочке, не заминирована ли колючая проволока, но не у всех получается. Всего в программе так называемой «коррекции» на полигоне в Яворове 63 упражнения, разбитых на три курса, по два месяца каждый. В итоге – много мата и случаи неповиновения.
Это не военная подготовка. В лучшем случае, полицейская, но и то – начальная. Представители американской армии изначально относятся к «обучаемым» как к представителям третьего мира, которым надо рассказывать, с какой стороны автомат стреляет. Например, инструкторы в Яворове очень сокрушаются по поводу того, что украинские военнослужащие, прибывающие из-под Донецка, носят автоматы, не поставив их на предохранитель. Это, по мнению инструкторов, непрофессионально. Но ведь многие выжили именно в результате такого вот «непрофессионализма».
Это выглядело бы анекдотично, если бы не отображало суть подготовки, бытующей в армии США и переносимой на её союзников. Упор делается на физические возможности, отказ от персональной мотивации, доведение до автоматизма отработанных технических навыков и «коллективное участие». В итоге оказавшийся в нестандартной ситуации боец теряется и не может приспособить полученные навыки к реальной обстановке. Он «заточен» только под нечто однообразное, к тому же, выстроенное на искусственном полигоне.
Ни на Украине, ни в Сирии это не работает. Американские инструкторы не знают, что такое фронтальная война, как вести себя в ближнем бою, как прятаться от огня РЗСО. Они даже не умеют обустраивать оборонительные позиции. Иракский опыт, которым так гордится Пентагон, приучил к патрулированию, сопровождению колонн и к стоянию укрепленными гарнизонами посреди пустыни. За три десятилетия издевательств над маломощными противниками американская армия привыкла полагаться именно на технологическое превосходство и навыки контактного боя в значительной степени утратила. Сейчас даже на полигоне в Яворове участились случаи отказа украинских военнослужащих и гвардейцев, прошедших мясорубку в Новороссии, подчиняться инструкторам, которые, с точки зрения этих ветеранов, «салаги полные».
Одним словом, в Пентагоне пропустили момент, когда расстрел крылатыми ракетами деморализованного противника перестал быть единственным способом ведения боевых действий. И сейчас крайне сложно оценить реальную боеспособность огромной махины сухопутных войск США и корпуса морской пехоты, если им вдруг придется столкнуться в бою с примерно равным себе по техническому обеспечению противником. Но союзники и «попутчики» США ведут именно такие войны, у них нет или почти нет авиации, крылатых ракет и авианосцев. В пустынях Сирии и степях Новороссии не нужно кувалдой открывать двери в ходе медитативной зачистки населенного пункта, из которого уже все разбежались и попрятались. Там нужно удерживать километры фронта под огнем реактивной артиллерии на открытой местности.
В итоге индивидуальная подготовка войск «союзников» и банд «попутчиков» превращается в клоунаду. Кто-то, как в случае с антиасадовскими силами в Сирии, воспринимает всю эту «подготовку» как неизбежное зло, которое Аллах послал в качестве испытания. Кто-то, как украинцы, ропщут чуть громче, чем тихо. Другое дело, что «ветеранов» такая дополнительная подготовка «не испортит». А вот набранная из резервистов украинская морская пехота, прошедшая через Яворов (на этом основании объявленная «элитным подразделением» и брошенная на сложный участок фронта), развалилась в первом же боестолкновении с ополченцами.
Массовая «обкатка» через Ирак и Афганистан союзнических частей (например, тех же украинцев и грузин) давала точно такой же эффект. Части объявлялись «элитными» по факту подобного опыта, но оказывались малопригодны в современных войнах без – что особенно важно – американского технологического прикрытия – авиации, беспилотников, артиллерии. Зато из бойцов начисто выветривается инициатива и смекалка, а из командиров, начиная от ротного звена, – самостоятельное мышление.
Тактические проблемы
Вся тактическая подготовка также ведется на основе иракского опыта, который почему-то считается наиболее передовым и сводится к отработке патрулирования местности при минимальном огневом контакте с противником. Столкновению с равным противником в прямом бою силами более роты уже никто не учит, это считается в век кибератак, спутниковых группировок и высокоточного оружия чем-то невероятно устаревшим. Американские военные снисходительно относились даже к самой идее ведения активного контактного боя, а когда такой по недосмотру артиллерии иногда случался, либо старались из него выйти и вызвать авиацию, либо несли несуразные потери. Если опыт последних трех десятилетий не предусматривал контактного боя, не было и необходимости вырабатывать современные боевые схемы. Это было бы проблемой только для американцев, если бы все эти беды они не переносили на «подопечные» армии доверившихся стран. Особенно характерна разница в армиях бывших республик СССР между частями, подготовленными американцами, и теми, в которых продолжают служить офицеры со старой подготовкой. Грузинская, к примеру, армия дала много поводов для такого рода анализа.
Вот характерный эпизод тактической подготовки обученных американцами в «иракском стиле» грузинских частей во время войны в Южной Осетии 2008 года (здесь наиболее важен характер решений, которые принимали командиры). С 23.00 7 августа 43-й батальон IV бригады грузинской армии, расположенный западнее Цхинвала, принялся за «зачистку» сел по правой стороне реки Проне. Батальон, протопав всю ночь, был развернут ротами, и примерно к 11.00-12.00 8 августа наткнулся на засаду в двух километрах от райцентра Знаур. Осетинский заслон открыл огонь по грузинской группировке. Были с ходу ранены 5 военнослужащих 43-го батальона. После этого (согласно приказу командира батальона) все роты были сосредоточены вместе на узкой позиции «для уничтожения опорной позиции противника».
«В результате при приближении к Шиндиси штабная рота приняла российские танки за грузинские и была полностью уничтожена»
Еще до начала атаки командир батальона попросил огневую поддержку артиллерии и получил ее, а, кроме того, был усилен тремя танками. Грузинская группировка принялась за огневую обработку позиций осетинского ополчения, после чего, примерно к 16.00, пехота штурмом «взяла» эту «высоту» (!), где противника в глаза не видели. Понятно, что не было и жертв. К 18.00 батальон в полном составе подошел к входному мосту в Знаур, но в населенный пункт не вошел, поскольку лишился артиллерийской поддержки. Уставший батальон нуждался в отдыхе. Командир решил вернуться к бывшей опорной позиции противника, там расположиться и переночевать. То есть целый день батальон бродил по горам и лесам, сам себе нашел «крупную оборонительную позицию противника» (впоследствии выяснилось, что там было не более десятка осетинских ополченцев, которые, отработав засаду, спокойно отошли), полтора часа утюжил ее артиллерией, подошел к цели, но вернулся на исходные позиции, потому что устал.
Подчеркнем еще раз: это было подразделение, специально подготовленное для прохождения службы в Ираке. Они не понимали, что такое безостановочно, днем и ночью, идти быстрым темпом, осуществлять удары, маневрировать и организовать прорыв. Они действовали даже не «по уставу», а согласно неспешной иракской тактике патрулирования, совершенно не пригодной для открытых боевых столкновений.
Это – действия в атаке. В обороне было еще хуже. Исходя из нечеткого боевого задания, 43-й батальон потратил свою огневую мощь на одну маленькую позицию и растратил физическую силу на бессмысленное хождение по селам. До полудня 8 августа у них не имелось никакой информации о том, что творится в Цхинвале и Гори. Кружившие самолеты они приняли за грузинскую авиацию, поскольку, пребывая в идейной эйфории, никакой другой не ожидали. А к полудню солдаты 43-го батальона начали получать по телефону информацию о жертвах в других частях IV бригады. Бригада впадает в панику. К 19.00 8 августа 43-й батальон, в котором почти уже назрел бунт, командование «иракской» бригады выводит из Знаура, а для прикрытия позиций оставляют ничего не соображавших резервистов.
43-й батальон получил приказ закрепиться у села Пхвениси. Однако как это сделать, никто не знал. Рыть окопы самостоятельно принялись единицы. Остальные заночевали в оросительных каналах, притом что в район яблочных садов была заранее свезена инженерная техника для обустройства оборонительной линии. За горящими фарами российских колонн, спускавшихся со стороны Цхинвала, военнослужащие «иракской бригады» наблюдали ночью, лежа в садах. Примерно в 23.00 10 августа облетавший район российский вертолет с интересом открыл для себя «оборонительные позиции» «иракской» бригады и первым же залпом взорвал оставленные в поле без прикрытия и маскировки последний танк IV бригады и «техничку» с крупнокалиберным пулеметом. Ответный огонь никто открыть не решился, началась паника. Две имевшиеся в батальоне «Стрелы» попросту не сработали, за их техническим состоянием никто не следил. К рассвету 11 августа грузинское командование продолжало призывы к укреплению уже не существующей оборонительной позиции у Пхвениси, но в каждом батальоне в среднем нашлось не более 30 человек, готовых выполнить этот приказ. Штабная рота II бригады, застрявшая под Цхинвалом, решила этот приказ выполнить, хотя «иракская» бригада уже давно разбежалась. В результате при приближении к Шиндиси штабная рота приняла российские танки за грузинские (они не могли представить себе, что перехваленные из-за американской подготовки части просто разбежались) и была полностью уничтожена.
Наиболее боеспособной со всех точек зрения по итогам августовских военных действий 2008 года была признана именно II бригада, ранее располагавшаяся в Западной Грузии в тыловом даже по отношению к Абхазии районе и никакой американской подготовки не проходившая.
Таким образом, скандал вокруг «Тридцатой дивизии» в Сирии – лишь вершина айсберга. Сейчас уже можно констатировать, что такого рода проблемы носят комплексный характер и одними психологическими ошибками ЦРУ их не объяснить. В ближайшее время нам придется узнать немало интересного о качестве подготовки, которую американская сторона навязывает своим союзникам. И ведь кто-то за это должен ответить.
Spoiler: Творение Америки изнутри: теология изнасилования ИГИЛ
ISIS Enshrines a Theology of Rape RUKMINI CALLIMACHI; New York Times, August14, 2015
Я ему сказала: Ведь это всего лишь маленькая девочка. И он отвечал: нет, она не маленькая девочка. Она – рабыня. И она точно знает, как заниматься сексом. И заниматься сексом с ней – значит ублажать Аллаха”.
Перед тем как изнасиловать 12-летнюю езидскую девочку, боевик ISIS потратил время на то, чтобы объяснить ей – то, что он делает – не грех. Из-за того, что девочка исповедует не ислам, а другую религию, коран не только дает ему право на то, чтобы ее изнасиловать – он одобряет и поощряет это.
Он связал ее руки и заткнул ей рот. После этого он встал на колени и склонился в молитве рядом с ее кроватью – перед тем, как залезть на нее.
Когда все было закончено, он снова встал на колени и снова помолился.
Девочка говорит: “Я все время говорила – пожалуйста, остановитесь, мне больно. Он сказал мне, что ислам позволяет ему изнасиловать кафира. Он сказал, что насилуя меня, он приближается к аллаху”. Девочка находится в лагере беженцев со своей семьей. Ей удалось сбежать после 11 месяцев плена.
Систематическое изнасилование езидских женщин и девочек глубоко вплетено в в радикальную идеологию Исламского Государства – с того момента, как год назад организация возродила институт рабства. Интервью с 21 женщиной и девочкой, сбежавшими из Исламского Государства, равно как и изучение официальных заявлений группы показывают, как эта практика превратилась в одно из основополагающих убеждений группы.
Торговля езидскими женщинами создала устойчивую инфраструктуру, с системой складов, где женщин держат, смотровыми залами, где их оценивают и где ими торгуют, и специальными автобусами, на которых их перевозят.
В общей сложности, в прошлом году были похищены 5720 езидских женщин, и 3170 из них по прежнему удерживаются, говорят лидеры общины. Для оборота женщин ISIS создал детальную бюрократию сексуального рабства, с договорами купли-продажи, утверждаемыми исламскими судами. И эта практика стала вербовочным орудием для завлечения мужчин из консервативных мусульманских общин, где случайный секс является табу и ухаживание запрещено.
Растущая масса внутренних инструкций и материалов теологических дискуссий создает теоретическую базу “исламского” обращения с рабынями. В ней можно найти пространную инструкцию департамента исследований и фатв Исламского Государства, изданную в прошлом месяце. Раз за разом руководство ISIS делает упор на узком и селективном прочтении корана и других религиозных постановлений и не только оправдывает насилие, но облагораживает и воспевает каждое изнасилование чуть ли не в качестве добродетели.
Ф., 15-летняя девочка, взятая в плен на горе Синджар говорит: “Каждый раз когда он меня насиловал, он молился”. Ее продали 20-летнему иракскому боевику. – “Он продолжал говорить мне, что это – ибадах (богослужение). он говорил, что мое изнасилование – это его молитва Аллаху. Я ему говорила: То, что ты делаешь со мной плохо, и ты не станешь ближе к Аллаху. Но он говорил: Нет, это позволено, это халаль”. Девочка пробыла в плену девять месяцев.
Формальное введение Исламским Государством сексуального рабства датируется 3 августа 2014 года, когда его боевики вторглись в езидские деревни к югу от горы Синджар в северном Ираке.
Окружающие долины и ущелья – дом езидов, крошечного религиозного меньшинства, составляющего не более 1,5% от 34-миллионного населения Ирака.
Наступление в горах началось мене чем через два месяца после падения Мосула. Сначала казалось, что его целью было лишь расширить территорию, находящуюся под контролем Исламского Государства.
Но почти сразу же появились признаки того, что цель была совершенно иная.
Выжившие рассказывали, что мужчин и женщин разделяли сразу же после пленения. Мальчиков заставляли поднимать рубашки, и если у них подмышками росли волосы, они присоединялись к взрослым мужчинам. В одной деревне за другой, мужчин и мальчиков выводили в поле, валили в грязь и расстреливали из автоматов.
Женщин, девочек и детей заталкивали в открытые грузовики.
Мэтью Барбер, эксперт по езидам и Университета Чикаго говорит: “Наступление в горах было в не меньшей степени сексуальным завоеванием, чем установление контроля над территориями”. Барбер в момент наступления находился в Дохук, неподалеку от Синджар. Он помог основать фонд помощи беженцам из Исламского Государства.
15-летняя Ф. говорит, что ее семья – девять человек – попыталась сбежать. Мотор их старенького Опеля перегрелся на горных дорогах. Она, ее мать и три сестры – 14,7 и 4 лет, бессильно стояли перед машиной, когда появился конвой боевиков ISIS.
Ф. говорит: “Они сразу отделили женщин от мужчин”. Ее, сестер и мать отвезли в ближайший город. Там детей отделили от матери. Молодых, незамужних девочек запихали в автобусы.
Автобусы были белого цвета. На них было написано слово “Хадж” – они принадлежали Исламскому Государству. Их конфисковали из правительственного автопарка в Мосуле. Раньше на них возили пилигримов в Мекку. В автобус Ф. набили так много девочек. что они были вынуждены сидеть друг у друга на коленях.
Окна автобусов были закрыты. ISIS заранее планировал перевозить много женщин и девочек без никабов, и не желал, чтобы их видели.
Рассказ Ф. о белых автобусах с занавесями подтверждается десятками других женщин, опрошенных при подготовке к написанию этой статьи. Они описывают ту же последовательность событий – несмотря на то, что они были похищены в других местах и при других обстоятельствах.
Ф. говорит, что их шесть часов везли в Мосул. Там их выгрузили в зал проведения свадебных торжеств Galaxy Wedding Hall. Туда постоянно подвозили все новые и новые группы девочек и женщин. Их также привозили в тюрьму Бадуш, и в здание управления молодежи Мосула. Кроме этого, женщин свозили в муниципальные здания и школы в Таль Афар, Солах, Баадж и Синджар.
Их держали в заключении – некоторых дни, некоторых -месяцы. И неизбежно, их снова грузили в автобусы и увозили в Сирию, или в другие районы Ирака – и там продавали и покупали для секса.
Хидер Домле, езидский активист, говорит: “Все было на 100 процентов запланировано. Я говорил по телефону с моими ближайшими родственниками. Их привезли в здание управления молодежи в Мосул. Там уже все было приготовлено – матрасы, посуда, принадлежности, продукты и вода на сотни людей”.
Подробные доклады Human Rights Watch и Amnesty International приходят к тому же выводу об организованном характере сексуальной торговли.
Внутри огромного свадебного холла Galaxy Ф. сидела на мраморном полу, зажатая между другими девочками-подростками. Приблизительно 1300 девочек находились в этом зале.
В зал вошли боевики с реестрами в руках. Каждой девочке было приказано встать, назвать имя, родной город, сказать, замужем она или нет и есть ли у нее дети.
Ф. два месяца провела в Galaxy. Боевики постепенно выводили оттуда молодых женщин. Тех, кто отказывался подчиняться, вытаскивали силой за волосы. В конце концов ее с группой из 24 девочек увезли на армейскую базу. Здесь, на стоянке, она впервые услышала слово “сабайя”: “Они смеялись и тыкали в нас пальцами, и говорили: Вы – наши сабайя. Я тогда не знала, что это значит”. Позднее, местный религиозный лидер объяснил, что это значит рабыня.
Ф. говорит: “Они сказали, что Таус Малик (один из семи ангелов, которым поклоняются езиды) – не бог. Они сказали, что Таус Малик – дьявол , и из-за того, что вы поклоняетесь дьяволу, вы принадлежите нам. Мы можем вас продать и делать с вами то, что захотим”.
Секс-торговля в Исламском Государстве, как представляется, основана исключительно на торговле езидскими женщинами. До настоящего момента не зарегистрировано других масштабных кампаний по порабощению женщин из числа других религиозных меньшинств.
Мэтью Барбер полагает, что фокус на езидах, скорее всего , объясняется тем, что их рассматривают в качестве политеистов, чья религия передается в устной традиции, а не в священных текстах.
В Кожо, самой южной деревне Синджара, жители решили остаться, рассчитывая на то, что с ними поступят, как с христианами Мосула. 15 августа 2014 ISIS приказал всем собраться в центре города. 40-летняя Айшан Али Салех увидела, как лидеры общины ведут переговоры с боевиками, предлагая им деньги и золото в обмен на безопасный проход.
Боевики сначала согласились и расстелили на площади одеяло. Али Салех положила туда свои серьги и кольцо, а мужчины бросали измятые купюры. Вместо того, чтобы отпустить, боевики стали отделять мужчин от женщин. Через некоторое время пришла колонна машин и автобусов, в которые погрузили женщин и девочек. Мужчин убили.
Через несколько месяцев Исламское Государство подтвердило, что кампания порабощения езидских девушек и женщин была тщательно спланирована.
Гламурный журнал Dabiq сообщил: “До взятия Синджара, студентам шарии было поручено изучить езидов. Было установлено, что езиды, в отличие от христиан и евреев не имеют возможности платить джизья. После пленения, езидские женщины и дети были разделены, в соответствии с исламским законом, между бойцами Исламского Государства в качестве трофеев”.
Также, как когда специфические пассажи из Библии использовались рабовладельцами в Соединенных Штатах, Исламское Государство цитирует определенные суры корана или хадисы с тем, чтобы оправдать торговлю людьми.
Исламские ученые, однако, не могут согласиться на интерпретации этих пассажей, и нет согласия относительно того, действительно ли ислам санкционирует рабство.
Многие утверждают, что рабство в исламских преданиях похоже на то, как оно показано в библии – и отражает период античности, в который была рождена религия.
Кесия Али, профессор религии Бостонского Университета говорит: “В той среде, в которой возник коран, секс с несвободными женщинами был распространенной практикой. Это не было неким особым религиозным институтом. Просто люди это делали”.
Коль Бунзел, изучающий исламскую теологию в Принстоне не соглашается с этим, указывая на многократное появление в разного рода религиозных текстах фразы “Те, кем владеет ваша правая рука”. Он также указывает на массу юридической исламской литературы – вплоть до сегодняшнего дня, в которых детально описано отношение к рабыням.
Бунзел говорит: “Значительная часть писания посвящена санкционированию рабства. Вы можете утверждать, что речь идет о нерелевантных и латентных традициях. И ISIS не соглашается с этим и требует возрождения этих институтов, потому что это то, что делал пророк и его соратники”.
Молодые и самые красивые девушки были проданы сразу. Других – в особенности, замужних, более старших женщин на протяжении многих месяцев перевозили с места на место, содержали в загонах для скота, пока не находили на них покупателя.
У их тюремщиков была система учета и инвентаризации женщин, отразившаяся в их языке. К женщинам и девочкам обращались “сабайя” – после чего называли их имя. Некоторых покупали оптом, фотографировали и рекламировали для дальнейшей продажи.
Осман Хассан Али, езидский бизнесмен, выдавал себя за такого оптового работорговца. Он сумел вывезти контрабандой десятки езидских женщин. Он показал десятки фотографий женщин. В верхнем правом углу каждой стояла подпись “сабайя №1″, “сабайя №2″ и т.п.
19-летняя жертва работорговцев И. рассказывает: “Они привезли нас в какое здание. Они сказали, что это “рынок сабайя”. Я поняла, что мы на невольничьем рынке”.
Она говорит, что в многоэтажном здании находилось около 500 девушек и женщин. Самой молодой было 11 лет. Когда прибыли покупатели, девочек по одной стали заводить в отдельную комнату.
Она вспоминает: “Эмиры сидели у стены. Меня посадили в кресло напротив них.Мы должны были смотреть на них. Прежде чем начать говорить, они сорвали с нас наши шали и все, чем мы могли прикрыться. Когда пришел мой черед, они заставили меня вставать четыре раза. Они развернули меня и осмотрели со всех сторон”.
Пленницы были также были вынуждены ответить на интимные вопросы, включая о дате датах последнего менструального цикла. Пленницы поняли, что эмиры пытаются определить – беременны они или нет, с тем, чтобы не нарушить запрет на совокупление с беременной женщиной.
Использование сексуального рабства первоначально шокировало даже наиболее ярых приверженцев Исламского Государства. Многие из них ожесточенно спорили с журналистами в сети, пытаясь опровергнуть сообщения о систематических изнасилованиях.
И руководство Исламского Государства решило оправдать эту практику в глазах международной аудитории.
После первой статьи в Dabiq в октябре появилась следующая публикация , в мае этого года. Автор выразил недовольство и сообщил, что его чувства “ранены” в связи с тем, что некоторые из сторонников группы посмели усомниться в институте рабства.
Он пишет: “Меня реально взволновал тот факт, что некоторые из сторонников Исламского Государства отрицают это, как будто солдаты халифата делают ошибку или вершат зло. Я пишу это, и с каждой буквы капает гордость. Мы действительно совершили налеты и захватили женщин кафиров, и мы пригнали их словно овец, угрожая им нашим мечом”.
В памфлете, опубликованном в декабре, управление исследований и фатв Исламского государства описало методические практики обращения с рабынями. В нем сообщается, что пленница является полной собственностью боевика, и он волен поступить с нею так, как ему вздумается – продать, обменять, подарить и т.п.
Девушки, которым удалось бежать в последние месяцы, описывают запутанную бюрократию, которой было окружено их пленение. Их статус рабынь фиксировался в особом контракте. Когда их продавали следующему владельцу, составлялся новый контракт, как при передаче прав собственности. В то же время, пленниц можно было освободить. Тем боевикам, которые так поступали, обещалась награда на небесах.
Хотя это и было редкостью, это создавало дополнительную возможность для бегства.
25-летняя А., проданная ливийскому боевику, рассказала, как в первый же день тот передал ей ламинированный кусок бумаги. Он объяснил ей. что только что завершил курс подготовки смертника. Перед тем как взорвать себя, он освободил ее.
Бумага озаглавлена “Сертификат Освобождения”. Она подписана судьей западной провинции Исламского Государства. Езидская женщина предъявила его на всех блок-постах по дороге из Сирии в Ирак и была пропущена.. Она воссоединилась со своей семьей в июле.
Согласно новой инструкции департамента исследований и фатв, выпущенной летом этого года, секс с еврейской или христианской женщиной, взятой в плен на поле боя, также разрешен.
Относительно рабынь есть только один запрет. В случае, если рабыня беременна, боевик должен дождаться восстановления менструального цикла, “с тем, чтобы убедиться, что в ее матке ничего нет”.
Среди 21 одной женщины, опрошенной для данной статьи только одна не была изнасилована – и она была беременна на момент пленения.
За исключением этого, нет никаких ограничений на то, что считается дозволенным. Изнасилование ребенка недвусмысленно оправдывается: “Разрешено половое сношение рабыней, не достигшей половой зрелости, в случае, если она кажется подходящей для такого совокупления”.
34-летняя женщина, купленная и многократно изнасилованная саудовским боевиком в сирийском городе Шадади описывает, что ей повезло больше, чем второй рабыне – 12-летней девочке, которую насиловали днями напролет, несмотря на сильное кровотечение.
Женщина говорил: “Он разрушил ее тело. Она была заражена им. Он приходил ко мне и спрашивал: Почему она так плохо пахнет? Я ему отвечала, что у нее инфекция. Ее надо лечить”.
На боевика это никак не повлияло. Он продолжал насиловать девочку, несмотря на ее агонию, произнося ритуальную молитву до и после.
Женщина говорит: “Я ему сказала: Ведь это всего лишь маленькая девочка. И он отвечал: нет, она не маленькая девочка. Она – рабыня. И она точно знает, как заниматься сексом. И заниматься сексом с ней – значит ублажать Аллаха”.
Эти слова и истории любого нормального человека доведут до искреннего бешенства. Настолько до бешенства, что захочется что-то нехорошее сделать со всей мусульманской религией и каждым мусульманином.
Но я прошу одуматься, и подумать. Ислам - на самом деле мирная религия, в ней только отдельные предложения в тексте являются с современной точки зрения юриспруденции экстремизмом.
Как и отдельные предложения из классического Пятикнижья, но израильтяне ведь не следуют им, констатируют как факт, и всё на этом -- это утратило смысл, эпоха изменилась. Никто среди евреев не воспринимает это более всерьез.
Но, боевики ИГИЛ умело манипулируют сознанием людей цитатами священных текстов, которые соствляют менее ОДНОЙ СОТОЙ ПРОЦЕНТА от всех текстов. Они убеждают, что эта одна сотая процента всего текста важнее основной идеи ислама и она не утратила актуальность, а остальные 99,9% текста Корана не так важны для них, они их игнорируют.
Они умело этим пользуются, мастерски игнорируя, что мусульманам, например, запрещено Кораном совершать любой насилие над "людьми Книги", т.е. представителями всех авраамистических религий - евреями, христианами, мусульманами. Эти части Корана экстремисты просто игнорируют.
Их интересуют лишь несколько предложений, одна сотая процента, из которой они создают сами у себя в голове собственную религию, не имеющую к изначальному Исламу никакого отношения. В их головах вообще уже другая религия, какой-то бред, не имеющий к исламу отношения.
В каждой религии были периоды смуты, у христиан это была эпоха Крестовых Походов, где христиане вели себя дюже погано, если быть откровенными. Рыцари этих походов были экстремистами в современном понимании, и Церковная Инквизиция была экстремистами -- в итоге у нас уже в этом веке исчезнут люди с натуральным рыжим цветом волос, потому-что церковная инквизиция рыжеволосых жгла на кострах, и из общего человеческого генома в итоге исчезла доминанта гена рыжих волос.
В любой религии была смута, и теперь эта смута в Исламе. Боевики ИГИЛ потеряли право называться мусульманами, они нарушили слишком много запретов Корана. Они не мусульмане. Не стоит судить о всей мусульманской религии по этим шайтанам.
У меня есть знакомые мусульмане - они сотворили бы с насильником, прикрывающимся именем Аллаха ТАКОЕ, что отбывание на зоне за изнасилование несовершеннолетней показалось бы ему курортом.
Люди, истинные мусульмане не могут совершать подобное, истинные мусульмане дискуссию шиитов, суннитов, салафитов и прочих течений не ведут с помощью оружия. Не насилуют. Не убивают. Исламская религия учит добру, взаимопониманию и дискуссии, обретению мыслей в слова, и обретению мыслей в желания.
Арабская культура в своё время подарила миру не только религию, но и огромную философскую науку, математическую науку, людей работающих мозгом, а не оружием.
Не стоит обо всей религии судить по отдельным моральным уродам, отщепенцам, шайтанам, нелюдям - они не мусульмане!
Любая религия переживала тяжелые времена, времена смуты, кроме буддизма. Но буддизм сложно назвать религией, в буддизме нет концепции бога.
Но давайте нашим богам помолимся: "Дай здоровья и святости любому буддисту", и постараемся ценить человеческую жизнь как буддисты, независимо от религии.
Ну не знаю.. Среди моих друзей, есть несколько мусульман. Ни они не спешат мне голову отрезать, ни я их "порешить" не имею никакого желания. Скажу больше, они превосходят нас (в целом),хотя бы по отношению к старикам. Есть чему поучиться.
Кажется из послесловия ясно дали понять - ИГИЛ и его представители, могут называться себя мусульманами - но с точки зрения обычного мусульманина они - чистые слуги зла.
Понятно, что используют всё , что бы манипулировать. Просто некоторым Мир, нарушает бизнес. Всё элементарно.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что «Россия и США сошлись в основных подходах по Сирии, однако разногласия по решению кризиса остаются».
Заявление Керри о достижении промежуточного консенсуса передает агентство РИА Новости.
29 сентября портал The Aviationist, ссылаясь на данные радарных наблюдений, сообщил, что на авиабазу под сирийским городом Латакия предположительно прибыли шесть российских фронтовых бомбардировщиков Су-34.
Spoiler: Путин в ООН: это было круче, чем Мюнхен
Давайте зафиксируем простую вещь, которая абсолютно необходима для понимания того, что произошло в Нью Йорке. Кремль, и это уже абсолютно очевидно, собирается покончить с ИГИЛ. Это решит сразу несколько российских проблем и даст России несколько ощутимых бонусов:
1. Мы ликвидируем террористическую угрозу нашей стране на дальних подступах. Каждый ИГИЛовец, убитый в Сирии - это ИГИЛ-овец, который не приехал воевать в Россию;
2. Сохранив контроль над Сирией мы навсегда закрываем проект газопровода Катар - ЕС, о котором так мечтают США. Российская газовая удавка на шее Европы останется на месте, и это очень важно;
3. Ликвидировав ИГИЛ в Сирии и Ираке, мы перекроем поставки на мировые рынки контрабандной нефти, которая продается по демпинговым ценам. Уже одно это действие окупит любую военную операцию против ИГИЛ в течении нескольких месяцев, если не нескольких недель;
4. Россия, оставляя на шее ЕС свою газовую удавку, снимает с шеи Евросоюза другую удавку — американскую удавку в виде наплыва беженцев, якобы бегущих от ИГИЛ. Американским НКО, которые массово организуют "исход арабов в ЕС" придется сворачивать работу, так как после разгрома ИГИЛ, жителей ЕС невозможно будет заставить принимать миллионы беженцев, даже если им покажут еще сотни постановочных фотографий с детскими трупами;
5. Россия зафиксирует себя в качестве главного "провайдера безопасности" на Ближнем Востоке. Эта позиция дорого стоит в самом прямом смысле, так как на Ближнем Востоке пересекаются главные торговые пути планеты и там же находятся главные источники углеводородов.
В свое время Путин заблокировал военную интервенцию США в Сирии, а сейчас Путин фактически сам проводит военную интервенцию в Сирии, и США ничего не могут с этим сделать. Уже этого достаточно для понимания того, кто выиграл и кто проиграл партию. США пытались провести интервенцию и не смогли. Россия, силами международной коалиции, будет проводить интервенцию, и после вчерашнего дня стало понятно, что США уже не могут этому помешать. Палки в колеса, конечно, вставлять будут, но вот заблокировать процесс Вашингтон уже не в силах.
Если кому-то показалось, что Обама высказался жестко и что-то там "показал" России, то это впечатление исключительно от непонимания ситуации. Конфронтационный вариант заявлений лидера США должен был звучать так: "Россия — враг демократии, страна — агрессор, страна — изгой. Международное сообщество не может позволить этой стране вмешиваться в ситуацию в Сирии под прикрытием борьбы с терроризмом. Россия — угроза миру НАРАВНЕ с ИГИЛ и вирусом Эбола, как я уже говорил. Если Москва и ее союзники попытаются провести военную операцию в Сирии, мы и наши союзники будем вынуждены принять самые решительные меры политического, экономического и военного характера". Вот это было бы конфронтационно. Именно этого требовала от Обамы та часть элиты, которая спонсировала и пестовала ИГИЛ, и которая делала ставку на ИГИЛ как на главное геополитическое оружие США в "новом американском веке". С точки зрения значительной и очень влиятельной части американской элиты происходит невероятное: Путин собирается уничтожить активы (дорогие и нужные активы!) уважаемых американских элитариев, а американский президент улыбается в камеру, рассказывает о том как важно чтобы "девочки ходили в школу" и признает, что США не могут сами решить мировые проблемы, а также допускает возможность конструктивного сотрудничества по Сирии с Тегераном и Москвой! Да, он сказал, что Ассад должен уйти, но все же понимают, что после уничтожения ИГИЛ, судьбу Ассада будут решать явно не в Вашингтоне.
Ну представьте себе, вы купили дорогую спортивную машину. К ней подошел некто Владимир, с битой и явным намереньем разбить ей стекла, проколоть шины и вообще превратить ее в металлолом. Вызванный на место этого акта геополитического вандализма, негр-полицейский Барри, вместо того чтобы стрелять, начинает пить с Владимиром шампанское и обсуждать "конструктивное сотрудничество". Возмущение американских элитариев можно понять, и в этом контексте гневные тирады экспертов неоконсервативного канала FOX News, которые жалуются на "шокирующее возвращение России" на политический Олимп вполне объяснимо.
Нужно понять, что поведение той части американской элиты, которая стоит за Обамой, и которая отказалась идти на прямую конфронтацию по Сирии, не вызвано приступом человеколюбия, а имеет под собой сугубо рациональный расчет. Если неоконсерваторы, а они есть и среди демократов (Клинтоны) и среди республиканцев (Кохи, Каганы), надеются с помощью "контролируемого хаоса" загнать весь остальной мир в 1993 год,то более умеренная часть элиты(умеренные демократы и умеренные республиканцы) понимают, что попытка сохранить мировую гегемонию в текущих условиях, скорее всего, закончится потерей не только гегемонии, а вообще всего. Фактически мы наблюдаем попытку вернуться в 2010 год, когда в рамках G20 были достигнуты прорывные соглашения в плане раздела сфер влияния и реформы глобальной финансовой системы. Насколько успешным будет это возвращение зависит от результатов внутриэлитной борьбы в США. Об этом можно будет судить через несколько месяцев.
В рамках сессии ООН и последующих переговоров была зафиксирована беспрецедентно жесткая позиция Пекина:
«Меры по борьбе с терроризмом могут предприниматься на основе Устава ООН и с учетом уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, и Китай поддерживает действия России в этой сфере», – отметил представитель внешнеполитического ведомства КНР, передает ТАСС.
Поддержка по Сирии — это хорошо, но даже более значимым является конкретный, адресный "пинок" американских неоконсерваторов в выступлении Си.
Его заявление о том, что "абсолютная безопасность одной страны" является недостижимой — это прямая как стрела отсылка к фундаментальному понятию идеологии американских неоконсерваторов, которые считают "абсолютную безопасность" главной ценностью и главной целью внешней политики, достижение которой оправдывает любые преступления и любые нарушения международного права. Принцип "абсолютной безопасности" США является краеугольным принципом "Проекта Нового Американского Века" — сверхвлиятельного американского НКО, под управлением Роберта Кагана, мужа Виктории Нуланд. Именно доктрины "Нового Американского Века" стали теоретической базой интервенций в Ираке и Ливии, цветных революций и Арабской Весны. Товарищ Си фактически заявил, что никакого "нового американского века" уже не будет. Речь китайского лидера заслуживает отдельного и вдумчивого анализа, к которому я еще надеюсь вернуться в будущем.
Мы движемся к периоду радикальных изменений в мировой политической и экономической системе. Ростки этих изменений тоже были обозначены в Нью Йорке.
Конкретно: Путин жестко раскритиковал соглашение TTIP, через которое США надеялись "сожрать" экономику Европы, по аналогии с тем как ЕС использует соглашения об "ассоциации" в отношении более слабых стран. Президент России обозначил заявку на блокирование этого фундаментального для США соглашения, которое они уже несколько лет пытаются протолкнуть за закрытыми дверями вопреки сопротивлению европейского бизнеса, который очень не хочет умирать. Путин настойчиво намекает США на необходимость охолонуться, а Европе предлагается китайско-русская модель экономической интеграции в общее пространство торговли и безопасности. Это очень серьезная заявка, с очень далеко идущими последствиями. Как уже писал ваш покорный слуга, "нам нужен Берлин".
Еще одна заявка с далеко идущими последствиями была озвучена Нурсултаном Назарбаевым, который обозначил необходимость создания наднациональной резервной валюты, то есть фактически предложил отправить доллар на пенсию. Президент Казахстана продолжает политическую азиатскую традицию: радикальные предложения озвучивает Назарбаев, а потом они неожиданно находят поддержку в Пекине и Москве. Но это тема уже для другого материала.
Выводы по итогам сессии Ассамблеи ООН:
1. Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит
2. Команда могильщиков однополярного мира сформирована и приступает к работе
3. ИГИЛ имеет все шансы обрести покой рядом с однополярным миром
4. Битва за ЕС выходит на новый этап, и у российско-китайской команды есть все шансы ее выиграть
5. Россия явочным порядком становится одним из лидеров мусульманского мира благодаря своей роли координатора антиИГИЛовской коалиции
Все сопричастные: король Абдалла, Назарбаев, Си и, конечно же, Владимир Владимирович, отработали на отлично. Получилось практически все, что только могло получиться.
crimsonalter
Саудовская Аравия пригрозила «военным решением» конфликта в Сирии
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост или же будет отстранен от власти насильно. Об этом он сказал журналистам после встречи с союзниками Саудовской Аравии в Нью-Йорке, передает AFP.
Глава МИД королевства отклонил призывы России сформировать международную коалицию, чтобы помочь Асаду бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ее деятельность в России запрещена), и назвал лучшим выходом из ситуации отставку сирийского президента.
«В Сирии для Асада нет будущего», — подчеркнул министр.
Ой ё ё й. . как все раскрыли картишки. Аравия против России. Причём после совещания с западитами которые очевидно и придали уверености аравийцам.
Президент Сирии обратился к России с просьбой о военной помощи
Президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Об этом объявил глава кремлевской администрации Сергей Иванов после того, как Совет Федерации одобрил использование войск за рубежом
Я смотрю теперь вместо Украины, по новостям, уже Сирию показывают.
Сменили картинку, а что с экономикой России делается никому не интересно. Своих проблем нет.
Россия потребовала от США немедленно перестать летать над Сирией
Россия требует, чтобы США прекратили полеты над Сирией, которые осуществляются в рамках коалиции против «Исламского государства». Об этом сообщила телекомпания Fox News после решения Москвы оказать военную помощь Сирии
Значит, война: Совфед одобрил проведение боевых операций за границей
Сенаторы поддержали просьбу президента
Сегодня в 10:52
Члены Совета Федерации единогласно проголосовали за использование российских войск за рубежом. Таким образом они удовлетворили просьбу российского президента, ранее поступившую в парламент.
Сенаторы единогласно одобрили предложение главы государства. Воздержавшихся и голосовавших против не было, сообщает РИА Новости.
Глава администрации президента РФ Сергей Иванов уточнил, что операция ВВС РФ на Ближнем Востоке будет ограничена по времени. Точные временные рамки, количество и виды вооружений он называть не стал.
Он отметил, что РФ не впервые задействует Вооруженные силы для борьбы с терроризмом за границей, сославшись на аналогичный опыт действий в Таджикистане в 90-х года прошлого века.
О внесении президентом на рассмотрение верхней палаты российского парламента предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных сил России за рубежом, сообщила в среду утром пресс-служба Кремля.
"Президент России В.В. Путин на основании пункта "г" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации внес в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации предложение о принятии постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о согласии на использование контингента Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права", — говорится в сообщении.
Напомним, что в последний раз этим правом верхняя палата российского парламента воспользовалась 1 марта 2014 года, когда дала согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации там обстановки. Позднее Совет федерации отменил свое постановление по просьбе главы государства.
ОБС....
И таки, @azh, коль скоро вы согласились, что РБК - чистый бизнес, то может не стоит там и политику смотреть?
Почему же? От этих новостей зависят индексы и котировки за которыми я слежу на этом сайте.
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