Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем Свидетель, 30 ноя 2014.
Пора начать писать другую историю Крыма.
А мож, переехать туда...)))
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И это ведь всего лишь маленький Крым.
Оригинал взят у INETMAKERS в Про Крым, Россию и Украину
Вот 2 интервью в котором жители Крыма говорят одно и то же:
Некий менеджер отеля:
В Российской Федерации согласно водному кодексу все пляжи открыты и доступны для всего населения. Но в Крыму есть своя специфика. На ЮБК (Южный берег Крыма) все пляжи подходят к воде. Согласно водному кодексу узкая прибрежная полоса – 20-ти метровая зона принадлежит государству, а мы, как отель, обязаны обеспечить 5 квадратных метров на одного отдыхающего. Но здесь у нас просто нет того объема и тех площадей, которые мы обязаны по закону предоставить гостям, что проживают в отеле. А помимо этого мы еще и обязаны пустить местных жителей, их гостей и других приезжих. Поэтому специфику как-то надо учитывать
А теперь уже глава Крыма:
Все пляжи не могут быть открытыми. Есть лечебные, есть детские. Это нормально. А с другой стороны, есть пятизвездочные отели, у которых имеется возможность платить в 5-6 раз больше аренду, если они хотят закрыть пляжи. За их счет можно содержать массу бесплатных муниципальных пляжей. Они рассчитывали на такую услугу, как закрытый пляж.
Там оба также про вывоз мусора, который в России жестко регламентирован, а на Украине видимо это вообще вне законов осуществлялось. Но вот крымчан очень волнует вопрос с закрытыми пляжами, вот не хотят они признавать действие водного кодекса и все. Вот надо им, чтобы пляжи были закрытыми.
А вот в Сочи пляжей закрытых нет, там об этом написано на каждом шагу, и жестко это соблюдается. Например, у гостиницы Жемчужина есть свой пляж, но, я спокойно могу зайти туда плавать, загорать, просто не могу без оплаты пользоваться лежаками и прочими услугами. В Крыму же так нельзя, почему? Ну в чем принципиальная разница?
Я вот не знаю, думаю все таки тут в менталитете дело, да все мы русские по языку и культуре, но в русских из РФ нет украинства. В РФ даже в 90-е был относительный порядок, хотя конечно было очень недалеко от Украины. Но стремление к порядку было, оно было в армии, во многих госструктурах, так как это естественный процесс для России. Не зря же Сталин стал столь популярен, это не потому, что люди такие кровожадные, просто иначе при потере порядка Россия превращается в Украину. В махновщину, где много свободы, но никто ни за что не отвечает и кругом бардак.
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Так было и при империи, так было при Сталине и почти так сейчас, т.е. Россия естественным образом стремится к порядку, а это очень простая вещь – законы должны исполняться, и они исполняются. Вот запретили курение – много было против, ничего привыкли. Я почти не вижу курящих в помещениях, хотя когда я учился в начале 90-х в местном политехе все курили на лестницах, а пиво спокойно продавалось в буфете. У нас в вузе никто даже рядом с ним не курит, не говоря уже о помещениях.
Или вот случай:
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала мобильного оператора МТС виновным в нарушении рекламного законодательства и предписала компании прекратить распространение рекламного ролика об отмене роуминга в России, передает корреспондент Агентства «Москва» с заседания профильной комиссии ФАС. По мнению службы, рекламный лозунг оператора «Мы отменили роуминг в России» не соответствует действительности.
Спокойно все буднично происходит, но крупнейшая компания России наказана, ее рекламный ролик запрещен просто потому, что нарушен закон.
В Крыму же пока люди не понимают, что находятся в совсем другом государстве, чем они были ранее. В коррупционной стране ведь жить очень удобно и хорошо, если у тебя есть деньги. Многие услуги дешевы, например, я вот на портале госуслуг что-то там заполнял, чтобы паспорт получить без очереди, но ведь на Украине тоже самое можно сделать, просто заплатив думаю долларов 100. И не надо стоять в очереди. Коррупция в этом случае – это некая гарантия того, что государство хоть как-то будет работать. Это действительно удобно, вот в Крыму потому и так много вилл украинских чиновников и депутатов. Нравится тебе в Воронцовском парке:
Ну и почему бы там не построить множество частных коттеджей, принадлежащих депутатам Украины и так далее? Но посмотрите, что Аксенов предлагает с этим делать? Он хочет, чтобы обладатели этих коттеджей заплатили, откупились так сказать. Хотя, что надо сделать по российскому законодательству? Правильно - снести все.
Но вот жители Крыма пока это не понимают и это наша проблема. Российские законы коленом ломают сложившиеся за 20 лет устои и привычки и это действительно тяжело.
Если РФ уступит, то я думаю развития у Крыма не будет, будет у нас своя мини Украина, куда будет переселяться все больше жителей Юга и Востока Украины, ну такая вольница, правда без особых перспектив развития. Если же РФ не прогнется, то через 10 лет Крым станет самым благополучным и приятным для жизни регионом Федерации.
p.s. Вы смотрите не все это еще и через призму отношений России и Украины. Русские вырванные из объятий государства, некоей общей цели, склонны к созданию бардака, гораздо больше чем другие нации. Что мы и видим на Украине.
Хорошо в РФ жить...законы соблюдаются всеми, частные коттеджи строятся исключительно на свои деньги и только с разрешения властей...порядок и идиллия. Вот только строят за границей! Никто не ворует...мешками, исключительно вагонами!
Человек в эйфории...так все ему на исторической родине кажется благополучным! Пройдет и это!
Государство (РФ) всегда стоит на защите граждан, если эти граждане ротенберги или иже с ними!
"Госдума приняла в первом чтении так называемый «закон о виллах Ротенберга». Напомним: недавно у попавшего под санкции бизнесмена Аркадия Ротенберга итальянские власти отняли три виллы и одну квартиру в этой стране, на Сардинии. Впрочем, СМИ скоро обнаружили еще одну виллу бизнесмена в Италии – ее почему-то не арестовали. Как только Ротенберга обидели, депутат Госдумы Владимир Поневежский внес законопроект. Отняли имущество за рубежом? Имеешь право на полную компенсацию из федерального бюджета в России! Обращайся в российский суд, он отменит решение того, иностранного суда. Минфин выплатит тебе все, что ты потерял. А Россия потом сама начнет тяжбу с иностранным судом, чтобы компенсировать уже себе бюджетные потери.
И хотя закон касается всех пострадавших, его окрестили «законом о виллах Ротенберга», потому что других пострадавших пока нет. Причем сам Ротенберг не раз говорил, что никакие компенсации ему не нужны.
По Сети пронеслась волна негодования. Блогеры размещают ожидаемые в таких случаях демотиваторы: портрет пышущего здоровьем Ротенберга, подпись – «имеет право на компенсации», картинка с инвалидом – «не имеем права на компенсации». Хотя причем тут инвалид, и кто ему в чем отказал, не совсем понятно.
- Законопроект позволит гарантировать большому количеству российских граждан и юрлиц государственную защиту и покровительство за пределами РФ, а также защиту их конституционных прав, прежде всего права на рассмотрение дела в том суде, к подсудности которого это дело отнесено законом, - сказал он, выступая в парламенте."
Никакого бардака! Все по закону!
Лукавит, или память коротка. Сегодня, ширина пляжей , составляет 1/5, от той что была при Союзе, по крайней мере в районе Интуриста это так. Видел старые фотографии, и с местными эту тему обсуждал. Подсыпали гальку регулярно. И баржи и дночерпалки работали. За десятилетия Ухруинского правления, всё это смыло штормами. Восстанавливать Крым после этого мракобесия, будет сложно, дорого и не быстро .
вы за крым не переживайте все будет хорошо)))) вбухают милиарды но подымут (за счет граждан рф) это вопрос понтов..как с сочи....вье...ли милиарды красиво потусовались и все...так же и с крымом будет. а то что за счет других регионов не беда барин гуляет))) а холопы схавают.
Крымчанам вообще можно позавидовать. Очень потенциальное местечко. Отработает вложенное.
МЫ 25 лет не дождемся...
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Тёмная сторона Меджлиса
July 30th, 9:58
Меджлис крымскотатарского народа созывает 2-ой Всемирный конгресс крымских татар (ВККТ) в Турции. Хотя вот только что, в понедельник, закончилась межрегиональная конференция общественного движения «Къырым». Как так случилось, что организаций стало две? Почему они проводят разные съезды? А главное — что из себя представляет этот самый пресловутый Меджлис?
Меджлис — правовой цирк
Начать, пожалуй, надо с того, что Меджлис — организация незаконная. Не потому, что вредная Россия его запретила, а потому, что он вообще всегда таким был. Меджлис не регистрировался и в Министерстве юстиции Украины в бытность Крыма в её составе. Юридически это полная фантастика: люди там работают, получают деньги — незаконно. Организовывают банкеты для зарубежных делегаций, и оплачивают частые зарубежные командировки председателя Меджлиса и его свиты. Сама организация налогов не платит, хотя доходы получает (и ещё какие, но об этом позже). Подотчётность не определена. Очень интересно, правда? Как-то так удивительно получилось, что за 23 года независимости Украины у налоговой почему-то так и не возникло вопросов, каким образом в некую структуру поступают деньги, работают люди, ей принадлежит имущество, оказываются услуги, но при этом всём отчётности — ноль! Ничего не учитывается, не регистрируется, налоги не платятся — просто юридический театр абсурда!
Правда сам Меджлис всегда приводил отговорку, что он является не организацией, а практически органом государственной власти. Органом власти крымскотатарского народа. Но каким образом этом может быть оправданием? Органы государственной власти совершенно скрупулёзно ведут учёт по всей своей деятельности: есть штатные расписания, оклады, люди платят налоги, имеют право на оплачиваемый отпуск и медицинскую страховку. Должности распределены, порядок избрания прописан, каждое решение фиксируется протоколами и приказами. Деньги и имущество строго учитываются, все положенные налоги уплачиваются.
Впрочем, статус Меджлиса как органа государственной власти точно так же незаконен, потому что пока ещё никто не признал государственность крымскотатарского народа. Ни Украина, в состав которой ранее входил Крым, ни другие страны. Кстати, русские татары давным-давно имеют свою государственность. Международно признанную и официальную. И входят в состав Российской Федерации именно на правах государства. Если вы были не в курсе, то отныне можете знать.
Вот у Татарстана есть органы государственной власти. Законные. И деятельность их определена законом — законами Татарстана и законами России.
А какими законами определена деятельность Меджлиса? Они претендуют на государственность, но они её не имеют — во всяком случае, пока. Но уж если ты претендуешь на государственность, то надо всё делать как положено: создавать своё государственное законодательство, определять структуру органов власти и их взаимоотношений. В случае Меджлиса ничего этого нет.
Есть только люди, которые никаким законам не подчиняются и не подчинялись: украинским не подчинялись, потому что не хотели, а своим собственным не подчинялись потому, что — страшно сказать — у них просто нет собственных законов!
Вот такая милая организация. Думаю, после этого вступления вас уже не очень удивит всё то, что будет рассказано дальше. Ситуация, как вы понимаете, располагает к произволу и полной безответственности в таких масштабах, которые даже трудно представить себе нам, в России( Collapse )
, которая, как ни крути, всё-таки действительно правовое государство — пусть и не без проблем.
Финансовая чёрная дыра
Я назову сумму: 1,5 миллиарда долларов. Именно столько по разным оценкам получил за 20 с лишним лет Меджлис на то, «как нам обустроить крымских татар». От Украины, от пожертвований диаспор, в виде зарубежной гуманитарной помощи и грантов. Деньгами, стройматериалами, товарами.
Я боюсь, что сейчас никто не понял, какую сумму я назвал. Нужно сравнение.
Вот я живу в 100-тысячном городе. Только что не поленился заглянуть на сайт администрации и почитать наш бюджет за истекший 2014 год (да, у нас не Украина и слава богу не Меджлис — у нас вот так запросто можно его почитать). Там примерно 3 миллиарда рублей. И это сумма стабильная из года в год, то есть на старый курс (который был последние лет 15) — это порядка 100 миллионов долларов. В 15 раз меньше, чем получил Меджлис! И это деньги сопоставимые, потому что наш город — это 120 тысяч населения, а крымских татар в Крыму — около 200 тысяч.
Проще говоря, если бы Меджлис расходовал получаемые деньги так же, как их расходует наша мэрия, то каждому крымскому татарину за все 23 года независимости была бы гарантирована жизнь не хуже, чем у нас в городе. Газ, вода, электричество, канализация — это даже не обсуждается. У нас. Не обсуждается. У большинства же крымских татар этого нет. Несколько дюжин кафешек (когда перевалило за 30, мы уже перестали их считать), полтора десятка торговых центров, из которых 5 — многоэтажные, на 30 тысяч квадратных метров и более. Три государственных поликлиники со стационарами и несколько детских, плюс около десятка частных, без учёта многочисленных стоматологий. Ежегодно ремонтируемые дороги, два десятка школ, полдюжины ВУЗов. Нормальный транспорт — и муниципальный, и частный. В общем, наш город в пересчёте бюджета на душу населения — очень богатый. Через каждые 100-200 метров — точки бесплатного вай-фая, 4G-покрытие и вообще все прелести цивилизации.
К чему я это говорю? А к тому, что на 1,5 миллиарда долларов, которые получил Меджлис за 20 с лишним лет, крымские татары все эти 20 с лишним лет должны были жить ИМЕННО ТАК — с комфортом и с уровнем жизни, который отстаёт разве что от столичных запросов. Хотя если учесть, что крымские татары были, как ни крути, гражданами Украины, и проживали в Крыму, который тогда назывался «автономная республика Крым», то к этим 1,5 миллиардам Меджлиса стоит добавить ещё всё государственное финансирование, которое было положено одному из регионов Украины. В общей сложности, эта сумма, наверное, превысила бы бюджетные доходы столицы в пересчёте на каждого москвича.
В общем, не жизнь, а сказка. Денег куры не клюют. Остаётся только один вопросик: почему при этом многие из крымских татар живут в таких хибарах, которые не в каждой заброшенной деревеньке у нас встретишь? Там не то что вай-фай и торговые центры с общественным транспортом — там даже не везде сотовая связь есть (причём это не Россия на 9 часовых поясов, а Крым), не везде есть газ, электричество и горячая вода.
Вот так выглядит жильё некоторых крымских татар:
это - заасфальтированная (на бумаге) дорога:
Отличный асфальт!
Ещё один успешный проект Меджлиса:
Жилище, достойное 21-го века:
Кажется, это не очень похоже на 1,5 миллиарда долларов
«Где деньги, Зин?»
А вообще, если отбросить сарказм, то 1,5 миллиарда долларов — это деньги значительные даже по меркам даже 40-миллионной Украины, а не только 200-тысячного народа. У них сейчас каждый миллион и сотня тысяч на счету, а тут — 1,5 миллиарда утекли бесследно!
В общем, как говорил Остап Бендер про подпольного советского миллионера Корейко: «Это доказано: деньги у моего подзащитного есть. И, судя по всему — деньги огромные». Где же их хранит подпольный крымский миллиардер? Если этих денег нет у крымских татар, то где-то же они должны быть.
«Меджлис» — вот ответ на наш вопрос. Та самая удивительная, никому не подконтрольная организация, нигде не зарегистрированная и никакой учёт не ведущая. Деньги поступают в её распоряжение, проходят через неё, частично там оседают и перераспределяются между избранными членами верхушки, а частично… но об этом по порядку.
Лихие «девяностые»
Через несколько после отделения Украины от СССР, Меджлис создал «Имдат-банк» для осуществления своих операций. Понятно, что будучи структурой, юридически не существующей, Меджлис, разумеется, в принципе ничего не мог создать, поэтому учредителями банка стали опять же Джемилев и его приближённые.
Параллельно была учреждена другая «структура» — ОПГ Имдат. Ведь мы все знаем, что борец за права крымских татар сидел аж 7 раз — естественно, за свою политическую деятельность. И провёл в лагерях в общей сложности 15 лет. Скажем так: знакомства он имел. К тому же государственность, хоть и не признанную официально, он видел, в том, что крымские татары должны платить «своим». Видимо, ОПГ Имдат тоже был одним из органов государственной власти — вроде Меджлиса. Министерство правонарушений, так сказать.
В конце концов ситуация настолько вышла за границы допустимого, что даже лояльная украинская власть не стерпела: на стол к Ющенко — в те годы ещё премьеру — стали ложиться докладные записки от министерства финансов и прокуратуры по поводу деятельности одноимённых Имдат-банка и ОПГ. 31 марта 2000 года генпрокурор Потебенько официально доложил данные следствия о доказанных эпизодах систематических хищений банком бюджетных средств выделяемых Украиной для нужд крымскотатарского народа. Согласно документу, часть денег поступала Джемилеву лично. Вот цитата:
«… разворовывались бюджетные средства, которые непосредственно предназначались для строительства жилья для депортированных. Следствием также установлено, что к хищениям причастен и лично глава Меджлиса крымскотатарского народа Джемилев, которому были переданы средства из похищенных в сентябре 1997 года денег»
Такой вот способ защищать права своего народа и заботиться о нём. Разворовывая деньги, которые должны были пойти на постройку жилья, а потом ещё и создавая преступные группировки для вымогательства у и без того уже бездомных людей последних копеек.
После того, как эти материалы стали достоянием прессы, банк потихоньку ликвидировали, ОПГ частично посажали, частично её члены легализовались. Похищенные деньги так, естественно, никто никогда больше и не увидел. Впрочем, ответственности за эти хищения тоже никто не понёс. Джемилев и его приближённые так и остались неприкасаемыми.
После скандала 2000-го года, правоохранительные органы начали заниматься бизнесом — как преступным, так и легальным — этногруппировки Джемилёва и его приближённых, в результате чего они просто весь свой бизнес перевели на турецких номинальных владельцев, оставшись по факту по-прежнему его собственниками и управленцами. И в наши дни, когда мы с уважением посматриваем на ту или иную турецкую фирму, работающую на полуострове, есть большой риск, что мы смотрим на очередной из бизнесов свиты и семьи Джемилёва, который продолжает его ежедневно обогащать.
Такая вот трогательная «дружба» с Турцией у нас получается в Крыму и «приток иностранных инвестиций», которые по сути являются отмыванием незаконно нажитых средств и незаконно полученных активов.
Международный размах
Джемилёва за глаза называют «депутатом иностранных дел». Выражение про то, что он руководит из Киева — оно даже не вполне точное. Как правило он вообще руководит из загранкомандировок по странам НАТО. Даже у дипломатов не столь насыщенная международная жизнь.
Чем же там занимается Джемилёв? Судя по официальным сообщениям пресс-службы Меджлиса — активно обсуждает «текущую общественно-политическую ситуацию на Украине и в Крыму», «совместные инициативы социально-экономического характера между Европейским Союзом и Украиной», «текущую ситуацию с мусульманскими общинами и организациями в Украине», «возможное участие Украины в качестве наблюдателя в работе Организации Исламской Конференция (ОИК)»… и так далее. Цитаты — взяты с сайта Меджлиса.
Но что стоит за этими красивыми словами? Есть примеры. Для разнообразия не будем вдаваться в прошлое, а вспомним события месячной давности. Джемилёв прилетает а Кыргызстан по каким-то делам, отмечается там дебошем такого масштаба, что даже терпеливый Бишкек вынужден послать Киеву официальную ноту протеста — и Мустафа-ага отбывает. Зачем же он на самом деле ездил?
Через несколько дней украинский грузинский министр здравоохранения Квиташвили объявляет, что отныне его ведомство отказывается закупать вакцины российского производства, и будет использовать медикамента «дружественных стран Центральной Азии, в том числе — Кыргызстана».
Но это ещё не конец истории, а только её завязка. Здравоохранение в Кыргызстане аховое. Страна в значительной степени зависит от помощи тех самых международных НПО, которые так любят побороться за демократию. В частности, вакцины в Кыргызстан поставляют через эти НПО американский фармацевтические компании. Причём в количествах, которых постоянно оказывается недостаточно даже для 5-миллионной республики. Как же они планируют в прямом, а не переносном смысле рискнуть здоровьем 40-миллионной нации?
Но это никого не волнует. Вакцины на Украину будут закупаться, а зачем был нужен такой сложный гешефт? Затем, что ещё месяц назад действовал договор о помощи между США и Кыргызстаном. Я об этом писал на прошлой неделе: согласно этому договору все товары, активы и денежные переводы, которые направлялись в азиатскую республику по программам помощи, не облагались никакими пошлинами и никакими налогами. А вот на Украине — облагались бы. Кыргызстан был в этой схеме «оффшором» своего рода.
Вот только договор на прошлой неделе денонсировали, и как теперь, интересно, будет выживать украинский народ? От российских вакцин они отказались, а американские накрылись.
И кому надо сказать «спасибо»? Кто в очередной раз порадел о благе народа? Мустафа Джемилёв.
В сущности, это и есть его роль. За те огромные деньги, которые ему выделяют (и не спрашивают, как потратил), он работает резидентом американских ТНК и представляет интересы западного бизнеса. Лоббирует его в Киеве и вообще в регионе бывшего СССР.
Например, одной из ключевых организаций, финансирующих Меджлис, является Международный республиканский институт (IRI). А кто возглавляет IRI? Председатель Совета директоров, американский сенатор… Джон Маккейн. Известный лоббист многих американских корпораций по всему миру. «Демократия», которую сенатор продвигает, почему-то неизменно приносит прибыль именно тем компаниям, которые регулярно вкладываются в его избирательные компании.
История с Кыргызстаном и вакцинами — лишь один пример из сотен. Просто он очень хорошо показывает истинную деятельность Джемилёва, а не ту, которую нам так любят преподносить либеральные СМИ и он сам. Фактически он давно стал представителем американских бизнес-кругов и политических элит. Глашатаем, который представляет их волю в тех случаях, когда использовать дипломатические каналы не совсем удобно. А вот люди типа Джемилёва — как раз очень удачно подходят для проворачивания такого рода сомнительных гешефтов.
Американский бизнес использует Джемилёва, зарабатывает очередную порцию денег, а за это политические круги, которые лоббируют интересы этого бизнеса, выделяют Меджлису из американского бюджета деньги «для крымскотатарского народа», которые стабильно не доходят до этого народа. Зато уходят в бизнесы ближайших помощников Джемилёва — например, братьев Умеровых.
И Руслан Умеров, и Рустем Умеров, и другие приближённые Джемилёва — все они повязаны между собой не только совместными бизнес-проектами, но и своим становлением. Все они выходцы из меджлисовской молодежки "Бизим Кирим". Все прекрасно владеют английским, прошли обучение за границей, стажировались в парламентских программах США и Канады. Являются учредителями ряда фирм, занимающихся очень и очень капиталоемкими и прибыльными видами бизнеса - телекоммуникациями, сырьем, рудой, алмазами - причем, в международных масштабах. Другие занимают ведущие должности в крупных компаниях, опять же — международных (по данным Ринат Шаймарданова, Информационно-аналитический центр Милли Фирка).
Вот куда ведёт след денег, которые должны были превратиться в жильё, дороги, больницы и школы для крымских татар.
Такова деятельность Меджлиса. Таков Джемилёв, и таков Рефат Чубаров, формально сменивший его в 2013 году на ставшей слишком утомительной (и уже слишком мелкой для поднявшегося Джемилёва) должности.
Слуга народа
Естественно, в самом Крыму все всё видели. И давно понимали, что Меджлис занят отнюдь не представлением интересов крымских татар. Строго говоря, они занимались ровно обратным: поддерживали свой народ в состоянии нищеты, вечно озлобленным и готовым на провокации против власти, сделали его ещё более бесправным, взявшись «защищать права», и теперь крымские татары находятся в куда худшем положении, чем были при Советском Союзе.
Вот отрывок из содоклада Ленура Арифова за период с июля 1996 г. по декабрь 1997 г.
«На протяжении полутора лет Мустафа Джемилев упорно и настойчиво, вопреки принятому и трижды подтвержденному впоследствии большинством Меджлиса решению, продолжал совершать конкретные действия по сохранению расчетного счета УКСа в Имдат-банке. Почему? Почему Председатель из-за не столь уж принципиального вопроса рискнул ввергнуть Меджлис в глубокий кризис и спровоцировал созыв внеочередной сессии Курултая с одной единственной целью - добиться нового послушного состава членов Меджлиса.
Ответ заключается в личной заинтересованности председателя в двух хозяйственно-финансовых структурах - общественной организации "Фонд Крым" и Крымском коммерческом банке "Имдат-банк" (ныне "Крым-юрт"). В первой - Фонде Крым - он является Президентом. (Генеральный директор Фонда - Риза Шевкиев). Вторую структуру он фактически контролирует, будучи основным учредителем "Имдат-банка". Именно через эти две структуры выводятся крупные суммы денег из бюджетных средств, направленные на обустройство крымских татар, и застревают в чьих-то карманах»
В принципе, использованный метод отнюдь не нов, и активно применялся ещё во времена крепостного права для того, чтобы держать в забитости и подчинении крестьян, но был отшлифован до совершенства на каторге в 18 и 19 веках. Именно там фактическое «оперативное» руководство каторжанами возлагалось на выходцев из их же числа, но занявших высшие ступени в тюремной иерархии. Эти «уважаемые люди» (впоследствии — «авторитеты») отчитывались перед начальством тюрьмы, а фактически в этой тюрьме заправляли сами, выполняя волю стоящих выше и получая за это от них поблажки.
Тюрьмой для крымских татар стало не место их депортации, а место их возвращения. Так хорошо правозащитник защищал их права, что этих прав лишил окончательно. Вот например один из членов Меджлиса на днях поднял шум. Риза Шевкиев, делегат этого самого второго Всемирного Конгресса крымских татар, который в Турции, выразил недовольство тем, что нарушается компактность проживания крымских татар. Стали, мол, ездить по полуострову после присоединения к России, контролировать их в других районах Крыма тяжело, и как в этих условиях Меджлису выполнять роль надзирателя? Нет, так не пойдёт! Шевкиев хочет, чтобы крымские татары жила на полуострове в резервациях, как индейцы в США. Тогда, конечно, управлять ими и грабить их будет гораздо проще. Такая вот повестка, в честиле прочего, будет озвучиваться в Анкаре через пару дней.
http://an-crimea.ru/page/news/116186/
Ещё в ноябре 2011 года Ветераны крымскотатарского национального движения объявили импичмент Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову. В тексте их заявления прозвучали следующие обвинения:
В саботаже общенародной воли — Наказа крымскотатарского народа, адекватного «Выводам и предложениям Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР по проблемам крымскотатарского народа», утвержденных Постановлением Верховного Совета СССР № 845-1 от 28.11.1989 г. и Декларации о национальном суверенитете крымскотатарского народа.
В отказе от требования восстановления государственности крымскотатарского народа.
В низведении крымскотатарской нации до уровня бесправного нацменьшинства, состоящего из униженных депортированных лиц.
В уничтожении 35 тысяч подписей соотечественников, собранных в поддержку Закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымскотатарского народа.
В разворовывании бюджетных средств, выделяемых Украинским государством для возвращения и обустройства народа в Крыму.
В расхищении международной помощи и средств, присылаемых крымскотатарской диаспорой из разных стран на нужды народа.
В присвоении общенародного Фонда Крым, учрежденного в 1991 году.
В узурпации власти от имени крымскотатарского народа
http://www.milli-firka.org/content/DBAFHJGJ#sthash.zGvTZfD7.dpuf
Понятно, что набравшие власть и административный ресурс руководители Меджлиса просто наплевали на это всё и продолжили править дальше, как ни в чём не бывало. Пока не пришёл конец власти тех, на кого они опирались — власти Запада на Украине.
В составе России
Понятно, что лица, принимающие решения в России, были осведомлены о ситуации в Крыму и о долгой и славной истории Меджлиса. И даже на займи он столь радикальную и враждебную позицию, вряд ли у Москвы возникло бы желание пускать денежный поток через такую замечательную структуру и контактировать с крымскотатарским народом через её посредничество.
С другой стороны, и часть самих крымских татар смотрела на Россию с некоторой надеждой, потому что власть Меджлиса в условиях Украины была непоколебима и неизменно подкреплялась поддержкой государства. Самих татар никто не слушал.
Поэтому появился запрос на создание параллельной структуры, которая была бы достаточно договороспособна и конструктивна, была готова играть по закону, а не по «понятиям» и была бы прозрачна как для власти, так и для народа, который она будет представлять.
Таким образом возникло Межрегионального общественного движения крымскотатарского народа «Къырым». 27 декабря в Симферополе состоялся его учредительный съезд, а основной целью создания движения стала консолидация крымскотатарского народа для обеспечения безопасности дальнейшего развития нации.
Помимо крымского руководства, создание новой организации приветствовали и в Казани. В приветственном письме президента Республики Татарстан Рустама Миннеханова, которое зачитал от его имени Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым Ильмир Темиргалиев, в частности, было сказано: «… Отрадно, что среди делегатов съезда есть также и представители крымскотатарской общины Татарстана, они могли бы поделиться с тем, как в республике Татарстан в дружбе и добрососедстве с волжскими и крымскими татарами живут представители более 170 национальностей».
Также новая организация получила поддержку и у Духовного управления мусульман Крыма.
Баба Яга против
Меджлису, которого отлучили от кормушек, к которым тот привык за 20 с лишним лет, остались только провокации. Одной из них является затеянный в Турции конгресс.
Запланированный на 1-2 августа Анкаре 2-ой Всемирный конгресс крымских татар (ВККТ) нелегитимен, в связи с тем, что решение о его созыве принималось с нарушением установленной процедуры (отсутствие связи с исторической родиной крымских татар – Крымом – и прохождения процедуры широкого обсуждения, что исключает соответствие истинным целям и задачам народа) и наличием избирательного подхода к приглашению делегатов (обязательное условие — безоговорочное признание меджлиса и курултая в качестве единственных органов власти крымско-татарского народа).
То есть заявляют, что это будет всемирный конгресс крымских татар, но зовут заранее только и исключительно своих сторонников, а тех крымских татар, которые не поддерживают Меджлис — дискриминируют.
Кроме того, отсутствует реализация решений, принятых с 19 по 22 мая 2009 г. по итогам I ВККТ (согласование положений устава ВККТ с нормами законодательства тех стран, где имеются диаспоры, входящие в состав конгресса, а также регистрация ВККТ в органах юстиции Украины) указывает на незаконность 2-го ВККТ.
Это уже общая беда Меджлиса. Законы он не любит, как мы убедились. Ни законы страны пребывания, ни идею написать собственные законы. Конечно, гораздо приятнее работать, когда можно делать, что угодно — никакие законодательные рамки не регламентируют, чем ты должен заниматься и как, а чем напротив — заниматься не можешь.
Международный форум крымских татар в Симферополе
Более 200 делегатов от 20 общественных организаций крымских татар встретились в Симферополе для обсуждения насущных проблем, доставшихся крымскотатарскому народу «в наследие» от Меджлиса. После продолжительной и бурной дискуссии была принята резолюция, которая включала в себя несколько важных пунктов.
«Признать неприемлемой деструктивную деятельность нашедшей приют в Киеве отдельной группы из числа крымских татар, которая в угоду своим корыстным целям и политическим амбициям услужливо выполняет заказы своих хозяев, пытаясь противопоставить крымских татар представителям других национальностей, внести раскол в крымско-татарское сообщество»
Избавленные от власти Меджлиса, люди наконец официально зафиксировали своё давнее отношение к этому органу. Припомнили и слёзные просьбы Джемилёва «от лица крымскотатарского народа» отключить полуостров от подачи воды и электричества. «Бесчеловечны и циничны намерения установить полную блокаду Крыма», — приводит фрагмент заявления участников конференции ТАСС.
В ходе конференции председатель Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев осудил деятельность отдельных групп по разобщению народов в Крыму:
«В течение последних 30 лет много раз пытались столкнуть лбами славян и мусульман. Не получилось. Я уверен, что никто и в дальнейшем этого не сможет сделать, если мы будем понимать и уважать и помогать друг другу».
Отдельное и развёрнутое обращение было принято в адрес президента Турции, в которой Меджлис планирует провести свой конгресс:
«Из сообщений СМИ известно, что организаторы конгресса отправили приглашение посетить так называемый конгресс и в ваш адрес, - говорится в обращении к Эрдогану, принятом на съезде в Симферополе. - Просим вас проявить свойственную вам мудрость и не стать инструментом международной провокации, направленной на разобщение и разделение наших стран. Организаторы так называемого конгресса выступают не от себя лично, а являются полностью зависимыми лицами, как политически, так и финансово. В стратегические планы заокеанских режиссеров "конгресса" входят геополитические вопросы, а именно разобщение Турции и России, так как искренняя дружба и партнерство между нашими странами вызывает истерию у истинных хозяев этого собрания и нарушает их намерения диктовать свои условия, грубо вмешиваясь в мировое устройство»
На это Джемилёв грубо отреагировал, назвав собравшихся на форуме представителей крымскотатарского народа «холопами»:
«Если говорить серьезно, то этими холопами надо бы заняться психиатрам, особенно в связи с их обращением к Эрдогану с призывом запретить Конгресс»
На это вице-премьер Крыма Руслан Бальбек заметил, что:
«После оскорбления нашего народа Джемилев не смеет больше называть себя крымским татарином. Публично обозвать всю нацию, живущую на полуострове “холопами” — поступок изгоя».
Специально для PolitRussia
http://politrussia.com/society/tyemnaya-storona-medzhlisa-761/
«Хочу, чтобы москали почувствовали ужас»: за что посадили Сенцова
September 1st, 20:18
Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными Олега Сенцова и Александра Кольченко в терроризме в совершении террористического акта, организации террористического сообщества и незаконном обороте оружия. Сенцов и Кольченко получили 20 и 10 лет лишения свободы. Юрист Илья Ремесло объясняет суть вердикта суда и рассказывает, о каких планах «крымских террористов» почти не пишут СМИ.
«Какая-то взрывчатка»
Spoiler: Как это было.
Благодаря онлайн-трансляции из зала суда, мы можем восстановить хронологию громкого процесса.
Как утверждало следствие, 14 и 18 апреля прошлого года в Симферополе люди из группы Олега Сенцова подожгли двери офиса «Русской общины Крымы» и местное отделение «Единой России», а на 9 мая готовили подрыв монумента «Вечный огонь» и памятника Ленину. Участниками этой группы, действовавшей по указанию украинского «Правого сектора», были Чирний, Афанасьев, Кольченко, Боркин, Зуйков, Асанов и Цириль. Последние четверо, кстати, до сих пор в розыске.
Не позднее 10 апреля Сенцов предложил Чирнию и Афанасьеву взорвать памятник Ленину в Симферополе, выдав Чирнию 200 гривен на покупку взрывного устройства. Последний обратился к «химику» Пирогову с просьбой изготовить бомбу. Пирогов выходит на связь с ФСБ и принимает участие в оперативном эксперименте. В итоге Чирний получил от него «предмет, имитирующий исполнительный механизм, изготовленный на основе электронных часов».
Позже Сенцов принимает решение совершить еще один теракт: в День победы он планирует подорвать вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина. Для этого Пирогова просят изготовить еще одно взрывное устройство, а когда в ночь на 9 мая Чирний пытается забрать «два предмета, имитирующих СВУ», его задерживают с поличным.
В рюкзаке у него были серая канистра и обмотанная скотчем бутылка.
— Обнаружено сыпучее вещество серебристого цвета, порошкообразное. Почему канистра с проводами? Почему бутылка с проводами? Что это такое?
— Вот этого я не знаю. Нет, ну, может, какая-то взрывчатка вот.
— Какая-то взрывчатка? То есть вы взяли пакет, да? Из-под моста? И в нем вот находится взрывчатка? Вы осознаёте, что сейчас в присутствии понятых у вас были изъяты, грубо говоря, два самодельных взрывных устройства?
— Да, – кивает мужчина.
При наличии железобетонных доказательств Чирний и Афанасьев согласились сотрудничать со следствием, дали показания на Сенцова, полностью подтверждающие версию о подготовке теракта.
Среагировали на режиссера
И тем не менее террористов нашлось кому защищать. В поддержку Сенцова, чей род деятельности усиливал образ «мученика», выступили общественные деятели и другие, гораздо более известные режиссеры (как будто бы его привлекли к ответственности за съемку фильмов). Как заявил режиссер Сокуров, «Сенцов — «режиссёр с обостренной социальной чувствительностью — не мог не откликнуться на драматические события в своей стране».
Всех превзошел главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, объявивший все содеянное Сенцовым «мелким хулиганством, тянущим на 15 суток». При этом, статью 205.2 УК РФ о публичном оправдании терроризма никто не отменял.
В такой ситуации нелишним будет напомнить защитникам террористов, какие улики и доказательства имелись в распоряжении обвинения, что именно сделали и планировали сделать осужденные. Все данные, о которых будет идти речь, были оглашены на процессе и не оспариваются осужденными.
«Хочу, чтобы москали почувствовали ужас»
Основной довод защитников террористов заключается в том, что никому они вреда не причинили и никого не убили. Защитники забывают, что согласно статье 205 УК РФ терроризм определяется как «совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях».
Как видите, поджог прямо описан в диспозиции статьи 205, а для признания действий террористическими совершенно не требуется наличие смертельных жертв. Важны цели, которые ставят террористы.
Вот что говорил подчиненный Сенцова нацист Чирний, когда обсуждал с Пироговым детали будущего теракта.
«Аллах своих распознает» - так террористы относились к возможным жертвам среди населения:
Прямо говорится, что целью терактов является дестабилизация ситуации в Крыму, запугивание туристов и срыв сезона.
А подельник Сенцова Кольченко откровенно признает участие в поджогах зданий, передав тем самым привет Алексею «Даже если было так, как говорит прокуратура» Венедиктову.
BDSM и аргументы защиты
Адвокаты обвиняемых приводили довольно занятные доводы. Защита на полном серьезе просила приобщить к материалам дела справку за подписью главы запрещенного в России «Правого сектора» Яроша – о том, что подсудимые не состоят в этой организации. Видимо, по мнению защиты, если террористическая организация утверждает, что Сенцов невиновен, ей следует верить на слово. Также был нанят специалист, проведший «социогуманитарное исследование личности подсудимых». Тем самым адвокаты основали новое направление в уголовном процессе – если обычно доказываются факты, то здесь разговор ведется на уровне «не мог совершить преступление, так как психолог говорит, что он человек искусства и вообще хороший».
Кроме всего прочего, защита приобщила к делу вот такое исследование на полиграфе, заявив что «полиграф не подтвердил показаний Чирния, данных им на предварительном следствии».
Защиту совсем не смутило, что в бумаге написано «не представилось возможным», то есть сама процедура проверки не состоялась, а никаких данных подтверждающих либо опровергающих показания Чирния не было получено.
Однако основным аргументом защиты было то, что Сенцов пал жертвой оговора плохого нациста Чирния, а всех подсудимых пытали и били. Проведенная проверка показала, что доказательства пыток отсутствуют, причем параллельно выяснилось довольно характерная обстоятельство о наличии у Сенцова «предметов садомазохистской направленности».
Отдельно следует остановиться на «пытках» и том, что осужденный Афанасьев отказался подтвердить в суде показания против Сенцова. (Чтобы понимать ценность его слов - он же отрицал свое знакомство с подсудимым Кольченко, а тот возьми да и признай на суде этот факт).
Если бы суд выносил оправдательный приговор каждый раз, когда осужденные преступники отказывались от ранее данных показаний на своих подельников, невозможно было бы осудить вообще никого. Согласно УПК РФ, можно отказаться от ранее данных показаний, но это имеет значение только до момента вынесения решения судом. После вынесения решения и вступления приговора в законную силу показания являются бесспорным фактом. Так обстоят дела не только в России.
Взять, например, недавнее дело по обвинению Джохара Царнаева в совершении терактов. Его подельник (причем, еще не осужденный!) также отказался от ранее данных показаний из-за их «недобровольности». Однако, это никак не помешало американскому суду приговорить Царнаева к смертной казни.
И еще один «вопрос на засыпку»: если, как говорят Сенцов и его адвокаты, ранее ФСБ выбило показания из Афанасьева, то что мешало ФСБ снова прибегнуть к этому методу перед судом? Из подозреваемого Афанасьева смогли выбить показания, а из осужденного, который сидит в тюрьме и находится полностью в их власти – не смогли?
Было бы большим заблуждением считать, что все доказательства обвинения строятся только на показаниях Чирния и Афанасьева. Были допрошены свидетели, произведена масса оперативных мероприятий. Именно с телефона Афанасьева Сенцов звонил Чирнию и торопил последнего с изготовлением взрывного устройства, и как отмечал прокурор, «биллинг данных соединений имеется в материалах дела».
Биологические следы на пистолете, изъятом у одного из подозреваемых террористов, также принадлежат Сенцову.
Представляет интерес и содержание ноутбука Сенцова.
Просто так совпало, что «режиссер» интересовался изготовлением самодельных взрывных устройств и партизанской войной.
Видимо, готовился снимать новую картину, но внешние обстоятельства заставили приостановить столь увлекательную работу.
Илья Ремесло
"Блокада Крыма" как очередной акт украинского двоемыслия
Антон Дыбов
21 сентября, 13:34
Постоянные жители склада прекрасно знают об одной из "скреп" украинского общества - двоемыслии. Орать об агрессии РФ и покупать у неё электричество (газ, нефть - далее по списку). Флешмобить по супермаркетам акциями "Не покупай российское" и всерьёз обижаться на таможенные ограничения со стороны "Московии". Бить в барабаны насчёт российской цензуры и последовательно шельмовать свои СМИ, чья позиция хотя бы немного отличается от ура-патриотической.
Теперь этот бесконечный список пополнился "блокадой Крыма". Да, любому нормальному человеку понятно, что перед нами цирк, мало влияющий на продуктовую безопасность полуострова. Как говаривал герой Буркова в "Иронии судьбы": "Сейчас не об этом." Но что пропагандируется организаторами как следствие акции? Голод!
Да, да, тот самый голод, над которым столько горючих слёз пролито на школьных уроках "Голодомора", ради памяти которого столько свечек сожжено, монументов возведено и книг написано. Злой дядька Сталин лично уморил свободных и гордых селян бескормицей, дабы поработить Украину. И это было очень ПЛОХО. А перекрыть поставки еды в Крым, который, согласно пропаганде, вроде как украинский и населён людьми, мечтающими о возврате в Неньку - это ХОРОШО.
Всё-таки Оруэлл был гением.
Spoiler: С Украины бегут крымские татары
Более половины крымских татар, покинувших полуостров весной прошлого года под давлением антироссийской пропаганды, вернулись в республику, сообщает «Российская газета»
«Накануне Крымской весны сторонники меджлиса сеяли хаос среди соотечественников и пугали нас депортацией, — издание цитирует председателя общественной организации «Крымские татары — опора Крыма» Мухамеда Али Бекаева. — Некоторые семьи поверили в эти небылицы, поехали на Украину за лучшей жизнью и горько разочаровались.
Сам Бекаев о происходящем на Украине знает не понаслышке, поскольку в феврале прошлого годы отправился во Львов, что выяснить — продолжать ли там свой бизнес.
«Украина катится в бездну, — пришел он к выводам по итогам поездки. — Я встречался с соотечественниками, видел отношение администрации и депутатов Львова к переселенцам. Они вели себя с людьми по-хамски. 23 года крымские татары не нужны были Украине. Сейчас ничего не изменилось. Их просто используют».
По словам заместителя председателя Совета министров РК Руслана Бальбека, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров используют крымско-татарский фактор для получения зарубежной помощи, продолжает «РГ».
«Экс-лидеры меджлиса умышленно завышают количество покинувших полуостров соотечественников, — говорит Бальбек. — Ведь, чем больше будет якобы вынужденных переселенцев, тем большие гранты Джемилев с Чубаровым смогут получить».
«По данным мониторингового центра при государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК, из 800 ранее уехавших на Украину крымских татар вернулись 450 человек, — приводит статистику газета. — Они разочарованы нынешней украинской властью и возмущены ее действиями, подчеркивает вице-премьер. Ведь как еще может реагировать нормальный человек, когда Джемилев с Чубаровым обещают перекрыть поставки продовольствия и электроэнергии в Крым, где живут сотни тысяч их же соотечественников?»
Примечательна история многодетной семьи крымских татар из Симферополя, попросившая не называть свои имена.
«Я с женой и тремя детьми, будучи напуганным антироссийской пропагандой на телеканале АТР, отправился в Каменец-Подольск, — приводит «РГ» слова главы семейства. — Хотя в СМИ бывшие лидеры меджлиса и власть предержащие обещали помогать крымчанам жильем и работой, времянку нам пришлось снимать на последние деньги самостоятельно. Чтобы получить минимальное пособие, на которое невозможно содержать семью из пяти человек, нужно было оббить массу порогов чиновничьих кабинетов. Детей в детсад устроить так и не удалось. Не протянув и года, мы вернулись в Крым. Обратились в правительство и получили поддержку. Нам помогли сделать российские и заграничные паспорта нового поколения и при содействии благотворительных фондов отправиться в важный для каждого мусульманина хад»
Также крымские татары говорят, что после присоединения полуострова к России они получили такую поддержку, о которой при Украине и не могли мечтать. Так, президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации ранее репрессированных (украинский президент аналогичный законопроект в свое время ветировал), национальные праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам стали официальными выходными днями на всем полуострове, а крымско-татарский язык после воссоединения региона с Россией получил статус государственного.
«Теперь из Украины в КФО едут не только крымчане, но и жители Херсонщины, — резюмирует издание. — Несколько сот мусульман, в основном молодые люди, перебрались в РК, чтобы не участвовать в войне, рассказывает Бальбек. И добавляет, что республиканская власть не бросает их на произвол судьбы, а помогает собрать необходимые документы и получить разрешение на проживание».
Две хорошие новости про Крым.
Первая хорошая новость.
Керченский мост, вид со спутника
кликабельно
На Яндекс-Картах обновились спутниковые снимки Тамани. Стал виден строящийся рабочий мост РМ-1, а также «уходящие под воду» сваи. Еще виден хороший прогресс по строительству железнодорожных путей от станции Вышестеблиевская.
Кликабельно
http://politikus.ru/industry/58045-kerchenskiy-most-vid-so-sputnika.html
Плюс вторая хорошая новость
На Федюхиных высотах под Севастополем ударно началось строительство ТЭС
Начало строительства электростанции в Севастополе прокомментировали ForPost в Министерстве энергетики Российской Федерации.
Как сообщается в официальном ответе, на данный момент Минэнерго России закончило разработку схемы строительства генерирующих объектов в КФО на площадках в Симферополе и Севастополе, согласованную правительством Российской Федерации. Также получены и положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию технической части на строительство двух электростанций, призванных обеспечить в будущем весь крымский полуостров электроэнергией и сделать его энергонезависимым от Украины.
На обоих объектах начаты строительно-монтажные работы.
«Строительство двух электростанций в Крыму проводится в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина в части строительства объектов генерации», – сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
По сведениям пресс-службы министерства, на данный момент подготовлен и утвержден график строительства этих объектов, по которому ввод в эксплуатацию I очереди (по одному блоку на Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС) запланирован на сентябрь 2017 года, срок начала комплексного опробования – 15 августа 2017 года; II очереди (еще по одному блоку на каждой площадке) – март 2018 года, срок начала комплексного опробования установлен 12 февраля 2018 года.
Кроме того, в рамках технических требований на изготовление и поставку основного оборудования газотурбинных установок уже марте 2015 года были заключены договоры.
Также объявлен конкурс на вспомогательное оборудование: котлов утилизаторов, воздушно-конденсационных установок и прочего. Уже подведены итоги предквалификационного отбора поставщиков, а к 25 сентября 2015 года будут подведены окончательные итоги конкурсных процедур и заключен договор на поставку.
http://sevastopol.su/news.php?id=79528
Ну и в довесок, новость пусть и не связанная с Крымов, НО большое строительство на Черном море
Новороссийская база ВМФ, строится
............ Живём среди психически не здоровых людей...
...
Нда уж, пребывание в составе Украины по сути приучило людей к вечным 90ым...
Если не признаёте нахождение Крыма де-факто в составе РФ, то таки да.
А причем тут это? Крым находился под властью Украины всё это время, неважно, законно или незаконно - и итоги видны невооруженным глазом - тотальная разруха как в плане инфраструктуры, так и в головах у людей, и за год самыми титаническими усилиями это не исправить. И при этом за год - достижения Крыма в составе РФ превышают все "достижения" под Украиной.
А при чём тут то, что Крым был украинский ? Недавно в России пациент застрелил хирурга, но о разрухе в головах вы ничего не говорили.
В одной из больниц Санкт-Петербурга сегодня раздались выстрелы. Один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.
Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/1507417/?fb#ixzz3n1syvXFE
Вас хлебом не корми, дай только повод потроллить Украину. Тоньше работайте.
Такие случаи есть везде, но они не принимают столь дикие формы, как на вУкраине. Так что констатируем пока - у кого-то пригорело.
Ребята! брейк!.. политика тут не причём! больные люди живут среди нас, и несут опасность остальным..
В советское время неадекватность личности выявляли ещё на пороге школьной скамьи, и в дальнейшем им не светила вообще нормальная жизнь! кроме интерната для умственно отсталых и то если не агрессивный, а если с задвигонами, то жёлтый дом - пожизненно! розетки собирать на полном обеспечении.. Да, это не демократично, где то жестоко.. но главное, - врачей в советское время не стреляли психи, которые от государства получают права на авто, справки на получение оружия.. итд..
..а потом мы удивляемся.. чего народ не адекватный? Да народ как раз адекватный! и где то даже милосердный и жалостливый.. и за это потом расплачиваются ни в чём не повинные люди.. Врачи.. которые выбрали своей профессией спасать жизни людей.. только вот люди не ответили им тем же..
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