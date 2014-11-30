Spoiler: С Украины бегут крымские татары

Более половины крымских татар, покинувших полуостров весной прошлого года под давлением антироссийской пропаганды, вернулись в республику, сообщает «Российская газета»



«Накануне Крымской весны сторонники меджлиса сеяли хаос среди соотечественников и пугали нас депортацией, — издание цитирует председателя общественной организации «Крымские татары — опора Крыма» Мухамеда Али Бекаева. — Некоторые семьи поверили в эти небылицы, поехали на Украину за лучшей жизнью и горько разочаровались.



Сам Бекаев о происходящем на Украине знает не понаслышке, поскольку в феврале прошлого годы отправился во Львов, что выяснить — продолжать ли там свой бизнес.



«Украина катится в бездну, — пришел он к выводам по итогам поездки. — Я встречался с соотечественниками, видел отношение администрации и депутатов Львова к переселенцам. Они вели себя с людьми по-хамски. 23 года крымские татары не нужны были Украине. Сейчас ничего не изменилось. Их просто используют».



По словам заместителя председателя Совета министров РК Руслана Бальбека, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров используют крымско-татарский фактор для получения зарубежной помощи, продолжает «РГ».



«Экс-лидеры меджлиса умышленно завышают количество покинувших полуостров соотечественников, — говорит Бальбек. — Ведь, чем больше будет якобы вынужденных переселенцев, тем большие гранты Джемилев с Чубаровым смогут получить».



«По данным мониторингового центра при государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК, из 800 ранее уехавших на Украину крымских татар вернулись 450 человек, — приводит статистику газета. — Они разочарованы нынешней украинской властью и возмущены ее действиями, подчеркивает вице-премьер. Ведь как еще может реагировать нормальный человек, когда Джемилев с Чубаровым обещают перекрыть поставки продовольствия и электроэнергии в Крым, где живут сотни тысяч их же соотечественников?»



Примечательна история многодетной семьи крымских татар из Симферополя, попросившая не называть свои имена.



«Я с женой и тремя детьми, будучи напуганным антироссийской пропагандой на телеканале АТР, отправился в Каменец-Подольск, — приводит «РГ» слова главы семейства. — Хотя в СМИ бывшие лидеры меджлиса и власть предержащие обещали помогать крымчанам жильем и работой, времянку нам пришлось снимать на последние деньги самостоятельно. Чтобы получить минимальное пособие, на которое невозможно содержать семью из пяти человек, нужно было оббить массу порогов чиновничьих кабинетов. Детей в детсад устроить так и не удалось. Не протянув и года, мы вернулись в Крым. Обратились в правительство и получили поддержку. Нам помогли сделать российские и заграничные паспорта нового поколения и при содействии благотворительных фондов отправиться в важный для каждого мусульманина хад»



Также крымские татары говорят, что после присоединения полуострова к России они получили такую поддержку, о которой при Украине и не могли мечтать. Так, президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации ранее репрессированных (украинский президент аналогичный законопроект в свое время ветировал), национальные праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам стали официальными выходными днями на всем полуострове, а крымско-татарский язык после воссоединения региона с Россией получил статус государственного.



«Теперь из Украины в КФО едут не только крымчане, но и жители Херсонщины, — резюмирует издание. — Несколько сот мусульман, в основном молодые люди, перебрались в РК, чтобы не участвовать в войне, рассказывает Бальбек. И добавляет, что республиканская власть не бросает их на произвол судьбы, а помогает собрать необходимые документы и получить разрешение на проживание».