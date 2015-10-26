Про Европу (одна общая тема)

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем Елена, 26 окт 2015.
Spoiler: 50 оттенков беженца
Редакция сайта achtungpartisanen.ru не могла обойти шумиху о беженцах в Европе и решила узнать непосредственно у немцев, как внутри Европы относятся к сложившейся ситуации. Мнение простых жителей Германии, их настроения, прогнозы и чего от этой ситуации стоит ожидать в будущем.
— Все прошедшие дни заголовки СМИ, телевизионные передачи посвящены проблеме беженцев. Все мировые СМИ наперебой пишут и рассказывают о происходящем в Европе. Как вы относитесь к данной ситуации? Есть ли какие-то видимые изменения в жизни Германии из-за притока огромного числа беженцев с Ближнего Востока?
— Очень прошу редакцию не публиковать мое настоящее имя, я объясню почему, ответив сначала на ваши вопросы.
Мое отношение к данной проблеме можно назвать так: мне очень жаль, что я живу в то время, когда мы все, в режиме он-лайн можем наблюдать как уничтожается Европейский союз, как целенаправленно уничтожается Германия и другие страны Европы.
Мое личное отношение к этому такое, что Германия совершила, подчеркиваю, уже совершила самоубийство.
Назад дороги, к сожалению, нет.
Глобальных изменений в жизни немцев пока нет, точнее они есть, но не так ярко выражены. Немцам заменяют сознание, лишают истории и культуры. Очень активно заработала машина пропаганды, а именно американская идеология, навязываемая немцам, заполняет умы граждан Германии.
Немецкое общество условно разделили на 4 лагеря.
Первые — не думающие, зомбированные телевидением, Интернетом и СМИ, открыто и без стеснения поддерживают правительство Германии и бредовые идеи Ангелы Меркель принимать огромную массу беженцев с Ближнего Востока. Все немецкие СМИ, радио, телевидение показывает восторженные кадры встречи потоков беженцев жителями Германии. Подарки, цветы, деньги и немецкое радушие. Вот основная картинка немецких новостных каналов
Вторые — это те граждане, кто никогда и ни во что не вникает или просто делает вид. Люди работают или сидят на социальном пособии, смотрят сериалы или тупые юмористические передачи. Им не интересно, что там происходит снаружи и какие проблемы возникли. Они видят только то, что хотят видеть, не воспринимая ничего иного.
Третьи — это те, кто действительно понимает сложившуюся проблему и видит в ней угрозу. Реальную, а не выдуманную. К моему огромному сожалению я живу в той стране, где за правду и собственные мысли можно реально поплатиться. Например карьерой. Я не могу открыто выражать свои мысли и говорить об этом. Меня тут же приравняют к четвертым — право-радикальным или того хуже, к фашиствующим сторонникам.
Четвертые — праворадикальные националисты. Да, такие есть и не для кого не секрет, что данные организации в большом количестве присутствуют в Германии. В основной своей массе это марионетки в чьих-то руках. Такая же ситуация с правыми во всех странах. У них есть кукловоды и поводыри. Сказали “фас!” и они принялись писать надписи и сжигать лагеря беженцев. Нужно устроить шествие — пожалуйста! Но все что делается ими находится под таким присмотром, что чего-то ужасного или самостоятельного ожидать не приходится.
Если бы я открыто, без цензуры и опасений мог выразить свое личное мнение в Германии или в любой другой стране ЕС, я бы не скрывал своего имени.
В Германии за мое мнение меня сразу причислят к сторонникам правых взглядов и идей. Речь идет об активной деятельности, о создании какой-либо инициативы в виде движения и прочего.
Меня, мою семью будут преследовать этим до конца жизни. Не дадут нормально устроиться на работу, взять кредит в банке и т.п.
Многие могут возразить, что я не прав и есть масса организаций и движений. Но я огорчу вас. Это фикция, вранье и обман. Это искусственно созданные организации, со своими манипуляторами и организаторами.
Германия так устроена, что все подобные организации отслеживаются и контролируются.
— Чем вызваны ваши опасения? Почему вы считаете, что Германия совершила самоубийство? Неужели 800 000 заявленных правительством Германии беженцев с Ближнего Востока могут напугать немцев?
— Мои опасения вызваны следующим, начну немного с истории.
Все 70 лет после Второй мировой войны немецкому обществу навязывалась американская модель развития.
Особенно это чувствоваться стало в последние 20-25 лет. Происходит постоянная подмена понятий и игра в одни ворота. Немецкое общество целенаправленно уничтожается как нация. Молодежь с самого рождения воспитывается как люди без собственного мнения, без личной мотивации.
Точнее даже так — молодежь вообще не воспитывается. Родители все меньше и меньше принимают в этом процессе участие, детей воспитывает детский сад, школа, университет в лучшем случае, а родители в это время вынуждены работать. Программа школьного образования Германии — это калька с американских образовательных учреждений. Где существуют бездушные учителя как роботы запрограммированные на школьную программу.
Что они могут дать детям? Ничего.
Речь не идет о точных или иных науках, с этим все нормально. Я говорю о воспитании личности. О том, что необходимо закладывать с детства в человека. Все это уничтожалось десятилетиями.
Огромный вклад в уничтожении нации сделали ЛГБТ движения. В Германии с 2001 года геям и лесбиянкам можно регистрировать гражданские союзы. Дело в том, что немецкая нация до и после реализации «плана Маршалла» — это две совсем разные нации. Новую послевоенную нацию очень бережно и очень правильно демократически взращивали. Это бережное и аккуратное взращивание и привело к тому, что немцы более не способны противостоять угрозам из вне.
Мы все настолько отупели в поисках себя и понимания того — кто я? Мальчик, девочка или оно.
Мы больше не видим никаких угроз кроме тех, которые нам покажут по телевидению наши союзники из-за океана. Наши «враги», по их мнению, это злые русские, мифические вирусы.
Мы — народ Германии, сами стали себе врагами.
Мы сами себя уничтожаем, приводя в свой дом тех, кто никогда не будет считаться с нами. Мы восторженно машем и приветствуем чужую по сути нам культуру с Ближнего Востока, а сами вынуждены ставить на окна решетки и железные двери. Уже сейчас большой популярностью стали пользоваться услуги по установке охранной сигнализации.
Я знаю пожилую семейную пару, которая вынуждена жить на даче, так как в их дом заселили 50 семей беженцев. Это шум, грязь, запахи и прочие неудобства.
Закончилась тихая и размеренная жизнь. Теперь мы, немцы, будем подстраиваться под беженцев, а не они под нас.
Я не верю, что такое количество беженцев в Европе появилось просто так. Нам врут, что это бегущие от войны сирийцы, это нет так. Из 100% беженцев 25% — сирийцы, а остальные беженцы тогда кто? Ливийцы, афганцы, иракцы и даже пакистанцы, а разве там сейчас война?
Разве демократия, которую несли в эти страны из-за океана, не прижилась?
Заявленная правительством Германии цифра в 800 000 человек — это обман. Обман нас, граждан Германии. На самом деле количество беженцев будет расти в геометрической прогрессии. Уже сейчас, идя по улицам некоторых крупных городов Германии, многие играют в игру: найди среди присутствующих немца. Весьма сложная задача, хочу сказать.
Почему я думаю, что это самоубийство?
Потому что выхода из этой ситуации просто не существует. Немцам придется терпеть, терпеть все то, что нам предлагают. Сегодня это 800 тысяч, а завтра несколько миллионов. И никто не сделает серьезных шагов для того, чтобы это остановить.
Еще полгода назад подобной проблемы не было. Были небольшие потоки и они были практически не заметны. Сейчас это лавина, огромный ком, который по ходу своего движения только набирает собственную массу.
Что делает лавина? Правильно. Давит все и всех на своем пути.
— С ваших слов получается, что этот процесс искусственный и спланирован специально американцами и властями Германии, или я ошибаюсь? Если да, то почему именно сейчас происходит такой наплыв беженцев и почему именно в Германию? Неужели власти Германии не отдают себе отчет в этом и не понимают всех проблем?
— Все правильно, вы не ошиблись. Именно это я и хотел сказать.
Вся эта ситуация организована извне. Все события, все что происходит сейчас делается при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель и правительства США.
Страна Германия, с уничтоженной Конституцией, с марионеточным канцлером, управляемым из Вашингтона, не может вести независимую политику. Вы это можете видеть на примере не только Германии. Большинство стран ЕС подвластны влиянию правительства США.
Если нам, европейцам, скажут принять пять миллионов беженцев, примем.
Именно сейчас беженцы в огромном количестве едут в Европу, а конкретно в Германию для уничтожения Европейского союза как единого целого, Германии как самой богатой страны ЕС и естественно для того, чтобы в очередной раз развязать войну на чужом континенте с помощью чужих рук.
Если хотите, это Третья мировая война. Она началась в Европе, и мы сейчас наблюдаем ее активную часть.
Ведь под видом беженцев в Германию также направляются исламистские радикалы из ИГИЛ. Причем количество уже просочившихся на территорию ЕС не 1-2 человека, их десятки тысяч.
Совсем недавно таможенники Греции задержали судно, перевозившее 14 контейнеров с оружием. Груз был отправлен в лагерь беженцев в виде гуманитарной помощи.
Греки перехватили корабль, который, по документам, вез в Европу 14 контейнеров с пластиковой мебелью.
Но после вскрытия и проверки всего двух (из 14) контейнеров, была обнаружена не мебель, а 491 950 патронов и более 5000 единиц оружия.
Все эти контейнеры должны были быть доставлены в Германию в лагерь беженцев. Как вы думаете — для чего?
Власти в Германии все видят, понимают и полностью отдают себе отчет в этом. Они не слепы. Дело в том, что им плевать на граждан своей страны и тех стран, откуда бегут беженцы, плевать им, что будет дальше.
Они молчали и позволяли уничтожать страны, грабили их вместе с американцами. Думаете, они будут теперь возмущаться? Мы уже давно не независимая страна, мы колония или 51-й штат Америки.
Они грабили и продолжают грабить Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и Украину.
Вы посмотрите только, кого обвинили в наплыве беженцев? Русских и Путина. Оказывается это происходит из-за того, что Россия оказывает военную помощь Башару Асаду в борьбе с проамериканской оппозицией, террористами, ИГИЛ и прочими отбросами.
Вы только вдумайтесь в это. Вся нечисть мира собралась в Сирии и мучает пять лет войной бедное население. А виноват Путин. Как вам? Пять лет шла война, а беженцы только сейчас появились, и их заметили?
— На ваш взгляд, стоит ли Европе, — а в частности, Германии, — ожидать террористических угроз и атак?
— Да, я считаю, что это одна из основных причин почему сейчас такой большой поток беженцев едет в Германию и Европу.
Везде, где прилагает свою руку Вашингтон, царит хаос и беспорядок. В ближайшем будущем это ожидает Германию и Евросоюз.
Будут теракты, будут миграции европейцев, и это только начало.
Экономика Америки требует войны, мировой войны. Америки не нужна независимая Европа, ей нужен послушный и исполнительный инструмент, чтобы потом это все перекинулось на вас, на Россию.
Именно таким инструментом как и во времена первой и второй мировой войны будет Германия и ряд других стран ЕС.
— Получается, что Европа всего лишь инструмент и основная цель это война с Россией? Нам стоит ждать большой войны?
— Войну с Россией американское правительство ведет уже давно. Все страны и участники первых двух мировых войн — это лишь инструменты для того, чтобы уничтожить, разорвать на лоскутки вашу огромную и богатую страну.
Независимая политика президента Путина стала поперек горла у правительства США. Вас ненавидят как нацию, вас считают варварами и воспитывают полмира в этой идеологии. Фильмы, репортажи, публикации, телевидение...
Американское правительство никогда не сможет смириться с тем, что существует большая Россия. Или вы — или они.
Есть еще один возможный вариант.
Мы, жители Германии и ЕС, в очередной раз будем обмануты приходом нового Гитлера или его подобием, чтобы сначала избавиться от беженцев, от которых страдает вся Европа, а потом создать новый поход на Россию.
Я это тоже не исключаю. История уже помнит такие примеры и идеологию.
Недаром некоторые манипуляции с сознанием целого народа американцы опробовали на Украине. При помощи СМИ, интернета и других технологий массового зомбирования населения целой страны.
— И последний вопрос. Если ситуация в Европе будет ухудшаться возможны ли потоки беженцев из Европы или же нет?
— Несомненно, при ухудшении ситуации будут беженцы из Европы. Не сомневаюсь, что подобные мысли посетили уже многих думающих граждан Германии и Евросоюза.
Например, я с семьей уеду в Россию — на мой взгляд, это единственная страна, которая способна справиться со всеми мировыми проблемами, несмотря ни на что.
Многие уедут жить в Америку, Канаду, Австралию. Кстати, тоже выгодная для американцев ситуация. В первую очередь будет уезжать думающая составляющая нации, а это — утечка мозгов.
Видите, они не проиграют ни в чем, а Европу уничтожат.
achtungpartisanen.ru
@Елена, есть же тема про Европу. В чем отличие?
где?
я не тщеславна. есть, не проблема, закрывай эту
вот http://disput-pmr.ru/threads/Шокирующая-Европа-с-которой-нам-не-по-пути.2982/
только переименую в твой заголовок)
...и объединить
Супергерой-гей, шпионка-лесбиянка и их любовница тигрица-Дэвид
Вот-вот буквально британский журнал Stonewall опубликовал результаты большого опроса. Опросили около 400 сотрудников различных организаций. Вопрос был сложный, ответы анонимны, всё под грифом крайней секретности…
Короче. Лучшим работодателем для секс-меньшинств признана британская разведка МИ-5. Приехали. Вроде бы разведка, всё должно быть секретно.
Глава МИ-5 Эндрю Паркер уже заявил, что за последние годы удалось добиться значительного прогресса в этом вопросе и что разнообразие важно для службы.
Эээээ…. Что? Чем важно это разнообразие для службы? Чтобы солдат в казарме спать боялся, потому что к нему может посреди ночи кто-нибудь такой под одеялко залезть?
И хорошо если при приеме на работу они в своей МИ-5 действительно обращают внимание на навыки людей, а не на их ориентацию. Дело в том, что боясь прослыть гомофобом, многие начальники отдают предпочтение новой модной ориентации, вследствие чего действительно талантливые люди традиционных сексуальных предпочтений остаются не у дел.
Так это что значит.… Получается… Что новые истории про отчаянного красавца Джеймса Бонда уже не в ходу? Теперь с ним в гоночной машине с открытым верхом будет разъезжать не знойная красотка, а еще один мужик? Доживем. Ведь и эротические сцены нетрадиционного склада в кино будут на каждом шагу. Гей порно в кино.
Я, право, не хотела бы такую толерастию своим будущим детям показывать. Хотя и так, Крейга, последнего исполнителя роли супер-шпиона, не раз замечали в гей-клубах.
Так разбиваются наши, женские сердца. Мы перестали быть нужны мужчинам. Пойду заведу кошку, но ориентацию не продам!
Но быть может всё это на самом деле просто тактический ход? Смотрите… Сейчас Европу заполонили беженцы, сотни тысяч, больше миллиона беженцев… В большинстве своем, это молодые мужчины.
Вспоминаем недавнюю скандальную историю с изнасилованиями в Германии и других странах.
Быть может это тактический ход? Европейцы понимают что они уже напрочь смешались с арабами, что они уже стираются как нация и в последней отчаянной попытке спасти свой генофонд, своих женщин, они делают это… Принимаются за активную пропаганду педерастии! «Ты молод, красив, амбициозен – вступай в ЛГБТ сообщество! Будь успешным».
Правда и тут есть риск облажаться. Вдруг беженцы поведутся на эти призывы, и тогда уже будет череда изнасилований мужчин в Европе. Какая, однако, печальная ситуация!
Террорист или двоечник?
Европейская борьба с терроризмом в действии! Вчера, в Великобритании доблестные полицейские, потомки холмсовского инспектора Лестрейда, вверх дном перевернули комнату десятилетнего мальчика, вскрыли его компьютер, допросили семью, словом, устроили форменный полицейский разгром.
Навел бравых полицейских на след коварного злоумышленника его его учитель, который проверяя тетрадь наткнулся на подозрительный и просто таки-еретический текст. Мелкий поганец просто сдал себя с потрозами! Террористическая скотина!
В сочинении на тему о своей семье, мальчик, у которого были известные всей школе проблемы с правописание, описывая свой дом с террасой, случайно совершил орфографическую ошибку.
Вместо «дома с террасой» (terraced house), он написал «дом с террористами» (terrorist house). Вот такая пугающая история. Не знаю даже, как его не расстреляли за это бравые толерантные органы правопорядка. Зато теперь у мальчика-эмигранта точно будут проблемы с общением, доверием к окружающим и прочими психологическими загонами. Браво!
http://ria.ru/world/20160120/1362279846.html
P.S. "А как быть тем кто заикается? тер .. тер .. тера (на этот моменте его уже мордой в пол держать будут) ... терасса)"
Хотелось бы увидеть казармы МИ-5! Товарисч, это не армия, а контрразведка! Нет у нее солдат в казармах!
Агенты контрразведки имеются и среди проституток, и среде гомосексуалистов...и даже среди блогеров! Специфика у них такая! У контрразведки...
А-ля-улю! ВСЕПРОПАЛО!
"ЛОНДОН, 19 января, РИА ФедералПресс. Опрос населения в Великобритании показал, что самым лояльным к геям работодателей неожиданно стала служба контрразведки МИ5.
Этот результат стал следствием политики МИ5, проводимой два десятка лет. В организации активно работают над тем, чтобы представители сексуальных меньшинств не чувствовали себя ущемленными в правах. К примеру, напарником гомосексуала на время выполнения задания всегда делают гетеросексуала, чтобы различия в работе постепенно стирались, пишет Independent.
По данным на 2015 год, в МИ5 работали более 70 человек нетрадиционной ориентации."
хотел сначала в теме юмор оставить.... но решил всё же тут )))
5 августа 2016, 12:19
Брюссель: Великобритания не выйдет из ЕС, пока не расплатится по долгам
Еврокомиссия оценила долг Великобритании перед Евросоюзом в 25 млрд евро и предупредила, что зеленый свет на выход Британии из ЕС дан не будет до тех пор, пока Лондон не рассчитается по долгам. Об этом пишет DW со ссылкой на представителя Евросоюза.
«Договоренности с Великобританией невозможны, если британцы не урегулируют эти обязательства», — подчеркивают в Брюсселе, пишет издание.
23 июня в Великобритании прошло голосование по вопросу членства страны в ЕС. 52% британцев, принявших участие в голосовании, одобрили выход из Союза. Власти Великобритании планируют выход страны из ЕС в начале 2019 года. Ранее была определена примерная дата — 1 января 2019 года.
http://www.rosbalt.ru/world/2016/08/05/1538283.html
Вчера СМИ форсили тему "Россияне/русские убили итальянца на дискотеке в Испании". В итоге выяснилось - не русские и даже не из России - чеченцы, которые в статусе беженцев пребывают во Франции. Как говорится "ложечки нашлись, но осадок остался".
http://inosmi.ru/social/20170816/240052479.html
В Европейских городах проходят акции протестов против наплыва туристов.
Погуляли и будя ! Надоели своими сэлфи- налками махать и цены задерать...
Я что-то пропустил? Чечня опять отделилась от России?
Возможно те чеченцы бежали с незалэжной, до Хасавьюртовской Ичкерии. Значит не россияне...
Добро пожаловать, злые люди!
Криминальная статистика немецкой полиции показывает, что мигранты, в частности соискатели убежища, в большом количестве замешаны в сексуальных агрессиях и изнасилованиях.
Так, в 2016 году соискатели убежища были пропорционально более чем в 1200 раз представлены в этих категориях преступлений, чем мужчины-немцы.
Мы знаем крохи информации о деяниях мигрантов в Европе, знаем о том, чего нельзя скрыть, — об убийствах, терактах от имени ИГ* (Халифат), но это ведь только, что называется, верхушка айсберга.
Теракты не дают представления о ежедневном насилии, а ведь в Европе установилась атмосфера бытового террора в отношении девушек и женщин.
Я надеюсь, что простое, по-полицейски лаконичное перечисление сексуальных домогательств и преступлений по крайней мере шокирует вас, русские фомы и фемины неверующие. Многие ведь у нас не понимают, насколько тяжко приходится европейцам. Даже пожилой возраст женщин отныне не защита от посягательств пришельцев.
Вот вам секс-преступления за несколько дней в августе, наугад вырванные из полицейской хроники Германии.
10 августа 2017 г., 06:20. Студентка, 20 лет, в метро в Мюнхене, это Бавария, подверглась нападению чёрного, который тискал её грудь много раз.
В тот же день, 10 августа, в Бонне (столица ФРГ до того, как столицей стал Берлин), это земля Северный Рейн — Вестфалия. Молодой человек со смуглой кожей, объясняющийся по-английски, сексуально атаковал одиноких женщин в разных местах города.
9 августа, Фрайбург-им-Брайсгау, земля Бад-Вюртенберг, сомалиец 53-х лет касался ягодиц женщины 23 лет, а также сексуально домогался ребёнка и ещё одной женщины.
8 августа утром четыре араба сексуально атаковали двух девочек в Горлитц, Саксония. Прохожий было вступился за девочек, но ему пригрозили ножом.
7 августа утром дама 56 лет, выгуливавшая собаку, была изнасилована в лесу в Эрфурте, в Тюрингии, мужчиной иностранного происхождения со смуглой кожей.
6 августа вечером в Вохринген, Бавария, немецкая девушка 16 лет на велосипеде была атакована чёрным выходцем из Мали,который убежал, не успев перейти к изнасилованию, потому что жертва отчаянно сопротивлялась.
Агрессор был в конце концов задержан силами правопорядка.
5 августа 2017 г. в 05:25 в Холле, земля Саксон-Ангальт (это откуда к нам приехала Екатерина Вторая ), женщина 27 лет подверглась агрессии двух смуглокожих мужчин, которые попытались проникнуть в её жилище, в то время как она закрывала дверь.
Женщина закричала о помощи.
Когда появился другой жилец, агрессоры ушли. Жертва в шоке была госпитализирована.
А ведь как их принимали!
Как им несли еду, одежду и обувь!
Выходили с плакатами Welcome!
Помните, летом 2015 года по настоянию канцлера Германии Ангелы Меркель Германия открыла свои границы, надеясь, что наплыв мигрантов обеспечит страну дешёвой рабочей силой?
Как бы не так!
Из 1 500 000 прибывших только 42 000 удосужились найти себе работу.
Открыв границы, расчётливая, но неумная фрау канцлерин, так её называют в Германии, сделала немецких женщин добычей для мигрантов-насильников.
Знаменательно также, что четвёртая власть — правительственные СМИ, в 2015 году приветствовавшие политику «Добро пожаловать все!», сейчас обходят молчанием сексуальный террор, установленный новоприбывшими в немецких городах.
Между тем присутствие мигрантов внесло глубочайшие изменения в функционирование немецкого общества, в котором женщины больше не чувствуют себя в безопасности как прежде.
А как себя чувствуют немецкие мужчины?
Униженными и оскорблёнными.
Не удивлюсь, если по ночам им снится Гитлер — топорща усики, он наказывает пришельцев, мстя им за немецких женщин.
Уверен, что среди немцев происходит неизбежный рост расизма и ксенофобии.
Ностальгирующий по детству дизайнер подвесил секретный офис-халабуду под мостом в Валенсии
Испанский дизайнер-самоучка Фернандо Абелланас решил перенести свое рабочую студию в укромное место под мостом в городе Валенсия. Благодаря конструкции моста, ему по сути пришлось потрудиться только над полом - крыша и стены там уже были.
Энтузиаст, который занимается тем, что проектирует мебель и освещение, на досуге создал себе небольшое убежище из дерева и металла за две недели, пишет Dezeen.
При этом он предпочитает не раскрывать свое точное местоположение - очевидно, чтобы его не беспокоили власти и хулиганы. По словам Абелланаса, к нему часто обращаются клиенты с просьбой спроектировать стильную лачугу для какого-нибудь заброшенного пространства.
Его мини-офис состоит из деревянной доски, которая выполняет функцию письменного стола, стула и пары полок. Эти лаконичные предметы мебели прикреплены к бетонному основанию моста, поэтому создается впечатление, что они просто висят в воздухе.
Как передает Novate, необычная студия Фернандо расположена на высоте около пяти метров, поэтому дизайнеру пришлось разработать конструкцию своеобразного подъемника, который и доставляет его на рабочее место. Он состоит из специальной платформы, которая двигается по металлическим рельсам. В статичном положении эта платформа выполняет функцию пола и даже кровати.
Фернандо признается, что это секретное место напоминает ему детство: моменты, когда он прятался под столом, в шкафу или строил так называемые халабуды. "Ты вроде и спрятался, но в то же время видишь и слышишь все, что происходит вокруг тебя, можешь наблюдать за всеми незаметно. Здесь меня тоже никто не замечает".
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