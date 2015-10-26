Про Европу (одна общая тема)

— Очень прошу редакцию не публиковать мое настоящее имя, я объясню почему, ответив сначала на ваши вопросы.Мое отношение к данной проблеме можно назвать так: мне очень жаль, что я живу в то время, когда мы все, в режиме он-лайн можем наблюдать как уничтожается Европейский союз, как целенаправленно уничтожается Германия и другие страны Европы.Мое личное отношение к этому такое, что Германия совершила, подчеркиваю, уже совершила самоубийство.Назад дороги, к сожалению, нет.Глобальных изменений в жизни немцев пока нет, точнее они есть, но не так ярко выражены. Немцам заменяют сознание, лишают истории и культуры. Очень активно заработала машина пропаганды, а именно американская идеология, навязываемая немцам, заполняет умы граждан Германии.— не думающие, зомбированные телевидением, Интернетом и СМИ, открыто и без стеснения поддерживают правительство Германии и бредовые идеи Ангелы Меркель принимать огромную массу беженцев с Ближнего Востока. Все немецкие СМИ, радио, телевидение показывает восторженные кадры встречи потоков беженцев жителями Германии. Подарки, цветы, деньги и немецкое радушие. Вот основная картинка немецких новостных каналов— это те граждане, кто никогда и ни во что не вникает или просто делает вид. Люди работают или сидят на социальном пособии, смотрят сериалы или тупые юмористические передачи. Им не интересно, что там происходит снаружи и какие проблемы возникли. Они видят только то, что хотят видеть, не воспринимая ничего иного.— это те, кто действительно понимает сложившуюся проблему и видит в ней угрозу. Реальную, а не выдуманную. К моему огромному сожалению я живу в той стране, где за правду и собственные мысли можно реально поплатиться. Например карьерой. Я не могу открыто выражать свои мысли и говорить об этом. Меня тут же приравняют к четвертым — право-радикальным или того хуже, к фашиствующим сторонникам.— праворадикальные националисты. Да, такие есть и не для кого не секрет, что данные организации в большом количестве присутствуют в Германии. В основной своей массе это марионетки в чьих-то руках. Такая же ситуация с правыми во всех странах. У них есть кукловоды и поводыри. Сказали “фас!” и они принялись писать надписи и сжигать лагеря беженцев. Нужно устроить шествие — пожалуйста! Но все что делается ими находится под таким присмотром, что чего-то ужасного или самостоятельного ожидать не приходится.Если бы я открыто, без цензуры и опасений мог выразить свое личное мнение в Германии или в любой другой стране ЕС, я бы не скрывал своего имени.В Германии за мое мнение меня сразу причислят к сторонникам правых взглядов и идей. Речь идет об активной деятельности, о создании какой-либо инициативы в виде движения и прочего.Меня, мою семью будут преследовать этим до конца жизни. Не дадут нормально устроиться на работу, взять кредит в банке и т.п.Многие могут возразить, что я не прав и есть масса организаций и движений. Но я огорчу вас. Это фикция, вранье и обман. Это искусственно созданные организации, со своими манипуляторами и организаторами.Германия так устроена, что все подобные организации отслеживаются и контролируются.— Мои опасения вызваны следующим, начну немного с истории.Все 70 лет после Второй мировой войны немецкому обществу навязывалась американская модель развития.Особенно это чувствоваться стало в последние 20-25 лет. Происходит постоянная подмена понятий и игра в одни ворота. Немецкое общество целенаправленно уничтожается как нация. Молодежь с самого рождения воспитывается как люди без собственного мнения, без личной мотивации.Точнее даже так — молодежь вообще не воспитывается. Родители все меньше и меньше принимают в этом процессе участие, детей воспитывает детский сад, школа, университет в лучшем случае, а родители в это время вынуждены работать. Программа школьного образования Германии — это калька с американских образовательных учреждений. Где существуют бездушные учителя как роботы запрограммированные на школьную программу.Что они могут дать детям? Ничего.Речь не идет о точных или иных науках, с этим все нормально. Я говорю о воспитании личности. О том, что необходимо закладывать с детства в человека. Все это уничтожалось десятилетиями.Огромный вклад в уничтожении нации сделали ЛГБТ движения. В Германии с 2001 года геям и лесбиянкам можно регистрировать гражданские союзы. Дело в том, что немецкая нация до и после реализации «плана Маршалла» — это две совсем разные нации. Новую послевоенную нацию очень бережно и очень правильно демократически взращивали. Это бережное и аккуратное взращивание и привело к тому, что немцы более не способны противостоять угрозам из вне.Мы все настолько отупели в поисках себя и понимания того — кто я? Мальчик, девочка или оно.Мы больше не видим никаких угроз кроме тех, которые нам покажут по телевидению наши союзники из-за океана. Наши «враги», по их мнению, это злые русские, мифические вирусы.Мы — народ Германии, сами стали себе врагами.Мы сами себя уничтожаем, приводя в свой дом тех, кто никогда не будет считаться с нами. Мы восторженно машем и приветствуем чужую по сути нам культуру с Ближнего Востока, а сами вынуждены ставить на окна решетки и железные двери. Уже сейчас большой популярностью стали пользоваться услуги по установке охранной сигнализации.Я знаю пожилую семейную пару, которая вынуждена жить на даче, так как в их дом заселили 50 семей беженцев. Это шум, грязь, запахи и прочие неудобства.Закончилась тихая и размеренная жизнь. Теперь мы, немцы, будем подстраиваться под беженцев, а не они под нас.Я не верю, что такое количество беженцев в Европе появилось просто так. Нам врут, что это бегущие от войны сирийцы, это нет так. Из 100% беженцев 25% — сирийцы, а остальные беженцы тогда кто? Ливийцы, афганцы, иракцы и даже пакистанцы, а разве там сейчас война?Разве демократия, которую несли в эти страны из-за океана, не прижилась?Почему я думаю, что это самоубийство?Потому что выхода из этой ситуации просто не существует. Немцам придется терпеть, терпеть все то, что нам предлагают. Сегодня это 800 тысяч, а завтра несколько миллионов. И никто не сделает серьезных шагов для того, чтобы это остановить.Еще полгода назад подобной проблемы не было. Были небольшие потоки и они были практически не заметны. Сейчас это лавина, огромный ком, который по ходу своего движения только набирает собственную массу.Что делает лавина? Правильно. Давит все и всех на своем пути.— Все правильно, вы не ошиблись. Именно это я и хотел сказать.Вся эта ситуация организована извне. Все события, все что происходит сейчас делается при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель и правительства США.Страна Германия, с уничтоженной Конституцией, с марионеточным канцлером, управляемым из Вашингтона, не может вести независимую политику. Вы это можете видеть на примере не только Германии. Большинство стран ЕС подвластны влиянию правительства США.Если нам, европейцам, скажут принять пять миллионов беженцев, примем.Именно сейчас беженцы в огромном количестве едут в Европу, а конкретно в Германию для уничтожения Европейского союза как единого целого, Германии как самой богатой страны ЕС и естественно для того, чтобы в очередной раз развязать войну на чужом континенте с помощью чужих рук.Если хотите, это Третья мировая война. Она началась в Европе, и мы сейчас наблюдаем ее активную часть.Совсем недавно таможенники Греции задержали судно, перевозившее 14 контейнеров с оружием. Груз был отправлен в лагерь беженцев в виде гуманитарной помощи.Греки перехватили корабль, который, по документам, вез в Европу 14 контейнеров с пластиковой мебелью.Все эти контейнеры должны были быть доставлены в Германию в лагерь беженцев. Как вы думаете — для чего?Власти в Германии все видят, понимают и полностью отдают себе отчет в этом. Они не слепы. Дело в том, что им плевать на граждан своей страны и тех стран, откуда бегут беженцы, плевать им, что будет дальше.Они молчали и позволяли уничтожать страны, грабили их вместе с американцами. Думаете, они будут теперь возмущаться? Мы уже давно не независимая страна, мы колония или 51-й штат Америки.Они грабили и продолжают грабить Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и Украину.Вы посмотрите только, кого обвинили в наплыве беженцев? Русских и Путина. Оказывается это происходит из-за того, что Россия оказывает военную помощь Башару Асаду в борьбе с проамериканской оппозицией, террористами, ИГИЛ и прочими отбросами.Вы только вдумайтесь в это. Вся нечисть мира собралась в Сирии и мучает пять лет войной бедное население. А виноват Путин. Как вам? Пять лет шла война, а беженцы только сейчас появились, и их заметили?— Да, я считаю, что это одна из основных причин почему сейчас такой большой поток беженцев едет в Германию и Европу.Везде, где прилагает свою руку Вашингтон, царит хаос и беспорядок. В ближайшем будущем это ожидает Германию и Евросоюз.Будут теракты, будут миграции европейцев, и это только начало.Экономика Америки требует войны, мировой войны. Америки не нужна независимая Европа, ей нужен послушный и исполнительный инструмент, чтобы потом это все перекинулось на вас, на Россию.Именно таким инструментом как и во времена первой и второй мировой войны будет Германия и ряд других стран ЕС.— Войну с Россией американское правительство ведет уже давно. Все страны и участники первых двух мировых войн — это лишь инструменты для того, чтобы уничтожить, разорвать на лоскутки вашу огромную и богатую страну.Независимая политика президента Путина стала поперек горла у правительства США. Вас ненавидят как нацию, вас считают варварами и воспитывают полмира в этой идеологии. Фильмы, репортажи, публикации, телевидение...Есть еще один возможный вариант.Мы, жители Германии и ЕС, в очередной раз будем обмануты приходом нового Гитлера или его подобием, чтобы сначала избавиться от беженцев, от которых страдает вся Европа, а потом создать новый поход на Россию.Я это тоже не исключаю. История уже помнит такие примеры и идеологию.Недаром некоторые манипуляции с сознанием целого народа американцы опробовали на Украине. При помощи СМИ, интернета и других технологий массового зомбирования населения целой страны.— Несомненно, при ухудшении ситуации будут беженцы из Европы. Не сомневаюсь, что подобные мысли посетили уже многих думающих граждан Германии и Евросоюза.Например, я с семьей уеду в Россию — на мой взгляд, это единственная страна, которая способна справиться со всеми мировыми проблемами, несмотря ни на что.Многие уедут жить в Америку, Канаду, Австралию. Кстати, тоже выгодная для американцев ситуация. В первую очередь будет уезжать думающая составляющая нации, а это — утечка мозгов.Видите, они не проиграют ни в чем, а Европу уничтожат.