Про Европу [одна общая тема]

Страной с самым поздним возрастом, начиная с которого можно выходить замуж, является Китай – девушки могут вступать в брак только по достижении ими 20 лет. Недалеко ушла от Китая Индия, там минимальный брачный возраст у девушек – это 18 лет. Хотя ещё 60-65 лет назад в Индии более 50% девушек, не достигших 14 лет уже были замужем, что приводило к многочисленным личным трагедиям, ведь в Индии и по сей день запрещены разводы. Поэтому минимальный брачный возраст был увеличен. Но и сегодня брачные объявления в Индии пользуются самой большой популярностью, а родители подыскивают пару своей дочери без её участия и в большинстве случаев невеста узнает своего будущего мужа непосредственно на свадьбе. Венгрия, Англия, Польша, Германия, Япония, Австралия, Египет и Алжир позволяют девушкам выходить замуж с 16 лет, а во Франции это разрешено с 15.



Законодательная база Италии, Аргентины, Перу и Колумбии определяет минимальный брачный возраст для девушек с 14 лет, а США с 13. Хотя в каждом штате Соединенных Штатов Америки свои порядки и минимальный брачный возраст может отличаться у различных штатов. В соседней США Канаде, в провинции Квебек минимальным брачным возрастом для девушек считается 12 лет. Также и в Парагвае, Эквадоре, Чили, Венесуэле, и даже в такой европейской стране, как Испания.

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