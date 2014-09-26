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Про Европу [одна общая тема]

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем BoyKot, 26 сен 2014.

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  1. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    В Германии задумались о снятии запрета на инцест

    Представители государственного совета по этике Германии подписали документ, из которого следует, что запрет инцеста «устарел» и «нарушает права граждан ФРГ на сексуальное самовыражение и самоопределение».

    Государственный совет Германии по этике решил вплотную заняться проблемой инцеста после того, как жителей Саксонии Патрика С. и Сюзан К. обвинили в кровосмесительных связях, передает «Вести.ру» со ссылкой на The Telegraph.

    Их история вызвала огромный скандал в немецком обществе. Выросшие в разных семьях родные брат сестра познакомились, когда Патрику было 20 лет, а Сюзан - 16. Молодые люди влюбились друг в друга, поженились, родили четверых детей. Трое из них в настоящее время воспитываются в приютах, двое считаются инвалидами.
    В апреле 2012 года Европейский суд в Страсбурге отклонил иск Патрика и Сюзан против немецкого закона о запрете инцеста.

    Это обстоятельство не заставило представителей совета по этике перестать поддерживать снятие запрета на инцест. По словам чиновников, дети с генетическими отклонениями могут рождаться и у тех пар, которые не являются родственниками, однако родителей за это никто не наказывает.

    В 2005 году Патрик С. получил три года тюрьмы за инцест, ему также запретили сожительствовать со своей родной сестрой. Представители совета по этике отмечают, впрочем, что в настоящий момент в Германии хватает близкородственных пар, которые из-за запрета на инцест вынуждены встречаться и жить вместе тайно.

    http://vz.ru/news/2014/9/26/707625.html
     
    Last edited: 26 сен 2014
    BoyKot, 26 сен 2014
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Firefighter

    Firefighter Активный пользователь

    Дата регистрации:
    1 сен 2014
    Сообщения:
    33
    а брак с животными и зоофилию не хотят они ввести официально?
     
    Firefighter, 26 сен 2014
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    Не все сразу...
    Гомосятину уже узаконили, щас разрешат родителям с детьми..., ну а если народ и это схавает, тогда уж можно будет вопрос поднимать и о "любви" к животным...
    Не знаю только как на это Green Peace отреагирует...
     
    BoyKot, 26 сен 2014
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Елена

    Елена Гений

    Дата регистрации:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.299
    Окно Овертона в действии.
     
    Елена, 27 сен 2014
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Cromm

    Cromm Гений

    Дата регистрации:
    20 авг 2014
    Сообщения:
    378
    Вопрос: почему родные брат и сестра 16 лет росли в разных семьях и не имели возможности общаться?

    А там, в Германии именно таки запрет на связи между родственниками? Наказуемо? Кто знает?

    Сам спросил, сам нашёл ответ. Да. В Германии добровольные близкородственные связи преследуются по закону. В России, кстати, инцест не является незаконным. Так что нам беспокоиться за Германию и шокироваться Европой несколько преждевременно.
     
    Last edited: 27 сен 2014
    Cromm, 27 сен 2014
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    у нас также двое мужие ( или более) не преследуется, так что опять же мы впереди планеты всей, или как говорят японцы - вы так отстали, что опять впереди)
     
    Свидетель, 27 сен 2014
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.120
    Ой да ладно, пусть развлекаются.
     
    dock, 27 сен 2014
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.890
     
    Валерьян, 10 окт 2014
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    Ну так а я о чем?

    И разница в возрасте здесь вообще не при чем.
    Можно понять когда 20-ти летняя за 45-ти летнего...
    Ну а это-то как вообще можно назвать?(014)

    Куда мир катится(009)?
     
    BoyKot, 10 окт 2014
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    там говорится, что никто не знает фейк это или нет.
    На самом деле Европа тут не первая
     
    Свидетель, 10 окт 2014
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Почему не знает?
    "Olaf Thommessen, national director of Plan Norway, said of the project in a post on his organization's website:
    We want to show how horrible the practice of child marriage is and put it in a context that is familiar and normally associated with love, happiness and hope for the future. Many girls dream about their wedding day and this day is often referred to as one of the happiest days of their lives. But for 39,000 young girls who get married every day, their wedding day is the worst day of their life."
    "The plan worked. Concerned Norwegians reportedly called the police to alert them to Thea's plight."

    Даже школьного английского хватит, чтобы перевести. А вот и "невеста".
    [​IMG]
     
    ОДОБРЯМС, 10 окт 2014
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    Вы видео просмотрите и послушайте, там на русском .
     
    Свидетель, 10 окт 2014
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Видео? РЕН ТВ? Да после этого месяц поститься надо будет! И поклоны отбивать! Вы почитайте источник...с чего началось...тогда все станет на свое место!
     
    ОДОБРЯМС, 10 окт 2014
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    я почитала источник - и что?
    Конкретно про упомянутое видео - это фейк.
    вот тут даже переводить не сложно, речь идет о развивающихся странах, а Норвегия и Европа себя такими е считают.
     
    Свидетель, 10 окт 2014
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    А я о чем?(012)
     
    ОДОБРЯМС, 10 окт 2014
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    да, о чем Вы?)) особенно в вечер пятницы)
     
    Свидетель, 10 окт 2014
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. Oscar

    Oscar Гений

    Дата регистрации:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.923
    Оставлю это здесь
    [​IMG]
     
    Oscar, 23 окт 2014
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.890
     
    Валерьян, 27 дек 2014
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. alexisbn

    alexisbn Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.680
    Сегодня у нас был день шоппинга в MallDova. Во время гастрономического похода по Фуршету в колонках играло то ли радио, то ли оружие массового оболванивания поражения)))) Девочка лет 10-12 с радостью рассказывала что Европа это хорошо, и что Европа это то да сё и как же там прекрасно и как все её родственники тащатся от Европы. Ну послушал я, прикольнулся что реклама почти из КВН-а и пошли дальше бродить, но уже через пару минут я услышал знакомое повествование но уже на молдавском (румыны подавитесь, для меня в Молдове пока еще молдавский язык). Суть та же, тупо перевод. Понятно, нужно воздействовать на все этнические слои населения. Через короткое время "сказка" опять повторилась, опять на русском. На кассе я услышал 4-ый заход на молдавском языке. О как. Это даже не смешно по итогу((( Насильно зомбируют людей.
     
    alexisbn, 28 дек 2014
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  20. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    Что Вы можете предложить против этого?
     
    Свидетель, 28 дек 2014
    #20 + к цитате ответитьTag
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