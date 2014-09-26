Про Европу [одна общая тема]

В Германии задумались о снятии запрета на инцест Представители государственного совета по этике Германии подписали документ, из которого следует, что запрет инцеста «устарел» и «нарушает права граждан ФРГ на сексуальное самовыражение и самоопределение». Государственный совет Германии по этике решил вплотную заняться проблемой инцеста после того, как жителей Саксонии Патрика С. и Сюзан К. обвинили в кровосмесительных связях, передает «Вести.ру» со ссылкой на The Telegraph. Их история вызвала огромный скандал в немецком обществе. Выросшие в разных семьях родные брат сестра познакомились, когда Патрику было 20 лет, а Сюзан - 16. Молодые люди влюбились друг в друга, поженились, родили четверых детей. Трое из них в настоящее время воспитываются в приютах, двое считаются инвалидами. В апреле 2012 года Европейский суд в Страсбурге отклонил иск Патрика и Сюзан против немецкого закона о запрете инцеста. Это обстоятельство не заставило представителей совета по этике перестать поддерживать снятие запрета на инцест. По словам чиновников, дети с генетическими отклонениями могут рождаться и у тех пар, которые не являются родственниками, однако родителей за это никто не наказывает. В 2005 году Патрик С. получил три года тюрьмы за инцест, ему также запретили сожительствовать со своей родной сестрой. Представители совета по этике отмечают, впрочем, что в настоящий момент в Германии хватает близкородственных пар, которые из-за запрета на инцест вынуждены встречаться и жить вместе тайно. http://vz.ru/news/2014/9/26/707625.html