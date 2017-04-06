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Прошу, помогите деду с деталями для постройки велосипеда.

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем Иван Иванович, 6 апр 2017 в 23:01.

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    Иван Иванович

    Иван Иванович Пользователь

    Дата регистрации:
    25 ноя 2016
    Сообщения:
    1
    Всем привет! Меня зовут Иван Иванович или просто деда Ваня. Живу я в Парканах. Я редко выхожу из дома из-за больных ног. Спасает то, что меня научили интернету и теперь мы с супругой читаем интересное в компьютере. Если я и выхожу в город, то не могу отойти далеко от троллейбусной остановки.
    Поэтому я решил построить двухместный велосипед с четырьмя колесами для меня и супруги. Тогда мы вдвоем потихоньку, с перерывами, сможем ездить куда захотим.
    Оказалось, что современные запчасти для велосипедов очень дорогие и я, к сожалению, на пенсию не могу осуществить эту мечту и купить части.
    Я написал письмо в газету "Маклер" с просьбой о помощи. Добрые люди отозвались и помогли мне со многими частями. Если Вы, дорогие мои, прочитаете это письмо, большое Вам спасибо, я постоянно молюсь за Ваше здоровье и за здоровье Вашей семьи.
    Теперь мне не хватает совсем немного запчастей, чтобы я мог начать варить раму велосипеда, но купить я их не могу. Я уже даже наэкономил 200 рублей, чтобы купить тонкостенные легкие квадратные трубы, осталось только как-то их купить и привезти домой. Ведь велосипед должен быть лёгким.
    Мне добрые люди посоветовали написать письмо и в этот сайт ещё зимой, да всё здоровье подводило. Сказали, что этот сайт знают во всём нашем Приднестровье.
    Я очень прошу добрых, отзывчивых, неравнодушных и щедрых людей помочь мне с оставшимися деталями для велосипеда, абсолютно в любом состоянии. Я буду благодарен любой помощи и любому совету.

    Может быть у Вас найдется что-то для меня и Вам оно без надобности, я с великой благодарностью и низким поклоном приму Вашу помощь:
    Две вилки и два рулевых стакана под размер 1 и 1/8 дюйма. Это когда внутренний диаметр рулевого стакана равен около 34 мм. Это современный размер, такие стаканы и вилки более прочные.

    Две втулки под каретку с резьбой. Мне подарили такие каретки, а вкрутить их некуда.
    Это самые основные части, без которых я не могу начать варить раму, а она ведь главная. Особенно такие стаканы нужны, ведь они будут частью рамы.
    Ещё не хватает одной пары педалей с квадратными отверстиями, вторую мне, большое спасибо, уже подарили. Также у меня уже есть две задние втулки со звездочками (по 6 штук) и есть тормоза.
    Самое сложное для меня, изготовить два промежуточных вала, ведь цепь и колеса не будут на одной линии.
    Может у кого-то из Вас есть старые, ненужные, сломанные задние втулки колес, у которых звездочки снимаются, а не закручиваются на втулку? Кажется, их называют "кассета". Я бы из четырех таких штуковин постарался бы собрать то два промежуточных вала. Также для каждого вала нужно три звездочки: две на 12-15 зубчиков и одна на 28 зубчиков, как раз из таких "кассет".
    Очень бы пригодилось несколько старых цепей от велосипеда.
    Ну и самое дорогое и сложное, без чего велосипед моей мечты не поедет, это крепкие колеса. Я решил использовать на 20 дюймов, они ведь самые прочные. Одно крепкое колесо я уже собрал, даже сам заспицевал его, но к нему нет камеры и покрышки. Осталось найти три колеса: одно целиком и для двух задних, для которых мне подарили втулки, два крепких обода, покрышки и камеры.
    Если у Вас найдется что-то ненужное для меня, очень прошу Вас, подарите мне его.
    Мой адрес: dedivanivanovich@gmail.com
     
    Last edited by a moderator: 10 апр 2017 в 20:21
    Иван Иванович, 6 апр 2017 в 23:01
    #1
    Jedinike, Lёka, Серж1 и 7 другим нравится это.
  2. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.208
    Что у форумчан ничего нету?
     
    Admin, 8 апр 2017 в 04:05
    #2
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  3. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.909
    ну вот чесслова нема.

    ЗЫ: Иван Иванович, если нужно помочь в плане куда-либо подвезти там на рынок иль еще куда пишите в личку.
     
    Серж1, 8 апр 2017 в 08:59
    #3
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  4. Nika

    Nika Гений

    Дата регистрации:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.255
    Олег отродясь велика не было,но можно собрать денежек кому то на карту и затем отвезти ,тогда купить можно ,кто посообразительнее меня в этом плане при киньте примерно сколько это,или же просто по возможности давайте соберемся.
     
    Nika, 8 апр 2017 в 09:15
    #4
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  5. dgin

    dgin Гений

    Дата регистрации:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    543
    ничего нет, велосипеды чрезвычайно непопулярны в Тирасполе.
    Можете попробовать тут тему создать, с мобилы мне неудобно.
    http://velotur.org/forum/obshhij
     
    dgin, 8 апр 2017 в 09:24
    #5
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  6. Alex_dp

    Alex_dp Активный пользователь

    Дата регистрации:
    18 авг 2016
    Сообщения:
    5
    Приветствую,на крыше дома давно как лежат запчасти от велосипеда Украина,а именно рама с рулем без сидения,2 колеса-переднее и заднее (обода со спицами без резины),цепь и педали(кроме одного набалдашника).Еще есть рама от велосипеда Салют и также 2 обода со спицами,переднее и заднее.Может что-то из этого пригодиться, готов подарить,но сам не смогу доставить,кто то из форумчан надеюсь поможет.
     
    Alex_dp, 10 апр 2017 в 18:57
    #6
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  7. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.974
    Скиньте в личку координаты,соображу как.
    ТС и от Вас в этом случае нужны координаты.
     
    Lёka, 10 апр 2017 в 20:13
    #7
  8. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.620
    @Иван Иванович
    Скажите пожалуйста, если это всё купить, то сколько примерно для этого Вам необходимо денег?
     
    ИтсМи, 10 апр 2017 в 20:21
    #8
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  9. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.974
    Догадываюсь, что тут дело еще в мастерстве. У человека есть мечта, САМОМУ сделать.

    п.с. где же наш Бачевич.)))))
     
    Lёka, 10 апр 2017 в 20:25
    #9
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  10. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.620
    А я и не предлагаю купить готовое изделие, я предлагаю купить детали. И пусть САМ сделает ))
    Меня интересует какая сумма нужна, чтобы купить необходимые комплектующие.
     
    ИтсМи, 10 апр 2017 в 20:38
    #10
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  11. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.142
    Я так понимаю, что дедуле надо на почту писать, здесь он наверное не бывает
     
    Olga69, 10 апр 2017 в 20:40
    #11
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  12. fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    787
    fonclub, 10 апр 2017 в 20:44
    #12
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