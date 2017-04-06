Прошу, помогите деду с деталями для постройки велосипеда.

Приветствую,на крыше дома давно как лежат запчасти от велосипеда Украина,а именно рама с рулем без сидения,2 колеса-переднее и заднее (обода со спицами без резины),цепь и педали(кроме одного набалдашника).Еще есть рама от велосипеда Салют и также 2 обода со спицами,переднее и заднее.Может что-то из этого пригодиться, готов подарить,но сам не смогу доставить,кто то из форумчан надеюсь поможет.

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