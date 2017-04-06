Прошу, помогите деду с деталями для постройки велосипеда.

Всем привет! Меня зовут Иван Иванович или просто деда Ваня. Живу я в Парканах. Я редко выхожу из дома из-за больных ног. Спасает то, что меня научили интернету и теперь мы с супругой читаем интересное в компьютере. Если я и выхожу в город, то не могу отойти далеко от троллейбусной остановки. Поэтому я решил построить двухместный велосипед с четырьмя колесами для меня и супруги. Тогда мы вдвоем потихоньку, с перерывами, сможем ездить куда захотим. Оказалось, что современные запчасти для велосипедов очень дорогие и я, к сожалению, на пенсию не могу осуществить эту мечту и купить части. Я написал письмо в газету "Маклер" с просьбой о помощи. Добрые люди отозвались и помогли мне со многими частями. Если Вы, дорогие мои, прочитаете это письмо, большое Вам спасибо, я постоянно молюсь за Ваше здоровье и за здоровье Вашей семьи. Теперь мне не хватает совсем немного запчастей, чтобы я мог начать варить раму велосипеда, но купить я их не могу. Я уже даже наэкономил 200 рублей, чтобы купить тонкостенные легкие квадратные трубы, осталось только как-то их купить и привезти домой. Ведь велосипед должен быть лёгким. Мне добрые люди посоветовали написать письмо и в этот сайт ещё зимой, да всё здоровье подводило. Сказали, что этот сайт знают во всём нашем Приднестровье. Я очень прошу добрых, отзывчивых, неравнодушных и щедрых людей помочь мне с оставшимися деталями для велосипеда, абсолютно в любом состоянии. Я буду благодарен любой помощи и любому совету. Может быть у Вас найдется что-то для меня и Вам оно без надобности, я с великой благодарностью и низким поклоном приму Вашу помощь: Две вилки и два рулевых стакана под размер 1 и 1/8 дюйма. Это когда внутренний диаметр рулевого стакана равен около 34 мм. Это современный размер, такие стаканы и вилки более прочные. Две втулки под каретку с резьбой. Мне подарили такие каретки, а вкрутить их некуда. Это самые основные части, без которых я не могу начать варить раму, а она ведь главная. Особенно такие стаканы нужны, ведь они будут частью рамы. Ещё не хватает одной пары педалей с квадратными отверстиями, вторую мне, большое спасибо, уже подарили. Также у меня уже есть две задние втулки со звездочками (по 6 штук) и есть тормоза. Самое сложное для меня, изготовить два промежуточных вала, ведь цепь и колеса не будут на одной линии. Может у кого-то из Вас есть старые, ненужные, сломанные задние втулки колес, у которых звездочки снимаются, а не закручиваются на втулку? Кажется, их называют "кассета". Я бы из четырех таких штуковин постарался бы собрать то два промежуточных вала. Также для каждого вала нужно три звездочки: две на 12-15 зубчиков и одна на 28 зубчиков, как раз из таких "кассет". Очень бы пригодилось несколько старых цепей от велосипеда. Ну и самое дорогое и сложное, без чего велосипед моей мечты не поедет, это крепкие колеса. Я решил использовать на 20 дюймов, они ведь самые прочные. Одно крепкое колесо я уже собрал, даже сам заспицевал его, но к нему нет камеры и покрышки. Осталось найти три колеса: одно целиком и для двух задних, для которых мне подарили втулки, два крепких обода, покрышки и камеры. Если у Вас найдется что-то ненужное для меня, очень прошу Вас, подарите мне его. Мой адрес: dedivanivanovich@gmail.com