Прошло заседание межведомственной комиссии по вопросу обеспечения жильём детей - сирот

http://gov-pmr.org/item/9593 "Был согласован расчет расходов на содержание жилых помещений, находящихся на праве собственности или пользования у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое во время нахождения ребенка в интернате пришло в состояние непригодное к проживанию. На цели ремонта такого жилья необходимо запланировать в 2018 году – 390,3 тыс. рублей на 9 выпускников, в 2019 году – 329,7 тыс. рублей на 11 выпускников, в 2020 году – 25,8 тыс.рублей на 1 выпускника." Я правильно понимаю - по 1720- 2900 долл на 1 чел на ремонт? "Комиссия согласовала предложенные расчеты, на основании которых разработан трехгодичный план с разбивкой по годам и городам с целью определения необходимого количества жилых помещений для приобретения. В 2018 году таких выпускников – 39 и необходимо планировать средств на эти цели порядка 5 млн. рублей. Соответственно, в 2019 году – 58 человек – 7,371 млн. рублей, в 2020 году – 45 человек на сумму 5,614 млн. рублей". на одного человека 8300-8500 долл. США Надеюсь на старые грабли не наступят и сразу приобретут квартиры на вторичном рынке.