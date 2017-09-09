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Профессиональная свадебная фотосессия от 300$

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Сашко, 9 сен 2017 в 00:12.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Сашко

    Сашко Гений

    На форуме с:
    6 май 2015
    Сообщения:
    238
    Пакет «Минимум»

    Вы получаете 650-700 обработанных фотографий.

    В обработку фотографий входит: экспокоррекция, цветокоррекция, кадрирование, коррекция кожи и т.д.

    В стоимость входит:
    • Сборы жениха и невесты
    • Роспись
    • Прогулка
    • Ресторан до разрезания торта включительно
    Дополнительные услуги:
    • Фотокнига - 35$
    • Слайд-шоу - 10$


    Марк Орлов
    777 5 00 98, Тирасполь

    ok: https://ok.ru/tiras.photo.mark
    vk: https://vk.com/id382848435

    Полный перечень цен и услуг https://www.photo-mark.ru/price
    Портфолио https://www.photo-mark.ru/wedding
     

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      153,8 КБ
      Просмотров:
      6
    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      228 КБ
      Просмотров:
      6
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      165,6 КБ
      Просмотров:
      6
    • 7.jpg
      7.jpg
      Размер файла:
      162,6 КБ
      Просмотров:
      6
    • 12.jpg
      12.jpg
      Размер файла:
      304,9 КБ
      Просмотров:
      6
    Last edited: 9 сен 2017 в 00:21
    Сашко, 9 сен 2017 в 00:12
    #1
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  3. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.463
    Исходники в raw даёте? ;)
    Мне то уже не нужно, но интересно. Некоторые вообще в jpg сразу снимают....
     
    Targitai, 9 сен 2017 в 00:24
    #2
    Сашко нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Сашко

    Сашко Гений

    На форуме с:
    6 май 2015
    Сообщения:
    238
    Если надо то и raw даст. Вообще не проблема.
    На съемках используется только профессиональное оборудование марки Nikon.
     
    Сашко, 9 сен 2017 в 00:24
    #3