Профессиональная свадебная фотосессия от 300$

Пакет «Минимум» Вы получаете 650-700 обработанных фотографий. В обработку фотографий входит: экспокоррекция, цветокоррекция, кадрирование, коррекция кожи и т.д. В стоимость входит: Сборы жениха и невесты Роспись Прогулка Ресторан до разрезания торта включительно Дополнительные услуги: Фотокнига - 35$ Слайд-шоу - 10$ Марк Орлов 777 5 00 98, Тирасполь ok: https://ok.ru/tiras.photo.mark vk: https://vk.com/id382848435 Полный перечень цен и услуг https://www.photo-mark.ru/price Портфолио https://www.photo-mark.ru/wedding