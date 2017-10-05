Прописка - бюрократы и мертвые души

Уже второй раз сталкиваюсь с мертвыми душами, прописанными без ведома собственника. Свежий случай Купили квартиру в 1998 году, все честь по чести...договор купли-продажи, домовая книга (ЖСК), прописаны по домовой книге два человека - муж и жена. Муж умер в этом году. Жена кинулась оформлять льготы и...Вдруг! паспортный стол заявляет, что там прописана с 1997 года еще одна душа (мертвая)! Кто такая, откуда...никто не может сказать! Привидение? Выписать ее можно только через суд, а это значит - госпошлина, доверенность для представителя...Траты материальные вроде небольшие...но для пенсионера существенные! Возникает вопрос (риторический) - может эти расходы возьмет на себя государство, раз по другому не может защитить права своих граждан! Проверяйте свои владения на вшивость, вдруг и у вас завелись мертвые души!