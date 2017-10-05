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Прописка - бюрократы и мертвые души

Тема в разделе 'Новости ПМР', создана пользователем ОДОБРЯМС, 5 окт 2017 в 10:29.

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    ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.827
    Уже второй раз сталкиваюсь с мертвыми душами, прописанными без ведома собственника.
    Свежий случай
    Купили квартиру в 1998 году, все честь по чести...договор купли-продажи, домовая книга (ЖСК), прописаны по домовой книге два человека - муж и жена. Муж умер в этом году. Жена кинулась оформлять льготы и...Вдруг! паспортный стол заявляет, что там прописана с 1997 года еще одна душа (мертвая)! Кто такая, откуда...никто не может сказать! Привидение? Выписать ее можно только через суд, а это значит - госпошлина, доверенность для представителя...Траты материальные вроде небольшие...но для пенсионера существенные!
    Возникает вопрос (риторический) - может эти расходы возьмет на себя государство, раз по другому не может защитить права своих граждан!
    (022)
    Проверяйте свои владения на вшивость, вдруг и у вас завелись мертвые души!
     
    ОДОБРЯМС, 5 окт 2017 в 10:29
    #1
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  3. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.199
    не понимаю, а что в квиточках о квартплате разве не написано кол-во прописанных?
     
    Admin, 5 окт 2017 в 11:36
    #2