Пропавшие форумчане...

Тема в разделе 'О форуме', создана пользователем Валерьян, 18 сен 2014.
@Оптик, ты где пропал?
@Crazy ты где?
Кого ещё потеряли?
Ещё давно не видел ufo и andy
Граф
Точно, @Граф Люцифер
Вспоминаем с литерой @, что бы на почту уведомление потеряшкам приходило
Кто захочет - не потеряется. Форум дело сугубо добровольное..."Я так думаю!"
Да, Графа давно не видно....
олег давно не показывается.
VolonoFF давно не пишет. Или я пропускаю.
Жаль, что многие из GCA не пришли сюда. Например, Coloboc....
девушка Матахари...
New York же наверняка здесь есть - затаился под новым ником))
Согласен, но @Оптик хоть отписался бы, что всё: забил, или не разрешают, или надоело, или уехал на год в Таиланд .
Адекватный же был собеседник.
Да @VolonoFF после сходки так и не пишет... Хотя зря все мы люди...
Вы его обидели?)
значит я верное решение принял)
Так же в розыске уже давно ИтсМи
Да всё в порядке с ней блин)) В отпуске, да и на других она сидит ресурсах))) Где, не сдам
Значит за нас она забыла... так и передай....
Привет ! Я опять просто зачитался и загулялся с собаками. Форум читаю регулярно . Спасибо за адекватного
а я говорила )))
Он в армии)))
Граф в контакте.
Матахари вообще не помню, к сожалению.
А вот @Робинзон, действительно надолго пропал. Возвращайся дружище, одари наше сборище позитивом , интересностями и красивостями. В этом ты мастер
Поддерживаю! Мне тоже его не хватает
ну.... она просто со мной в личке общалась... немножко)
"был впечатлен...")
@Оптик рад тебя видеть
Взаимно @Валерьян
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