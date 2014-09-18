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Пропавшие форумчане...

Тема в разделе 'О форуме', создана пользователем Валерьян, 18 сен 2014.

5/5, Голосов: 2
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  1. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.092
    @Оптик, ты где пропал?
    @Crazy ты где?

    Кого ещё потеряли?

    Ещё давно не видел ufo и andy
     
    Валерьян, 18 сен 2014
    #1
    ГастЫр БайтЫр, Lёka, Елена и 2 другим нравится это.
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  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.745
    Граф
     
    ОДОБРЯМС, 18 сен 2014
    #2
    Lёka, Оптик и Валерьян нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.092
    Точно, @Граф Люцифер
    Вспоминаем с литерой @, что бы на почту уведомление потеряшкам приходило
     
    Валерьян, 18 сен 2014
    #3
    Lёka и Оптик нравится это.
  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.745
    Кто захочет - не потеряется. Форум дело сугубо добровольное..."Я так думаю!"
     
    ОДОБРЯМС, 18 сен 2014
    #4
    Валерьян, VIGO-Tiraspol, Lёka и 3 другим нравится это.
  6. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.654
    Да, Графа давно не видно....
    олег давно не показывается.
    VolonoFF давно не пишет. Или я пропускаю.
    Жаль, что многие из GCA не пришли сюда. Например, Coloboc....
    девушка Матахари...
    New York     же наверняка здесь есть - затаился под новым ником))
     
    Last edited: 18 сен 2014
    Арчи_Гудвин, 18 сен 2014
    #5
    Lёka и Оптик нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.092
    Согласен, но @Оптик хоть отписался бы, что всё: забил, или не разрешают, или надоело, или уехал на год в Таиланд .
    Адекватный же был собеседник.
     
    Валерьян, 18 сен 2014
    #6
    Lёka и Оптик нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.092
    Да @VolonoFF после сходки так и не пишет... Хотя зря все мы люди...
     
    Валерьян, 18 сен 2014
    #7
    Lёka и Арчи_Гудвин нравится это.
  9. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.654
    Вы его обидели?)
    значит я верное решение принял:cool:)
     
    Арчи_Гудвин, 18 сен 2014
    #8
    Lёka нравится это.
  10. Алексей

    Алексей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.160
    Так же в розыске уже давно ИтсМи
     
    Алексей, 18 сен 2014
    #9
    ИтсМи, Оптик и Johnny нравится это.
  11. Johnny

    Johnny Гений

    На форуме с:
    7 окт 2013
    Сообщения:
    1.097
    Да всё в порядке с ней блин)) В отпуске, да и на других она сидит ресурсах))) Где, не сдам:D
     
    Johnny, 18 сен 2014
    #10
    Tata, Lёka, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  12. Алексей

    Алексей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.160
    Значит за нас она забыла... так и передай....
     
    Алексей, 18 сен 2014
    #11
    Tata, Lёka и Оптик нравится это.
  13. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.945
    Привет ! Я опять просто зачитался и загулялся с собаками. Форум читаю регулярно (032). Спасибо за адекватного :D
     
    Оптик, 18 сен 2014
    #12
    VIGO-Tiraspol, bizarre, Tata и 9 другим нравится это.
  14. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    а я говорила )))(315)
     
    LOOK, 18 сен 2014
    #13
    Tata, Lёka, Елена и 2 другим нравится это.
  15. Елена

    Елена Гений

    На форуме с:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.289
    Он в армии)))
     
    Елена, 18 сен 2014
    #14
    Lёka, Арчи_Гудвин и Оптик нравится это.
  16. Елена

    Елена Гений

    На форуме с:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.289
    Граф в контакте.
    Матахари вообще не помню, к сожалению.
     
    Елена, 18 сен 2014
    #15
    Lёka и Оптик нравится это.
  17. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.945
    А вот @Робинзон, действительно надолго пропал. Возвращайся дружище, одари наше сборище позитивом , интересностями и красивостями. В этом ты мастер (025)
     
    Оптик, 18 сен 2014
    #16
    Tata, Lёka и LOOK нравится это.
  18. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    Поддерживаю! Мне тоже его не хватает(315)
     
    LOOK, 18 сен 2014
    #17
    Lёka, Johnny и Оптик нравится это.
  19. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.654
    ну.... она просто со мной в личке общалась... немножко:cool:)
    "был впечатлен...")
     
    Арчи_Гудвин, 18 сен 2014
    #18
    Lёka и Оптик нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.092
    Валерьян, 19 сен 2014
    #19
    Елена, Tata, Lёka и 2 другим нравится это.
  21. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.945
    Оптик, 19 сен 2014
    #20
    Елена, Валерьян, Johnny и 2 другим нравится это.
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