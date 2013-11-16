Происшествия за неделю

В ходе разбирательства было установлено, что шесть месяцев назад виновник происшествия был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом состоянии сроком на два года. Однако и на этот раз от 35-летнего тираспольчанина исходил резкий запах алкоголя

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