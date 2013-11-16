  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Происшествия за неделю

Тема в разделе 'Происшествия', создана пользователем Andy, 16 ноя 2013.

Страница 1 из 90
  1. TopicStarter Overlay
    Andy

    Andy Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    962
    Установлены подростки, похищавшие в магазинах одежду
    [​IMG]
    Кража – Тирасполь, 14 ноября

    Куртка, стоимостью 650 рублей ПМР, была похищена из отдела детской одежды магазина Cоsmo по ул. Каховской 20 октября. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны спустя несколько дней. Ими оказались две жительницы с. Суклея, 13 и 15 лет.

    В ходе беседы сотрудники милиции установили, что подростки совершили аналогичное преступление 19 октября. Девочки похитили спортивный батник из торгового центра по ул. 25 октября.

    Несовершеннолетние сознаются в содеянном. Похищенные вещи изъяты.

    По каждому из указанных фактов проводится дознание.

    Внимание: розыск!

    [​IMG]ГУВД г. Тирасполь разыскивается без вести пропавший Баркаров Артём Евгеньевич, 2003 г.р.. Проживает по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 31, кв. 4.
    2 ноября в 22:30 несовершеннолетний Баркаров Артём ушел из д. 36 по ул. Федько г. Тирасполь в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
    Приметы: на вид 10-11 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, лицо овальной формы, волосы прямые светло-русые коротко стриженые, лоб средний, глаза голубые, брови прямые, губы пухлые, нос прямой.
    Был одет: рубашка спортивного типа зеленого цвета с изображением букв красного цвета, темно-синие джинсы, кроссовки серого цвета 38 размера.
    Уважаемые граждане, если вам что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего БАРКАРОВА Артёма Евгеньевича, сообщите в ближайший отдел внутренних дел или позвоните по телефонам в г. Тирасполь: 0(533) 78-313, (533) 78-311, (533) 78-310 или 102.
    Информация о криминогенной обстановке в республике

    [​IMG]
    Кража раскрыта по горячим следам

    16.11.2013 12:02
    [​IMG] Кража – Бендеры, 15 ноября

    Заявление о хищении имущества поступило в дежурную часть УВД г. Бендеры от 45-летней жительницы с. Гиска. Женщина сообщила, что утром во время ее отсутствия злоумышленник, выбив дверь, проник в принадлежащий заявительнице дом по ул. Госпитальной и похитил мобильный телефон, средства гигиены, а также личные вещи. Сумма ущерба устанавливается.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан через несколько часов. Им оказался 22-летний житель столицы, ранее неоднократно судимый. Часть похищенного имущества изъята.

    Уголовное дело возбуждено по ст. 154 ч. 3 УК ПМР. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.
    8 – 14 ноября

    В период с 8 по 14 ноября на территории республики зарегистрировано 243 заявления и сообщения о преступлениях. По 181 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

    За отчетный период было зарегистрировано: 1 причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто), 4 грабежа, два из которых раскрыты по горячим следам, 1 изнасилование (подозреваемый установлен), 22 кражи (7 раскрыты), 1 угон автотранспортного средства (подозреваемое лицо установлено); выявлены и задокументированы 6 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по всем установлены подозреваемые лица), 3 преступления в сфере экономики (по 2 установлены подозреваемые).

    Сотрудниками ОВД были разысканы 35 уголовных преступников из числа объявленных в розыск. Сотрудниками миграционных подразделений УпДМ МВД ПМР выявлены и задержаны 2 человека, находившихся в розыске, 14 госдолжников, 5 неплательщиков алиментов и 1 человек, который числился в розыске как лицо уклоняющееся от призыва в ВС ПМР.

    За минувшую неделю на дорогах республики произошло 5 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1349 нарушений правил дорожного движения, составлено 555 административных протоколов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения был задержан 61 водитель. В том числе, на территории г. Тирасполь – 20, в г. Бендеры – 8, в Слободзейском районе – 8, в Григориопольском районе – 7, в Дубоссарском районе –9, в Рыбницком районе – 6, в Каменском районе – 3. По результатам рассмотрения выявленных нарушений 10 водителей уже лишены прав на управление транспортными средствами.
    В ходе операции «Розыск» сотрудники столичного ГУВД раскрыли 25 ранее совершённых преступлений
    [​IMG]Оперативно-профилактическая операция «Розыск-2013» проходила на территории всей республики с 11 по 14 ноября. План проведения мероприятий включал в себя два этапа: подготовку и обновление списков граждан, находящихся в официальном розыске, а также проведение ряда рейдовых мероприятий. Личный состав горрайорганов внутренних дел был переведён на усиленный вариант несения службы.

    За время операции «Розыск-2013» только сотрудниками столичного ГУВД были разысканы 11 уголовных преступников, трое без вести пропавших граждан, 4 неплательщика алиментов и один человек, уклонявшийся от призыва в Вооружённые силы ПМР. Сотрудниками правоохранительных органов были проверены притоны, гостиницы, квартиры, сдаваемые в наем. Было составлено 757 административных протоколов, из них: 168 – за нарушение паспортного режима, 101 – за мелкое хулиганство, 108 – за распитие спиртных напитков в общественных местах. Сотрудники столичной милиции раскрыли 25 преступлений, совершенных ранее, изъяли 6 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия.

    Источник http://www.mvdpmr.org
     
    Andy, 16 ноя 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
    Admin нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Andy

    Andy Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    962
    Скрыться от сотрудников милиции не удалось

    [​IMG]
    Незаконное хранение наркотических средств - Рыбница, 14 ноября

    Осуществлявший патрулирование экипаж ДПС госавтоинспекции Рыбницкого ОВД задержал в районе Молдавского металлургического завода мужчину, который при виде сотрудников милиции попытался скрыться.

    В ходе досмотра у 44-летнего жителя г. Тирасполь было обнаружено и изъято приспособление для курения конопли, а также сверток из фольги с растительной массой серо-зеленого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана», весом1,09 г. Со слов задержанного, наркосодержащее растение он ранее собрал у дороги и хранил для личного употребления. Необходимо добавить, что подозреваемый уже был пять раз судим.

    Уголовное дело возбуждено по ст. 226 ч. 1 УК ПМР «Незаконные приобретение,хранение,перевозка,изготовление,переработкабез целисбытанаркотических средств или психотропных веществ, либо их аналогов в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
    Пожарные предотвратили взрыв автомобиля

    [​IMG]
    Происшествие – Тирасполь, 15 ноября

    Возгорание автомобиля марки Rover, припаркованного во дворе дома по ул. К. Либкнехта, произошло около 01:30. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и пожарный расчет СВПЧ-1 г. Тирасполь.

    Спасатели ликвидировали пожар, предотвратив взрыв газобаллонного оборудования, установленного в транспортном средстве.

    Инспекторы Госпожнадзора рассматривают две версии произошедшего: поджог или неисправность газобаллонного оборудования.
    Кража раскрыта по горячим следам

    [​IMG]
    Кража – Бендеры, 15 ноября

    Заявление о хищении имущества поступило в дежурную часть УВД г. Бендеры от 45-летней жительницы с. Гиска. Женщина сообщила, что утром во время ее отсутствия злоумышленник, выбив дверь, проник в принадлежащий заявительнице дом по ул. Госпитальной и похитил мобильный телефон, средства гигиены, а также личные вещи. Сумма ущерба устанавливается.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан через несколько часов. Им оказался 22-летний житель столицы, ранее неоднократно судимый. Часть похищенного имущества изъята.

    Уголовное дело возбуждено по ст. 154 ч. 3 УК ПМР. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.
    В Дубоссарах совершено разбойное нападение. Преступники задержаны
    [​IMG]
    Разбой – Дубоссары, 15 ноября

    Разбойное нападение на 36-летнего жителя города было совершено в многоэтажном доме по ул. Октябрьской. Мужчина находился один в квартире своего знакомого, когда двое злоумышленников, взломав входную дверь, проникли внутрь.

    Преступники избили заявителя молотком и нанесли ему кухонным ножом резаные раны спины, после чего, забрав ключи от принадлежащего пострадавшему автомобиля Volkswagen Passat, скрылись на нем. Мужчина вызвал скорую помощь и милицию. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу г. Дубоссары.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в тот же день. Ими оказались 18-летний житель г. Кишинев (РМ) и 24-летний житель г. Дубоссары, трижды ранее судимый. Оба молодых человека в содеянном сознаются.

    Автомобиль был обнаружен на ул. Первомайской.

    Возбуждено уголовное дело.
    Осторожно: фальшивка!

    [​IMG]Обнаружение поддельных денег – Тирасполь, 14 ноября

    27-летний житель столицы расплатился за приобретённый в одном из магазинов столицы товар купюрой достоинством 100 рублей ПМР серии АМ 4066301 2007 года выпуска. Кассир супермаркета установила, что банкнота поддельная: качество бумаги не соответствовало стандарту, отсутствовали степени защиты.

    Мужчину, предоставившего фальшивые деньги, задержали. Как следует из его показаний, данную купюру он получил от неизвестного в качестве оплаты за товар.

    Проверку по данному факту проводят сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями по г. Тирасполь ГУБЭПиК МВД ПМР.
    Задержана девушка, вымогавшая деньги


    [​IMG]Вымогательство – Бендеры, 14 ноября


    59-летняя жительница г. Бендеры обратилась в милицию за помощью 14 ноября. Женщина сообщила инспекторам ИДН УВД г. Бендеры, что с конца сентября малознакомая девушка путем угроз и применения физического насилия вымогает у ее 15-летней внучки деньги.


    Пострадавшая, опасаясь расправы, перестала ходить в школу, в ходе встречи передала злоумышленнице 100 рублей ПМР, но скрывала этот факт от родственников. Девочка рассказала о вымогательстве бабушке лишь 14 ноября.


    В тот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий 16-летняя подозреваемая была задержана.



    В настоящее время по данному факту ведется разбирательство. В действиях задержанной усматривается состав преступления, предусмотренный статьей 159 Уголовного кодекса ПМР «Вымогательство».

    Напоминаем, что в соответствии со статьей 19 (часть 1) Уголовного кодекса ПМР, ответственность за совершение данного вида преступления наступает с 16-ти лет, а санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

    Источник http://www.mvdpmr.org
     
    Andy, 16 ноя 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
    Admin нравится это.
  3. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.932
    нашли мальчика?
     
    Lёka, 26 ноя 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Бывший квартирант обокрал пенсионерку
    10.12.2013 14:36
    [​IMG] Кража – Григориополь, 9 декабря

    65-летняя жительница города обратилась в милицию с заявлением о краже. Пенсионерка сообщила, что во время её отсутствия, с 17 ноября по 8 декабря, злоумышленник через форточку проник в частное домовладение женщины по ул. Карла Маркса, откуда похитил мобильный телефон и денежные сбережения хозяйки.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался бывший квартирант потерпевшей, 17-летний житель с. Красная горка Григориопольского района. Задержанный даёт признательные показания. Как было установлено в ходе дознания, молодой человек на протяжении месяца проживал во времянке, расположенной на территории домовладения пенсионерки, помогая женщине по хозяйству. За несколько дней до совершения кражи квартирант переехал.

    По новому месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты мобильный телефон и 8000 рублей ПМР. Имущество возвращено заявительнице.

    В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 154. ч. 3 Уголовного кодекса ПМР «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
     
    anip, 10 дек 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.932
    (046)(014)
     
    Lёka, 11 дек 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
    Admin нравится это.
  6. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Хозяин «аккумулировал» пожар в своем гараже
    11.12.2013 13:20
    [​IMG]Пожар – Дубоссары, 10 декабря

    Сообщение о возгорании гаража на ул. Первомайской поступило в городскую пожарную часть в 14:20. Прежде чем приступить к ликвидации пожара, спасатели вытолкали из помещения автомобиль марки Opel, чтобы избежать возгорания транспортного средства. Площадь горения составила 28 кв.м. Огнём были повреждены вышедшие из употребления вещи и мебель.

    По словам 38-летнего хозяина гаража, утром мужчина подключил к электрической сети зарядное устройство от аккумулятора и ушёл. В ходе разбирательства было установлено, что причиной воспламенения стало короткое замыкание старой электропроводки.[DOUBLEPOST=1386776484][/DOUBLEPOST]Друг другу рознь
    11.12.2013 13:43
    [​IMG] Кража – Рыбница, 10 декабря

    Компьютер был украден из квартиры многоэтажного дома по ул. Вальченко еще 1 декабря. 50-летний хозяин безуспешно пытался решить проблему самостоятельно и обратился за помощью в милицию лишь 10 декабря.

    Заявитель сообщил, что в вечер совершения преступления употреблял спиртные напитки вместе с двумя знакомыми, 36 и 38 лет. Проснувшись через несколько часов после застолья, мужчина обнаружил исчезновение электронной техники. Сумма материального ущерба составила 5500 рублей ПМР.

    10 декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался старший из гостей. Похищенный компьютер был изъят по месту жительства задержанного.

    Проводится дознание, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 154 УК ПМР. Подозреваемый в содеянном сознается.[DOUBLEPOST=1386776539][/DOUBLEPOST]Задержан организатор драки
    11.12.2013 14:02
    [​IMG]Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – Тирасполь

    Заявление от 39-летнего жителя столицы поступило в ГУВД г. Тирасполь 23 сентября. Потерпевший сообщил, что, когда он находился у своего друга, к его товарищу пришел малознакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Между гостями возник конфликт на почве внезапно вспыхнувшей неприязни. Чтобы прекратить ссору, заявитель ушел, но в подъезде был избит подозреваемым. Потерпевший был госпитализирован в ГУ РКБ с телесными повреждениями в виде «закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, переломов нескольких рёбер и ушибов различных частей тела».

    10 декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний тираспольчанин.

    Уголовное дело возбуждено по ст. 111 Уголовного кодекса ПМР «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.[DOUBLEPOST=1386778375][/DOUBLEPOST][​IMG]

    Двое сотрудников МВД Приднестровья задержаны за вождение автомобилей в нетрезвом виде 11.12.13 18:27
    Обсудить

    Версия для печати

    Мобильная версия

    Тирасполь – Рыбница, Декабрь 11 (Новый Регион, Павел Уваров) – В Приднестровье на этой неделе задержаны двое сотрудников МВД ПМР за нарушение Правил дорожного движения и вождение автомобилей в состоянии алкогольного опьянения, передаёт «Новый Регион».

    По информации МВД ПМР, около 19:05 9 декабря в городе Рыбнице сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль BMW за нарушение ПДД в районе кругового движения по улице Вальченко. За рулём автомобиля находился 31-летний сотрудник столичного ГУВД, от которого исходил резкий запах алкоголя. Тираспольчанину предложили проследовать на медицинское освидетельствование, но мужчина отказался. Сотрудники Рыбницкого ГАИ отстранили тираспольского милиционера от управления автотранспортным средством. В соответствии с действующим законодательством ПМР в отношении нарушителя составлен административный протокол.

    Около 23:00 также 9 декабря в столице Приднестровья сотрудники ГАИ выявили ещё одно нарушение Правил дорожного движения сотрудником органов внутренних дел. На улице Карла Либкнехта милиционеры остановили автомобиль Volkswagen Passat, за рулём которого находится 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. О его состоянии свидетельствовало поведение и несвязная речь, что впоследствии подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении нарушителя, которым оказался сотрудник СВПЧ-1 Тирасполя, также был составлен протокол.

    По каждому из выявленных фактов министром внутренних дел ПМР назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к административной и дисциплинарной ответственности.
    NR2.ru: http://www.nr2.ru/pmr/475239.html
     
    Last edited: 11 дек 2013
    anip, 11 дек 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Admin нравится это.
  7. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Огонь уничтожил полторы тонны сена
    12.12.2013 15:41
    [​IMG]Пожар – Григориопольский район, 11 декабря

    Сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Гагарина с. Глиное поступило в пожарную часть в 21:32. Огонь уничтожил сложенные во дворе под навесом 30 тюков сена, весом 1,5 тонны. Сумма материального ущерба составила 1 230 рублей ПМР.

    По предварительному заключению инспекторов Госпожнадзора, причиной возгорания стал поджог. Ведется разбирательство.[DOUBLEPOST=1386872175][/DOUBLEPOST]Украденный велосипед возвращен хозяйке
    12.12.2013 15:57
    [​IMG] Кража – Слободзея, 11 декабря

    Велосипед был похищен из двора пятиэтажного дома по ул. Котовского вечером 20 ноября. В милицию за помощью обратилась 54-летняя владелица транспортного средства. Сумма материального ущерба составила 1 000 рублей ПМР.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан 11 декабря. Им оказался 16-летний житель г. Слободзея. Молодой человек признает свою вину. В ходе дознания установлена причастность к краже 12-летнего подростка, который был знаком с задержанным. Велосипед возвращен потерпевшей.

    Проверяется причастность несовершеннолетних правонарушителей к аналогичным преступлениям.[DOUBLEPOST=1386872242][/DOUBLEPOST]Тяжелый грузовик перевернулся на скользкой дороге
    12.12.2013 16:02
    [​IMG]ДТП – Дубоссарский район, 11 декабря

    ДТП произошло на въезде в с. Дзержинское около 20:00. Находившийся за рулем автомобиля марки КамАЗ с прицепом 45-летний житель г. Слободзея не учел метеорологические условия – гололедицу. Мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В ходе разбирательства было установлено, что двигавшийся на перегруженной машине водитель выбрал небезопасную скорость.

    В результате ДТП никто не пострадал. КамАЗ и прицеп получили незначительные повреждения.

    Проводится дознание.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG][DOUBLEPOST=1386872287][/DOUBLEPOST]Пьяный водитель устроил ДТП и попытался скрыться
    12.12.2013 16:18
    [​IMG]ДТП – Тирасполь, 11 декабря

    Авария произошла на ул. Комсомольской около 15:40. Следовавший на высокой скорости автомобиль марки Nissan Maxima совершил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем Nissan Almera, в салоне которого находились две жительницы столицы.

    Нарушитель ПДД попытался скрыться с места происшествия, однако не справился с управлением. Машина врезалась в фонарный столб, рухнувший после сильного удара.

    В результате ДТП никто не пострадал. В ходе разбирательства было установлено, что шесть месяцев назад виновник происшествия был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом состоянии сроком на два года. Однако и на этот раз от 35-летнего тираспольчанина исходил резкий запах алкоголя. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

    Проверку по факту дорожно-транспортного происшествия проводят сотрудники отдела ГАИ столичного ГУВД.


    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]
     
    anip, 12 дек 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.932
    Давно говорила, что срок надо давать, а не права забирать. Если единожды пьяным сел полихачить и дальше так будет.
     
    Lёka, 13 дек 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
    Давид Маркович нравится это.
  9. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    [​IMG]

    В Тирасполе задержали банду вооружённых грабителей
    Организатором преступлений оказался гражданин Молдовы 13.12.13 19:17
    Обсудить

    Версия для печати

    Мобильная версия

    Тирасполь, Декабрь 13 (Новый Регион, Иван Клименко) – Комитет государственной безопасности и Следственный комитет Приднестровья задержали организатора серии вооружённых разбойных нападений в Тирасполе. Им оказался гражданин Республики Молдова, имеющий временную регистрацию на территории ПМР, передаёт «Новый Регион» со ссылкой на сайт Следственного комитета.

    Кроме него, уже задержаны и другие соучастники преступления. У организатора в ходе обысков были найдены оружие и боеприпасы.

    Вооружённые нападения в Тирасполе совершались в период с февраля по октябрь нынешнего года. За это время были ограблены фармакологический пункт, а также два отделения приднестровского Сбербанка – по ул. Космонавтов и ул. Карла Либкнехта. В этих отделениях преступники, угрожая персоналу убийством, завладели денежными средствами на общую сумму 105 тыс. рублей (почти 10 тыс. долларов). Грабители были вооружены огнестрельным оружием и гранатами.

    Анализ собранных по трём эпизодам доказательств позволил сделать однозначный вывод о том, что все преступления совершались одними и теми же лицами.

    Преступников задержали, когда они планировали новый налёт на банк.
    NR2.ru: http://www.nr2.ru/pmr/475722.html[DOUBLEPOST=1386957700][/DOUBLEPOST]Информация о криминогенной обстановке в республике
    13.12.2013 14:11
    [​IMG]6 – 12 декабря

    В период с 6 по 12 декабря на территории республики зарегистрировано 184 заявления и сообщения о преступлениях. По 113 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

    Так, за отчетный период было зарегистрировано: 2 грабежа (по 1 лицо установлено), выявлено и задокументировано 6 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по всем фактам лица установлены), выявлено и задокументировано 2 преступления в сфере экономики (лица установлены).

    Сотрудниками ОВД были разысканы 13 уголовных преступников из числа объявленных в розыск.

    Сотрудниками миграционных подразделений УпДМ МВД ПМР задержаны 7 госдолжников и 5 неплательщиков алиментов.

    За минувшую неделю на дорогах республики произошло3ДТП, в результате которых пятеро человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

    Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1136 нарушений правил дорожного движения, составлено 406 административных протоколов.

    За управление транспортными средствами в состоянии опьянения было задержано 34 водителя. В том числе, на территории: г. Тирасполь – 5, г. Бендеры – 15, в Слободзейском районе – 3, в Григориопольском районе – 3, в Дубоссарском районе – 3, в Рыбницком районе – 4, в Каменском районе – 1.

    По результатам рассмотрения выявленных нарушений 4 водителя уже лишены прав на управление транспортными средствами (г.г. Тирасполь, Бендеры – по 2).[DOUBLEPOST=1386957752][/DOUBLEPOST]В результате аварии пострадали три человека
    13.12.2013 14:42
    [​IMG]ДТП – Рыбницкий район, 12 декабря

    ДТП произошло на трассе Тирасполь-Рыбница в районе с. Попенки около 09:40.

    66-летний житель столицы, находившийся за рулем автомобиля марки ГАЗ-3110, не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

    В результате ДТП водитель и две пассажирки, 74 и 59 лет, получили телесные повреждения в виде тяжелых травм головы, сотрясения головного мозга, множественных переломов и ушибов. Пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу.

    Ведется проверка.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG][DOUBLEPOST=1386957795][/DOUBLEPOST]Уроки «взрослой жизни»
    13.12.2013 14:54
    [​IMG] Причинение вреда здоровью – Слободзейский район, 12 декабря

    Инцидент произошел в частном домовладении по ул. Первомайской с. Кицканы около 21:00. Конфликт между односельчанами, 17 и 42 лет, возник после совместного застолья на почве внезапно возникшей неприязни.

    В ходе ссоры мужчина ударил молодого человека кухонным ножом в левую половину груди.

    Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и милицию. Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение Бендерской городской больницы с телесными повреждениями в виде «непроникающей колото-резаной раны грудной клетки слева».

    Подозреваемый задержан. Ведется дознание.[DOUBLEPOST=1386957834][/DOUBLEPOST]Грабители задержаны по горячим следам
    13.12.2013 14:57
    [​IMG] Попытка грабежа – Тирасполь, 12 декабря

    Нападение на 20-летнего жителя столицы было совершено в пер. Суклейском около 22:30. Трое злоумышленников избили молодого человека и попытались забрать деньги и мобильный телефон. Пострадавший с помощью двух женщин, ставших очевидцами происходящего, задержал одного из подозреваемых. Им оказался 15-летний житель столицы.

    Сотрудники уголовного розыска задержали второго грабителя, 17-летнего тираспольчанина. Подозреваемые дают признательные показания.

    Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание третьего соучастника преступления.[DOUBLEPOST=1387013777][/DOUBLEPOST]Фазан стал причиной аварии
    14.12.2013 10:07
    [​IMG]ДТП, 13 декабря

    ДТП произошло на автотрассе Одесса-Брест, недалеко от контрольно-пропускного пункта «Славяносербка», на территории Приднестровья, в 13:30. Находившаяся за рулем автомобиля марки Mazda 19-летняя жительница столицы не справилась с управлением. Машина столкнулась с деревом, после чего перевернулся.

    Как пояснила сотрудникам госавтоинспекции девушка, на проезжей части она неожиданно заметила фазана, тираспольчанка попыталась объехать птицу, но на скользкой обочине автомобиль вышел из-под контроля.

    В результате аварии водитель и пассажир, 20-летняя жительница г. Кишинёв (РМ), не пострадали. Транспортное средство получило существенные механические повреждения.

    Проводится дознание.

    [​IMG][​IMG][DOUBLEPOST=1387013832][/DOUBLEPOST]КамАЗ с пшеницей перевернулся на скользкой дороге
    14.12.2013 10:26
    [​IMG]ДТП – Григориопольский район, 13 декабря

    Автомобиль марки КамАЗ перевернулся на правый борт на 38 километре автодороги Тирасполь-Каменка в 01:30. По предварительному заключению специалистов, причиной ДТП стал перегруз машины пшеницей, в результате чего вышло из строя установочное колесо. Когда на скользкой дороге грузовик стало заносить, 46-летний водитель не справился с управлением, и транспортное средство совершило опрокидывание.
    В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные механические повреждения.
    Проводится дознание.



    [​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Last edited: 14 дек 2013
    anip, 13 дек 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
    Елена, Lёka, Admin и ещё 1-му нравится это.
  10. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.932
    ну вот, а говорили готовы к зиме,,,,
    а где же песочек посыпанный по трассе?
    ведь если бы было посыпано, то часть данных аварий не было бы...
     
    Lёka, 16 дек 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
    Елена нравится это.
  11. Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.390
    Пусть этих происшествий будет как можно меньше!!!!
     
    Jedinike, 16 дек 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Пенсионерка совершила кражу из магазина
    15.12.2013 09:54
    [​IMG]Кража – Дубоссары , 14 декабря

    Кража из магазина «Лавион» была совершена в ночь с 13 на 14 декабря. Разбив окно, злоумышленник проник в помещение торговой точки и похитил продукты питания и спиртные напитки на сумму 525 рублей ПМР.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Ею оказалась ранее судимая 64-летняя жительница с. Дубово Дубоссарского района.

    Проводится разбирательство.[DOUBLEPOST=1387188034][/DOUBLEPOST]Несовершеннолетние воры задержаны по горячим следам
    15.12.2013 10:12
    [​IMG] Кража – Григориополь, 14 декабря

    Трое 14-летних подростков, тираспольчанин и два жителя г. Григориополь, совершили кражу из дома по ул. Энгельса в ночь на 14 декабря. Сорвав кольцо навесного замка, несовершеннолетние правонарушители проникли в помещение в отсутствие хозяев и похитили ковер, покрывало и спортивную сумку. Сумма материального ущерба составила 350 рублей ПМР.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны по горячим следам. Похищенное имущество изъято.

    Проводится проверка.
     
    anip, 16 дек 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. TopicStarter Overlay
    Andy

    Andy Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    962
    мда что в ПМР творится это "Пысец"...
    Спасибо @anip что моё дело продолжаешь
     
    Andy, 16 дек 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Алкоголь «повысил градус» семейного конфликта
    16.12.2013 13:25
    [​IMG] Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – Тирасполь, 15 декабря

    Конфликт между сожителями возник после совместного употребления алкогольных напитков в общежитии по ул. Гвардейской около 21:00.

    Ранее судимый 28-летний мужчина жестоко избил молодую женщину. 20-летняя пострадавшая в бессознательном состоянии была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости».

    По данному факту ведется разбирательство. Подозреваемый задержан.[DOUBLEPOST=1387198314][/DOUBLEPOST]Сотрудники ППС раскрыли кражу, прежде чем о ней узнала потерпевшая
    16.12.2013 13:26
    [​IMG]Кража – Бендеры, 15 декабря

    Сотрудники патрульно-постовой службы остановили нетрезвого молодого человека с тяжелыми сумками недалеко от автовокзала в 17:00. В ходе разбирательства было установлено, что задержанный, 32-летний житель г. Бессарабка (РМ), не может объяснить, кому принадлежат изъятые у него вещи, в том числе, паспорт на имя пожилой женщины и женская одежда.

    Через несколько часов 62-летняя жительница с. Протягайловка сообщила в дежурную часть ГУВД г. Бендеры о краже. Пенсионерка пояснила, что в ее отсутствие злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в частный дом по ул. Совхозной, откуда похитил одежду, документы и бытовую технику.

    Украденное имущество возвращено потерпевшей. Подозреваемый в содеянном сознается. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 154 УК ПМР «Кража».[DOUBLEPOST=1387198371][/DOUBLEPOST]Наехал на дерево
    16.12.2013 14:28
    [​IMG]ДТП – Слободзейский район, 16 декабря

    ДТП произошло в с. Суклея около 01:00. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на дерево, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

    28-летний тираспольчанин был госпитализирован в отделение смешанных травм Республиканской клинической больницы с телесными повреждениями в виде «закрытого перелома ребра, тупой травмы живота».

    Автомобиль помещен на охраняемую стоянку Слободзейского РОВД.

    Проводится дознание.

    [​IMG][​IMG][​IMG][DOUBLEPOST=1387198402][/DOUBLEPOST]Два торговца людьми задержаны во время заключения сделки
    16.12.2013 13:49
    [​IMG] Торговля людьми; Покушение на убийство – Слободзейский район, 15 декабря

    В ходе проверки оперативной информации сотрудниками Управления уголовного розыска, а также Управления собственной безопасности МВД ПМР в одном из сел Слободзейского района были задержаны 27-летний житель г. Днестровск и 26-летний житель Одесской области (Украина) во время заключения сделки по купле-продаже двух женщин. Жительницы Приднестровья предназначались торговцами для занятий проституцией в г. Одесса.

    За каждую из женщин гражданин Украины предлагал 500 долларов США. Очевидно, житель г. Днестровск рассчитывал на большее. Мужчина принес с собой пистолет с целью убить и ограбить подельника.

    Оба злоумышленника задержаны по подозрению в осуществлении торговли людьми. Приднестровец понесет наказание и по другой статье Уголовного кодекса: покушение на убийство. Мужчина уже был ранее трижды судим, в том числе, за грабеж и вымогательство.

    По каждому из фактов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.[DOUBLEPOST=1387206037][/DOUBLEPOST]Семейная ссора закончилась в больнице
    16.12.2013 13:54
    [​IMG]Причинение тяжкого вреда здоровью - Бендеры, 14 декабря

    Конфликт произошел в многоэтажном доме по ул. Коммунистической около 18:00. Ссора между 54-летней женщиной и 28-летним сожителем ее дочери началась на почве внезапно возникшей неприязни после совместного застолья. Ранее судимый мужчина ударил кухонным ножом хозяйку квартиры.

    Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение Бендерской городской больницы с диагнозом «проникающая колото-резаная рана брюшной полости и грудной клетки».

    Уголовное дело возбуждено по ст. 110 УК ПМР «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания до избрания в отношении него меры пресечения.[DOUBLEPOST=1387206072][/DOUBLEPOST]Под колесами автомобиля оказалась 20-летняя девушка
    16.12.2013 14:15
    [​IMG] ДТП – Слободзейский район , 15 декабря

    ДТП произошло на перекрестке улиц Комсомольской и 50 лет Октября с. Кицканы. Автомобиль марки Ford Transit, за рулем которого находился 25- летний мужчина, совершил наезд на девушку.

    В результате аварии 20-летняя жительница с. Кицканы получила телесные повреждения в виде «закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны теменной области справа, подкожной гематомы теменной области справа». Пострадавшая была госпитализирована в отделение смешанных травм Бендерской городской больницы.

    По факту ДТП проводится разбирательство, в ходе которого будет установлена степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия.




    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG][DOUBLEPOST=1387206107][/DOUBLEPOST]Короткое замыкание стало причиной двух пожаров
    16.12.2013 14:26
    [​IMG]Пожар – Тирасполь, Слободзейский район, 15 декабря

    Сообщение о возгорании квартиры, расположенной в доме по ул. Мира в г. Тирасполь, поступило на пульт столичной пожарной охраны в 02:00. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на втором этаже горит пристроенная к дому нежилая комната.

    Площадь пожара составила 18 кв.м. Огнём были повреждены личные вещи, мебель, кровля. В ходе дознания было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

    Сообщение о втором возгорании, на этот раз, в частном домовладении по ул. Горького в с. Парканы Слободзейского района, поступило в СВПЧ-2 в 21:21.

    Площадь воспламенения составила 40 кв.м. Огнём повреждены диван, ковёр, занавески, пол в двух комнатах.

    По предварительной версии специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание старой электропроводки.


    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited: 16 дек 2013
    anip, 16 дек 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Чтобы праздники не разочаровали
    17.12.2013 13:35
    [​IMG] Тирасполь, 17 декабря

    Приближаются долгожданные праздники: Новый год и Рождество. Как показывает практика, именно в это время увеличивается количество квартирных краж, это связано с тем, что многие граждане уезжают в отпуск, в гости к друзьям или родственникам. Сотрудники столичной милиции рекомендуют гражданам соблюдать осторожность.

    По данным информационного отделения ГУВД г. Тирасполь, с начала этого года в столице зарегистрировано 138 краж из квартир и частных домовладений. 76 из зарегистрированных преступлений раскрыто.

    По способу проникновения «лидируют» хищения из чужого жилья, совершенные путем свободного доступа, в этом году зарегистрировано 52 преступления подобного рода. Через окно было совершено 39 краж, путем подбора ключа – 14, путем взлома двери – 13.


    -----

    Осторожно: петарды!
    17.12.2013 13:37
    [​IMG]

    Столичная милиция напоминает гражданам о том, что обращение с пиротехникой требует особой осторожности.



    С целью профилактики несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий сотрудники милиции будут принимать меры по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями и их продажи лицам, не достигшим 18-летнего возраста.



    Согласно распоряжению главы Госадминистрации г. Тирасполь и г. Днестровск, торговля пиротехнической продукцией на территории столицы разрешена только юридическим лицам, при наличии соответствующей лицензии на данный вид торговли, при этом пиротехнические изделия должны иметь инструкцию на государственных языках.



    Проверке на наличие лицензии подвергнутся все торговые точки, осуществляющие торговлю пиротехникой. В случае отсутствия соответствующего документа владельцы понесут административную ответственность в соответствии со ст. 162 КоАП ПМР «Незаконное занятие предпринимательской деятельностью».



    Ежегодно из-за неправильного использования и плохого качества пиротехнических средств страдают горожане и гости столицы, особенно часто это происходит с подростками. Большое количество травм приходится на долю петард, взрывпакетов, ракетниц военного назначения. Сотрудники ГУВД сообщают жителям, что эти товары запрещены для продажи и использования на территории столицы. Чтобы избежать печальных последствий, в правоохранительные органы рекомендуют следовать инструкциям, указанным на упаковке пиротехнических изделий.



    Сотрудники Главного управления внутренних дел предупреждают, что использование пиротехнических изделий запрещено:



    - в местах массового скопления граждан,



    - с 23:00 до 07:00.



    Нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 172 КоАП ПМР «Нарушение тишины в общественных местах».



    Реализация пиротехнической продукции на территории столицы, разрешена с 20-го декабря.



    -----

    Пожар возник из-за неисправного дымохода
    17.12.2013 13:51
    [​IMG]Пожар – Григориопольский район, 17 декабря

    Сообщение о пожаре во времянке, расположенной на территории домовладения по ул. Вишневой в с. Бутор, поступило в СВПЧ-9 в 00:26. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что очагом воспламенения стал неисправный печной дымоход.

    Площадь горения составила 6 кв. м. Огнем уничтожены двери, окна, потолочное перекрытие и часть крыши.

    По предварительному заключению дознавателей Госпожнадзора, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при оборудовании дымохода.


    -----

    Накануне Нового года и Рождества сотрудники ИДН проводят профилактическую работу
    17.12.2013 14:03
    [​IMG]

    Тирасполь, 17 декабря
    В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники ИДН столичного ГУВД активизировали работу с несовершеннолетними. C начала декабря проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, совершаемых подростками.

    С 3 декабря сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних посещают образовательные учреждения. Инспекторы разъясняют школьникам, каковы их права и обязанности, и когда наступает ответственность перед законом.

    Активизирована работа по выявлению и пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, пива, табачных изделий в торговых точках и увеселительных заведениях.

    Сотрудники ИДН напоминают гражданам, что нахождение несовершеннолетних в ночное время суток в общественном месте без сопровождения родителей либо лиц их замещающих запрещено законом (ст. 170-1 Кодекса об административных правонарушениях ПМР).

    При выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей либо лиц их заменяющих, предусмотрена возможность их помещения в государственные учреждения на территории обслуживания (РУВК им. А.С. Макаренко МВД ПМР, учреждения здравоохранения).

    Профилактические мероприятия будут проводиться до 30 декабря.

    Для справки.Из статьи170-1 Кодекса об административных правонарушениях ПМР «Несоблюдение установленных требований по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей»:

    «Пребывание детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общественного пользования, на объектах (на территориях, в помещениях), принадлежащих юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обеспечивающих доступ к сети Интернет, либо юридических лиц, предоставляющих услуги в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), предназначенные для развлечений и досуга, где в установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке предусмотрена розничная продажа алкогольных и спиртосодержащих напитков, пива и напитков, изготовляемых на его основе, и в иных общественных местах, – влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 (двадцати) РУ МЗП.

    Нахождение детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, на объектах (на территориях, в помещениях), принадлежащих юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, реализующим товары только сексуального характера и (или) только алкогольные и спиртосодержащие напитки, пиво и напитки, изготовляемые на его основе, – влечет наложение штрафа на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в размере 50 (пятидесяти) РУ МЗП, на юридических лиц – в размере 150 (ста пятидесяти) РУ МЗП».

    Согласно ст. 172 КоАП ПМР, ночное время определено с 23:00 до 7:00.
     
    anip, 17 дек 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    И где в столице можно приобрести?
     
    VolonoFF, 17 дек 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  17. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    [​IMG]Происшествие – Дубоссарский район

    Тело пожилого мужчины было обнаружено в летней кухне частного домовладения по ул. Набережной в с. Гармацком. Дым от тлеющих на кровати постельных принадлежностей привлек внимание соседей. Они вызвали спасателей и милицию.

    Согласно судебно-медицинскому заключению, смерть 82-летнего хозяина жилья наступила в результате отравления угарным газом и продуктами горения.

    По предварительной версии специалистов, причиной пожара стал непотушенный окурок.

    Ведется разбирательство.[DOUBLEPOST=1387379355][/DOUBLEPOST]Родителям юного футболиста назначен «штрафной удар»
    18.12.2013 14:10
    [​IMG]Кража – Дубоссары, 17 декабря

    Кража мобильного телефона из раздевалки школьного спортивного зала была совершена утром 15 декабря. Заявивший о преступлении в милицию житель города пояснил, что его 10-летний сын находился в это время на тренировке в секции по футболу. Сумма материального ущерба составила 1600 рублей ПМР.

    17 декабря инспектор ИДН установила личность подозреваемого. Им оказался 10-летний мальчик, занимавшийся в той же секции. Школьник добровольно выдал сотрудникам милиции похищенный телефон.

    По факту кражи ведется дознание. Правонарушитель уже поставлен на профилактический учет, с ним проводится воспитательная работа. Родители мальчика понесут ответственность по ст. 170 КоАП ПМР за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.[DOUBLEPOST=1387379409][/DOUBLEPOST]Кошелек украла соседка
    18.12.2013 15:09
    [​IMG]Кража – Тирасполь, 17 декабря

    Кража кошелька из квартиры, расположенной в доме по ул. Юности, была совершена в ночь с 11 на 12 декабря. Сумма материального ущерба составила 1100 рублей ПМР. 16-летняя хозяйка похищенного имущества, студентка одного из столичных учебных заведений, обратилась с заявлением в милицию.

    17 декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий инспектор ИДН установил подозреваемую. Ею оказалась одна из трех соседок потерпевшей, снимающих вместе с ней квартиру.

    В содеянном 16-летняя девушка сознается. Похищенные деньги она потратила на личные нужды. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 154 УК ПМР «Кража».
     
    anip, 18 дек 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Hyundai сбил мужчину на переходе
    19.12.2013 13:03
    [​IMG]ДТП – Тирасполь, 18 декабря

    Авария произошла на перекрестке улиц Одесской и Балковской около 10:20. Автомобиль марки Hyundai под управлением 45-летнего тираспольчанина совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

    Пострадавший, 27-летний житель столицы, был доставлен в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом «перелом левой голени, ушиб лобной области слева».[DOUBLEPOST=1387470069][/DOUBLEPOST]Жителей села Карагаш обворовали «гастролеры» из Григориополя
    19.12.2013 13:16
    [​IMG]Кражи – Слободзейский район, 18 декабря

    Две кражи в селе Карагаш были совершены 13 декабря. Злоумышленники проникли в частный дом по ул. Ленина через форточку и похитили бытовую технику и инструменты, общей стоимостью 1258 рублей ПМР. Из соседнего дома воры унесли мобильный телефон и юбилейные медали. Сумма материального ущерба устанавливается.

    Подозреваемыми оказались трое 14-летних жителей г. Григориополь. Преступления, совершенные подростками в с. Карагаш, были раскрыты сотрудниками уголовного розыска в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по фактам аналогичных краж. В отношении задержанных Григориопольским районным судом ранее уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В содеянном подозреваемые сознаются. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение и изъятие похищенного имущества.[DOUBLEPOST=1387470152][/DOUBLEPOST]Пожар в ангаре ликвидировали бендерские и тираспольские спасатели
    19.12.2013 13:30
    [​IMG] Пожар – Слободзейский район, 19 декабря

    Сообщение о пожаре в заброшенном ангаре рядом с селом Терновка поступило в пожарную часть г. Бендеры в 07:55. Площадь возгорания составила более 250 кв. м. На помощь трем расчетам бендерских пожарных прибыли спецавтомобили СВПЧ-1 г. Тирасполь.

    Как выяснилось в ходе разбирательства, ранее строение являлось собственностью одного из закрытых акционерных обществ. Здесь располагалась животноводческая ферма. Впоследствии помещение купил частный предприниматель, несколько лет ангаром не пользовались.

    Сумма материального ущерба и причина возгорания будут установлены в ходе дознания.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    anip, 19 дек 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Из собора были похищены пожертвования
    20.12.2013 13:54
    [​IMG]Кража – Дубоссары, 18 декабря

    Заявление о краже из собора Всех Святых, расположенного на ул. Ворошилова, поступило в РОВД г. Дубоссары 1 декабря. Сотрудниками милиции было установлено, что ночью неизвестный, разбив окно, проник в помещение храма и похитил 200 рублей ПМР из ящика для пожертвований.

    18 декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель села Новая Кошница, ранее судимый за совершение кражи. Молодой человек в содеянном сознается. Украденные деньги он истратил на собственные нужды.

    Возбуждено уголовное дело.[DOUBLEPOST=1387557583][/DOUBLEPOST]Ребенок находился дома один, когда начался пожар
    20.12.2013 14:08
    [​IMG]Пожар – Рыбницкий район, 16 декабря

    Сообщение о пожаре в частном домовладении с. Ульма поступило в пожарную часть в 08:50. Огнем были повреждены мебель, личные вещи хозяев, пол и стены в одной из комнат. Сумма материального ущерба составила 10000 рублей ПМР. Как установили специалисты, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

    В этот момент в доме находился только 3-летний мальчик. В результате пожара ребенок не пострадал, он успел выбежать во двор.[DOUBLEPOST=1387557668][/DOUBLEPOST]Пожар как плата за «веселую жизнь»
    20.12.2013 14:27
    [​IMG]Пожар – Тирасполь, 19 декабря

    Сообщение о пожаре в частном домовладении по ул. 95-й Молдавской дивизии поступило в СВПЧ-1 в 12:55. Площадь воспламенения составила 5 кв. м. Огнем были уничтожены диван и кровать с постельными принадлежностями. Во время происшествия хозяйка жилья отсутствовала.

    По словам соседей, 45-летняя женщина нигде не работает, злоупотребляет спиртным, в ее доме часто собираются граждане, ведущие антиобщественный образ жизни.

    По одной из версий инспектора Госпожнадзора УПО ГУпЧС МВД ПМР, причиной пожара является неосторожность при курении.

    Ведется разбирательство.




    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG][DOUBLEPOST=1387635526][/DOUBLEPOST]Непотушенная сигарета унесла еще одну жизнь
    21.12.2013 12:17
    [​IMG]Бендеры – Пожар с гибелью человека, 20 декабря

    Сообщение о пожаре в пристройке на территории одного из частных домовладений по ул. Госпитальной в селе Гиска поступило в дежурную часть СВПЧ-2 в 18:53. Площадь горения составила 20 кв. м. В ходе ликвидации возгорания в помещении было обнаружено тело 61-летнего хозяина.

    По предварительной версии специалистов, причиной пожара стала неосторожность при курении.

    Проводится дознание.[DOUBLEPOST=1387635570][/DOUBLEPOST]Охранники фермы оказались ворами
    21.12.2013 12:31
    [​IMG]Дубоссары – Кража, 20 декабря

    Кража скота из фермерского хозяйства с. Гармацкое была совершена в ночь с 19 на 20 декабря. 59-летний хозяин обратился в милицию с заявлением о хищении 5 поросят и 15 коров. Сумма ущерба составила 80 000 рублей ПМР.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. Ими оказались охранники фермы, лица без определенного места жительства, 42 и 37 лет. Мужчины сообщили, что поросят они уже продали, а коров собирались перегнать на территорию Украины. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

    Возбуждено уголовное дело.[DOUBLEPOST=1387635631][/DOUBLEPOST]Пьяный пешеход попал под машину
    21.12.2013 12:44
    [​IMG]ДТП – Григориопольский район, 20 декабря

    ДТП произошло в с. Бутор в 18:30. Автомобиль марки Skoda Superb, за рулем которого находился 39-летний житель столицы, совершил наезд на пешехода. 27-летний житель села в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть в неустановленном месте и перед близко едущим транспортом.

    Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Григориопольской центральной районной больницы с телесными травмами в виде «открытого многооскольчатого перелома левой голени со смещением».

    Ведется разбирательство.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited: 21 дек 2013
    anip, 20 дек 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  20. anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.932
    Устанавливается личность погибшего в ДТП
    22.12.2013 10:09
    [​IMG]ДТП – Слободзейский район, 21 декабря

    Трагедия произошла на автотрассе Тирасполь-Незавертайловка около 19:30. Следовавшее в сторону с. Карагаш маршрутное такси под управлением 50-летнего водителя совершило наезд на пешехода. От полученных травм неизвестный мужчина скончался на месте аварии. В настоящее время личность погибшего не установлена.

    Приметы погибшего: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью.

    Был одет: черная шерстяная шапка, куртка из искусственной кожи черного цвета с вязаными вставками по бокам, шерстяной свитер темный, свитер в зеленую и синюю полоску, футболка фиолетового цвета, брюки серого цвета, брюки спортивные темно-синего цвета, плавки черного цвета, носки серого цвета, кроссовки черного цвета. На шее – крестик из белого метала.

    По факту ДТП ведется доследственная проверка.[DOUBLEPOST=1387817440][/DOUBLEPOST]Женщину убили алкоголь и курение
    22.12.2013 10:15
    [​IMG]Пожар– Дубоссары, 21 декабря

    Возгорание в частном домовладении по ул. Валентины Терешковой произошло около 16:00. Огонь, уничтоживший кровать в одной из комнат, потушили соседи. Работники приехавшей по вызову бригады скорой помощи обнаружили тело 39-летней хозяйки дома возле двери на веранде.

    Согласно предварительному медицинскому заключению, смерть женщины наступила в результате «отравления продуктами горения».

    Специалисты считают, что причиной пожара стала неосторожность при курении. По словам соседей, погибшая злоупотребляла спиртными напитками.

    Ведется разбирательство.[DOUBLEPOST=1387817473][/DOUBLEPOST]Поджег себя, чтобы свести счеты с жизнью
    22.12.2013 10:19
    [​IMG]Происшествие – Григориопольский район, 20 декабря

    Житель с. Буторы предпринял попытку самосожжения во дворе частного домовладения в переулке Дубовом около 22:00. После ссоры с супругой 43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, набросил на себя и поджег облитый бензином ковер. Родственники потушили огонь и вызвали скорую помощь.

    Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение Центральной районной больницы с «обширными термическими ожогами лица, рук и ног 2 и 3 степени». Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.[DOUBLEPOST=1387817508][/DOUBLEPOST]Ударом ножа отправил родственника в больницу
    23.12.2013 14:03
    [​IMG]Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – Дубоссарский район,22 декабря

    Конфликт между родственниками на почве внезапно возникшей неприязни начался после семейного застолья в с. Гармацкое около 16:30. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки 24-летний местный житель ударил охотничьим ножом потерпевшего.

    32-летний житель с. Цыбулёвка был госпитализирован в хирургическое отделение Центральной районной больницы с диагнозом «проникающее ножевое ранение брюшной полости». Медики сообщили о пациенте в дежурную часть РОВД. Подозреваемый был задержан.

    Проводится разбирательство.[DOUBLEPOST=1387817567][/DOUBLEPOST]Причиной пожара стала неисправная печь
    23.12.2013 14:10
    Пожар – Слободзея, 22 декабря[​IMG]

    Сообщение о возгорании в помещении охраны на поле ООО «Деласе», расположенном в 4 км от г. Слободзея, поступило в городскую пожарную часть в 10:09. Площадь воспламенения составила 30 кв. м. В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили на кровати тело одного из сотрудников охраны.

    Причина смерти 49-летнего жителя г. Слободзея будет установлена в результате судебно-медицинского исследования.

    По предварительному заключению инспекторов Госпожнадзора, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи, работающей на твердом топливе. Установлено, что накануне трагедии погибший и его напарник самостоятельно ремонтировали отопительное устройство.

    Ведется разбирательство.[DOUBLEPOST=1387817603][/DOUBLEPOST]Совершили ДТП на угнанном автомобиле
    23.12.2013 14:20
    [​IMG] Угон – Рыбница, 23 декабря

    В дежурную часть райотдела милиции поступило сообщение о том, что в районе пос. Лысая гора перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter. На место происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    В автомобиле были обнаружены 37-летний рыбничанин и 19-летний житель с. Шмалена, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мужчины совершили ДТП на угнанном автомобиле.

    Потерпевший, 53-летний житель г. Рыбница, сообщил, что транспортное средство он припарковал накануне вечером на ул. Менделеева. По факту угона проводится разбирательство, устанавливаются обстоятельства произошедшего.[DOUBLEPOST=1387817679][/DOUBLEPOST]Лишился автомобиля из-за поджога
    23.12.2013 14:23
    [​IMG]Пожар – Тирасполь, 22 декабря

    Сообщение о возгорании автомобиля марки Mercedes Benz, припаркованного на ул. Шевченко, поступило в столичную пожарную часть от очевидца в 04:10. Машина, принадлежащая 28-летнему жителю столицы, восстановлению не подлежит. Сумма материального ущерба устанавливается.

    По предварительной версии специалистов, причиной возгорания стал поджог. Ведется разбирательство.
     
    anip, 23 дек 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
Ответить в теме
Страница 1 из 90