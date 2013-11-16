Происшествия за неделю

Установлены подростки, похищавшие в магазинах одежду Кража – Тирасполь, 14 ноября Куртка, стоимостью 650 рублей ПМР, была похищена из отдела детской одежды магазина Cоsmo по ул. Каховской 20 октября. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны спустя несколько дней. Ими оказались две жительницы с. Суклея, 13 и 15 лет. В ходе беседы сотрудники милиции установили, что подростки совершили аналогичное преступление 19 октября. Девочки похитили спортивный батник из торгового центра по ул. 25 октября. Несовершеннолетние сознаются в содеянном. Похищенные вещи изъяты. По каждому из указанных фактов проводится дознание. Внимание: розыск! ГУВД г. Тирасполь разыскивается без вести пропавший Баркаров Артём Евгеньевич, 2003 г.р.. Проживает по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 31, кв. 4. 2 ноября в 22:30 несовершеннолетний Баркаров Артём ушел из д. 36 по ул. Федько г. Тирасполь в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 10-11 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, лицо овальной формы, волосы прямые светло-русые коротко стриженые, лоб средний, глаза голубые, брови прямые, губы пухлые, нос прямой. Был одет: рубашка спортивного типа зеленого цвета с изображением букв красного цвета, темно-синие джинсы, кроссовки серого цвета 38 размера. Уважаемые граждане, если вам что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего БАРКАРОВА Артёма Евгеньевича, сообщите в ближайший отдел внутренних дел или позвоните по телефонам в г. Тирасполь: 0(533) 78-313, (533) 78-311, (533) 78-310 или 102. Информация о криминогенной обстановке в республике Кража раскрыта по горячим следам 16.11.2013 12:02 Кража – Бендеры, 15 ноября Заявление о хищении имущества поступило в дежурную часть УВД г. Бендеры от 45-летней жительницы с. Гиска. Женщина сообщила, что утром во время ее отсутствия злоумышленник, выбив дверь, проник в принадлежащий заявительнице дом по ул. Госпитальной и похитил мобильный телефон, средства гигиены, а также личные вещи. Сумма ущерба устанавливается. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан через несколько часов. Им оказался 22-летний житель столицы, ранее неоднократно судимый. Часть похищенного имущества изъята. Уголовное дело возбуждено по ст. 154 ч. 3 УК ПМР. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. 8 – 14 ноября В период с 8 по 14 ноября на территории республики зарегистрировано 243 заявления и сообщения о преступлениях. По 181 из них в течение суток установлены подозреваемые лица. За отчетный период было зарегистрировано: 1 причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто), 4 грабежа, два из которых раскрыты по горячим следам, 1 изнасилование (подозреваемый установлен), 22 кражи (7 раскрыты), 1 угон автотранспортного средства (подозреваемое лицо установлено); выявлены и задокументированы 6 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по всем установлены подозреваемые лица), 3 преступления в сфере экономики (по 2 установлены подозреваемые). Сотрудниками ОВД были разысканы 35 уголовных преступников из числа объявленных в розыск. Сотрудниками миграционных подразделений УпДМ МВД ПМР выявлены и задержаны 2 человека, находившихся в розыске, 14 госдолжников, 5 неплательщиков алиментов и 1 человек, который числился в розыске как лицо уклоняющееся от призыва в ВС ПМР. За минувшую неделю на дорогах республики произошло 5 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1349 нарушений правил дорожного движения, составлено 555 административных протоколов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения был задержан 61 водитель. В том числе, на территории г. Тирасполь – 20, в г. Бендеры – 8, в Слободзейском районе – 8, в Григориопольском районе – 7, в Дубоссарском районе –9, в Рыбницком районе – 6, в Каменском районе – 3. По результатам рассмотрения выявленных нарушений 10 водителей уже лишены прав на управление транспортными средствами. В ходе операции «Розыск» сотрудники столичного ГУВД раскрыли 25 ранее совершённых преступлений Оперативно-профилактическая операция «Розыск-2013» проходила на территории всей республики с 11 по 14 ноября. План проведения мероприятий включал в себя два этапа: подготовку и обновление списков граждан, находящихся в официальном розыске, а также проведение ряда рейдовых мероприятий. Личный состав горрайорганов внутренних дел был переведён на усиленный вариант несения службы. За время операции «Розыск-2013» только сотрудниками столичного ГУВД были разысканы 11 уголовных преступников, трое без вести пропавших граждан, 4 неплательщика алиментов и один человек, уклонявшийся от призыва в Вооружённые силы ПМР. Сотрудниками правоохранительных органов были проверены притоны, гостиницы, квартиры, сдаваемые в наем. Было составлено 757 административных протоколов, из них: 168 – за нарушение паспортного режима, 101 – за мелкое хулиганство, 108 – за распитие спиртных напитков в общественных местах. Сотрудники столичной милиции раскрыли 25 преступлений, совершенных ранее, изъяли 6 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия. Источник http://www.mvdpmr.org