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Проект для молодых музыкантов на Radio JamZONE

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем productor, 24 апр 2017.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    На Radio JamZONE (Россия) стартовал проект "Для Тех Кому Не По" ориентированный на помощь в продвижении молодых музыкантов и групп. В проекте могут участвовать абсолютно все желающие независимо от страны проживания, стили музыки от рока, металла, альтернативы, панка до этно и фолка.
    Качество присылаемых записей не обязательно должно быть студийным, приветствуются все варианты,
    гаражные, концертные, домашние, главное чтобы это было воспринимаемо
    и Вам же самим не было неловко от звучания Ваших композиций. Никаких конкурсов и отборов! Пришло время заявить о себе! Подробности на сайте:
    http://radiojamzone.ucoz.net/index.html
    [​IMG]
    К проекту уже присоединились: гр. Другая Сторона (г.Тирасполь), АРНИ Полянка (г.Белгород).
    Присоединяйся!
     
    productor, 24 апр 2017
    #1
    Анаконда и Samurai.rus нравится это.
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  3. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    productor, 29 апр 2017
    #2
  4. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.084
    Простите, а что за Другая Сторона?
     
    Тасманский, 30 апр 2017
    #3
  5. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.130
    1. http://drugstoregroup.narod.ru/links.html
    2. http://drugstoregroup.narod.ru/fanclub.html
    Здесь размещены видео с последнего концерта, который проходил на дне рождения гр. RAY в клубе "Yellow Submarine" г.Кишинев (5.12.2003г.) и музыка, записанная на нашей постоянной репбазе в легендарном гараже №154, в г.Тирасполь (2002г.).
    А-актуальность
     
    Майк Вазовски, 30 апр 2017
    #4
  6. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.084
    Вот я и спросил, потому что только этот коллектив и знаю, но учитывая сколько лет назад группа разошлась
     
    Тасманский, 30 апр 2017
    #5
  7. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.084
    Учитывая, что Петрович уехал, Сыч женился помнится и давненько его не видел, Маша пела в Фидбеке, а сейчас у нее два ребенка, Мош ушел в религию и играет в Противостоянии, то это либо просто взяли в инете первую попавшуюся группу, думая что народ не просекет, либо это какая-то другая Другая Сторона
     
    Тасманский, 30 апр 2017
    #6
    Майк Вазовски и Admin нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    Нет, эта та самая Другая Сторона :) которая участвует в проекте "Для Тех Кому Не По" в лице того самого Петровича :)
     
    productor, 1 май 2017
    #7
  9. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    К проекту "ДТКНП" присоединилась группа "Вежливые Люди" (г. Белгород).
    Слушать онлайн: http://radiojamzone.ucoz.net/dtknpradio.html
    Присоединяйтесь! Время заявить о своем творчестве!
     
    productor, 3 май 2017
    #8
    Анаконда нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    К проекту "ДТКНП" присоединилась группа "VO-7" (г.Тирасполь).
    Слушать онлайн: http://radiojamzone.ucoz.net/dtknpradio.html
    Присоединяйтесь! Время заявить о своем творчестве!
     
    productor, 5 май 2017
    #9
  11. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    К проекту "ДТКНП" присоединилась группа "Третий Мир" (г. Бендеры).
    Слушать онлайн: http://radiojamzone.ucoz.net/dtknpradio.html
    Присоединяйтесь! Время заявить о своем творчестве!
     
    productor, 7 май 2017
    #10
  12. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    К проекту "ДТКНП" присоединился Макс Левушкин (г. Москва)
    Слушать онлайн: http://radiojamzone.ucoz.net/dtknpradio.html
    Присоединяйтесь! Время заявить о своем творчестве!
     
    productor, 12 май 2017
    #11
  13. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    Radio JamZONE в каталогах онлайн радио:
    https://laradiofm.ru/station-1331

    http://top-radio.ru/web/jamzone

    http://radiomaniya.ru/radio/radio-jamzone-d-t-k-n-p

    http://radiomaniya.ru/radio/radio-jamzone-kaver

    https://radio-tochka.com/content/catalog#70138

    http://screamradio.ru/rok/441-radio-jamzone-dlya-teh-komu-ne-po.html

    http://screamradio.ru/rok/440-radio-jamzone.html
     
    productor, 14 май 2017
    #12
  14. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    Теперь мы еще ближе!
    Доступно для скачивания приложение на Андроид с Яндекс Стор. Скачать магазин приложений Яндекс на свой смартфон можно здесь: https://store.yandex.ru/#download
    Screenshot_221830.png
     
    productor, 26 май 2017
    #13
  15. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    Доступно обновленное андроид приложение для прослушивания потоков Radio JamZONE в маркетах:
    Яндекс.Store
    Aptoide
    Amazon
    Скачать маркет для установки приложения можно отсканировав QR код с устройства.
    Screenshot_233357_400x800.png Aptoid_RJZ_2_1.jpg Amazon_RJZ_2_1.jpg
     
    productor, 9 июн 2017
    #14
  16. TopicStarter Overlay
    productor

    productor Пользователь

    На форуме с:
    24 апр 2017
    Сообщения:
    11
    Глобальное обновление! Доступно обновленное приложение на андроид. Изменен интерфейс, добавлены кнопки перезагрузки потока, группы в социальных сетях, сайт радиостанции, чат. Скачать можно в магазинах приложений или по QR коду прямо с устройства.
    Теперь и в Google Play!
    GooglePlay_RJZ_3.png Screenshot_204720_240x410.png Screenshot_204854_240x410.png
     
    productor, 17 июн 2017 в 15:36
    #15