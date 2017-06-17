Проект для молодых музыкантов на Radio JamZONE

На Radio JamZONE (Россия) стартовал проект "Для Тех Кому Не По" ориентированный на помощь в продвижении молодых музыкантов и групп. В проекте могут участвовать абсолютно все желающие независимо от страны проживания, стили музыки от рока, металла, альтернативы, панка до этно и фолка. Качество присылаемых записей не обязательно должно быть студийным, приветствуются все варианты, гаражные, концертные, домашние, главное чтобы это было воспринимаемо и Вам же самим не было неловко от звучания Ваших композиций. Никаких конкурсов и отборов! Пришло время заявить о себе! Подробности на сайте: Spoiler: Radio JamZONE http://radiojamzone.ucoz.net/index.html К проекту уже присоединились: гр. Другая Сторона (г.Тирасполь), АРНИ Полянка (г.Белгород). Присоединяйся!