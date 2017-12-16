Продаю вещи из квартиры. Самовывоз. г. Бендеры.

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Арес, 16 дек 2017 в 20:30.
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Еще.
А цены?
Цены в личку. Еще шкаф вот.
За торшером в рулончики, случаем нет политической карты??? Если да, то почём?
Мишка олимпийский почём?
Приходишь такой в магазин: "По чем батон Фирменный?", а в ответ: "Нагнитесь, я вам на ушко скажу"
Всегда с таких людей поражался...
На каждой фотке бы нарисовали цену, было бы проще.
Нет))). Но что то из полит литературы можно поискать).
Будет еще 100 листов обсуждения дорого/дешево. Лично мне флуд не нужен. Кому реально надо, тот напишет.
Вы написали бы цену, кому надо тот и отпишется в личку...
Детям хочу в комнату, политическую карту и карту звёздного неба ( у нас в детстве было, так хоть помню где Африка находится))))
Карты к сожалению нет.
Микроволновку и пылесос заберу. На счет стиралки подумаю.
отложено. думайте. отложено до 20.
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