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Продаю вещи из квартиры. Самовывоз. г. Бендеры.

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Арес, 16 дек 2017 в 20:30.

5/5, 1 голос
  1. TopicStarter Overlay
    Арес

    Арес Гений

    На форуме с:
    22 июн 2014
    Сообщения:
    98
    Арес, 16 дек 2017 в 20:30
    #1
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  3. TopicStarter Overlay
    Арес

    Арес Гений

    На форуме с:
    22 июн 2014
    Сообщения:
    98
    Еще.
     

    Вложения:

    Арес, 16 дек 2017 в 20:31
    #2
    Lёka нравится это.
  4. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.149
    А цены?
     
    Lёka, 16 дек 2017 в 20:32
    #3
  5. TopicStarter Overlay
    Арес

    Арес Гений

    На форуме с:
    22 июн 2014
    Сообщения:
    98
    Цены в личку. Еще шкаф вот.
     

    Вложения:

    Арес, 16 дек 2017 в 20:33
    #4
  6. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.149
    За торшером в рулончики, случаем нет политической карты??? Если да, то почём?

    Мишка олимпийский почём?
     
    Lёka, 16 дек 2017 в 20:34
    #5
  7. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.982
    Приходишь такой в магазин: "По чем батон Фирменный?", а в ответ: "Нагнитесь, я вам на ушко скажу"
    :D:D:D
    Всегда с таких людей поражался...
     
    Targitai, 16 дек 2017 в 20:34
    #6
    Арчи_Гудвин, Kartapet, VIGO и ещё 1-му нравится это.
  8. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.149
    На каждой фотке бы нарисовали цену, было бы проще.
     
    Lёka, 16 дек 2017 в 20:35
    #7
    VIGO нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Арес

    Арес Гений

    На форуме с:
    22 июн 2014
    Сообщения:
    98
    Нет))). Но что то из полит литературы можно поискать).
     
    Арес, 16 дек 2017 в 20:35
    #8
    Lёka нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Арес

    Арес Гений

    На форуме с:
    22 июн 2014
    Сообщения:
    98
    Будет еще 100 листов обсуждения дорого/дешево. Лично мне флуд не нужен. Кому реально надо, тот напишет.
     
    Арес, 16 дек 2017 в 20:36
    #9
    VIGO и Lёka нравится это.
  11. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.149
    Вы написали бы цену, кому надо тот и отпишется в личку...
    Детям хочу в комнату, политическую карту и карту звёздного неба ( у нас в детстве было, так хоть помню где Африка находится))))
     
    Lёka, 16 дек 2017 в 20:38
    #10
    VIGO нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Арес

    Арес Гений

    На форуме с:
    22 июн 2014
    Сообщения:
    98
    Карты к сожалению нет.
     
    Арес, 16 дек 2017 в 20:41
    #11
  13. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.792
    Микроволновку и пылесос заберу. На счет стиралки подумаю.
     
    VIGO, 16 дек 2017 в 20:56
    #12
  14. TopicStarter Overlay
    Арес

    Арес Гений

    На форуме с:
    22 июн 2014
    Сообщения:
    98
    отложено. думайте. отложено до 20.
     
    Арес, 16 дек 2017 в 20:59
    #13
    VIGO нравится это.