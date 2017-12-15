Продам Jeep.

Собственно решился на продажу. Jeep Cherokee XJ 1997 года рестайл. Двигатель: 2.5л дизель – VM 425 OHV. Грм шестерня, ТНВД электронный. Коробка передач: AX-15. 5ст. Раздаточная коробка: Command trac 231 Мосты: спереди DANA 30 на крестовинах, сзади DANA 35 с LSD в мосту. Все карданы на крестовинах. Грязевая резина + зимняя на оригинальных дисках jeep, экспедиционный багажник, свет на багажнике. Кузов, интегрированная рама без ржавчины и гнили. Машина целая. Все агрегаты рабочие. ПМР страховка и ТО на 2018. Мотор масло не ест, не дымит, пузыри в расширительный бачек не пускает. Мосты не гудят и не текут все сальники там новые. Раздатка работает без проблем и шумов. Расход в городе до 11-12л евро 4. Фото: Spoiler Всё что делал с машиной более чем 3 года и 54к пробега писал тут https://www.drive2.ru/r/jeep/979148/ Цена на данный момент видится 5899 уе, но торгуема и обсуждаема. 77860769, читаю вайбер, телеграм.