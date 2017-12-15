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Продам Jeep.

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Jedinike, 15 дек 2017 в 13:12.

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    Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.678
    Собственно решился на продажу.

    Jeep Cherokee XJ 1997 года рестайл.
    Двигатель: 2.5л дизель – VM 425 OHV. Грм шестерня, ТНВД электронный.
    Коробка передач: AX-15. 5ст.
    Раздаточная коробка: Command trac 231
    Мосты: спереди DANA 30 на крестовинах, сзади DANA 35 с LSD в мосту. Все карданы на крестовинах.
    Грязевая резина + зимняя на оригинальных дисках jeep, экспедиционный багажник, свет на багажнике.
    Кузов, интегрированная рама без ржавчины и гнили. Машина целая. Все агрегаты рабочие.
    ПМР страховка и ТО на 2018.

    Мотор масло не ест, не дымит, пузыри в расширительный бачек не пускает.
    Мосты не гудят и не текут все сальники там новые. Раздатка работает без проблем и шумов.
    Расход в городе до 11-12л евро 4.

    Фото:
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    Всё что делал с машиной более чем 3 года и 54к пробега писал тут https://www.drive2.ru/r/jeep/979148/

    Цена на данный момент видится 5899 уе, но торгуема и обсуждаема.
    77860769, читаю вайбер, телеграм.
     
    Jedinike, 15 дек 2017 в 13:12
    #1
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