Продам i5 3570K 2 200 руб ПМР

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Jedinike, 16 мар 2017.
Любые тесты перед продажей. Продаю в связи с переходом на i7. Торг.
77860769 Николай.
Апну.
Материнку продал?
Нет, на ней крутится 2600к. Надо проц слить)
Отдам за 2000 рублей ПМР.
Я знаю что цена не обсуждается, но вставлю свои 5 копеек-) Купил 2 недели назад 2 системника с i-5 (системник полностью укомплектован) по цене дешевле, чем тут только 1 проц-) Но это в мск
Проц с К?
я уже не помню и глянуть негде, т.к. не себе брал, а системник с i-7 150уе стоил))
может там нехалем еще?
да всё там отлично, летают по полной-)))
Тут в мск бывает компании закрываются и можно словить момент, когда они распродают оргтехнику
Я про то, что и7 разные есть и цена им разная.
1900
1800
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