  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Продам i5 3570K 2 200 руб ПМР

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Jedinike, 16 мар 2017.

  1. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    Любые тесты перед продажей. Продаю в связи с переходом на i7. Торг.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    77860769 Николай.
     
    Jedinike, 16 мар 2017
    #1
    Solyris нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    Апну.
     
    Jedinike, 18 мар 2017
    #2
  3. Dima

    Dima Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    93
    Материнку продал?
     
    Dima, 24 мар 2017
    #3
  4. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    Нет, на ней крутится 2600к. Надо проц слить)

    [​IMG]
     
    Jedinike, 24 мар 2017
    #4
  5. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    Отдам за 2000 рублей ПМР.
     
    Jedinike, 30 мар 2017
    #5
  6. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.206
    Я знаю что цена не обсуждается, но вставлю свои 5 копеек-) Купил 2 недели назад 2 системника с i-5 (системник полностью укомплектован) по цене дешевле, чем тут только 1 проц-) Но это в мск
     
    Admin, 30 мар 2017
    #6
    Vladm нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    Проц с К?
     
    Jedinike, 30 мар 2017
    #7
  8. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.206
    я уже не помню и глянуть негде, т.к. не себе брал, а системник с i-7 150уе стоил))
     
    Admin, 30 мар 2017
    #8
  9. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    может там нехалем еще?
     
    Jedinike, 30 мар 2017
    #9
  10. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.206
    да всё там отлично, летают по полной-)))
    Тут в мск бывает компании закрываются и можно словить момент, когда они распродают оргтехнику
     
    Admin, 31 мар 2017
    #10
  11. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    Я про то, что и7 разные есть и цена им разная.
     
    Jedinike, 31 мар 2017
    #11
  12. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    1900
     
    Jedinike, 8 апр 2017 в 11:14
    #12
  13. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.676
    1800
     
    Jedinike, 10 апр 2017 в 12:52
    #13