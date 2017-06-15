Продам щенков западно-сибирской лайки.

В продаже великолепные щенки западно-сибирской лайки (волчий окрас)Отец состоит в клубе Украины и зоосфера, прямые крови из Хантемансийска, откуда пошла порода. Мама состоит в клубе зоосфера, умнейшее создание обладающие удивительным разумом. Одна из немногих пород, способных отдать свою жизнь защищая хозяина. Собаки полностью соответствуют породным данным, территориально зависимы, великолепные охранники и охотники. Щенки все с широким костяком, мощными лапами. Прошлый помет (24 февраля 2016г)прекрасные охотники. Есть фото щенков прошлого года, можно посмотреть как будет выглядить ваш будущий друг. Можно увидеть родителей. эти собаки обладают уравновешенной психикой, но вместе с тем энергичны и любят порезвиться. К человеку неагрессивны, если, конечно, их специально не злить. Очень любят детей и не обижают маленьких домашних животных, дружат с другими собаками. Это на удивление доброжелательная собака, если учесть, что на генетическом уровне она ближе всех к своим диким предкам – волкам. Развито чувство стаи, и к своей стае – хозяину и его семье западно-сибирские лайки привязываются очень сильно. На момент продажи щенки будут проглистованны и привиты по возрасту, с международным ветпаспортом и щенячкой(в 6 месяцев обмен на родословную)Продаются только в частный дом и вольерное содержание, никакой цепи и квартиры. Цена с документами 150$ , без 130$, торг при выборе. Доставка.0779 59 133. детка с прошлого года было стало, тут ей 9 месяцев. еще одна дочь, было и стало папа наш