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Продам щенков западно-сибирской лайки.

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем 13-й Чертенок, 15 апр 2017.

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    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.830
    В продаже великолепные щенки западно-сибирской лайки (волчий окрас)Отец состоит в клубе Украины и зоосфера, прямые крови из Хантемансийска, откуда пошла порода. Мама состоит в клубе зоосфера, умнейшее создание обладающие удивительным разумом. Одна из немногих пород, способных отдать свою жизнь защищая хозяина. Собаки полностью соответствуют породным данным, территориально зависимы, великолепные охранники и охотники. Щенки все с широким костяком, мощными лапами. Прошлый помет (24 февраля 2016г)прекрасные охотники. Есть фото щенков прошлого года, можно посмотреть как будет выглядить ваш будущий друг. Можно увидеть родителей. эти собаки обладают уравновешенной психикой, но вместе с тем энергичны и любят порезвиться. К человеку неагрессивны, если, конечно, их специально не злить. Очень любят детей и не обижают маленьких домашних животных, дружат с другими собаками. Это на удивление доброжелательная собака, если учесть, что на генетическом уровне она ближе всех к своим диким предкам – волкам. Развито чувство стаи, и к своей стае – хозяину и его семье западно-сибирские лайки привязываются очень сильно. На момент продажи щенки будут проглистованны и привиты по возрасту, с международным ветпаспортом и щенячкой(в 6 месяцев обмен на родословную)Продаются только в частный дом и вольерное содержание, никакой цепи и квартиры. Цена с документами 150$ , без 130$, торг при выборе. Доставка.0779 59 133.
    детка с прошлого года
    было
    image (7).jpg
    стало, тут ей 9 месяцев.

    image (5).jpg

    еще одна дочь, было и стало
    0-02-05-af3d6d2a24c14d25a94938ab64341754f82fe2850e05f16defdf3e5ef3a98906_full.jpg 0-02-05-57cc0f221474cc8da07a77a92bb456811be04d5ea97b198fe84fe320db755a95_full.jpg 0-02-05-75bc5e7e77b2084b0895c917b34314978b673b01f4c299377b9b6f8dd95dbdbd_full.jpg
    папа наш
    image.jpg
     
    13-й Чертенок, 15 апр 2017
    #1
    kpebetko, pridnestrovian, Цитрус и 5 другим нравится это.
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    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.830
    дети этого года. Все прошли аттестацию. На фото 5 кобелей.
    [​IMG]
     
    13-й Чертенок, 9 май 2017
    #2
    kpebetko, Grek, Анаконда и 3 другим нравится это.
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    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.830
    осталось 3 мальчика. image (7).jpg
     
    13-й Чертенок, 19 май 2017
    #3
    Незнакомка, Анаконда и Оптик нравится это.
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    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.830
    ребенки волчата ищут дом c_3557026fe0c8d76b6e2b0036ce14e8f8.jpg
     
    13-й Чертенок, 24 май 2017
    #4
    Оптик и Незнакомка нравится это.
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    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.830
    подросли, меняют окраску)

    [​IMG]
     
    13-й Чертенок, 15 июн 2017 в 19:32
    #5
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