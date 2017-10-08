Продам горелку походную.

Продаю вот такую полезную газовую горелку. Покупал пару месяцев в магазине за 300 руб. продаю за 200 р. практически не пользовался. Вещь в идеальном состоянии. Солдатский котелок даже при холодной погоде закипает за 7-10 минут. Лепестки выдерживают сильный ветер и огонь не задувает. До этого пользовался точно такой же горелкой лет 5, но потерялся переходничок и пришлось купить новую. Источник питания портативный газовый баллон, продаются в рыбацких/туристических магазах в районе 30 руб. Если использовать только для приготовления чая/кофе или разогрева еды, баллона мне хватало на 2-3 сезона. Очень удобно использовать по утру, когда горячего хочется, а распаливать костер жутко лень. Вещь компактная и легкая, в боевую готовность приводится просто и быстро. Тирасполь/Бендеры/Слободзея доставка бесплатно!!!