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Продам горелку походную.

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Серж1, 8 окт 2017 в 13:54.

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    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.495
    Продаю вот такую полезную газовую горелку. Покупал пару месяцев в магазине за 300 руб. продаю за 200 р. практически не пользовался. Вещь в идеальном состоянии. Солдатский котелок даже при холодной погоде закипает за 7-10 минут. Лепестки выдерживают сильный ветер и огонь не задувает. До этого пользовался точно такой же горелкой лет 5, но потерялся переходничок и пришлось купить новую. Источник питания портативный газовый баллон, продаются в рыбацких/туристических магазах в районе 30 руб. Если использовать только для приготовления чая/кофе или разогрева еды, баллона мне хватало на 2-3 сезона. Очень удобно использовать по утру, когда горячего хочется, а распаливать костер жутко лень. Вещь компактная и легкая, в боевую готовность приводится просто и быстро.(025)

    Тирасполь/Бендеры/Слободзея доставка бесплатно!!!;)
     

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    Серж1, 8 окт 2017 в 13:54
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