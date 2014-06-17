  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Программа переселения соотечественников

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем Свидетель, 17 июн 2014.

5/5, 1 голос
Страница 1 из 5
  1. TopicStarter Overlay
    Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    http://emigrant-ussr.ru/
    есть такая программа и даже с выделением денег, она как то незаметно прошла и была свернута в кишиневском посольстве РФ по причинам....( кто -то знает причины?)
    Конечно, когда знаешь, что попадешь в первую сотню и получишь бабки и уедешь среди первых, то делиться такой инфой совсем некстати, на первый взгляд...
    Но оказывается (УУУУПСССС)))), есть и второй взгляд
    http://back2russia.net/index.php/blog/6/entry-85-ne-hodite-deti-v-afriku-gulyat/
    Я это к тому, что лучше ехать компанией знакомых, а не с бухты -барахты в неизвестность.
    Как люди жалели, когда все бросали и попадали к проходимцам на работу((
     
    Свидетель, 17 июн 2014
    #1
    Lёka нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. Oscar

    Oscar Гений

    На форуме с:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.952
    По приведенной ссылке показано, как человек 15 лет проработал здесь на хамов и проходимцев. Ничего про проходимцев на той стороне в приведенной статье не написано. Так что вчитывайтесь в то, чем собираетесь поделиться с остальными.

    По теме: по программе переселения вы можете оставить себе имеющуюся в собственности недвижимость, автомобиль и пр. Так что вообще непонятно, как можно такое говорить. А поехать в никуда - да, страшновато. Но это еще не означает, что нельзя сначала найти там концы, а потом поехать по программе.
     
    Oscar, 17 июн 2014
    #2
    Lёka и LOOK нравится это.
  4. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.140
    Сам недавно просматривал указанный форум.....
    В Кишиневе программа не свернута. В ближайшие дни будет видеокнференция с представителями исполнительной власти Омской (кажется) области.
    Но, млин, приоритетные зоны переселения - Забайкалье и дальше на Дальний Восток :(
    Кстати смотрел еще раньше, сейчас вроде даже выплаты повысили....
    Но остается очень много вопросов, в первую очередь с проживанием и работой.....
     
    Targitai, 17 июн 2014
    #3
    Platini и Lёka нравится это.
  5. Oscar

    Oscar Гений

    На форуме с:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.952
    Не, в первую очередь с климатом и цивилизацией. Программа помогает заселять Россию-матушку, в центральных регионах программа как-бы не свернута, но выплат практически никаких.
     
    Oscar, 17 июн 2014
    #4
    Platini и Lёka нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    написано и хоть и резко, но правда((
    раннее писали, что заявления больше не принимают, сейчас в июне возобновили
    услышать бы кого-то, кто уехал и как он устроился(
     
    Свидетель, 17 июн 2014
    #5
    Lёka нравится это.
  7. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    http://www.fmsvrn.ru/gosuslugi/resettlement/responses.php
    Думаю, эти соотечественники никому особенно не нужны. Возись с ними...они еще права качать начинают...Вот с смуглолицыми проще...они понятливее...кому и скоко оюъяснять не надо, а в случае чего на них и цыкнуть можно. Вот их и следует в Маскву и область пускать...остальных - осваивать просторы необъятной России.
    "А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже
    Нужны - как в русской бане лыжи!"
    "Куда в первую очередь пригласят соотечественников?
    Пилотными регионами программы стали Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Тамбовская, Тверская и Тюменская области. Руководителям именно этих регионов указ президента предписывает раньше других подготовить проекты региональных программ переселения. Но число регионов постоянно растет. В настоящее время в Программу переселения включены Архангельская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Курганская, Пензенская области и другие субъекты Российской Федерации."
    http://www.aiss.gov.ru/info/resettlement_programme/
     
    ОДОБРЯМС, 17 июн 2014
    #6
    Lёka и олег нравится это.
  8. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.369
    Эх, про Магадан забыли.
     
    dock, 17 июн 2014
    #7
    Lёka нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    все эти области сами по себе очень интересные -Красноярский край один из самых богатых на землю и другие природные ресурсы, да и территориально шикарен, Хабаровский , Приморский - тоже самое плюс учитывая сотрудничество и дальнейшую ассоциацию с Китаем, Тюменская область одна из привлекательных по зарплате, в принципе везде есть свои плюсы.
    Минус только один - менеджмент этой программы, чета кажется, что скорей организаторы хотят отчитаться за количество привлеченного народу, хапнуть денег под эту массу, а потом мурыжить как народ так и правительство, дескать - все лодыри, пьяницы - разве можно им деньги доверить??
    Для начала можно отслеживать хотя бы вакансии по этим регионам и зп там, чтобы знать себе цену.
     
    Свидетель, 17 июн 2014
    #8
    Lёka нравится это.
  10. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.667
    Требуются везде в первую очередь рабочие профессии и учителя с врачами. И суетиться можно тому у кого гражданство РФ есть. Родственница давно уехала по этой программе. Отказалась от молдавского гражданства, потом сделала российское, потом ездила в Россию получать паспорт с местной пропиской. На выбор дали 2 региона. Выбрала ближайший. Но - снимает квартиру и живёт в Москве.Года 3 назад уехала.
     
    Анаконда, 17 июн 2014
    #9
    Свидетель нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    3 года назад так можно было, пока организаторы не поняли, что народ не дурнее их и все равно уедет из некомфортных для проживания мест.

    теперь гражданство быстро дают и в законе пишут, что в соотечественники попадают как проживающие на бывших территориях и лицах без гражданства, а также их дети и еще важны культурные корни, язык, традиции.



    если она ради гражданства и возможности там жить суетилась, то понятно)
     
    Свидетель, 17 июн 2014
    #10
    Lёka нравится это.
  12. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.667
    Год назад она вышла замуж, Расписались в России, ребёнок родился в Москве. Сюда приедут в гости.
     
    Анаконда, 17 июн 2014
    #11
    Lёka и Свидетель нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959

    чтож, видно судьба у ней в РФ была)
     
    Свидетель, 17 июн 2014
    #12
    Lёka нравится это.
  14. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.667
    Жених местный. Познакомились в Москве))) Живут сейчас в Москве.
     
    Анаконда, 17 июн 2014
    #13
    Lёka нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    да, у меня тоже есть такой пример когда он -болгарин, она хохлушка, а родились в Ташкенте.
    Москва - город сводня ( там есть Сходня)))
     
    Свидетель, 17 июн 2014
    #14
    Lёka нравится это.
  16. золотая рыбка

    золотая рыбка Гений

    На форуме с:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    96
    У меня тоже знакомый по переселению уехал 6 месяцев назад ,восторгов пока мало .В России целый бизнес поставлен на этом : анализы дай деньги чтобы сразу хорошими результаты оказались ,но в итоги дурят ,за каждую бумажку плати .И встречают там не с хлебом с солью ,везде стены которые надо прошибать и пахать ,чтоб это удовольствие оплачивать. у них уже затрат пошло немеренно ,а предлагали здесь сделать за 2500 у.е ( но нервы спокойны)
     
    золотая рыбка, 18 июн 2014
    #15
    Lёka нравится это.
  17. Псих

    Псих Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.907
    это в случае типа если чо, можно табор организовать было??)))))))))
     
    Псих, 18 июн 2014
    #16
    Lёka нравится это.
  18. Тича

    Тича Гений

    На форуме с:
    11 апр 2014
    Сообщения:
    803
    В Тверскую область уезжали знакомые по этой программе, говорят - приехали в глушь хуже нашей Каменки. Дали убитое жильё в общаге, "подъёмные" через несколько месяцев (куча заморочек с бумагами, оказывается нужно было приезжать со всеми оформленными документами в облцентре), на квартиру не хватило - снимают жильё. Зарплата говорят выше, чем у нас, но на месте перспектив пока никаких. Собираются ехать на заработки, пока ещё не знают куда.
     
    Тича, 18 июн 2014
    #17
    Platini, Свидетель, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  19. anip

    anip Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.968
    Итоги реализации Госпрограммы по переселению соотечественников

    Всего с начала реализации Госпрограммы по переселению соотечественников (с 2007г.) переселились более 195 тысяч человек.
    Только за полгода 2014 года переселились в Россию более 34 тысяч человек.
    В семьях, переехавших в Россию по Госпрограмме соотечественников родилось уже более 2 тыс. детей.

    Источник: Пресс-служба ФМС России
    http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=93196
     
    anip, 20 июн 2014
    #18
    Lёka нравится это.
  20. anip

    anip Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.968
    Изменения в Госпрограмме переселения соотечественников


    Иностранцы, получившие временное убежище на территории России, теперь смогут стать участниками Госпрограммы переселения соотечественников.

    Эти изменения внесены Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 531 «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

    Получить временное убежище можно в одном регионе РФ, а для участия в Госпрограмме выбрать другой.

    Справочно.

    Госпрограммы переселения соотечественников была утверждена в июне 2006 года. Основными целями Программы стали стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Россию, компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

    С 31 декабря 2012 года, с момента вступления в силу новой редакции, Государственная программа стала бессрочной.

    Участники Государственной программы и члены их семей имеют право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

    Сейчас в реализации Государственной программы участвуют 49 субъектов Российской Федерации в 7 федеральных округах.
     
    anip, 29 июл 2014
    #19
    Lёka, золотая рыбка и Тича нравится это.
  21. anip

    anip Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.968
    Правительство расширило программу переселения соотечественников
    [​IMG]
    Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
    Правительство России расширило программу переселения соотечественников. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

    «В региональные программы, включенные в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, вносятся изменения в связи с увеличением численности участников программ за счет лиц, вынужденно покинувших Украину и временно размещенных в России», — говорится в сообщении правительства.

    Теперь в 37 российских регионов в 2014 году сможет переселиться 11291 соотечественник из Украины. Наибольшее количество планируют принять Тульская область (1750 человек), Калужская и Оренбургская области (по 1000 человек), Тамбовская область (700 человек).

    В апреле 2014 года Госдума приняла закон, упрощающий прием в гражданство носителей русского языка, проживающих за рубежом. Как уточняет «Интерфакс», таковыми считаются лица, чьи родственники по прямой восходящей линии проживали на территории Российской Империи или СССР в действующих границах Российской Федерации.

    Программа возвращения соотечественников в Россию действует с 2006 года.
     
    anip, 21 авг 2014
    #20
    Lёka, Анаконда и Свидетель нравится это.
Страница 1 из 5