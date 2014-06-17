Программа переселения соотечественников

http://emigrant-ussr.ru/ есть такая программа и даже с выделением денег, она как то незаметно прошла и была свернута в кишиневском посольстве РФ по причинам....( кто -то знает причины?) Конечно, когда знаешь, что попадешь в первую сотню и получишь бабки и уедешь среди первых, то делиться такой инфой совсем некстати, на первый взгляд... Но оказывается (УУУУПСССС)))), есть и второй взгляд http://back2russia.net/index.php/blog/6/entry-85-ne-hodite-deti-v-afriku-gulyat/ Я это к тому, что лучше ехать компанией знакомых, а не с бухты -барахты в неизвестность. Как люди жалели, когда все бросали и попадали к проходимцам на работу((