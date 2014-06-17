Программа переселения соотечественников

Моя супруга, почти что 15 лет проработала в одной и той же организации, начав свою карьеру с секретаря референта, дослужившись до должности главного бухгалтера, в которой трудится в последние 5 лет. Человеку, проработавшему практически всю жизнь на одном месте очень трудно и тяжело уходить с работы, ну а тем более уходить в связи с переездом в другую страну. Напрягал момент, когда придется сказать руководству о том, что она должна попрощаться с ними... И вот момент настал, пару раз она намекнула начальству что рано или поздно уедет в РФ, сегодня разговор состоялся - она сообщила что в ближайшей перспективе уезжает и должна будет уйти с работы. Вроде бы человек отдал 15 лет жизни этой фирме... Но реакция руководителя, который кстати сам не титульной национальности, была ужасающая. Он в резкой форме выразил своё возмущение принимаемыми решениями, сказал что он категорически против этого, говорит у тебя здесь все есть, работа, машина, квартира.... "Кого ты из себя возомнила? в Россию она собралась! Да кто тебя там ждет? Кому ты Там нужна? В России развал и беспредел, воруют детей... Нет хорошей работы... Ты совсем зазвездилась!!! Ты пойми что ты здесь никто, а там тем более будет никем, что тебя там ждет? Какие перспективы? Жить всю жизнь на съемных квартирах? А о детях ты подумала? Здесь у нас созданы все условия для жизни и работы, зачем тебе Россия???" В общем вместо "Спасибо за годы отданные работе", супруга выслушала целую плеяду неприятных слов... Как говориться мана сизга результат.... грустно

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