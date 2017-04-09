Приют для животных в Бендерах. Что будет дальше?

В Бендерский горсовет и госадминистрацию поступили жалобы от жителей города, связанные с расположенным на микрорайоне «Ленинский» приютом для животных. Этим горожанам мешает шум собак, и они требуют , чтобы приют здесь закрыли и перенесли в другое место. 6 апреля "Центр помощи животным", посетила рабочая комиссия госадминистрации по вопросу переноса питомника для содержания животных по ул. Коммунистической. В состав комиссии вошли представители госадминистрации, депутаты городского Совета, председатель Союза общественных организаций г. Бендеры, экологи, врачи и эпидемиологи, представитель общественности и другие специалисты. Не равнодушным к этой проблеме оказался и депутат Верховного Совета ПМР Сергей Ханкевич. На встречу пришли местные жители, чьи подписи были собраны против работы приюта на микрорайоне. С другой стороны, поддержать единственный в городе приют, в котором на данный момент содержатся порядка двухсот особей, пришли волонтёры и неравнодушные жители и гости города. Противостояние началось ещё за пределами территории приюта. Члены комиссии затребовали у руководителя общественной организации "Центр помощи животным" Ирины Плаговой все документы подтверждающие законность существования приюта. Надо отметить, что этот вопрос поднимается часто на заседаниях профильной депутатской комиссии и каждый раз выясняется то, что питомник существует законно. Так из-за чего возник спор? Бендерский приют для животных, созданный городским Центром помощи животным, функционирует с 2010 года . Приют создавали как руками, работающих на благо животных, добровольцев, так и при помощи сердобольных горожан, жертвовавших на обустройство приюта кто что мог — деньги, лекарства, стройматериалы, корма, посуду, сетку для клеток, доски, ветошь, а то и просто оказывавших физическую помощь в уборке и благоустройстве территории и уходе за животными. Когда Министерством сельского хозяйства территория на окраине микрорайона, где ранее размещались конюшни, была предоставлена в аренду Центру помощи животным, она была в таком состоянии, что, казалось, обустроить ее при имеющихся средствах и возможностях нереально. Это была самая настоящая мусорная свалка, заросшая бурьяном, с полуразрушенными строениями на территории. Сегодня это место, где есть вольеры и будки для собак, клетки для кошек, прооперированных и больных животных, операционная и постоперационная, манежи для щенков Все это располагается на чистой, ухоженной территории. Работа по обустройству приюта проведена огромная, к ней подключались взрослые и дети, школьники и воспитанники детдома, представители общественных организаций и рядовые горожане, коммерсанты и пенсионеры, бендерчане и гости города. И средства, и силы в это дело были вложены большие. Работники Центра помощи животным при помощи спонсоров провели в приют водопровод, канализацию и электричество, подключили газовую плиту, выложили кафелем помещения медицинского назначения, отремонтировали крышу, подлатали стены, своими руками соорудили вольеры, клетки и собрали будки. В настоящее время здесь содержатся около 200 животных — щенки и котята, у которых есть шанс обрести хозяев, животные на передержке после стерилизации, животные-инвалиды, которых невозможно пристроить. Волонтеры приюта отвозят свои подопечных в Тираспольскую ветклинику на операции кастрации и стерилизации, оказывают им послеоперационный уход, кормят, обучают, регулярно проводят благотворительные акции и поиск для животных хозяев. Члены рабочей комиссии задавали много вопросов о работе приюта, а руководитель Центра помощи животным Ирина Плагова отвечала на них. В госадминистрации разработали комплексную программу регуляции численности бродячих животных. Бездомных собак предлагают отлавливать и помещать в пункт передержки, носителей болезней будут отбраковывать, а часть здоровых животных — стерилизовать. К Председателю Бендерского городского совета у волонтеров тоже возникли вопросы и не только по новой программе. Видео 4 (диалог председателя городского совета с волонтером приюта) Около часа комиссия знакомилась с работой Центра помощи животным. После чего, председатель комиссии, заместитель государственной администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству Павел Михеев и его коллеги вышли к ждущим их людям. Члены комиссии уехали заседать и искать "Соломоново решение" в стенах госадминистрации Бендер. Волонтеры вернулись к питомцам приюта. Стороны обменялись мнениями на повышенных тонах. Что будет с приютом и какое будет решение комиссии? - вопрос ближайшего времени. Интервью Полина Арнаут, председатель общественной экологической организации "Эйкумена" Среди неравнодушных к судьбе Центра помощи животным, были не только бендерчане, их приехали поддержать некоторые жители Тирасполя. https://www.youtube.com/watch?v=_VY1Zef5T9E Интервью Лилина Шилина, житель г. Тирасполь Руководитель Центра помощи животным, Ирина Плагова поделилась своим видением происходящего. https://www.youtube.com/watch?v=zbL85nS6JRY Свое мнение решил высказать председатель Бендерского горсовета. Его взгляд отличается от точки зрения руководителя общественной организации. https://www.youtube.com/watch?v=dJSoac1j5bo Название комиссии звучит так: " Комиссия по вопросу переноса питомника по содержанию животных по ул. Коммунистической". Похоже, что акцент в решении этого вопроса уже сделан. Осталось понять: кто от этого и что выиграет? http://dnestr.tv/5765-sobachiy-shum.html