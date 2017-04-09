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Приют для животных в Бендерах. Что будет дальше?

Тема в разделе 'Новости ПМР', создана пользователем Admin, 9 апр 2017 в 02:42.

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  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.205
    В Бендерский горсовет и госадминистрацию поступили жалобы от жителей города, связанные с расположенным на микрорайоне «Ленинский» приютом для животных. Этим горожанам мешает шум собак, и они требуют , чтобы приют здесь закрыли и перенесли в другое место.
    6 апреля "Центр помощи животным", посетила рабочая комиссия госадминистрации по вопросу переноса питомника для содержания животных по ул. Коммунистической.
    В состав комиссии вошли представители госадминистрации, депутаты городского Совета, председатель Союза общественных организаций г. Бендеры, экологи, врачи и эпидемиологи, представитель общественности и другие специалисты.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Не равнодушным к этой проблеме оказался и депутат Верховного Совета ПМР Сергей Ханкевич.

    На встречу пришли местные жители, чьи подписи были собраны против работы приюта на микрорайоне. С другой стороны, поддержать единственный в городе приют, в котором на данный момент содержатся порядка двухсот особей, пришли волонтёры и неравнодушные жители и гости города.
    Противостояние началось ещё за пределами территории приюта.



    Члены комиссии затребовали у руководителя общественной организации "Центр помощи животным" Ирины Плаговой все документы подтверждающие законность существования приюта. Надо отметить, что этот вопрос поднимается часто на заседаниях профильной депутатской комиссии и каждый раз выясняется то, что питомник существует законно. Так из-за чего возник спор?



    Бендерский приют для животных, созданный городским Центром помощи животным, функционирует с 2010 года . Приют создавали как руками, работающих на благо животных, добровольцев, так и при помощи сердобольных горожан, жертвовавших на обустройство приюта кто что мог — деньги, лекарства, стройматериалы, корма, посуду, сетку для клеток, доски, ветошь, а то и просто оказывавших физическую помощь в уборке и благоустройстве территории и уходе за животными.
    Когда Министерством сельского хозяйства территория на окраине микрорайона, где ранее размещались конюшни, была предоставлена в аренду Центру помощи животным, она была в таком состоянии, что, казалось, обустроить ее при имеющихся средствах и возможностях нереально. Это была самая настоящая мусорная свалка, заросшая бурьяном, с полуразрушенными строениями на территории. Сегодня это место, где есть вольеры и будки для собак, клетки для кошек, прооперированных и больных животных, операционная и постоперационная, манежи для щенков Все это располагается на чистой, ухоженной территории.
    Работа по обустройству приюта проведена огромная, к ней подключались взрослые и дети, школьники и воспитанники детдома, представители общественных организаций и рядовые горожане, коммерсанты и пенсионеры, бендерчане и гости города. И средства, и силы в это дело были вложены большие.
    Работники Центра помощи животным при помощи спонсоров провели в приют водопровод, канализацию и электричество, подключили газовую плиту, выложили кафелем помещения медицинского назначения, отремонтировали крышу, подлатали стены, своими руками соорудили вольеры, клетки и собрали будки.
    В настоящее время здесь содержатся около 200 животных — щенки и котята, у которых есть шанс обрести хозяев, животные на передержке после стерилизации, животные-инвалиды, которых невозможно пристроить. Волонтеры приюта отвозят свои подопечных в Тираспольскую ветклинику на операции кастрации и стерилизации, оказывают им послеоперационный уход, кормят, обучают, регулярно проводят благотворительные акции и поиск для животных хозяев.
    Члены рабочей комиссии задавали много вопросов о работе приюта, а руководитель Центра помощи животным Ирина Плагова отвечала на них.



    В госадминистрации разработали комплексную программу регуляции численности бродячих животных. Бездомных собак предлагают отлавливать и помещать в пункт передержки, носителей болезней будут отбраковывать, а часть здоровых животных — стерилизовать. К Председателю Бендерского городского совета у волонтеров тоже возникли вопросы и не только по новой программе.
    Видео 4 (диалог председателя городского совета с волонтером приюта)
    Около часа комиссия знакомилась с работой Центра помощи животным. После чего, председатель комиссии, заместитель государственной администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству Павел Михеев и его коллеги вышли к ждущим их людям.



    Члены комиссии уехали заседать и искать "Соломоново решение" в стенах госадминистрации Бендер. Волонтеры вернулись к питомцам приюта. Стороны обменялись мнениями на повышенных тонах. Что будет с приютом и какое будет решение комиссии? - вопрос ближайшего времени.



    Интервью Полина Арнаут, председатель общественной экологической организации "Эйкумена"

    Среди неравнодушных к судьбе Центра помощи животным, были не только бендерчане, их приехали поддержать некоторые жители Тирасполя.

    https://www.youtube.com/watch?v=_VY1Zef5T9E

    Интервью Лилина Шилина, житель г. Тирасполь

    Руководитель Центра помощи животным, Ирина Плагова поделилась своим видением происходящего.

    https://www.youtube.com/watch?v=zbL85nS6JRY

    Свое мнение решил высказать председатель Бендерского горсовета. Его взгляд отличается от точки зрения руководителя общественной организации.

    https://www.youtube.com/watch?v=dJSoac1j5bo

    Название комиссии звучит так: " Комиссия по вопросу переноса питомника по содержанию животных по ул. Коммунистической". Похоже, что акцент в решении этого вопроса уже сделан. Осталось понять: кто от этого и что выиграет?


    http://dnestr.tv/5765-sobachiy-shum.html
     
    Last edited: 9 апр 2017 в 02:48
    Admin, 9 апр 2017 в 02:42
    #1
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  2. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.205
    В Социальной сети Фейсбук пишет Дмитрий Гончаренко:

    Сегодня с утра я был в Бендерах - наблюдал за тем, как в Центр помощи животным г. Бендеры приезжала городская комиссия из чиновников и депутатов горсовета. Причиной визита стала жалоба жильцов микрорайона “Ленинский” на лай собак, доносящийся из приюта. Помимо членов комиссии на импровизированной встрече присутствовало еще человек 40-50, как жителей микрорайона (причем, с разными настроениями), так и волонтеров Центра и просто неравнодушных граждан.

    По карте вы можете представить, на каком расстоянии находится Центр от ближайших домов (207, 209). По моим оценкам, расстояние метров 400. При этом, приют от домов отделяет Коммунистическая с оживленным движением и автостоянка на месте автопарка. Я думаю, что лай действительно может долетать до домов - но не как сильный, мешающий разговору или просмотру телевизора шум, а просто как некий фоновый звук. Возможно, тут есть кто-то с Ленинского, он скажет как оно на самом деле. Хотя, как мне кажется, истинная причина жалоб не столько в близости к домам.

    Представители жалующейся стороны, которых мне довелось увидеть на этой встрече, в основном находятся в глубоко пенсионном возрасте. Их тоже можно понять - когда со здоровьем не все гладко, любой шум воспринимается совсем не так, как здоровым молодым человеком. И на мой взгляд, разница в оценках “шумно - не шумно”, которая бурно проявлялась в ходе “майданчика” (как охарактеризовал стихийную встречу один из присутствующих), определяется как раз этим. Пожилому больному человеку многое доставляет неудобство: лай собак, крики детей во дворе, шум машин. Игнорировать жалобы горожан администрация не вправе, вот и прибыла представительная делегация в сопровождении милиции для того, чтобы, так сказать, изучить и принять во внимание.

    Народ от работы комиссии отстранили, чтоб не мешался, и по территории Центра чиновники с депутатами перемещались в сопровождении Ирина Плагова и нескольких ее коллег. Что по сути, возможно, и правильно - незачем нервировать животных - но было воспринято отодвинутым народом не очень радостно. Тем более что некоторые не самые высокие по чину, но горланистые члены комиссии в процессе отодвигания масс всячески демонстрировали хамские повадки и властный голос, за что моментально получили в толпе прозвище “баба из СС”. Хотя, может СС - это санстанция? В любом случае, получилось метко, как это обычно и бывает с народным творчеством.

    Хождения комиссии по территории Центра заняли минут 40, после этого ее члены с профессионально хмурыми и сосредоточенными лицами двинулись на выход. За воротами Центра состоялось короткое общение с народом, в ходе которого было заявлено, что комиссия продолжит свою работу в здании госадминистрации и о результатах “будет доведено”. После нескольких выступлений с мест все на ту же тему “шумно - не шумно” и поднимающегося по этому поводу гвалта, многократно превышающего по децибелам любой лай, уважаемые люди расселись по машинам и отбыли. Народ тоже потянулся к выходу.

    Лично меня насторожили высказывания лиц, входящих в комиссию или причастных к ее работе по поводу того, что “нужно слушать всех” и “искать Соломоново решение”. Я двумя руками за Соломона, просто не уверен, что члены комиссии верно понимают смысл, заложенный в притчи о нем. Позволю себе напомнить вам самую известную из них:

    Две женщины пришли к Соломону с младенцем, каждая из них утверждала, что она его мать. Соломон приказал принести меч, чтобы разрубить младенца и отдать каждой из женщин по половине. Одна из них согласилась, а вторая сказала: “Не нужно, пусть она заберет его”. И именно этой женщине Соломон отдал младенца, ибо только мать готова отказаться от своего ребенка, чтобы сохранить ему жизнь.

    К сожалению, для многих в соломоновом решении запомнилось только разрубание младенца пополам. И трактуют они его мудрость как принятие решения из серии “ни нашим, ни вашим”. Звучали такие предложения и сегодня: мол, давайте перенесем Центр в поля, на сельхозбригаду, там собак точно никто не услышит. Ну здорово же, действительно, как тут не вспомнить Соломона. А то, как волонтеры будут добираться в поля каждый день и что это неизбежно уменьшит их количество, а может и приведет к смерти “младенца” - это уже их волонтерье дело, они ведь и так не от мира сего, пусть выкручиваются. О том, какую работу для города проводят волонтеры Центра, никто из чиновников при мне не вспоминал. Не услышал я и мыслей о том, что по сути в Бендерах проводится уникальный для нашего региона эксперимент, и если объединить усилия общества и власти и довести его до конца, то получится пример изменения городской среды, который станет известным далеко за пределами Приднестровья. Видимо, не до высоких материй сейчас - время тяжелое. А может, я просто не там стоял.

    По поводу волонтеров хочу сказать пару слов отдельно. Если где-то в Приднестровье есть пример реально работающего Гражданского Общества - так это в Центре помощи животным. Не обсуждения на кухнях и во дворах, не активное топтание клавиатур в соцсетях и даже не разовые акции по уборке мусора - а вот такая каждодневная работа, длящаяся из года в год, сложная физически и психологически, отличает Общественников с большой буквы от нас, всех остальных. Сегодня я увидел множество людей разных возрастов, мужчин и женщин, которые не за деньги, награды и прочие выгоды, а ради общей идеи, занимаются спасением животных. Это очень впечатляет. Я сейчас громкие слова скажу - но вот на таких людях стоит Земля, чем бы они не занимались. И если наши отечественные соломоны сегодня не поняли, с чем они столкнулись - то я им не завидую.

    Пока я ждал среди людей окончания визита комиссии, мне пришлось многого наслушаться. Очень хотелось бы, чтобы бендерские вершители судеб поняли: от решения высокой комиссии зависит не только судьба Центра. Бендерчане, как и жители всего Приднестровья, сейчас переживают непростой период во взаимоотношениях с властью. “Эти такие же” звучало в толпе пока еще робко, но уже не так чтоб вопросительно. От того, какие решения власть принимает в эти весенние месяцы, будет во многом зависеть ее дальнейшая судьба. И речь не только о Бендерах, и совсем не только о Центре помощи животным - но и о них в том числе.

    Я не жалею, что потратил несколько часов этим утром на поездку в Бендеры. И если понадобится, я приеду еще. Но лучше бы такой необходимости не возникло. Гораздо с большим удовольствием я хотел бы узнать о том, что власть действительно опирается на общество и слышит его голос. И если она действительно будет решать вопросы так, как это получалось у Соломона - я буду очень и очень рад.

    [​IMG]

    (с) Дмитрий Гончаренко https://www.facebook.com/groups/Pridnestrovie.OnLine/permalink/1861400567219102/
     
    Admin, 9 апр 2017 в 02:44
    #2
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  3. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.168
    «Вы так гавкаете что собак не слышно»
    «Освободите территорию ,а то нам негде собак выгуливать»
    Наше общество больно
    По сабжу
    Если питомник закроют то что эти песики останутся на улице ?
    Нужно искать другое место по любасу
     
    Last edited: 9 апр 2017 в 03:13
    WoWaN, 9 апр 2017 в 03:07
    #3
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  4. fly1ng

    fly1ng Гений

    Дата регистрации:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    776
    Представьте теперь каждый,что возле вашего дома находится такой же. А в ваших дворах каждый день бегают стаи взрослых особей, потому что ворота там постоянно открыты и по сути их перемещение никто не контролирует. Коллегу с работы, который жил через дорогу от этого приюта - приходилось прямо до подъезда подвозить, потому что во дворе постоянно стая бегала и кидалась на людей в тёмное время суток, и как-то бирки на ушах выглядели не убедительно...
    Сейчас в районе 24-25 сада так же стаи бегают то играют сами с собой, а то кидаются на прохожих,а за забором в детских садах дети бегают играются...
    Ночью постоянный лай. В общем, хз - моё мнение - это всё до тех пор,пока кого-то лично не коснулось. Я живу подальше от этого приюта.. но, если бы жил как те люди, через дорогу - так же бы возмущался...
     
    fly1ng, 9 апр 2017 в 06:50
    #4
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  5. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.740
    Тоже не хотел бы жить рядом , но 400 метров, вполне приемлемая дистанция.
     
    Last edited: 9 апр 2017 в 14:08
    Оптик, 9 апр 2017 в 07:33
    #5
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  6. елисей

    елисей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2015
    Сообщения:
    480
    Мы в ответе за тех, кого приручили
     
    елисей, 9 апр 2017 в 08:17
    #6
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  7. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.740
    У наших бродячих собак другая биография. Любители кукурузной каши, привыкли смотреть на собаку, как на приложение к калитке. Не лечат, толком не кормят, приплод за забор . Так бездомные собаки и попадают в город.
     
    Оптик, 9 апр 2017 в 08:36
    #7
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  8. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.472
    Это да. В Тирасполе тоже проблема капитальная - особенно где частный сектор. Только вчера наблюдал целая стая и это в самом центре рядом школа детсады и т.д. Помянте мое слово никто не будет заниматься проблемой пока блин кого то капитально не искусают!
     
    Граф Люцифер, 9 апр 2017 в 08:39
    #8
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  9. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.740
    Я в курсе. У бендерского горисполкома стая обустроилась. Кидались на людей, других собак. Перетравили. Появилась следующая.
     
    Оптик, 9 апр 2017 в 08:44
    #9
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  10. iNoNemo

    iNoNemo Активный пользователь

    Дата регистрации:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    58
    Намекаете, что мусор убирать не нужно, все равно появится?
     
    iNoNemo, 9 апр 2017 в 09:23
    #10
  11. трудоголик

    трудоголик Гений

    Дата регистрации:
    29 ноя 2016
    Сообщения:
    402
    А на Космонавтов , во дворах - вообще.Мечта голодных корейцев- стаи еды всех размеров бегают непуганые....А приют - им ,блин,мешает....
     
    трудоголик, 9 апр 2017 в 09:48
    #11
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  12. deFAQto

    deFAQto Гений

    Дата регистрации:
    29 апр 2014
    Сообщения:
    141
    Давайте наладим экспорт собак в Корею. И проблему решим и валюта появится.
     
    deFAQto, 9 апр 2017 в 10:29
    #12
  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    12.jpg
    Перенести можно...за счет администрации. А кому и для чего нужна земля? Просто так только кошки...бегают.
    p.s Между прочим, в Рыбнице поезда ходят ближе чем 400 м к жилым домам.
     
    Last edited: 9 апр 2017 в 10:49
    ОДОБРЯМС, 9 апр 2017 в 10:34
    #13
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  14. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.168
    На счет земли тоже интересно .
     
    WoWaN, 9 апр 2017 в 11:05
    #14
  15. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.740
    Намекаю, что начинать нужно с людей. Регистрировать владельцев животных, взымать ощутимые штрафы за ненадлежащее содержание и налог на не стерилизованное животное. А там , с годами и обстановка улучшится.
     
    Last edited: 9 апр 2017 в 16:05
    Оптик, 9 апр 2017 в 12:50
    #15
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  16. iNoNemo

    iNoNemo Активный пользователь

    Дата регистрации:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    58
    А может нужно делать и то и другое? А то начать не можем людей уничтожать, а к собакам очередь не доходит.
    Тут в мусоропроводе обнаружил крыс, подскажите адрес приюта для крыс. Ну не убивать же их, пусть их там кормят.
     
    iNoNemo, 9 апр 2017 в 13:38
    #16
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  17. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.472
    ну так ёпт ... вот кто этим должен заниматься ? сегодня специально сфоткаю из окна выложу фотку. ведь плохо окончится
     
    Граф Люцифер, 9 апр 2017 в 15:21
    #17
    Оптик нравится это.
  18. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.472
    а вот что тут намекать ? на каких основаниях заводят себе питомцев ? вроде как в ответе за того кого мы приручили и автор имел ввиду животных - я вот сам за животных да но не ужели нельзя как то решить вопрос приюты за городом отлов стерилизация, паспортизация домашних ?
     
    Граф Люцифер, 9 апр 2017 в 15:23
    #18
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  19. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.168
    Ага..А о сердобольных бабульках пенсионерах кто то подумал ?
    Они ж такой вой подымут!
    Пенсия маленькая !Как собачек содержать ?
     
    WoWaN, 9 апр 2017 в 15:23
    #19
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  20. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.472
    злой ты )))) реально злой )
     
    Граф Люцифер, 9 апр 2017 в 15:24
    #20
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