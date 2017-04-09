Приют для животных в Бендерах. Что будет дальше?

Это да. В Тирасполе тоже проблема капитальная - особенно где частный сектор. Только вчера наблюдал целая стая и это в самом центре рядом школа детсады и т.д. Помянте мое слово никто не будет заниматься проблемой пока блин кого то капитально не искусают!

Нажмите, чтобы показать полностью ...