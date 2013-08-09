Притчи стран мира

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем Алекс, 9 авг 2013.
предлагаю выкладывать здесь интересные притчи, крылатые выражения и разные мудрости.
Два меча притча
Мастер Мурамаса делал самурайские мечи как разящее оружие. Мастер Масамунэ — как оружие, которым защищают свою жизнь.
Чтобы сравнить, их клинки вонзили в дно ручья. По течению плыли опавшие листья.
Все листья, что прикасались к мечу Мурамаса, оказывались рассечёнными на две части. Меч Масамунэ листья оплывали, не касаясь его.
Молдавский Юмор)))
Сказки про Пыкалэ и Тындалэ
Как Тындалэ себя за попа принял
Как-то раз Тындалэ шел в дальнюю деревню к своей родне. Шел, шел, и застала его ночь в пути. А рядом была какая-то деревня, и Тындалэ решил заночевать в ней. Постучал в одну дверь, в другую - нигде места нет. Вот наконец попал к какой-то хозяйке.
- Нельзя ли у вас переночевать?
- Отчего же нельзя? Входи. У меня уже поп какой-то остановился. Ложитесь-ка вместе в горнице, скучать не будете.
Тындалэ зашел в дом. Хозяйка приготовила обоим постели. Когда ока выходила из горницы, Тындалэ попросил ее:
- Хозяюшка, разбуди-ка меня пораньше. Прежде чем солнце взойдет, мне надо к родне поспеть.
- Хорошо, разбужу.
- А меня не буди,- сказал поп,- пока я сам не проснусь.
Рано утром хозяйка разбудила Тындалэ. Встал он и спросонья да в темноте вместо своей одежды надел одежду попа.
Когда взошло солнце, Тындалэ уже подходил к той деревне, где его родня жила. Увидел он на себе попову рясу, остановился и стал ругаться:
- Вот глупая женщина - вместо меня попа разбудила!
О времени
Представь, что существует банк, который....
каждое утро кладет на твой счет 86400 долларов. Он не хранит ежедневный остаток. Каждую ночь он приравнивает к нулю весь твой остаток до последней копейки, который ты не использовал в течении дня. Что ты сделаешь? Конечно, ты будешь снимать каждый день всё до последней копейки! Знайте: у каждого из нас есть счет в этом банке. Его название? ВРЕМЯ. Каждое утро этот банк начисляет тебе 86400 секунд.
Каждую ночь этот банк стирает данные, и смотрит, какую часть этого кредита ты не инвестировал в нужных целях. Этот банк не хранит денег и не позволяет переводить их на другие счета. Каждый день открывается новый счет. Каждую ночь аннулируется остаток за день. Если ты не используешь эти деньги - теряешь только ты.
Мы не можем вернуться назад или позаимствовать завтрашний кредит. Ты должен жить в настоящем на то, что тебе дано сегодня. Инвестируй так, чтобы достигнуть большего в здоровье, в счастье, в успехе. Часовая стрелка продолжает описывать дугу. Достигни максимума за день.
Чтобы оценить по достоинству год, спроси об этом у студента, который потерял год учебы.
Чтобы понять ценность месяца, спроси об этом у матери, которая родила преждевременно.
Чтобы понять ценность недели, спроси об этом издателя еженедельного журнала.
Чтобы понять ценность минуты, спроси об этом человека, только что опоздавшего на поезд.
Чтобы понять ценность секунды, спроси об этом человека, только что избежавшего авто-катастрофы.
Чтобы оценить по достоинству тысячную долю секунды, спроси об этом у атлета, выигравшего серебро на Олимпийских играх.
Оценивай по достоинству каждый момент, которым ты живешь, и придай ему ещё большую значимость, разделив его с особенным человеком, настолько особенным, чтобы посвятит ему твое Время. И помни: ВРЕМЯ никого не ждет! Вчера? Это история. Завтра? Это тайна... Поэтому существует только настоящее! Ещё помни, что ВРЕМЯ не будет тебя ждать! Поэтому оценивай по достоинству каждый момент, которым ты располагаешь. Ты оцениваешь его еще больше, если сможешь разделить с человеком близким тебе.
Прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее - даровано!
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Про Нечто, которое жило в душе
Жило было на свете Нечто. Оно тихонько жило в глубине души. И, в общем-то, никому не мешало.
Однажды в душу зашло Чувство. Это было давно. Чувство Нечту понравилось. Нечто очень дорожило Чувством, боялось его потерять. Даже дверь на ключ закрывать начало. Они подолгу бродили по закоулкам души, разговаривали ни о чём, мечтали. По вечерам они вместе разводили костёр, чтобы согреть душу. Нечто привыкло к Чувству и ему казалось, что Чувство останется с ним навсегда. Чувство, собственно, так и обещало. Оно было такое романтическое. Но однажды Чувство пропало. Нечто искало его везде. Долго искало. Но потом в одном из уголков души нашло прорубленную топором дырку. Чувство просто сбежало, оставив огромную дырку. Нечто во всем винило себя. Нечто слишком верило Чувству, чтобы обижаться. В память о Чувстве осталась одна дыра в душе. Она не заделывалась ничем. И ночами через неё залетал Холодный и Злой Ветер. Тогда душа сжималась и леденела.
Потом в душу пытались заглянуть ещё другие чувства. Но Нечто их не пускало, каждый раз выгоняя веником через дырку. Мало помалу чувства и вовсе перестали заходить.
Но однажды в душу постучалось совсем странное Чувство. Сначала Нечто не открывало. Чувство не полезло в дырку, как это делали предыдущие, а осталось сидеть у дверей. Весь вечер Нечто бродило по душе. Ночью улеглось спать, на всякий случай положив веник рядом с кроватью. Прогонять никого не пришлось. На утро заглянув в замочную скважину Нечто убедилось, что Странное Чувство по-прежнему сидит возле двери. Нечто начало нервничать, понимая, что нельзя прогнать того, кто ещё не зашёл.
Прошёл ещё день. Смятению Нечто не было предела. Оно поняло, что до смерти хочет пустить Странное Чувство. И до смерти боится это сделать. Нечту было страшно. Оно боялось, что Странное Чувство сбежит, как и первое. Тогда в душе появится вторая дыра. И будет сквозняк.
Так проходили дни. Нечто привыкло к Странному Чувству у двери. И однажды, по хорошему настроению впустило-таки Странное Чувство. Вечером они разожгли костёр и впервые за столько лет отогрели душу по-настоящему.
- Ты уйдёшь? - не выдержав спросило Нечто.
- Нет, - ответило Странное Чувство, - я не уйду. Но при условии, что ты не будешь меня удерживать и не будешь запирать дверь на замок.
- Я не буду запирать дверь, - согласилось Нечто, - но ты ведь можешь убежать через старую дырку.
И Нечто рассказало Странному Чувству свою историю.
- Я не бегаю через старые дырки, - улыбнулось Странное Чувство, - я другое чувство.
Нечто ему не поверило. Но пригласило на прогулку по душе.
- А где твоя старая дыра? - полюбопытствовало Странное Чувство.
- Ну вот, -горько усмехнулось Нечто.
И показало место, где располагалась дырка. Но дыры на месте не было. Нечто слышалo, как ругается злой холодный ветер с внешней стороны души.
Нечто посмотрело на Странное Чувство улыбнулось и сказало только, что не будет запирать дверь никогда...
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пс. СПОЙЛЕР???
Не все люди понимают сухие цифры или расписанные до деталей инструкции, но это не глупые, а другие люди, с образным мышлением.
Для них написана Илиада, Библия, саги и народные сказания.
Встретилась такая примерно трактовка сказки про Курочку Рябу и золотое яичко ( внимание, тут не будет про секс)
Курочка Ряба однажды в жизни несет не простое, а золотое яичко, а дед и баба ведут себя с золотым как с простым, привыкли, и стали его, согласно установке. что куры несут простые яйца - его бить.
Мышка -это тест - а что будет, если его разбить?
Яйцо разбилось, они плачут, но не потому что сломали произведение искусства, остались без яичницы.
Курочка их утешает - я снесу вам простое, жарьте и ешьте.
Притча о шансе - был у деда с бабой шанс, а они его разбили в угоду желудку.
Я помню, как впервые мы услышали эту сказку, и у меня было такое разочарование от ее концовки, мне казалось, что должно произойти чудо из этого яйца.
Теперь понимаю, что разочарование было правильным.
Мудрая такая сказка, о простых людях с простыми рефлексами, которые губят чудеса вокруг себя.
Интересно - как понимают ее ваши дети?
Встретилась такая примерно трактовка сказки про Курочку Рябу и золотое яичко ( внимание, тут не будет про секс) - да какой там секс у дедки с бабкой, да ещё в то время.
Притча о шансе - был у деда с бабой шанс, а они его разбили в угоду желудку. - Разбили из - за незнания такого вещества как золото. Ибо отродясь в руках его не держали. Отсюда 2 морали:
- век живи - век учись, а то и полезное/нужное пройдёт мимо.
- Выше головы не прыгнешь. Прожили всю жизнь на обычных яйцах - не фиг вам пользоваться золотым.
Золотое яйцо может помяться, а не разбиться.
Дети о сказке - фигня фигнёй. Дедка с бабкой не идиоты были. О золоте слышали и знали, что его можно продать за большие деньги.
Сколько сказок читала для себя и для своих детей, никогда не задумывалась и не спрашивала, как они сказку понимают. Детям надо объяснить значение непонятных слов, которые встречаются в тексте, эмоционально рассказать или прочитать, а все разговоры вокруг тайных или явных смыслов считаю лишними. Поделиться или обсудить можно эмоциональные впечатления от сказочной истории. И конечно если у ребёнка есть какие-то вопросы по сказке, то можно объяснить.
А все эти современные смысловые интерпретации сказок это скорей забава взрослых. Некоторые из них бывают интересными, а есть и вызывающие недоумение.
Форум не для детей, так что именно здесь такая тема уместна.
Такие забавы не для дураков, Вы не считаете?)
как и сами люди.
Вопрос был о детях
Ответ мой вполне понятен.
Ещё раз перечитала свои слова, не обнаружила даже намёка на то, что тема неуместна на этом форуме.
Да.
вот интересно, как объяснить смысл курочки рябы?
страна, просерающяа колоссальные природные ресурсы7
вопрос был не о детях, а как они понимают, естественно через призму восприятия взрослого, ткт сами дети сюда не ходят.
вот она, эта фраза.
вот и делаю вывод, про уместность этой темы с Вашей точки зрения)
Вы много знаете этих интерпретаций?)
где же он про хотя бы одну сказку или притчу, кроме Ваших обобщений?)
см ниже
ну так где же сама сказка и ответы Ваших детей, а?)
что-то не видно,может между строк?
если объяснять наши архетипы , закладывающиеся в глубоком детстве через эмоции и реакции людей вокруг ( есть еще моя ссылка на неприятие веселости в обыденной жизни, что мне совсем не нра, считаю угрюмость не лучшим качеством), и влияние их на наше дальнейшее поведение в социуме, то такое влияние будет и всей нации на среду своего обитания.
Да, увы, большая масса проедает и профукивает самое главное свое богатсво, но то, что сказка живет и заставляет задуматься хотя бы несколько процентов населения - опять же, это шанс на выживание.
В эпоху информации выживает умный.
Если бы я считала эту тему неуместной, то так бы и сказала или вовсе прошла мимо.
Алчный хирург
При большом желании особо впечатлительные особы могут усмотреть в нижеизложенной истории некую мистику. Лично я не думаю, что здесь замешаны какие-то сверхъестественные силы (всякое в жизни случается), но мнение у каждого своё. В общем, на днях зашел к родителям в гости и решил рассказать матери вычитанную когда-то историю-шутку (иначе ее не назвать) про врача, который ехал в лифте с женщиной с красным браслетом на руке. Мама послушала, посмеялась, а после сказала:
— Это все глупости, намного страшнее то, что происходит в реальной жизни. У нас в Дунаевцах (она с Украины) лет тридцать назад был врач-хирург. Лечил хорошо, но чтобы бесплатно — никогда. И все об этом знали, всегда носили ему конверты и подачки. Причем работал он по принципу «деньги вперед». А если не было денег, то врачу было глубоко плевать на страдания больного и его семьи. У него были связи в крайкоме, так что так просто снять его с должности никто не мог, да и специалист он был незаменимый, хоть и человек гнилой. Как-то поздно вечером он был в клинике, и к ним в отделение спешно привезли молодую пару, разбившуюся на машине. Девушка была мертва, а парень еле дышал, требовалась срочная операция. Так получилось, что свободных хирургов в тот момент не оказалось. Медсестра побежала к вышеупомянутому хирургу в кабинет и стала упрашивать его прооперировать парня как можно скорее, пока еще можно что-то попытаться сделать. Хирург, оторвавшись от чтения каких-то документов, поднял на медсестру глаза:
— Родственники приехали?
— Какие родственники?! Разбились же только, непонятно, кто и что. Скорее, доктор, он ещё дышит!
— Вот как приедут, тогда и посмотрю, — взгляд врача снова уткнулся в листы на столе.
Клятва Гиппократа, говорите? Нет, не слышал.
Парень продержался недолго, умер.
Хирург пошёл домой...
Утром он стоял в морге возле вчерашнего трупа. Трупа его родного сына. Которого можно было бы спасти, если бы не алчность отца.
Что стало после этого с хирургом — неизвестно, но из той клиники он уволился.
Мораль сей басни лежит прямо на поверхности, нет смысла её выводить.
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