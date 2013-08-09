Притчи стран мира

Сколько сказок читала для себя и для своих детей, никогда не задумывалась и не спрашивала, как они сказку понимают. Детям надо объяснить значение непонятных слов, которые встречаются в тексте, эмоционально рассказать или прочитать, а все разговоры вокруг тайных или явных смыслов считаю лишними. Поделиться или обсудить можно эмоциональные впечатления от сказочной истории. И конечно если у ребёнка есть какие-то вопросы по сказке, то можно объяснить.

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