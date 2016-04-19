Приднестровские автомобили будут регистрировать в Молдове для предоставления им возможности передвигаться по миру. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с главой дипломатической службы Министерства иностранных дел Великобритании Саймоном Макдональдом, на которой стороны среди прочего обсудили урегулирование приднестровского конфликта и обеспечение ряда выгодных для жителей региона условий. По этому вопросу Павел Филип вновь подтвердил позицию правительства Молдовы о разрешении конфликта возможно исключительно политическим путем, в формате «5+2». В данном контексте был также отмечен тот факт, что установленные на этот год приоритеты включают регистрацию приднестровских автомобилей в Республике Молдова для предоставления возможности передвигаться по миру, признание дипломов, выданных вузами региона и обеспечение взаимоподключения сетей стационарной телефонной связи обоих берегов Днестра. https://point.md/ru/novosti/auto/pridnestrovskie-avtomobili-budut-registrirovatj-v-moldove