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Приднестровские автомобили будут регистрировать в Молдове

Тема в разделе 'Республика Молдова', создана пользователем hawk, 19 апр 2016.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    193
    Приднестровские автомобили будут регистрировать в Молдове для предоставления им возможности передвигаться по миру.



    Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с главой дипломатической службы Министерства иностранных дел Великобритании Саймоном Макдональдом, на которой стороны среди прочего обсудили урегулирование приднестровского конфликта и обеспечение ряда выгодных для жителей региона условий.

    По этому вопросу Павел Филип вновь подтвердил позицию правительства Молдовы о разрешении конфликта возможно исключительно политическим путем, в формате «5+2».

    В данном контексте был также отмечен тот факт, что установленные на этот год приоритеты включают регистрацию приднестровских автомобилей в Республике Молдова для предоставления возможности передвигаться по миру, признание дипломов, выданных вузами региона и обеспечение взаимоподключения сетей стационарной телефонной связи обоих берегов Днестра.

    https://point.md/ru/novosti/auto/pridnestrovskie-avtomobili-budut-registrirovatj-v-moldove
     
    hawk, 19 апр 2016
    #1
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  3. Розыск

    Розыск Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.834
    первоапрельская какая-то новость, честно говоря.
     
    Розыск, 19 апр 2016
    #2
    Lёka нравится это.
  4. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.465
    Интересно как это будет происходить? Таможить надо будет?
     
    Targitai, 19 апр 2016
    #3
    Lёka нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    193
    Врядли... ибо таможить - это уже не плюшка... самый простой вариант, это просто выдавать рег. удостоверение на автомобиль MD образца (по гос цене) тупо на наш рег. номер. Тогда и наши гайцы номера МД образца не будут скручивать и у МД появится база владельцев авто пмр. Можно будет письма счастья с камер слать на домашний адрес. Но опять же, а как быть с транспортным налогом и экологическими сборами? так что все это больше похоже на ляляляля... встретились, да поговорили... (beer)
     
    hawk, 19 апр 2016
    #4
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  6. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.465
    А наше забрать? Тогда наша ГАИ заберет машину на штрафплощадку.
     
    Targitai, 19 апр 2016
    #5
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  7. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    193
    ну я не слышал еще такого, чтобы при получении паспорта МД забирали у людей паспорт ПМР... что мешает сделать также с регистрацией транспорта?
     
    hawk, 19 апр 2016
    #6
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  8. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.465
    А на счет прав слышали? ;)
     
    Targitai, 19 апр 2016
    #7
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  9. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    193
    Поясните... вроде бы Молдавские гаишники не изымают права нашего образца...
    ну а в целом, да... те же наши права, тех. осмотр, налоги... уж слишком много "плюшек" от Молдовы... не пойдут они на такое... чистой воды очередной популизм Молдавских властей...(476)
     
    hawk, 19 апр 2016
    #8
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  10. fly1ng

    fly1ng Гений

    На форуме с:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    851
    Уж очень хорошая новость, если правда!
    С удовольствием на мд регистрацию перешёл бы..
     
    fly1ng, 19 апр 2016
    #9
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  11. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.465
    При получении прав МД сдаете им ПМР, и потом имеете головняк с нашими ГАИ: т.к. прописка наша, то права должны быть наши....
     
    Targitai, 19 апр 2016
    #10
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  12. fly1ng

    fly1ng Гений

    На форуме с:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    851
    чё за бред?
     
    fly1ng, 19 апр 2016
    #11
  13. Rastamojka2015

    Rastamojka2015 Гений

    На форуме с:
    14 янв 2015
    Сообщения:
    408
    Уже давно нет головняка. С тех пор как румыны массово начали их изымать у наших граждан, так и наши Гайцы стали прикрывать глаза на молдавские права.
    Максимум проверка на лишение в ПМР.
    По секрету: если молдавские права таки попадут в гаи за нарушение, то тут уж придется пересдавать и получать пмровские (или утерю в Молдове делать)))
     
    Rastamojka2015, 19 апр 2016
    #12
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  14. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.465
    А вот был такой бред. У меня товарищ так получил права МД, сделал наши утерю и получил ПМР. Но это было лет 5 назад, наверно.
     
    Targitai, 19 апр 2016
    #13
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  15. korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.788
    всё правильно. недавно спецом спрашивал. у меня есть ПМРовские, образца 1997 года и немецкие 1998-го. и те и другие без срока давности.
    гаишник сказал: вообще никаких проблем. можете пользоваться и теми и другими.
    хотя лет 5-6 назад если я показывал немецкие права, мне тут же в полуприказном тоне "советовали" пойти и поменять их на наши. "ибо нефиг!"
     
    korvin, 19 апр 2016
    #14
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  16. fly1ng

    fly1ng Гений

    На форуме с:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    851
    Нет такого уже) У бати права скомуниздили Приднестровские.. были и те и те.. теперь давно уже ток с мд катается без проблем
    А раньше да, была такая шляпа.
     
    fly1ng, 19 апр 2016
    #15
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  17. korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.788
    это если на руках есть только молдавские права ? а наших нет вообще ?
    или даже если наши есть, то заставят пересдавать ?
     
    korvin, 19 апр 2016
    #16
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  18. Rastamojka2015

    Rastamojka2015 Гений

    На форуме с:
    14 янв 2015
    Сообщения:
    408
    Если только молдавские
     
    Rastamojka2015, 19 апр 2016
    #17
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  19. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.448
    Эту позицию Молдова подтверждает уже лет 20. Выдача номеров МД в ПМР для Правительства ПМР всегда было равносильно потере политического имиджа и части суверенитета. Они на это никогда не пойдут даже если машины с номерами ПМР перестанут пускать в Украину и Молдову.
     
    Пиксель, 19 апр 2016
    #18
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  20. fly1ng

    fly1ng Гений

    На форуме с:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    851
    нас - рать
    на что они там пойдут, а на что нет... пусть дают мне номера мд и техпаспорт второй.. я даже не против второго техосмотра) выйду за пост пмр - повешу номер мд, заеду обратно в пмр - повешу номера пмр :D

    у меня так у дядьки было.. купил он как-то мерса 124.. и было у него 2 пары номеров и 2 техпаспорта)
     
    fly1ng, 20 апр 2016
    #19
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  21. ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    620
    Нейтральные регистрационные номера и упрощенная процедура - молдавские власти ищут способы облегчить жизнь приднестровским автовладельцам. Вице-министр транспорта Серджиу Букэтару говорит, что с тираспольской стороной пытаются согласовать вариант освобождения от уплаты акцизов при растаможивании машин для жителей левобережья Днестра. И хотя рядовые приднестровцы идею приветствуют, руководство региона ее отвергает.



    С июля машинам с приднестровскими номерами ездить по правобережью Днестра запрещено, исключения сделаны лишь для нескольких экономических агентов. Те, кто не успел воспользоваться скидкой в 70% на растаможивание, могут получить второй шанс -регистрацию номеров по упрощенной процедуре - но лишь в том случае, если законопроект одобрят.

    «Номера смогут регистрировать практически бесплатно - единственное, владельцам машин с приднестровскими номерами придется заплатить за изготовление свидетельства о регистрации и за номерные знаки. В остальном процедура будет такой же, как и для граждан Молдовы», - пояснил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Серджиу Букэтару.

    Чтобы облегчить процесс, кишиневские власти предлагают упростить процедуру и освободить автовладельцев от уплаты акцизов, также рассматривается идея выдачи нейтральных номеров - то есть без какой-либо государственной символики.

    «Хочу сказать, что выдача регистрационных номеров это последний этап процесса по регистрации, его одобрят только после согласования всего процесса, который состоит из нескольких этапов», - отметил Серджиу Букэтару.

    Идею недавно обсудили на заседании рабочих групп Кишинева и Тирасполя. По словам Букэтару, для допуска в международные поездки, транспорт из Приднестровья должен быть зарегистрирован в подразделениях госпредприятия Registru.

    «На сегодняшний день единицы транспорта из приднестровского региона не могут присоединиться к международному трафику, потому что не соответствуют Венской конвенции о дорожном движении. Она устанавливает определенные ограничения. Мы предложили несколько хороших решений этого вопроса, но на сегодня они все еще не приняты или же их отказалась принимать приднестровская сторона», - сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Серджиу Букэтару

    Предложение молдавских властей поддержали и приднестровские автовладельцы. Машина Илие Мотынга зарегистрирована в Григориополе: «Вожу машину в течение пяти лет и даже хорошо, что не могу на ней ездить повсюду, ведь я зарегистрирован в Приднестровье, и автомобиль тоже. Я слышал о предложении властей, о том, что могут предоставить возможность по регистрации номеров для беспроблемного выезда в другие страны. Думаю, было бы неплохо».

    Сейчас в парламенте находится законопроект, который предлагает предоставить автовладельцам с левобережья Днестра и из Бендер растаможивание без уплаты акцизов.
    http://1news.md/pridnestrove/35037-...nestra-mogut-razreshit-neytralnye-nomera.html
     
    ruslan_40, 20 июл 2017
    #20
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