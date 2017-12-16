Предновогодний оффлайн 2017-18

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Lёka, 16 дек 2017 в 18:32.
Какие есть предложения?
Организовываемся???
К примеру 21.12.
Я за! Но, может лучше на выходные и в опросник даты проставить для понимания кто-когда сможет?
В будний день днем
Предлагайте даты, место и время. А потом опрос устроим.
п.с. к примеру:
Бендеры, "Оазис", 21.12 в 16.00.
Кстати прошлогодняя именно там и была
23 или 24, насчет места я пас
Я за! Но буду пьян!За рулём. Так-что не обессуте. 22е день энергетика!Лёка есть где переспать? Приставать не буду, наверно. Говорят у вас звёздные войны три Д, идут. хочу!
Та не напрягайтесь Я не село! У меня квартира есть двухкомнатная в центре Тирасполя, там живёт дочь пока..
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