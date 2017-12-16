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Предновогодний оффлайн 2017-18

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Lёka, 16 дек 2017 в 18:32.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.145
    Какие есть предложения?
    Организовываемся???
    К примеру 21.12.
     
    Lёka, 16 дек 2017 в 18:32
    #1
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  3. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.788
    Я за! Но, может лучше на выходные и в опросник даты проставить для понимания кто-когда сможет?
     
    VIGO, 16 дек 2017 в 18:37
    #2
  4. Lasika

    Lasika Гений

    На форуме с:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    303
    В будний день днем
     
    Lasika, 16 дек 2017 в 18:43
    #3
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  5. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.145
    Предлагайте даты, место и время. А потом опрос устроим.
    п.с. к примеру:
    Бендеры, "Оазис", 21.12 в 16.00.
    Кстати прошлогодняя именно там и была
     
    Lёka, 16 дек 2017 в 18:46
    #4
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  6. pirat2k

    pirat2k Гений

    На форуме с:
    25 июл 2015
    Сообщения:
    562
    23 или 24, насчет места я пас
     
    pirat2k, 16 дек 2017 в 19:18
    #5
  7. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.466
    Я за! Но буду пьян!За рулём. Так-что не обессуте. 22е день энергетика!Лёка есть где переспать? Приставать не буду, наверно. :D:D:DГоворят у вас звёздные войны три Д, идут. хочу!
     
    Last edited: 16 дек 2017 в 19:32
    Warlock, 16 дек 2017 в 19:25
    #6
  8. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.466
    Та не напрягайтесь:D Я не село! У меня квартира есть двухкомнатная в центре Тирасполя, там живёт дочь пока..
     
    Warlock, 16 дек 2017 в 19:40
    #7