Предлагаются к резервации щенки Неаполитанского мастиффа

Предлагаются к резервации чистокровные щенки мастино-неаполитано, есть и мальчишки и девчонки. Немного о неаполитанцах: Преданность и философское спокойствие – наверное, самые главные черты в характере неаполитанского мастиффа. О преданности этой собаки можно слагать легенды. Он навсегда привыкает к одному хозяину и не выносит, когда тот его покидает даже ненадолго. Несмотря на действительно мощную внешность, это животное обладает спокойным темпераментом и легко управляемо. В спокойной ситуации мастифф будет добр к мелким животным, нежен к любым детям – человеческим или звериным и уважителен к семье хозяина. Самого же хозяина неаполитанский мастифф тихо обожествляет. Породистый мастино наполетано склонен к созерцанию. Не смейтесь, это правда! Осознавая свою мощь, понимая, что доказывать уже никому ничего не нужно – все сделано тысячи лет назад на арене Колизея, мастифф просто обводит взглядом подопечных и свою территорию, контролируя порядок. И если на далёком горизонте появляется нарушитель спокойствия, мастино, конечно же, встанет, подойдет и мысленно скажет: «Пшёл вон!», совершенно не напрягая мускулы. Для существ с наличием черепной коробки этого обычно бывает достаточно – они принимают навязываемую силу и быстренько ретируются. Исключение составляют люди – злоумышленники. И вот тут мастифф бросает философские раздумья и перед ним предстаёт собачий терминатор: та самая спящая только что свирепость, которая позволяла убивать хищников, мгновенно просыпается, и от экспроприатора остается мокрое место. Естественная реакция, что поделаешь… Замечательный охранник, замечательный друг и замечательный защитник – вот кто такой неаполитанский мастифф. Слова не мои, но сказано очень точно!)) На фото родители)