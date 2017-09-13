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Предлагаются к резервации щенки Неаполитанского мастиффа

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем opatop1979, 13 сен 2017 в 13:36.

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    opatop1979

    opatop1979 Гений

    На форуме с:
    15 апр 2015
    Сообщения:
    59
    Предлагаются к резервации чистокровные щенки мастино-неаполитано, есть и мальчишки и девчонки.
    Немного о неаполитанцах:
    Преданность и философское спокойствие – наверное, самые главные черты в характере неаполитанского мастиффа.

    О преданности этой собаки можно слагать легенды. Он навсегда привыкает к одному хозяину и не выносит, когда тот его покидает даже ненадолго. Несмотря на действительно мощную внешность, это животное обладает спокойным темпераментом и легко управляемо. В спокойной ситуации мастифф будет добр к мелким животным, нежен к любым детям – человеческим или звериным и уважителен к семье хозяина. Самого же хозяина неаполитанский мастифф тихо обожествляет.
    Породистый мастино наполетано склонен к созерцанию. Не смейтесь, это правда! Осознавая свою мощь, понимая, что доказывать уже никому ничего не нужно – все сделано тысячи лет назад на арене Колизея, мастифф просто обводит взглядом подопечных и свою территорию, контролируя порядок. И если на далёком горизонте появляется нарушитель спокойствия, мастино, конечно же, встанет, подойдет и мысленно скажет: «Пшёл вон!», совершенно не напрягая мускулы. Для существ с наличием черепной коробки этого обычно бывает достаточно – они принимают навязываемую силу и быстренько ретируются. Исключение составляют люди – злоумышленники. И вот тут мастифф бросает философские раздумья и перед ним предстаёт собачий терминатор: та самая спящая только что свирепость, которая позволяла убивать хищников, мгновенно просыпается, и от экспроприатора остается мокрое место. Естественная реакция, что поделаешь…

    Замечательный охранник, замечательный друг и замечательный защитник – вот кто такой неаполитанский мастифф.

    Слова не мои, но сказано очень точно!))

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    На фото родители)
     
    opatop1979, 13 сен 2017 в 13:36
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