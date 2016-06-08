Пребывание на территории ПМР иностранных граждан

Вы считаете сотрудников миграционной службы дураками? Не стоит их недооценивать.

Если у человека (не паспорта, а физического лица) истекло время пребывания - не имеет значение, по какому документу он въехал!

Впрочем, к чему это я...некоторые любят все на себе испытывать, не буду отговаривать...вдруг?

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