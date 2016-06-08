Пребывание на территории ПМР иностранных граждан

Здравствуйте. Если такая тема была, прошу простить меня, не нашла Ситуация такая, мой молодой человек не гражданин ПМР, но практически постоянно находится здесь. Сегодня пошёл продлить миграционную карточку, но ему сказали в паспортном столе, что его лимит исчерпан, 130 суток в сумме он тут находится, в следующий раз может заехать только после 45 дней. Также он поинтересовался у работник паспортного, может ли он въехать по другому паспорту (у него двойное гражданство). На что был дан ответ: "нет, человек-то один и тот же". И вот он покидает сейчас наше царство-государство, а я давай искать, как же вернуть милого в семью. Узнала, что можно октрыть временную регистрацию/прописку на 3 года. Расскажите, кто сталкивался, это можно будет сделать уже в понедельник и решить этот вопрос очень быстро? И вообще неясна ситуация с использованием второго паспорта. Такое ощущение, что это развод, только вот смысл какой ей))