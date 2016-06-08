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Пребывание на территории ПМР иностранных граждан

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем olimioli, 8 июн 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    olimioli

    olimioli Гений

    Дата регистрации:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    78
    Здравствуйте. Если такая тема была, прошу простить меня, не нашла :)
    Ситуация такая, мой молодой человек не гражданин ПМР, но практически постоянно находится здесь. Сегодня пошёл продлить миграционную карточку, но ему сказали в паспортном столе, что его лимит исчерпан, 130 суток в сумме он тут находится, в следующий раз может заехать только после 45 дней. Также он поинтересовался у работник паспортного, может ли он въехать по другому паспорту (у него двойное гражданство). На что был дан ответ: "нет, человек-то один и тот же".
    И вот он покидает сейчас наше царство-государство, а я давай искать, как же вернуть милого в семью.
    Узнала, что можно октрыть временную регистрацию/прописку на 3 года. Расскажите, кто сталкивался, это можно будет сделать уже в понедельник и решить этот вопрос очень быстро? И вообще неясна ситуация с использованием второго паспорта. Такое ощущение, что это развод, только вот смысл какой ей))
     
    olimioli, 8 июн 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    Там по моему его прописывать временно придется .
    Пусть выезжает по первому паспорту а вьезжает по второму .
    Если по пьяному делу его задержат то штраф не велик )))
    Через 45 дней обратная процедура но уже с правильной регистрацией.
     
    WoWaN, 8 июн 2016
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  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Не стоит рисковать! Можно получить (162) и потом долго расхлебывать!
    Сколько раз говорилось про то, что пить Боржоми надо до того..., а воз и ныне там! Вроде все грамотные, интернет везде есть и вот вам печалька!
    Положение о порядке осуществления миграционного учета и контроля....
    "срок временного пребывания в Приднестровской Молдавской Республике гражданина Российской Федерации, Республики Молдова, Республики Украина, Казахстана или Белоруссии не может превышать 135 (ста тридцати пяти) суток суммарно в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) суток. Срок временного пребывания в Приднестровской Молдавской Республике иных иностранных граждан и лиц без гражданства не может превышать 90 (девяноста) суток суммарно в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) суток.»;
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2016
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  4. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.061
    б) Разрешение на временное проживание выдается иностранному гражданину сроком на 1 (один) год. Разрешение на временное проживание может быть продлено в первый раз на 2 (два) года, в последующем неоднократно на 3 (три) года.

    Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину и лицу без гражданства:

    - родившемуся на территории, входящей в состав Приднестровской Молдавской Республики;

    - признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных детей, состоящих в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики;

    - имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики;

    - имеющему на территории Приднестровской Молдавской Республики недвижимое имущество на праве частной собственности;

    - осуществившему инвестиционные или инновационные проекты в Приднестровской Молдавской Республике, в порядке, установленном законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики;

    - если он может представить доказательства возможности содержать себя и членов своей семьи в Приднестровской Молдавской Республике на период временного проживания в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случаев, когда иностранный гражданин признан нетрудоспособным;

    - состоящему в браке с гражданином Приднестровской Молдавской Республики, имеющим место жительства в Приднестровской Молдавской Республике, на 3 (три) года;

    - пребывающему на территории Приднестровской Молдавской Республики в целях обучения в образовательных учреждениях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, на срок обучения;

    - проходящему службу в органах миротворческой операции и её механизмах и членами их семей, на срок действия контракта.

    - в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.

    в) регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ПМР, прибывших на постоянное место жительство производится сроком на 3 (три) года.

    Выдача разрешения на временное проживание иностранному гражданину или лицу без гражданства на территории ПМР осуществляется при предоставлении:

    - заявление собственника на имя начальника УпВМ МВД ПМР;

    - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина;

    - оригиналы и копии документов, подтверждающих родство (мать, отец, брат, сестра, супруг, супруга);

    - копию лицевого счета, поквартирной карточки Формы № 17 или выписки из домовой книги;

    - при прописке в индивидуальные жилые дома, приобретенные или приватизированные квартиры – оригиналы и копии свидетельства о праве собственности, регистрационное удостоверение на жилой дом, копию технического паспорта;

    - при прописке в дома государственного или муниципального жилого фонда – оригинал и копию ордера на квартиру;

    - Форму № 18 (домовую книгу) для лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах;

    - документа, подтверждающего трудоустройство или факт обучения на территории ПМР;

    - документа, подтверждающего исполнение обязанностей по уплате налогов и иных обязательных платежей на территории ПМР;

    - документ из страны пребывания о том, что лицо не находится в розыске, и справки об отсутствии судимости;

    - документа, подтверждающего наличие жилого помещения на территории ПМР для фактического проживания.

    В зависимости в каком паспортном будите делать, могут еще справок просить и двойной сбор документов, вначале на комиссию потом в паспортный, за месяц можете уложиться сделать
     
    Санек, 8 июн 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    olimioli

    olimioli Гений

    Дата регистрации:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    78
    Спасибо откликнувшимся!
    в положении не написнао ничего про использование другого паспорта :) значит всё-таки можно им воспользоваться?
     
    olimioli, 8 июн 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Вы считаете сотрудников миграционной службы дураками? Не стоит их недооценивать.
    Если у человека (не паспорта, а физического лица) истекло время пребывания - не имеет значение, по какому документу он въехал!
    Впрочем, к чему это я...некоторые любят все на себе испытывать, не буду отговаривать...вдруг?
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    olimioli

    olimioli Гений

    Дата регистрации:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    78
    я нигде не говорила, что они дураки.
    я просто прочитала положение и сделала выводы. если в законе не прописано, что запрещается, то кто запретит? задаю вопрос не для полемики, а для выяснения и решения проблемы.
     
    olimioli, 8 июн 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Seos

    Seos Гений

    Дата регистрации:
    24 мар 2016
    Сообщения:
    423
    Нужна прописка. Без этого никак. А по другому паспорту что? На таможне вобьют в базу и там его фотка. И че дальше?
     
    Seos, 8 июн 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. TopicStarter Overlay
    olimioli

    olimioli Гений

    Дата регистрации:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    78
    а что в базе и фотографии прикрепляются к въезжающему?
    откуда берут, из одноклассников или фб?)

    ладно, не хочу спорить
     
    olimioli, 8 июн 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    И все остальные данные!
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Вы паспорт видели куда суют иноземцы? Так они их сканируют... и фото вам на память!
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. TopicStarter Overlay
    olimioli

    olimioli Гений

    Дата регистрации:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    78
    согласна, в базе данные.
    но данные одного паспорта, а не другого. паспорта имеют свои серии и всё такое. мало ли людей рождённых в один и тот же день, год , имена не совпадают? сколько петровых, ивановых на земле, к примеру
     
    olimioli, 8 июн 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. Seos

    Seos Гений

    Дата регистрации:
    24 мар 2016
    Сообщения:
    423
    С одинаковыми лицами :D
     
    Seos, 8 июн 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. TopicStarter Overlay
    olimioli

    olimioli Гений

    Дата регистрации:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    78
    но нигде же не написано про одинаковые лица и разные паспорта (046)
     
    olimioli, 8 июн 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.061
    Чего вы человеку доказываете, хочет пусть едет по другому паспорту, внесут в базу а потом когда будет делать регистрацию на 3 года, будет справки с двух государств собирать :D
     
    Санек, 8 июн 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    olimioli

    olimioli Гений

    Дата регистрации:
    9 дек 2013
    Сообщения:
    78
    ну а что так слабо было сразу сказать это? оспади, обязательно надо развести вокруг нездоровую дискуссию
    всем спасибо.
     
    olimioli, 8 июн 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Одинаковой фамилией, именем, датой и местом рождения! :D
    Не...не видел!
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.061
    это только мое предположение, а вы можете пробовать
     
    Санек, 8 июн 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Дискуссия здоровая...вот только опоздали вы....надо было еще 135 дней тому назад начинать.
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.061
    Скажет брат близнец :D
     
    Санек, 8 июн 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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