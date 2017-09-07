Почти совсем неизвестно у нас о большом антиводочном восстании 1859 года.

Историк Владимир Вардугин кратко об этом восстании:

"В середине XIX века в России существовала практика: каждый мужчина приписывался к определённому кабаку, а если он не выпивал своей "нормы" и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабатчики взимали с дворов местности, подвластной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить за невыпитую водку, секли кнутом в назидание другим. Виноторговцы, войдя во вкус, взвинчивали цены: к 1858 году ведро водки вместо 3 рублей стали продавать по 10 руб. В конце концов крестьянам надоело кормить дармоедов, и они стали бойкотировать торговцев водкой. К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1857 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал водку. Это уже не на шутку испугало кабатчиков, и они пожаловались правительству.



В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжения по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету... ТРЕЗВОСТИ! Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от водки уничтожить и впредь не допускать.

Вот тогда-то, в ответ на запрет трезвости, по России и прокатилась волна погромов. Начавшись в мае 1859 года на западе страны, в июне бунт дошел и до берегов Волги. Крестьяне громили питейные заведения. Расправа была жестокой. Всего по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек из трезвеннических движений. Многие погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. Но в страхе перед восставшими правительство пошло на реформу: откупную систему продажи спиртного отменили, вместо неё ввели акциз. Налог с трезвенников сняли."

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