  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Почти совсем неизвестно у нас о большом антиводочном восстании 1859 года.

Тема в разделе 'Здоровье, медицина, красота', создана пользователем ruslan_40, 7 сен 2017 в 12:49.

?

Употребляете ли вы алкогольные напитки (наименование, % алкоголя и доза значения в опросе не имеют)?

Это голосование будет закрыто 7 янв 2026 в 11:49.

  1. Нет

    1 голосов
    16,7%

  2. Очень редко, по праздникам, не более 10 раз в год

    3 голосов
    50,0%

  3. По выходным

    1 голосов
    16,7%

  4. Когда захочу, но не менее одного раза в неделю

    1 голосов
    16,7%

  5. Ежедневно

    0 голосов
    0,0%
0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    618
    Историк Владимир Вардугин кратко об этом восстании:
    "В середине XIX века в России существовала практика: каждый мужчина приписывался к определённому кабаку, а если он не выпивал своей "нормы" и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабатчики взимали с дворов местности, подвластной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить за невыпитую водку, секли кнутом в назидание другим. Виноторговцы, войдя во вкус, взвинчивали цены: к 1858 году ведро водки вместо 3 рублей стали продавать по 10 руб. В конце концов крестьянам надоело кормить дармоедов, и они стали бойкотировать торговцев водкой. К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1857 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал водку. Это уже не на шутку испугало кабатчиков, и они пожаловались правительству.

    В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжения по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету... ТРЕЗВОСТИ! Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от водки уничтожить и впредь не допускать.
    Вот тогда-то, в ответ на запрет трезвости, по России и прокатилась волна погромов. Начавшись в мае 1859 года на западе страны, в июне бунт дошел и до берегов Волги. Крестьяне громили питейные заведения. Расправа была жестокой. Всего по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек из трезвеннических движений. Многие погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. Но в страхе перед восставшими правительство пошло на реформу: откупную систему продажи спиртного отменили, вместо неё ввели акциз. Налог с трезвенников сняли."
     
    ruslan_40, 7 сен 2017 в 12:49
    #1
    terra нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.119
    Конгениально!!! Надо и нашим этот опыт перенять... в смысле налога на трезвость...
     
    Анаконда, 7 сен 2017 в 12:56
    #2
  4. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.517
    Исправьте кто-то в заголовке ,,намиенование" )))
     
    Незнакомка, 7 сен 2017 в 13:55
    #3
  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.722
    Хорошо бы ссылку на документы...а не на мнения историков, которые совсем не историки!
    Кстати, общества трезвости запрещали не потому, что "трезвость", а потому что была эта трезвость агрессивная!
    "К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал вино, нарушивших зарок по приговору народного суда штрафовали или же подвергали телесному наказанию."
    "Что представлял из себя винный откуп? Право торговать водкой и вином на определенный срок сдавалось государством, владевшим винной монополией, с торгов. Кто больше давал на торгах за право торговли в определенной местности, тот и становился откупщиком. Он платил в казну в качестве питейного налога или сбора установленную сумму и за это имел право открывать питейные заведения, вести торговлю вином с тем расчетом, чтобы получить доход. Откупа в России были сложным, но прибыльным предприятием."
    М.Л. Гавлин, Вопрос о винных откупах в истории законодательства Российской империи. XVIII—XIX вв.

    Отмена откупа и введение акцизного сбора позволяло государству получать намного больше в казну. Вот где собака порылась, а не потому, что
    Высочайше утвержденное 4 июля 1861 года.
    "Введение.
    1.В губерниях великороссийских, Ставропольской, прибалтийских, западных, малороссийских и новороссийских; в областях: Бессарабской, Кубанской и Терской, в Земле Войска Донского, а также в губерниях и областях Восточной и Западной Сибири доход с питей в пользу казны с 1863 г. получается в виде:
    1) акциза с производимого количества питей и
    2) патентного сбора с заводов для приготовления питей и изделий из вина и спирта, а также с заведений для продажи питей

    2. Акцизу подлежат:
    А) спирт и вино, выделанные из хлеба, картофеля, свекловицы, свеклосахарных остатков и китайского проса (сорго)
    Б) водки, выделываемые в России: портер, пиво всех родов и мед
    Г)брага, приготовляемая на особо устроенных заводах

    3. Не подлежат платежу акциза:
    А)все спиртовые напитки и изделия, приготовляемые из спирта и вина, оплаченных уже акцизом;
    Б) спирт, употребляемый для выделки осветительной жидкости;
    В) спирт и вино и изделия из оных, вывозимые за границу
    Г) виноградное вино, уксус и медовый квас

    Уже в первый год введения акцизной системы (1863) питейные доходы казны составили 138 млн. руб. вместо 126 млн. руб., полученных от откупщиков в 1861 г. В последующие годы продолжается непрерывный рост питейных доходов казны, которые к 1878 г. составили уже 198 млн. руб."
     
    ОДОБРЯМС, 7 сен 2017 в 14:31
    #4
    Vladm нравится это.
  6. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.777
    Описанные события относятся к более раннему периоду: Сбор обязательной выручки - 1555 год. БУНТ - 1648 год. А в 1857-58 годах торговцы заранее отдавали в казну деньги за право продавать крепкое спиртное. И в 1863 году ввели акцизную систему и промышленное производство водки, из-за чего она подешевела. Вот так вот.
     
    VIGO, 7 сен 2017 в 16:07
    #5
    Vladm нравится это.