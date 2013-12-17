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Почта Молдовы и Приднестровья

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем fonclub, 17 дек 2013.

Страница 1 из 67
  1. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Привет друзья. Наверное многие покупают сейчас товары по всему миру, в том числе и из Китая. Вот и возник вопрос у меня - всем ли доходят посылки в обещанный срок? Например на aliexpress максимальное время доставки составляет 60 дней, я же столкнулся с такой ситуацией, когда товар даже за это время не доставлен. Причем весь прикол в том, что все посылки в течении 10 дней вылетают из Китая в страну назначения и после этого пропадают. И в самом деле неясно где они, так как информация по трек коду обрывается после отлета в Молдову. Раньше такого не было, поэтому я удивляюсь. Писать диспут на продавца конечно можно, но по факту не за что - они отправили вовремя, посылка покинула Китай, а за молдованей они не в ответе.. Как же быть в этом случае? Кому и на кого жаловаться?)) Причем посылки отправлены разными почтовыми службами - почта Сингапура, почта Китая и даже почтой Швеции, но пропадают все после вылета в Молдову. Может быть тут черная дыра или это их новая политика по вхождению в ЕС, мстят приднестровцам? :D

    Пока еще в тестовом режиме, но отследить посылки и мелкие пакеты по ПМР можно тут: Отследить посылку
     
    Last edited by a moderator: 19 авг 2015
    fonclub, 17 дек 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    А кто вам сказал что они вылетают? Например, статусы China Post не блещут информативностью.

    Привыкайте, особенно перед новым годом и на китайский новый год.

    Далее, по трек номеру посылки отслеживаются в стране отправления и в стране назначения (если это обычная почта). По факту же посылки проходят несколько транзитных пунктов, т.к. прямых рейсов нет. Потому они "зависают в воздухе". Еще одна задержка происходит при приеме МПО в Молдове по причине перегруженности складов в преддверии праздников.
    Если следили за темой, то помните, что в прошлом году в России скопилось на складах 500 тонн посылок! А все из-за непродуманности - все посылки проходили через Москву, даже если шли с дальнего востока на дальний восток. Так что скажите спасибо, что у нас не Почта России. У нас же все идет через Кишинев, напрямую в Тирасполь никто не отправит - посылка должна пройти таможню Молдовы.

    По моим собственным наблюдениям, Почта Китая никак не раньше 30 дней приходит, почта Сингапура и Гонконга укладывается в 20 дней. На праздники сроки растягиваются до неопределенных. Если товар недорогой, то не парюсь. Если более 100 уе, то первое что надо сделать - попросить продавца подать на розыск. К концу срока открыть диспут, отписать продавцу что открываете его, чтобы продлить время. Ну а если все сроки вышли, то уж в кляйм и требовать рефунд. При получении вернуть деньги продавцу. это для eBay так, а на Али просить продавца продлить срок, они это могут.

    PS... из США First Class, заказанный в начале февраля шел 56 дней. Для сравнения, начиная с конца марта от туда же стали приходить за две недели ;)
     
    Targitai, 17 дек 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.749
    Почта Молдовы работает отлично, когда к ним посылки попадают в обработку - всё быстро, дня через 3 можно получать в Тирасполе. А вот до Молдовы могут добираться через Мексику, ОАЭ и тд. Тут логистику перевозок мало кто может объяснить.
     
    пряник, 17 дек 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
    Анаконда нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Сказал мне об этом сервис отслеживания трекномеров -

    Заметьте, что движение прекратилось после отправки из Стокгольма почти месяц назад - уже пешком принести можно было)) А насчет НГ я в курсе, не в первый год покупаю. Только дело в том, что заказ делался за 2 месяца до НГ. Согласитесь 60 дней это уже перебор. Причем никакой информации в Молдове ни по одной из 4-х посылок.[DOUBLEPOST=1387264677][/DOUBLEPOST]
    Это получается, что только мне не везет с почтой Молдовы?)) У меня одна посылка в Молдове отдыхала около 20 дней, а вы говорите через 3 дня получать в Тирасполе..
     
    fonclub, 17 дек 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    :D А не судьба прочитать внимательней:

    2013-11-22 19:55, Local mail tracking - локальное отслеживание
    2013-11-19 10:31, Stockholm utr, The item has arrived from abroad to Posten´s international terminal for sorting - отправление получено из международного терминала
    2013-11-19 10:31, Order received into final destination country - Отправление получено в стране назначения

    Мил человек, у вас отправление не туда убежало. Гуляет себе сейчас по другой стране, пока не отправят назад или пока не определяться куда слать правильно. В любом случае, может вам неправильный трек дали. Трусите продавцов и смело открывает спор (если цена не 0,5 уе ;) ) И лучше проверять не через общие сервисы отслеживания ,а именно на сайтах почты отправления и получения.

    Потолок в Молдавской таможне отдыхала 5 дней. Т.е. неделя максимум с засветки на почте Молдовы до получения в Бендерах ;)
    (389)
     
    Targitai, 17 дек 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Да читал я и не раз перечитывал и прекрасно понимаю, что написано, только не понимаю как такое возможно? Адрес у меня четко на латинице указан, приходил товар и не раз. Поэтому и сомнения есть по поводу этой посылки. Но все равно даже если эта гуляет по другой стране - другие вообще нигде не засветились!


    Да проверял я через сайт почты отправителя и через сайт Молдовы - после Германии на обоих тишина..[DOUBLEPOST=1387266581][/DOUBLEPOST]Это получается, что я все-таки ошибаюсь насчет почты Молдовы? Ни у кого с ней проблем не было смотрю.
     
    Last edited: 17 дек 2013
    fonclub, 17 дек 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    О, более чем. От немного стершегося адреса до географического критинизма на обработке. В любом случае - трусить продавца пусть подает на розыск. Ну и рефунд.

    60 дней???? Вы чего???? Если через 10 дней трек нигде не засветился, значит вас разводят. Трусить продавца.


    Т.е. на posta.md есть информация об отправлении? Странно. Хоя, в принципе, логично. Адрес могли перепутать уже где-то в пути, в транзитной зоне.
     
    Targitai, 17 дек 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Вот, чтоб не быть голословным насчет той посылки, что гуляет где-то
    Это данные почты MD. Уже месяц ничего не меняется..[DOUBLEPOST=1387269063][/DOUBLEPOST]
    А если трек засветился только в Пекине?)) Как с одной из посылок - только одна строка

    Причем на официальном сайте China Post тоже нет инфы больше.. Получается развод и я зря жду?
     
    fonclub, 17 дек 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    Смущает, что Почта Молдовы последнюю отметку имеет Германия, Копенгаген, а почта Швеции об это даже не знает.

    Возможно, похоронена под завалами или вообще была принята только информация. С почтой Китая вообще не ясно....
    Во всех случаях пора трусить продавцов.

    ЗЫ... Чайна пост сейчас завалы, имхо. С 30.11 отправление зависло в перевалочном пункте :(
     
    Targitai, 17 дек 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Значит буду трусить, спасибо за советы)
     
    fonclub, 17 дек 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. frashe

    frashe Гений

    Дата регистрации:
    16 сен 2013
    Сообщения:
    877
    И через 30 дней появлялся статус получения =)

    Если ChinaPost то у них сейчас 90 дней норма. С Октября ещё получаю посылки, некоторые так и не поступили в Молдову.

    19 получено в стране назначения, а затем 22 локальное отслеживание. Возможно типа дальше этот трэкномер не будет работать?


    Мне 2 раза давали как-то левые трэк номера, причём я понимал что это левый номер, только тогда когда поступала посылка в определённый город, т.к. посылки тоже были в Молдавию. Но спор на aliexpress.com я хоть и долго ( в плане времени, а сообщение было оставлено только одно) но выигрывал.

    p.s. на майские праздники помню на 2 недели застряли посылки в Кишинёве. =)
     
    frashe, 17 дек 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Ну кое-что уже выбил с китайцев) Вчера на ebay написал жалобу, они все проверили и в течении суток вернули деньги. В этом большой плюс покупок на ebay - кинуть покупателя сложно.
     
    fonclub, 18 дек 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Спустя полтора месяца вдруг объявилась вторая посылка, хотя никаких данных в треке после отправки из Китая не было.. А тут зашел - она уже в Кишиневе. Почта Молдовы все-таки работает хорошо. Получил посылку с Москвы, так она с Молдовы в течении 5 дней пришла, вместе с таможней.
     
    fonclub, 23 дек 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. frashe

    frashe Гений

    Дата регистрации:
    16 сен 2013
    Сообщения:
    877
    Там мало кто пытается кинуть, особенно если рейтинг хороший)Наверно просто данный трек, после экспорта не трекается. А данный продавец может вычеркнуть Молдову из списка стран, куда он отправляет =)
     
    frashe, 23 дек 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. vitalii

    vitalii Новичок

    Дата регистрации:
    6 янв 2014
    Сообщения:
    6
    [DOUBLEPOST=1389011927][/DOUBLEPOST]меня точно такая же ситуация. Скажите как обстоят дела с вашей посылкой, если можно напишите свой трек. мой трек номер RE640755638SE
     
    vitalii, 6 янв 2014
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Посылку получил. Если прошло обещанное время доставки - требуйте деньги. За посылки, которые не дошли я получил возврат денег.
     
    fonclub, 6 янв 2014
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. vitalii

    vitalii Новичок

    Дата регистрации:
    6 янв 2014
    Сообщения:
    6
    Напишите пожалуйста трек хочу посмотреть полную картину прохождения e-mail 29luch29@rambler.ru
     
    vitalii, 6 янв 2014
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. TopicStarter Overlay
    fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    680
    Виталий я не напишу свой трек, это конфиденциальная информация)) Даже не просите
     
    fonclub, 6 янв 2014
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. vitalii

    vitalii Новичок

    Дата регистрации:
    6 янв 2014
    Сообщения:
    6
    Тогда выложите информацию как следовала посылка.
     
    vitalii, 6 янв 2014
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    @fonclub, так вы ж уже получили. В чем конфидециальность теперь? В фамилии? затрите на скрине ;)
    PS... не дергайтесь до 10 числа, а то и еще подождите - пока разребутся после праздников.
     
    Targitai, 6 янв 2014
    #20 + к цитате ответитьTag
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