Почта Молдовы и Приднестровья

2013-11-22 19:55, Local mail tracking - локальное отслеживание

2013-11-19 10:31, Stockholm utr, The item has arrived from abroad to Posten´s international terminal for sorting - отправление получено из международного терминала

2013-11-19 10:31, Order received into final destination country - Отправление получено в стране назначения

Мил человек, у вас отправление не туда убежало. Гуляет себе сейчас по другой стране, пока не отправят назад или пока не определяться куда слать правильно. В любом случае, может вам неправильный трек дали. Трусите продавцов и смело открывает спор (если цена не 0,5 уе ) И лучше проверять не через общие сервисы отслеживания ,а именно на сайтах почты отправления и получения.

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