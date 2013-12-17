Почта Молдовы и Приднестровья

Привет друзья. Наверное многие покупают сейчас товары по всему миру, в том числе и из Китая. Вот и возник вопрос у меня - всем ли доходят посылки в обещанный срок? Например на aliexpress максимальное время доставки составляет 60 дней, я же столкнулся с такой ситуацией, когда товар даже за это время не доставлен. Причем весь прикол в том, что все посылки в течении 10 дней вылетают из Китая в страну назначения и после этого пропадают. И в самом деле неясно где они, так как информация по трек коду обрывается после отлета в Молдову. Раньше такого не было, поэтому я удивляюсь. Писать диспут на продавца конечно можно, но по факту не за что - они отправили вовремя, посылка покинула Китай, а за молдованей они не в ответе.. Как же быть в этом случае? Кому и на кого жаловаться?)) Причем посылки отправлены разными почтовыми службами - почта Сингапура, почта Китая и даже почтой Швеции, но пропадают все после вылета в Молдову. Может быть тут черная дыра или это их новая политика по вхождению в ЕС, мстят приднестровцам? Пока еще в тестовом режиме, но отследить посылки и мелкие пакеты по ПМР можно тут: Отследить посылку