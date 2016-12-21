Почему победил Красносельский? (Опрос)

Выборы позади. Президент избран, причем в первом же туре. Хотя мнения, как в целом в обществе, так и на этом форуме разделились, начиная от сомнений и колебаний и вплоть до диаметрально противоположных точек зрения. Предлагаю в этой теме высказывать о том, что по вашему мнению в конечном итоге принесло победу вновь избранному Президенту. Голосуйте, добавляйте свои варианты ответов, высказывайте свое мнение. P.S. Тема создана не для "срача". У каждого участника форума своя жизненная позиция и он несомненно имеет на нее полное право, поэтому просьба не устраивать разборки: только сухие факты и выводы.