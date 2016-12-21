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Почему победил Красносельский? (Опрос)

Тема в разделе 'Выборы Президента ПМР - 2016', создана пользователем BoyKot, 21 дек 2016 в 11:05.

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Почему на Президентских выборах в ПМР победил Красносельский?

  1. Его программа была более понятна и близка народу.

    6 голосов
    9,0%

  2. Решающую роль сыграла поддержка политических деятелей РФ, оказанная Красносельскому.

    4 голосов
    6,0%

  3. Народ проголосовав за Красносельского, выбирал ту команду которая за ним стоит.

    9 голосов
    13,4%

  4. Народ устал от противостояния ветвей власти, и проголосовал за их консолидацию на благо ПМР.

    22 голосов
    32,8%

  5. Народ за пять лет так и не увидел результатов той программы, за которую он голосовал в 2011 году.

    26 голосов
    38,8%

  6. Действовавшая до 11 декабря 2016 власть, полностью дискредитировала себя в глазах населения.

    37 голосов
    55,2%

  7. Народ увидел в Красносельском единственную силу, способную не допустить на очередной срок Шевчука.

    13 голосов
    19,4%

  8. Шевчука подвели его политтехнологи,полностью провалившие его предвыборную компанию.

    8 голосов
    11,9%

  9. Голоса избирателей были куплены, "мертвые души", и массовые "карусели" сыграли решающую роль.

    11 голосов
    16,4%

  10. Народ так и не узрел в монополисте вселенское зло, и решил что хуже не будет.

    19 голосов
    28,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
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  1. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    Выборы позади. Президент избран, причем в первом же туре. Хотя мнения, как в целом в обществе, так и на этом форуме разделились, начиная от сомнений и колебаний и вплоть до диаметрально противоположных точек зрения. Предлагаю в этой теме высказывать о том, что по вашему мнению в конечном итоге принесло победу вновь избранному Президенту. Голосуйте, добавляйте свои варианты ответов, высказывайте свое мнение.

    P.S. Тема создана не для "срача". У каждого участника форума своя жизненная позиция и он несомненно имеет на нее полное право, поэтому просьба не устраивать разборки: только сухие факты и выводы.
     
    BoyKot, 21 дек 2016 в 11:05
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. andand1

    andand1 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    54
    У каждого голосовавшего были разные причины, но у большинства нет аллергии на Шериф. Они посчитали возможным доверить фирме государство хотя бы на 5 лет и посмотреть, что будет сделано.
     
    andand1, 21 дек 2016 в 11:11
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    Спасибо за подсказку. Добавил Ваш вариант ответа в опрос.
     
    BoyKot, 21 дек 2016 в 11:17
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.855
    сдаётся что это будет не одна пятилетка, холдинг так просто ПМР не отпустит, хоть как не голосуй уже
     
    Ctrl+V, 21 дек 2016 в 11:29
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.351
    Просил-же: в дискуссии не вступать, чтобы не разводить срач. Для этого есть другая тема. Здесь только свое мнение по конкретно заданному вопросу. Если Вас это конечно не затруднит.)))
     
    BoyKot, 21 дек 2016 в 11:31
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.157
    Считаю , что Красносельский своей победой на выборах обязан исключительно Шевчуку.
     
    Оптик, 21 дек 2016 в 11:32
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.006
    На эту тему можно философствовать до бесконечности и спорить что да как. На мой взгляд основная причина такого результата не в отношении людей к Шерифу любо команде Шевчука а всё-таки в условиях договора с народом которые предложили соперники. Красносельский предложил очень много позитивного выраженного в цифрах, Шевчук предложил лишь борьбу с Шерифом. Народу больше понравились блага от Красносельского нежели борьба с неясными результатами.
     
    Пиксель, 21 дек 2016 в 11:33
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.060
    за его ошибки
     
    Санек, 21 дек 2016 в 11:34
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. трудоголик

    трудоголик Активный пользователь

    Дата регистрации:
    29 ноя 2016
    Сообщения:
    26
    Немало дало то , что выбрав Шевчука мы понадеялись на изменения к лучшему ,- очень стало видно невооружённым глазом самодурство и пофигизм Смирнова последних лет правления.И поначалу- вроде бы изменения к лучшему- появились. Отобрали у приближённых к телу "аренду" на 99 лет русла Днестра , Лиман , осадили чванство и вымогательства таможни и гайцев...Но это- и всё . Началось "головокружение от успехов" ,восхваления Самого ,чехарда с назначениями х.. поймёшь кого на гос.посты.Местные и районные "князьки" остались те же - сразу переориентировавшись в обстановке, а по этому уровню и судят о переменах в народе."Жалует царь - да не жалует псарь"- актуально , как никогда.А тут ещё и ОСАГО , и "оптимизация кадров"(выразившаяся в увольнении тех , кто плохо отзывался о начальстве и приём на работу лизоблюдов и "своих людей") , и -30%- полностью добили "светлый образ перемен".Снова - вымогательства на дорогах , таможнях ,разных учреждениях которые вообще-то являются бюджетными и как бы обязаны о народе думать...Теперь выбрали КВНа- он не кабинетный "профи", да и команда - реальные управленцы. А то что за ними "Шериф"- по убеждению многих - ( и я так думаю тоже )- есть надежда , что "торгашам" будет невыгодно в экономическом плане обчищать карманы своих возможных покупателей . Немного утрированно об этом , кстати , в романе "Квота , или сторонники изобилия".Будем надеяться , что на этот раз не грабли опять выбрали....
     
    трудоголик, 21 дек 2016 в 11:44
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. sergei23

    sergei23 Гений

    Дата регистрации:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    214
    Я считаю, что здесь также немаловажный фактор сыграло так называемое "протестное голосование". Народ, как я считаю, голосовал не ЗА Красносельского, а ПРОТИВ Шевчука. Вспоминаются аналогичные события в декабре 2011. Где народ также проголосовал скорее ПРОТИВ Смирнова, нежели за Шевчука.
     
    sergei23, 21 дек 2016 в 11:53
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.780
    По моему, немалую роль сыграли:
    1. оголтелая пропаганда против Красносельского (черный пиар всё равно пиар), тут политехнологи дурость сделали - начали поливать его грязью, а это иногда вернейший путь упрочить позицию конкурента, если своя - вся в дерьме уже.
    2. бапские прыжки и скандалы вокруг Шевчука - ну не любит народ чуваков, у которого то направо то налево и на выборы в гареме смахивает, без какой-то устоявшейся позиции в личной жизни.
     
    Nike, 21 дек 2016 в 11:58
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Волчишка

    Волчишка Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.362
    Достижения холдинга - налицо. Почему бы не доверить им страну? Холдинг доказал за много лет, что они умеют работать, почему бы не дать им шанс проявить себя в управлении страной? Бездарей мы уже видели, теперь посмотрим на талантливых и профессиональных управленцев.

    П.С. Да вот такой я наивный ))).
     
    Волчишка, 21 дек 2016 в 14:56
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Фломастер

    Фломастер Гений

    Дата регистрации:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    960
    По моему это совсем неочевидно... Примеры есть?
    P.S. Извините... не посмотрел, в какой теме написал. Продублировал в теме голосования
     
    Фломастер, 21 дек 2016 в 15:11
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. Волчишка

    Волчишка Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.362
    Не будем срач разводить, просили же. Вы не видите очевидного? Нет примеров, холдинг ничего не построил и не создал, лишь пустые обещания дает каждые 5 лет и ворует, ворует, ворует.
     
    Волчишка, 21 дек 2016 в 15:16
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Seven

    Seven Гений

    Дата регистрации:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.049
    Красносельский победил благодаря экономической и политической безграмотности населения.
     
    Seven, 21 дек 2016 в 16:51
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.271
    Слухи с улицы:
    Выборы хитро накрутили потому и вышел такой дикий разрыв. У действующего были факты и доказательства этого безобразия, но из Москвы приказали утухнуть, поскольку одному приезжавшему дядьке холдинг загнал очень жирную катлету.

    :)
     
    Серж1, 21 дек 2016 в 18:11
    #16 + к цитате ответитьTag
    terra нравится это.
  17. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    Вот не верю, хоть режьте. Эта катлетка должна быть размером с наш ВВП.... Оно того стоит?
    Я еще поверю что чуток накрутили, но пусть и с меньшим разрывом, но все равно бы выиграл. Слишком большой разрыв для накрутки, что бы ни один наблюдатель вой не поднял. Это повсеместные вбросы должны были быть.
    Ну а собсственно, чего еще ждать от проигравшей стороны? Как обычно - это не мы, мы бы огого! Но нам не дал проклятый монополист.
     
    Targitai, 21 дек 2016 в 18:18
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.271
    ну блин за шо купил. а вбросы типа были и наблюдатели от ШЕВы ему докладывали, но тот типа опустил руки бо цыкнули с московии.
     
    Серж1, 21 дек 2016 в 18:30
    #18 + к цитате ответитьTag
    terra нравится это.
  19. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    А там только наблюдатели от него были? А международных всех купили? наверное, тех кого в аэропорту завернули купить не удалось? :D:D:D
     
    Targitai, 21 дек 2016 в 18:36
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.271
    здаётся мине шо правду мы таки не узнаем никогда:)
     
    Серж1, 21 дек 2016 в 18:39
    #20 + к цитате ответитьTag
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