Почему победил Красносельский? (Опрос)

Вот не верю, хоть режьте. Эта катлетка должна быть размером с наш ВВП.... Оно того стоит?

Я еще поверю что чуток накрутили, но пусть и с меньшим разрывом, но все равно бы выиграл. Слишком большой разрыв для накрутки, что бы ни один наблюдатель вой не поднял. Это повсеместные вбросы должны были быть.

Ну а собсственно, чего еще ждать от проигравшей стороны? Как обычно - это не мы, мы бы огого! Но нам не дал проклятый монополист.

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