Почему не стоит покупать двухстандартные телефоны в Интерднестркоме

Сразу после Нового Года решил сделать себе подарок – купить новый телефон LG Flex 2. Утром 2 января отправился по Балке искать данный телефон. Разумеется, почти все салоны мобильной связи были закрыты, так как праздники. Открытым был только GO и IDC. В первом такого телефона не оказалось. Зашел в Интерднестрком. И о чудо – такой телефон там был, новенький, изогнутый, отпадный! Стоил он 3717 рублей. Решил взять. Никаких нареканий сначала к телефону не было. Ну, хотелось бы, конечно, больше оперативной памяти, а не 2 Гб, как там есть, но не критично. Спустя 18-19 дней поехал в Кишинев до врача. Переключил на GSM-связь, но она, почему-то, не ловила. Вернее, поймает на несколько секунд сигнал, покажет сеть, и через несколько секунд пропадает. Если же пытаешься позвонить в это время, когда есть сигнал, пропадает мгновенно сразу после того, как нажимаешь на кнопку дозвона. Приехал обратно в Тирасполь, в тот же день отнес по гарантии в сервисный центр ИДК. Вечером того же дня мне звонит автоответчик из Интерднестркома и говорит, что ремонт был успешно завершен и можно приходить за телефоном. Утром следующего дня я иду забирать телефон. Приемщик оборудования говорит, что с GSM-модулем все в порядке (так заявил мастер), что данная модель не работает именно с оператором Orange, но с IDC-travel и Moldcel функционирует без проблем. Я взял телефон и пошел в магазин «Сорока», где продают сим-карты обоих молдавских операторов. Перед покупкой попросил вставить карту от Молдчел в телефон и проверить или будет ловить мобильная сеть. Результат отрицательный (в центре Тирасполя, где молдавская связь ловит достаточно хорошо). Ни Orange, ни Moldcel так и не поймали постоянную связь ни в Тирасполе, ни в Кишиневе. А в магазине «Сорока» мне продавщица сказала, что это бред то, что мне ответили по поводу Orange в ИДК, что к ним приходили люди с такими же телефонами, и у них все прекрасно ловило с любого молдавского оператора. Отношу телефон обратно в сервисный центр, приемщик говорит, что если я недоволен результатом ремонта, то могу пойти к начальнику сервисного центра и с ним пообщаться. Я пошел к начальнику сервисного центра, объяснил ситуацию. Тот вызывает мастера и спрашивает его: «Как вы проверяли GSM-связь?». Мастер берет у меня телефон, вставляет сим-карту IDC-Travel и в настройках телефона показывает, что определило Moldcel. Но при этом ни звонить, ни принимать звонки нельзя. Начальник сервиса говорит, что с GSM-модулем все в порядке. Иду к оператору и пишу заявление на имя гендиректора IDC (мне это посоветовал сделать начальник сервисного центра, сказав, что рассмотрение занимает около недели). Пишу заявление, меня оператор отправляет на диагностику (на оценку внешнего вида телефона для замены). Подхожу к приемщику, говорю, что меня отправили на оценку. Он говорит, что оценка после 14 дней с момента покупки телефона уже платная и не входит в гарантию. Я уточняю – «если меня отправили на оценку, то это означает, что мне точно заменят телефон?» Он говорит, что да. Окей, отдаю на оценку 20 января 2017 года. 25 числа, так и не дождавшись звонка, иду утром в сервисный центр. Там мне говорят, что телефон еще не готов, что ждут начальства, которое придет после обеда, для подписи. Вовзращаюсь домой, в 15:00 мне звонят из сервисного центра и говорят прийти за телефоном. Прихожу, уплачиваю за диагностику около 70 рублей. Подхожу с копией акта к оператору и тут узнаю, что решение о возврате еще не принято, а рассмотрение длится не неделю, как мне сказал начальник сервисного центра, а месяц. Кроме того, в акте указано, что с телефоном все в порядке, обнаружены лишь незначительные повреждения корпуса (мелкие царапинки, которые можно только под лупой рассмотреть) и за это я должен буду уплатить при замене телефона 10% от полной стоимости (это 370 рублей). Даже если для приведения в товарный вид потребуется заменить заднюю крышку телефона, то разве она стоит 370 рублей? Не думаю. Но не суть. Самую главную проблему – то, что не работает GSM-модуль должным образом, они не захотели признать и тем более исправить по гарантии! Начальник сервисного центра мне вообще сказал, что люди берут у них в основном для CDMA-связи, а то, что еще и GSM есть, вызывает в них дикую радость. В общем, судя по его словам, я должен быть ему благодарен, что вообще там есть разъем под сим-карту, несмотря на то, что молдавская связь не ловит. Сегодня, 26 января 2017 года, решил отнести смартфон в другую мастерскую, что находится на набережной. Разумеется, я понимал, что после вскрытия гарантия аннулируется, но что мне терять, если по гарантии не хотят ремонтировать телефон? В общем, мастер вскрыл, посмотрел под микроскопом. Все коаксиальные кабеля в порядке, он их на всякий случай переподключил, проверил антенны. Сделал заключение, что проблема кроется в бракованном GSM-модуле. Кроме того, при разборе телефона он отметил, что до него данный телефон еще не вскрывался, так как отсутствуют какие-либо следы, свидетельствующие о разборе терминала. Соответственно, когда я отдавал телефон на ремонт по гарантии и потом на уже платную диагностику, мастер в Интерднестркоме даже не удосужился разобрать аппарат и проверить его комплектующие, протестировать сам GSM-модуль, проверить разъемы и т.д. А начальник сервиса спустил все с рук ему, потому что их компетенция примерно на одном уровне. Подведу итоги: я купил в Интерднестркоме телефон примерно за 300 долларов (округлил, так как по разным курсам разная цена). Мне продали LG LS996 с бракованным GSM-модулем, тестировать который должным образом и выявить неполадку с ним, отказались. Так же, как и заменить на другой телефон по гарантии или, хотя бы, заменить плату на данном телефоне (заменить именно GSM-модуль нельзя, так как в данной модели он неотделим от платы). Меня кинули в IDC, сначала, когда продали бракованный телефон, потом, когда в сервисном центре отказались признавать его таковым и ремонтировать или заменить. Не советую никому покупать в Интерднестркоме двухстандартные телефоны! Если Вам нужна только CDMA-связь, еще ладно, ее они тестируют. Но на GSM им наплевать. У них нет ни GSM-тестера, ни осциллографа, ни навыков для диагностики и починки двухстандартных телефонов, где один из стандартов это GSM!