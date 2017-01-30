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Почему не стоит покупать двухстандартные телефоны в Интерднестркоме

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем Flex996, 26 янв 2017.

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  1. TopicStarter Overlay
    Flex996

    Flex996 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    26 янв 2017
    Сообщения:
    23
    Сразу после Нового Года решил сделать себе подарок – купить новый телефон LG Flex 2. Утром 2 января отправился по Балке искать данный телефон. Разумеется, почти все салоны мобильной связи были закрыты, так как праздники. Открытым был только GO и IDC. В первом такого телефона не оказалось. Зашел в Интерднестрком. И о чудо – такой телефон там был, новенький, изогнутый, отпадный! Стоил он 3717 рублей. Решил взять.

    Никаких нареканий сначала к телефону не было. Ну, хотелось бы, конечно, больше оперативной памяти, а не 2 Гб, как там есть, но не критично. Спустя 18-19 дней поехал в Кишинев до врача. Переключил на GSM-связь, но она, почему-то, не ловила. Вернее, поймает на несколько секунд сигнал, покажет сеть, и через несколько секунд пропадает. Если же пытаешься позвонить в это время, когда есть сигнал, пропадает мгновенно сразу после того, как нажимаешь на кнопку дозвона.

    Приехал обратно в Тирасполь, в тот же день отнес по гарантии в сервисный центр ИДК. Вечером того же дня мне звонит автоответчик из Интерднестркома и говорит, что ремонт был успешно завершен и можно приходить за телефоном. Утром следующего дня я иду забирать телефон. Приемщик оборудования говорит, что с GSM-модулем все в порядке (так заявил мастер), что данная модель не работает именно с оператором Orange, но с IDC-travel и Moldcel функционирует без проблем. Я взял телефон и пошел в магазин «Сорока», где продают сим-карты обоих молдавских операторов. Перед покупкой попросил вставить карту от Молдчел в телефон и проверить или будет ловить мобильная сеть. Результат отрицательный (в центре Тирасполя, где молдавская связь ловит достаточно хорошо). Ни Orange, ни Moldcel так и не поймали постоянную связь ни в Тирасполе, ни в Кишиневе. А в магазине «Сорока» мне продавщица сказала, что это бред то, что мне ответили по поводу Orange в ИДК, что к ним приходили люди с такими же телефонами, и у них все прекрасно ловило с любого молдавского оператора.

    Отношу телефон обратно в сервисный центр, приемщик говорит, что если я недоволен результатом ремонта, то могу пойти к начальнику сервисного центра и с ним пообщаться. Я пошел к начальнику сервисного центра, объяснил ситуацию. Тот вызывает мастера и спрашивает его: «Как вы проверяли GSM-связь?». Мастер берет у меня телефон, вставляет сим-карту IDC-Travel и в настройках телефона показывает, что определило Moldcel. Но при этом ни звонить, ни принимать звонки нельзя. Начальник сервиса говорит, что с GSM-модулем все в порядке. Иду к оператору и пишу заявление на имя гендиректора IDC (мне это посоветовал сделать начальник сервисного центра, сказав, что рассмотрение занимает около недели). Пишу заявление, меня оператор отправляет на диагностику (на оценку внешнего вида телефона для замены). Подхожу к приемщику, говорю, что меня отправили на оценку. Он говорит, что оценка после 14 дней с момента покупки телефона уже платная и не входит в гарантию. Я уточняю – «если меня отправили на оценку, то это означает, что мне точно заменят телефон?» Он говорит, что да. Окей, отдаю на оценку 20 января 2017 года. 25 числа, так и не дождавшись звонка, иду утром в сервисный центр. Там мне говорят, что телефон еще не готов, что ждут начальства, которое придет после обеда, для подписи. Вовзращаюсь домой, в 15:00 мне звонят из сервисного центра и говорят прийти за телефоном. Прихожу, уплачиваю за диагностику около 70 рублей. Подхожу с копией акта к оператору и тут узнаю, что решение о возврате еще не принято, а рассмотрение длится не неделю, как мне сказал начальник сервисного центра, а месяц. Кроме того, в акте указано, что с телефоном все в порядке, обнаружены лишь незначительные повреждения корпуса (мелкие царапинки, которые можно только под лупой рассмотреть) и за это я должен буду уплатить при замене телефона 10% от полной стоимости (это 370 рублей).

    Даже если для приведения в товарный вид потребуется заменить заднюю крышку телефона, то разве она стоит 370 рублей? Не думаю. Но не суть. Самую главную проблему – то, что не работает GSM-модуль должным образом, они не захотели признать и тем более исправить по гарантии! Начальник сервисного центра мне вообще сказал, что люди берут у них в основном для CDMA-связи, а то, что еще и GSM есть, вызывает в них дикую радость. В общем, судя по его словам, я должен быть ему благодарен, что вообще там есть разъем под сим-карту, несмотря на то, что молдавская связь не ловит.

    Сегодня, 26 января 2017 года, решил отнести смартфон в другую мастерскую, что находится на набережной. Разумеется, я понимал, что после вскрытия гарантия аннулируется, но что мне терять, если по гарантии не хотят ремонтировать телефон? В общем, мастер вскрыл, посмотрел под микроскопом. Все коаксиальные кабеля в порядке, он их на всякий случай переподключил, проверил антенны. Сделал заключение, что проблема кроется в бракованном GSM-модуле. Кроме того, при разборе телефона он отметил, что до него данный телефон еще не вскрывался, так как отсутствуют какие-либо следы, свидетельствующие о разборе терминала. Соответственно, когда я отдавал телефон на ремонт по гарантии и потом на уже платную диагностику, мастер в Интерднестркоме даже не удосужился разобрать аппарат и проверить его комплектующие, протестировать сам GSM-модуль, проверить разъемы и т.д. А начальник сервиса спустил все с рук ему, потому что их компетенция примерно на одном уровне.

    Подведу итоги: я купил в Интерднестркоме телефон примерно за 300 долларов (округлил, так как по разным курсам разная цена). Мне продали LG LS996 с бракованным GSM-модулем, тестировать который должным образом и выявить неполадку с ним, отказались. Так же, как и заменить на другой телефон по гарантии или, хотя бы, заменить плату на данном телефоне (заменить именно GSM-модуль нельзя, так как в данной модели он неотделим от платы). Меня кинули в IDC, сначала, когда продали бракованный телефон, потом, когда в сервисном центре отказались признавать его таковым и ремонтировать или заменить.

    Не советую никому покупать в Интерднестркоме двухстандартные телефоны! Если Вам нужна только CDMA-связь, еще ладно, ее они тестируют. Но на GSM им наплевать. У них нет ни GSM-тестера, ни осциллографа, ни навыков для диагностики и починки двухстандартных телефонов, где один из стандартов это GSM!
     
    Flex996, 26 янв 2017
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  2. Lilo

    Lilo Гений

    Дата регистрации:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.288
    странно, что с четверга никто не отписался в теме...
    У меня двустандартный самсунг, купленный в салоне "го" уже почти 3 года назад ловит "оранж" отлично в Кишиневе...
     
    Lilo, 30 янв 2017 в 15:50
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    Flex996

    Flex996 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    26 янв 2017
    Сообщения:
    23
    А причем тут это?) Речь идет о телефоне, купленном в IDC. На салоны сотовой связи у меня никаких жалоб пока что нет.
     
    Flex996, 30 янв 2017 в 15:52
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.480
    Аналогично.
     
    Оптик, 30 янв 2017 в 15:53
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    Flex996

    Flex996 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    26 янв 2017
    Сообщения:
    23
    У меня был G2, купленный в одном из салонов моб. связи, ЖСМ работал, Orange без проблем ловил. Но и что из этого, если речь идет о другом телефоне и купленном в другом месте?)) Причем, знаю еще нескольких человек с таким же телефоном, купленным в том же ИДК и с такой же проблемой с ЖСМ. Кстати, есть подозрения на кривую прошивку. Отдал в мастерскую, если перепрошьют и заработает ЖСМ, предположение подтвердится.
     
    Flex996, 30 янв 2017 в 15:55
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.461
    Потому-что эта проблема встречается пока только в гнутой модели Fleх 2
     
    коммерсант, 30 янв 2017 в 15:56
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Sasha_Tiras

    Sasha_Tiras Гений

    Дата регистрации:
    9 янв 2014
    Сообщения:
    212
    LG G2, купленный в ИДК. Более года полёт нормальный. Использовались симки МТС, lifecell, Orange
     
    Sasha_Tiras, 30 янв 2017 в 16:03
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  8. dilejance

    dilejance Гений

    Дата регистрации:
    16 авг 2014
    Сообщения:
    449
    Можно узнать версию андроид и по? Если можно
     
    dilejance, 30 янв 2017 в 16:08
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. dilejance

    dilejance Гений

    Дата регистрации:
    16 авг 2014
    Сообщения:
    449
    Да, нужно попробовать меньше на него садится )))))
     
    dilejance, 30 янв 2017 в 16:11
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. TopicStarter Overlay
    Flex996

    Flex996 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    26 янв 2017
    Сообщения:
    23
    Вот собрал несколько историй про тот же IDC, их опубликовали люди после того, как прочли мою историю...

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    Flex996, 30 янв 2017 в 16:15
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. Sasha_Tiras

    Sasha_Tiras Гений

    Дата регистрации:
    9 янв 2014
    Сообщения:
    212
    Версия Android: 5.0.2
    Версия ПО: LS980ZVG
     
    Sasha_Tiras, 30 янв 2017 в 16:17
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. dilejance

    dilejance Гений

    Дата регистрации:
    16 авг 2014
    Сообщения:
    449
    А на "нерабочей" стоит 5.0.1 и версия по ls996zv5
     
    dilejance, 30 янв 2017 в 16:26
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. dilejance

    dilejance Гений

    Дата регистрации:
    16 авг 2014
    Сообщения:
    449
    Я свой обновил до 5.1.1 и по LS996zv8 и заработало
     
    dilejance, 30 янв 2017 в 16:27
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Fordец

    Fordец Гений

    Дата регистрации:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.313
    у меня LG G Flex 2 приобретал не в Интерднестркоме. Купил не разлоченый не мог пользоваться GSM.Пошел там где покупал ,без платно разлочили.Ни каких проблем сейчас с телефоном .Принимает GSM стандарт уверенно . Как молдавских операторов так и российских.Телефоном доволен.
     
    Fordец, 30 янв 2017 в 16:58
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.673
    Что за бред вы пишите ?
    Челвек написал не для опроса у кого что ловит !
    А о качестве работы СЦ !
    Забиваете тему мусором.
    По факту 10 процентов за мельчайшие царапульки....
    Эт конечна ацкий адь .
    За чем мурыжит голову человеку с "подпишет начальник " ?
    Сроки бесплатной замены прошли .
    Аппарат исправен (по их словам ) .
    На каких основаниях замена ???
     
    WoWaN, 30 янв 2017 в 17:51
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. nomerodin1

    nomerodin1 Гений

    Дата регистрации:
    23 мар 2014
    Сообщения:
    459
    Интересно. А при заключении договора, есть ли какие либо оговоры про GSM?
     
    nomerodin1, 30 янв 2017 в 18:06
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    Дата регистрации:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    921
    не уверен, но врядли. Связь ведь у нас cdma, а gsm - есть просто приятная опция.
     
    Майк Вазовски, 30 янв 2017 в 18:18
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.410
    В данном случае - неприятная!
    Или телефон работает и тогда зачем замена? Или телефон не работает - тогда зачем мозги полоскать?
     
    ОДОБРЯМС, 30 янв 2017 в 18:52
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Fordец

    Fordец Гений

    Дата регистрации:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.313
    Уверен что телефон в раб состоянии. Еще раз говорю что телефон должен быть разлочен .Без этого он не будет видеть GSM сеть. Телефон хоть и двустандартный ,но одновременно в двух стандартах не работает. его нужно переключать от одного стандарта к другому ручками.
     
    Fordец, 30 янв 2017 в 19:32
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Gafs

    Gafs Активный пользователь

    Дата регистрации:
    26 окт 2016
    Сообщения:
    30
    S4 гсм работает нормально. Брал в идк. Оператор юните. Правда ловит в тирасполе ужасно. Но нашел выход. У них есть приложение юнитетолк. Поставил, активировал. Через евдо и вифи работает замечательно.
     
    Gafs, 30 янв 2017 в 19:48
    #20 + к цитате ответитьTag
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